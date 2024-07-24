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10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате

Волшебный мир видеоигр оживает на большом экране, предлагая нам захватывающие истории, где фантазия встречается с реальностью, а герои и злодеи из цифровых вселенных становятся частью нашего кино-приключения.
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Экранизации видеоигр долгое время вызывали противоречивые отзывы среди зрителей и критиков. В то время как геймеры часто с нетерпением ждут переноса любимых персонажей и миров на большой экран, кинематографисты сталкиваются с непростой задачей: как сохранить дух оригинала и при этом создать захватывающий фильм, который понравится как фанатам игры, так и широкой аудитории. Несмотря на трудности, некоторые экранизации видеоигр стали настоящими хитами и принесли своим создателям значительные кассовые сборы.

В этой статье мы рассмотрим 10 самых успешных экранизаций видеоигр, каждая из которых собрала более 100 миллионов долларов в мировом прокате. Мы исследуем их сюжеты, производство, а также влияние на индустрию и последующие фильмы. От легендарных приключений Лары Крофт до эпических сражений в мире Warcraft — эти фильмы доказали, что видеоигры могут успешно переходить на новый уровень и завоевывать сердца миллионов зрителей по всему миру.

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Warcraft (2016)

"Warcraft" переносит зрителя в вымышленный мир Азерот, где разгорается эпическое противостояние между людьми и орками. Орки, возглавляемые вождем Дуротаном (Тоби Кеббелл), покидают умирающий мир Дренор и проникают в Азерот через темный портал. Они стремятся завоевать новый мир, но сталкиваются с сопротивлением армии людей, возглавляемой Королем Ллейном (Доминик Купер) и его верным воином Андуином Лотаром (Трэвис Фиммел). Маг Медив (Бен Фостер) и полукровка Гарона (Пола Пэттон) также играют ключевые роли в борьбе за судьбу Азерота.

Режиссером фильма выступил Дункан Джонс, известный по своим работам "Луна 2112" и "Исходный код". Сценарий был написан Чарльзом Ливиттом и Дунканом Джонсом. В создании фильма принимали участие такие известные актеры, как Трэвис Фиммел, Пола Пэттон, Бен Фостер и Доминик Купер. Бюджет картины составил около 160 миллионов долларов, что позволило создать впечатляющие визуальные эффекты и реалистичные образы персонажей.

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Несмотря на смешанные отзывы критиков, "Warcraft" собрал в мировом прокате около 439 миллионов долларов, став одной из самых успешных экранизаций видеоигр. Фильм особенно хорошо показал себя в Китае, где стал кассовым хитом и собрал большую часть своей выручки.

"Warcraft" стал важной вехой для индустрии экранизаций видеоигр, продемонстрировав, что эти фильмы могут быть коммерчески успешными, даже если они не всегда получают высокие оценки критиков. Фильм также способствовал дальнейшему развитию франшизы Warcraft.


Pokémon: Detective Pikachu (2019)

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Фильм рассказывает историю молодого Тима Гудмана (Джастис Смит), который отправляется на поиски своего пропавшего отца, детектива Гарри Гудмана. В этом ему помогает необычный партнер — говорящий Пикачу, который мечтает стать детективом. Голос Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, придавая персонажу особый шарм и харизму. Вместе они распутывают тайны Рим-Сити и сталкиваются с различными покемонами, раскрывая заговор, угрожающий всему городу.

Режиссером фильма стал Роб Леттерман, известный по работам над "Подводной братвой" и "Монстрами на каникулах". В фильме также приняли участие такие актеры, как Кэтрин Ньютон и Кен Ватанабе. Бюджет картины составил около 150 миллионов долларов, что позволило создать реалистичных покемонов и впечатляющие визуальные эффекты.

Экранизация собрала около 433 миллионов долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. "Pokémon: Detective Pikachu" стал первым фильмом по видеоигре, который смог удовлетворить ожидания поклонников оригинала.

"Pokémon: Detective Pikachu" открыл дверь для дальнейших экранизаций во вселенной Pokémon и показал, что фильмы по видеоиграм могут быть не только успешными, но и качественными с точки зрения сюжета и визуальных эффектов.

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Rampage (2018)

"Rampage" повествует о приматологе Дэвисе Окойе (Дуэйн Джонсон), который находит общий язык с гориллой по имени Джордж с самого его рождения. Однако эксперимент с генетическими модификациями превращает Джорджа и других животных в гигантских, агрессивных существ. Дэвис объединяется с доктором Кейт Колдуэлл (Наоми Харрис), чтобы найти антидот и остановить разрушение, которое устраивают мутировавшие животные в крупных городах.

