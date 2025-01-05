Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S

Порой, чтобы найти новое, нужно вернуться к старому. Технологии меняются, но ценность воспоминаний и проверенного опыта остаётся неизменной.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В 2024 году Microsoft перевернула игровой мир вверх дном и изменила представление об игровых устройствах. Вместе с тем, она вернула актуальность старой, многими любимой Xbox One X. Старый флагман вновь готов навалять молодняку и потрясти терафлопсами.

реклама



Предисловие

Данный вопрос был актуален до лета 2023 года и выхода Starfield. Крупная игра от внутренней студии провозгласила наступление новой эры и конец старого поколения. Большинство аргументов в пользу Xbox One X разбивались о моральное устаревание и окончание поддержки. В начале 2024 года Digital Foundry провели лобовое сравнение двух устройств в нескольких новинках и констатировали: "издатели забили болт на оптимизацию для старых консолей и графически игры имеют минимальные отличия". Но потом что-то пошло не так. Microsoft решила изменить свою политику и внести коррективы в судьбу игрового подразделения. Она с двух ног уничтожила текущие консоли Xbox и нивелировала все преимущества перед остальными. Выбор снова стал актуальным и более простым, чем может показаться обывателю со стороны.

16 декабря 2024 года в 12:00 по московскому времени

реклама



Это именно тот день и час, когда Xbox Series S потеряла свое доминирующее положение над устаревшим устройством в моих глазах. Именно в этот момент новенькая Xbox Series S, с учетом всех плюсов и минусов, окончательно перестала быть привлекательным предложением "для народа". Маленькое событие — из продажи изъяли Forza Horizon 4 и ознакомиться с ней теперь возможно исключительно в дисковом варианте. Конкретно данная игра мне не интересна, но существует целый пласт редких проектов по киновселенным, которые также существуют только на дисках.

  • Вселенная Transformers
  • Вселенная Marvel
  • Вселенная Spider-Man
  • Вселенная Teenage Mutant Ninja Turtles
  • Спортивные симуляторы
  • Гоночные симуляторы
  • Игры с региональными ограничения от Xbox 360

Существует более 300 игр, которые можно запускать только с диска. Большинство из них — это проекты с лицензиями и бюджетом уровня AA или AAA. Обывателю может показаться, что устаревшие проекты им не интересны и они смогут обойтись без них, но стоит сделать уточнение: Microsoft более семи лет в своей программе маркетингового продвижения громко заявляла об "обратной совместимости". Это была главная фишка Xbox, которую в один прекрасный момент просто закопали.

15 февраля 2024 года

Начало новой эры и обесценивание консолей Xbox Series S/X. В этот день объявили о выходе игр от внутренних студий Microsoft на платформе конкурентов. Сначала это была небольшая партия из четырех игр, но к концу года стало известно, что теперь все проекты могут выходить на других платформах. Консоль и до этого момента не обладала высокой ценностью, но теперь ее буквально втоптали в грязь и размазали тонким слоем.

реклама



С этим еще можно было бы как-то смириться, но вторым ударом стало "неопределенное будущее". Мало кто захочет строить свой бизнес и вкладывать деньги в рискованное предприятие, в которое не верит даже сам платформодержатель.

Покупка next-gen игр на Xbox

Из-за неопределенного будущего и туманных перспектив, покупка дорогих next-gen игр больше не кажется оправданным вложением. Если Microsoft действительно планирует перейти на ПК-платформу с оболочкой Xbox в следующей итерации консолей, есть основания предполагать, что не все игры сохранят "обратную совместимость", что может привести к частичной утрате доступа к своей библиотеке, как было с Xbox 360.

Чемоданы Sony или пуля в голове

реклама



В 2022 году начали появляться первые издатели, которые официально отказывались выпускать свои игры на консолях Xbox. Самыми запоминающимися из них стали Sifu, Temtem, Eternights и Jett: The Far Shore. Некоторые из этих игр позже добрались до "зеленого" лагеря, но далеко не все. Одновременно с этим японские компании продвигали такие проекты, как Stray, Kena, Bugsnax и Neon White, что стали своеобразным символом игр от Annapurna Interactive. Пока Microsoft зацикливалась на "призраках прошлого", целые ряды лояльных разработчиков переметнулись в стан "синих".

Пиком разницы в приоритетах стала Baldur’s Gate 3 — одна из самых обсуждаемых игр 2023 года. Ситуация с отношением разработчиков к платформам Xbox выплыла наружу и получила широкое освещение в СМИ. А затем лавиной хлынули новые проекты, и квинтэссенцией происходящего стала Black Myth: Wukong.

Открывая комментарии под очередной игрой, игнорирующей устройства Microsoft, часто встречаешь заявления вроде: "Sony занесла" или "Разработчики обленились". Пользователи, далекие от реалий индустрии, не могут представить, что все дело в деньгах. Больших деньгах, которые разработчики занимают под залог личного имущества, чтобы завершить проект. Выпуск отдельной версии для малопопулярной платформы может оказаться нерентабельным и привести к банкротству студии. А тем временем Microsoft тратит $78 млрд на покупку одной единственной Activision Blizzard.

Microsoft Xbox One X 1TB Cyberpunk 2077 Limited Edition

В апреле анонсировали, а в июне 2020 года поступила в продажу лимитированная версия Xbox One X. Сегодня рассматривать саму консоль мы не будем — интересны комментарии под новостью об этом анонсе, чтобы лучше понять контекст и некоторые мои мысли. Цитирую:


У многих сложился стереотип, что next-gen — это новый игровой опыт, кардинально превосходящий старый. Технически, SSD в новых консолях действительно предлагает некоторые преимущества, которые могут быть интересными. Но не все разработчики используют его возможности на полную мощность.

