В 2024 году Microsoft перевернула игровой мир вверх дном и изменила представление об игровых устройствах. Вместе с тем, она вернула актуальность старой, многими любимой Xbox One X. Старый флагман вновь готов навалять молодняку и потрясти терафлопсами.

Предисловие

Данный вопрос был актуален до лета 2023 года и выхода Starfield. Крупная игра от внутренней студии провозгласила наступление новой эры и конец старого поколения. Большинство аргументов в пользу Xbox One X разбивались о моральное устаревание и окончание поддержки. В начале 2024 года Digital Foundry провели лобовое сравнение двух устройств в нескольких новинках и констатировали: "издатели забили болт на оптимизацию для старых консолей и графически игры имеют минимальные отличия". Но потом что-то пошло не так. Microsoft решила изменить свою политику и внести коррективы в судьбу игрового подразделения. Она с двух ног уничтожила текущие консоли Xbox и нивелировала все преимущества перед остальными. Выбор снова стал актуальным и более простым, чем может показаться обывателю со стороны.

16 декабря 2024 года в 12:00 по московскому времени

Это именно тот день и час, когда Xbox Series S потеряла свое доминирующее положение над устаревшим устройством в моих глазах. Именно в этот момент новенькая Xbox Series S, с учетом всех плюсов и минусов, окончательно перестала быть привлекательным предложением "для народа". Маленькое событие — из продажи изъяли Forza Horizon 4 и ознакомиться с ней теперь возможно исключительно в дисковом варианте. Конкретно данная игра мне не интересна, но существует целый пласт редких проектов по киновселенным, которые также существуют только на дисках.

Вселенная Transformers

Вселенная Marvel

Вселенная Spider-Man

Вселенная Teenage Mutant Ninja Turtles

Спортивные симуляторы

Гоночные симуляторы

Игры с региональными ограничения от Xbox 360

Существует более 300 игр, которые можно запускать только с диска. Большинство из них — это проекты с лицензиями и бюджетом уровня AA или AAA. Обывателю может показаться, что устаревшие проекты им не интересны и они смогут обойтись без них, но стоит сделать уточнение: Microsoft более семи лет в своей программе маркетингового продвижения громко заявляла об "обратной совместимости". Это была главная фишка Xbox, которую в один прекрасный момент просто закопали.

15 февраля 2024 года

Начало новой эры и обесценивание консолей Xbox Series S/X. В этот день объявили о выходе игр от внутренних студий Microsoft на платформе конкурентов. Сначала это была небольшая партия из четырех игр, но к концу года стало известно, что теперь все проекты могут выходить на других платформах. Консоль и до этого момента не обладала высокой ценностью, но теперь ее буквально втоптали в грязь и размазали тонким слоем.

С этим еще можно было бы как-то смириться, но вторым ударом стало "неопределенное будущее". Мало кто захочет строить свой бизнес и вкладывать деньги в рискованное предприятие, в которое не верит даже сам платформодержатель.

Покупка next-gen игр на Xbox

Из-за неопределенного будущего и туманных перспектив, покупка дорогих next-gen игр больше не кажется оправданным вложением. Если Microsoft действительно планирует перейти на ПК-платформу с оболочкой Xbox в следующей итерации консолей, есть основания предполагать, что не все игры сохранят "обратную совместимость", что может привести к частичной утрате доступа к своей библиотеке, как было с Xbox 360.

Чемоданы Sony или пуля в голове

В 2022 году начали появляться первые издатели, которые официально отказывались выпускать свои игры на консолях Xbox. Самыми запоминающимися из них стали Sifu, Temtem, Eternights и Jett: The Far Shore. Некоторые из этих игр позже добрались до "зеленого" лагеря, но далеко не все. Одновременно с этим японские компании продвигали такие проекты, как Stray, Kena, Bugsnax и Neon White, что стали своеобразным символом игр от Annapurna Interactive. Пока Microsoft зацикливалась на "призраках прошлого", целые ряды лояльных разработчиков переметнулись в стан "синих".

Пиком разницы в приоритетах стала Baldur’s Gate 3 — одна из самых обсуждаемых игр 2023 года. Ситуация с отношением разработчиков к платформам Xbox выплыла наружу и получила широкое освещение в СМИ. А затем лавиной хлынули новые проекты, и квинтэссенцией происходящего стала Black Myth: Wukong.

Открывая комментарии под очередной игрой, игнорирующей устройства Microsoft, часто встречаешь заявления вроде: "Sony занесла" или "Разработчики обленились". Пользователи, далекие от реалий индустрии, не могут представить, что все дело в деньгах. Больших деньгах, которые разработчики занимают под залог личного имущества, чтобы завершить проект. Выпуск отдельной версии для малопопулярной платформы может оказаться нерентабельным и привести к банкротству студии. А тем временем Microsoft тратит $78 млрд на покупку одной единственной Activision Blizzard.

Microsoft Xbox One X 1TB Cyberpunk 2077 Limited Edition

В апреле анонсировали, а в июне 2020 года поступила в продажу лимитированная версия Xbox One X. Сегодня рассматривать саму консоль мы не будем — интересны комментарии под новостью об этом анонсе, чтобы лучше понять контекст и некоторые мои мысли. Цитирую:





У многих сложился стереотип, что next-gen — это новый игровой опыт, кардинально превосходящий старый. Технически, SSD в новых консолях действительно предлагает некоторые преимущества, которые могут быть интересными. Но не все разработчики используют его возможности на полную мощность.

Что еще можно назвать по-настоящему новым и захватывающим, способным удивить? Конкуренты предложили Stellar Blade и Astro Bot, впечатлили Black Myth: Wukong и Helldivers 2. А тем временем Фил Спенсер лишь поднял цены на подписку и добавил очередной уровень доната в Call of Duty.

Indiana Jones and the Great Circle

Кратко для фанатов, что захотят упомянуть данную игру. Оценка Days Gone от критиков — 71. Оценка Археолога на том же ресурсе — 86. Если кто-то утверждает, что чемоданы здесь не при чём, пусть попробует написать положительный обзор этой игры, не используя фразу "Индиана Джонс". Любую качественную игру можно описать без имен, контекста и прочих ассоциаций... Кроме Indiana Jones and the Great Circle.

This is an Xbox

Не буду обсуждать инициативу, но напомню, что в нее входит Xbox Cloud Gaming. Вы сможете играть в будущие Avowed, Fable, Gears of War: E-Day, South of Midnight по подписке xbox game pass ultimate на Xbox one X. Возможно, не в самом лучшем исполнении, но не хуже, чем на Xbox Series S. Даже в России. Microsoft сделала все возможное, чтобы вы могли наслаждаться всеми ее продуктами везде и в любое время. Единственное явное преимущество новых консолей ушло в небытие. Судя по последним тенденциям, Microsoft будет активно развивать данное направление и граница между устройствами исчезнет, как роса поутру.

Чем Xbox one X лучше Xbox series S

Инициатива "Оптимизировано для Xbox one X". Более 1500 игр идут в лучшем разрешении и с лучшей картинкой;

Цена на вторичном рынке. Старое устройство стабильно идет дешевле на $50-$70;

Качество изготовления. Старое устройство изначально создавалось как премиальное устройство и сборка на 11 из 10;

Привод для дисков. За время существования коробоксов было выпущено более 1,5 млрд дисков и они все еще имеют массовое хождение за смешные деньги;

Обратная совместимость для игр убранных из цифрового магазина;

Возможность заменить жесткий диск. Про установку SSD вместо HDD упоминать не буду, а вот ключи шифрования и повреждение диска - серьезно влияют на долговечность;

Единственный явный плюс Xbox series S - она выпускается и любой желающий может взять ее в магазине новой с гарантией.

Послесловие

За последний год Microsoft сильно изменила свой курс развития. Вариант "смены поколений" ушел в небытие, и забытое устройство вновь стало актуальным. Игровое подразделение самой богатой IT корпорации закопало все немногочисленные достоинства современных консолей. Больше нет ни одной явной причины, почему поклонник Xbox должен выбирать Series S вместо One X.