Режиссером фильма стал Брэд Пейтон, который ранее работал с Дуэйном Джонсоном над "Сан-Андреасом". В актерский состав также вошли Джеффри Дин Морган и Малин Акерман. Бюджет фильма составил около 120 миллионов долларов, что позволило создать впечатляющие спецэффекты и масштабные сцены разрушений.

"Rampage" собрал в мировом прокате около 428 миллионов долларов, став одним из самых успешных фильмов по видеоиграм. Картина получила положительные отзывы за свои спецэффекты и экшн-сцены, а также за харизматичное исполнение Дуэйна Джонсона.

Картина доказала, что экранизации видеоигр могут успешно конкурировать с другими блокбастерами и привлекать массовую аудиторию благодаря известным актерам и качественной постановке.


Sonic the Hedgehog (2020)

Картина рассказывает о приключениях синего ежика Соника (голос Бена Шварца), который пытается спастись от злого доктора Роботника (Джим Керри). Соник находит нового друга в лице шерифа Тома Ваковски (Джеймс Марсден) и вместе они должны остановить Роботника, который стремится использовать силу Соника для захвата мира.

Режиссером фильма стал Джефф Фаулер, для которого это был режиссерский дебют в полнометражном кино. Сценарий написали Пэт Кэйси и Джош Миллер. Фильм получил широкий резонанс еще до выхода благодаря изменениям в дизайне Соника после критики фанатов.

"Соник в кино" собрал около 319 миллионов долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Особо отмечены были визуальные эффекты, динамичный сюжет и комическая игра Джима Керри, который вернулся к своим корням в жанре комедийных злодеев.

Фильм "Соник в кино" стал важным шагом в развитии франшизы Sonic и показал, что даже персонажи из классических видеоигр могут успешно адаптироваться для современного кино. Успех фильма также способствовал началу работы над сиквелом.


The Angry Birds Movie (2016)

Фильм рассказывает историю о жизни птиц на острове, где главным героем является Рэд (Джейсон Судейкис), часто испытывающий гнев. В их мир вторгаются свиньи, которые пытаются украсть яйца птиц. Рэд и его друзья Чак (Джош Гэд) и Бомб (Дэнни МакБрайд) объединяются, чтобы вернуть украденные яйца и спасти свой дом.

Режиссером фильма выступил дуэт Клэя Кэйтиса и Фергаля Рейли. Озвучивание персонажей также включало таких актеров, как Мая Рудольф и Билл Хэйдер. Бюджет фильма составил около 73 миллионов долларов, что позволило создать яркую и динамичную анимацию.

Экранизация собрала около 352 миллионов долларов в мировом прокате и получил смешанные отзывы критиков, но был положительно воспринят зрителями благодаря своему юмору, визуальной эстетике и популярности оригинальной игры.

"Angry Birds в кино" показал, что мобильные игры также могут стать основой для успешных экранизаций. Успех фильма способствовал появлению сиквела и расширению франшизы Angry Birds на новый уровень.


Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Фильм "Принц Персии: Пески времени" рассказывает о принце Дастане (Джейк Джилленхол), который случайно становится владельцем древнего кинжала, способного управлять временем. Принц объединяется с принцессой Тамины (Джемма Артертон), чтобы защитить кинжал от злых сил, стремящихся использовать его мощь для уничтожения мира.

Режиссером фильма стал Майк Ньюэлл, известный по работе над "Гарри Поттером и Кубком огня". Сценарий был написан Джорданом Мехнером, Боазом Якином, Дугом Миро и Карло Бернардом. В фильме также снялись Бен Кингсли и Альфред Молина. Бюджет фильма составил около 150 миллионов долларов.

Лента собрала около 336 миллионов долларов в мировом прокате и получил смешанные отзывы критиков, но был хорошо принят зрителями за экшн, визуальные эффекты и игру Джейка Джилленхола.

"Принц Персии: Пески времени" вдохновил на создание новых проектов в жанре приключенческого кино и оставил след в истории экранизаций видеоигр. Его успех продемонстрировал потенциал видеоигр как источника для создания захватывающих историй в кино.


Resident Evil: Afterlife (2010)

 "Обитель зла: Жизнь после смерти" продолжает историю Элис (Милла Йовович), которая ведет неустанную борьбу против корпорации "Амбрелла" и армии зомби. В этот раз Элис отправляется в Лос-Анджелес, где находит группу выживших и пытается найти убежище от монстров, созданных корпорацией.

Режиссером фильма снова стал Пол У. С. Андерсон, который также написал сценарий. В фильме также снялись Эли Лартер, Вентворт Миллер и Шон Робертс. Бюджет фильма составил около 60 миллионов долларов.

"Обитель зла: Жизнь после смерти" собрал около 300 миллионов долларов в мировом прокате и получил смешанные отзывы, но стал кассовым хитом благодаря своей фанатской базе и динамичным экшн-сценам.

Фильм укрепил статус франшизы "Обитель зла" как одной из самых успешных серий фильмов по видеоиграм, продолжая привлекать внимание зрителей и вдохновлять на создание новых фильмов.


Resident Evil: The Final Chapter (2016)

"Обитель зла: Последняя глава" завершает историю Элис (Милла Йовович) и ее борьбы с корпорацией "Амбрелла". Элис возвращается в Раккун-Сити, где был создан вирус, чтобы остановить корпорацию раз и навсегда и спасти оставшихся выживших.

Режиссером фильма снова стал Пол У. С. Андерсон, который также написал сценарий. В фильме также снялись Эли Лартер, Шон Робертс и Иэн Глен. Бюджет фильма составил около 40 миллионов долларов.

Фильм собрал около 312 миллионов долларов в мировом прокате и получил смешанные отзывы, но завершил серию на высокой ноте, предоставив зрителям захватывающий финал.

"Обитель зла: Последняя глава" стал кульминацией многолетней франшизы и оставил значительное наследие в жанре экранизаций видеоигр, завершив эпическую историю Элис и ее борьбы за выживание.


Tomb Raider (2018)

"Tomb Raider: Лара Крофт" рассказывает о первых приключениях молодой Лары Крофт (Алисия Викандер), которая отправляется на таинственный остров в поисках своего пропавшего отца, лорда Ричарда Крофта (Доминик Уэст). Лара должна преодолеть множество препятствий и разгадать древние загадки, чтобы раскрыть тайну исчезновения своего отца и предотвратить древнее зло от возвращения.

Режиссером фильма стал Роар Утхауг, известный по работе над "Волной". Сценарий написали Женева Робертсон-Дуорет и Аластер Сиддонс. В фильме также снялись Уолтон Гоггинс и Дэниел Ву. Бюджет фильма составил около 94 миллионов долларов.

"Tomb Raider: Лара Крофт" собрал около 275 миллионов долларов в мировом прокате и получил смешанные отзывы критиков, но был положительно воспринят за игру Алисии Викандер и экшн-сцены, которые приближали его к духу оригинальной игры.

"Tomb Raider: Лара Крофт" перезапустил франшизу и вдохновил на создание новых проектов о приключениях Лары Крофт, подтвердив ее статус культового персонажа иконы приключенческих игр.


Lara Croft: Tomb Raider (2001)

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" рассказывает о приключениях Лары Крофт (Анджелина Джоли), которая пытается найти древний артефакт — Треугольник Света, способный управлять временем. Лара должна соревноваться с иллюминатами и преодолеть множество опасностей, чтобы найти артефакт и предотвратить его попадание в руки злодеев.

Режиссером фильма стал Саймон Уэст, известный по работе над "Воздушной тюрьмой". В фильме также снялись Джон Войт, Иэн Глен и Ноа Тейлор. Бюджет фильма составил около 115 миллионов долларов.

Фильм собрал около 274 миллионов долларов в мировом прокате и получил смешанные отзывы критиков, но стал культовым среди поклонников Лары Крофт благодаря харизматичной игре Анджелины Джоли и захватывающим приключенческим сценам.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" укрепил статус Лары Крофт как иконы поп-культуры и вдохновил на создание множества продолжений и спин-оффов, став важной частью истории экранизаций видеоигр.


Послесловие

Экранизации видеоигр прошли долгий путь от спорных начинаний до признанных хитов киноиндустрии. Успех этих фильмов продемонстрировал, что с правильным подходом к адаптации игрового материала можно создать не только зрелищное кино, но и ленты, способные удовлетворить как преданных фанатов игр, так и более широкую аудиторию. Важную роль сыграли как технологические достижения в области визуальных эффектов, так и талантливые актеры, режиссеры и сценаристы, способные передать уникальный дух видеоигр на экране.

Эти фильмы заложили фундамент для будущих проектов и открыли новые горизонты для сотрудничества между игровой и киноиндустрией. Они доказали, что видеоигры могут быть не только развлечением, но и источником вдохновения для создания глубоких и захватывающих историй. Их успех является напоминанием о том, что инновации и смелые эксперименты в адаптации игровых сюжетов могут привести к созданию фильмов, которые найдут отклик в сердцах миллионов зрителей по всему миру.

Будущее экранизаций видеоигр выглядит многообещающе. С развитием технологий и увеличением интереса к игровым вселенным мы можем ожидать появления новых, еще более впечатляющих кинопроектов, которые продолжат радовать и вдохновлять аудиторию. Этот синтез миров игр и кино станет новым этапом в развитии обоих направлений, открывая новые возможности для творчества и самовыражения.

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