Что еще можно назвать по-настоящему новым и захватывающим, способным удивить? Конкуренты предложили Stellar Blade и Astro Bot, впечатлили Black Myth: Wukong и Helldivers 2. А тем временем Фил Спенсер лишь поднял цены на подписку и добавил очередной уровень доната в Call of Duty.

Indiana Jones and the Great Circle

Кратко для фанатов, что захотят упомянуть данную игру. Оценка Days Gone от критиков — 71. Оценка Археолога на том же ресурсе — 86. Если кто-то утверждает, что чемоданы здесь не при чём, пусть попробует написать положительный обзор этой игры, не используя фразу "Индиана Джонс". Любую качественную игру можно описать без имен, контекста и прочих ассоциаций... Кроме Indiana Jones and the Great Circle.

This is an Xbox

Не буду обсуждать инициативу, но напомню, что в нее входит Xbox Cloud Gaming. Вы сможете играть в будущие Avowed, Fable, Gears of War: E-Day, South of Midnight по подписке xbox game pass ultimate на Xbox one X. Возможно, не в самом лучшем исполнении, но не хуже, чем на Xbox Series S. Даже в России. Microsoft сделала все возможное, чтобы вы могли наслаждаться всеми ее продуктами везде и в любое время. Единственное явное преимущество новых консолей ушло в небытие. Судя по последним тенденциям, Microsoft будет активно развивать данное направление и граница между устройствами исчезнет, как роса поутру.

Чем Xbox one X лучше Xbox series S

  • Инициатива "Оптимизировано для Xbox one X". Более 1500 игр идут в лучшем разрешении и с лучшей картинкой;
  • Цена на вторичном рынке. Старое устройство стабильно идет дешевле на $50-$70;
  • Качество изготовления. Старое устройство изначально создавалось как премиальное устройство и сборка на 11 из 10;
  • Привод для дисков. За время существования коробоксов было выпущено более 1,5 млрд дисков и они все еще имеют массовое хождение за смешные деньги;
  • Обратная совместимость для игр убранных из цифрового магазина;
  • Возможность заменить жесткий диск. Про установку SSD вместо HDD упоминать не буду, а вот ключи шифрования и повреждение диска - серьезно влияют на долговечность;

Единственный явный плюс Xbox series S - она выпускается и любой желающий может взять ее в магазине новой с гарантией.

Послесловие

За последний год Microsoft сильно изменила свой курс развития. Вариант "смены поколений" ушел в небытие, и забытое устройство вновь стало актуальным. Игровое подразделение самой богатой IT корпорации закопало все немногочисленные достоинства современных консолей. Больше нет ни одной явной причины, почему поклонник Xbox должен выбирать Series S вместо One X.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft call of duty васютин xbox series s фил спенсер black myth: wukong indiana jones and the great circle xbox one x xbox game pass ultimate this is an xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
41
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
17
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
8
Новейшая модификация БПЛА "Молния" с ИИ впервые долетела до Харькова и попала на видео
+
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
8
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
18
Стали известны цены на POCO X7 и X7 Pro
+
Крупнейшее на Украине месторождение лития теперь под контролем ВС РФ
+
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
5
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
4
2 января появились новые фотографии дрона DJI Mavic 4
4
HONOR Magic6 Pro получает обновление MagicOS 9.0
+
Xiaomi представила спортивную рацию, которая работает на расстоянии до 5000 километров
6
Chevrolet Spark станет доступным по цене электромобилем
+
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
5
RMF: У польских моряков начались проблемы с сигналом GPS в Балтийском море и на севере Польши
+
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
1
С 1 января в России изменились правила пополнения мобильных счетов наличными
3
Семейство Samsung Galaxy S24 получит более быструю разблокировку по отпечатку
+
Red Magic 10 Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu
+
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
1
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
159
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
5
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
3
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
+

Сейчас обсуждают

Такой то
12:37
свинки кучкуются и татарский славянин здесь?
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
ebatorуа
12:32
говорят по радио,там в европе сейчас,туземная администрация.
Депутат Бундестага рассказал о предполагаемой встрече Путина с Шольцем и Трампом в 2025 году
Garthar
12:27
Дробовик тоже создает облако осколков, причем значительно дешевле по стоимости. А дальность стрельбы у пулемета не 20-40км, а 2-3 максимум. Основная проблема подобной хрени это скорее скорость реакции...
В Китае разрабатывается пулемет, способный сбивать гиперзвуковые ракеты
Айрат Хайруллин
12:26
Один миллион славян завалили, на следующем миллионе славян может дойдет в какую катастрофу втянул нас гениальный Геостратег
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
VermeeY
12:21
только 9950X3D
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
Фауст Гете
12:10
Видеокартам модеры расширили память, с 8 до 16, до 24 провели тесты и оказалось, что объем памяти не даёт НИЧЕГО , даже в 4к. Только пара игр специально для этого сделанных жрут более 12 гигабайт. Все...
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
Михаил Киричков
12:04
В Индиане 8 ГБ видеопамяти в 1440р это строго только минимальные текстуры! И мониторинг показывает загрузку i7-12650H (6 мощных ядер, 4 вспомогательных, 16 потоков (12+4)) в Индиане стабильно 60-85% в...
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
Евгений Васильевич
11:56
Это так то с лево. Это гт нео 6 китайский. С право это аналог для глобального производства. Продают его уже под другим названием в России. Это тоже самое что гт нео 6 для глобального рынка. И гт 6 кот...
Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 Pro
Kromichael
11:49
Ну вон люди как высказываются, наболело как, у меня ничего такого никогда не было
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Sergey Voropaev
11:49
Мне лень читать, поэтому 10 AMD из 10
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем