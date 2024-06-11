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Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших

9 июня 2024 года прошла главная игровая презентация Xbox в 2024 году. Нам показали большое шоу с интересными тайтлами. Было много всего интересного и интригующего, но некоторые вещи выпали из игровой повестки, сегодня и поговорим о них.
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Главная интрига 2024 года - какую студию Microsoft планирует закрыть следующей. Прошедшая презентация дала нам ответ. Ничто так не расстраивает, как много пыли в глаза. Вся презентация крутилась вокруг Call of Duty: Black Ops 6 и каких-то игр в следующем году. А что там с релизами в обозримом будущем и с Xbox Game Studio, что слышно о них?

Предисловие

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После просмотра Xbox Games Showcase 2024 у меня сложилось некоторое представление о ближайшем будущем игрового направления Microsoft. Достаточно четкое и однозначное. Никаких "если" или "но". На следующий день решил послушать мнение "ведущих" экспертов в игровой области и был удивлен. У меня дома долгое время обитала золотая рыбка. И у меня складывается впечатление, что у моей рыбки память лучше, чем у современных блогеров. Правильно говорят - никого не волнует что и как, блогерам важны только просмотры. Никого не волнует действительность.

В 2006 году вышел великолепный фильм "Идиократия". Он наилучшим образом отображает все происходящее сегодня. Говорящие головы в полной мере смотрят на геймерские массы, как на недалеких и малообразованных граждан.

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Кто-то может решить, что это все какие-то выдумки человека из интернета. Мол, он нагоняет волну и не понимает, что происходит в этом мире. Вот только интрига последней презентации была не в анонсе Gears of War: E-Day или Doom: The Dark Ages, а в том, что будет с мелкими внутренними студиями Microsoft.

Call of Duty 2024

Пару недель назад уже освещал вопрос с главной игровой франшизой этого десятилетия:

Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр 

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Отсутствие рекламы плохо отразится на популярности стрелялки. Ее слава напрямую зависит от маркетинга и договоренности с PlayStation.  Есть денежка на продвижение - часики работают и курочка несет золотые яйца. Нет денежки - машем ручкой и говорим: "Пока, прощай". Все просто и понятно. Чем больше криков и воплей про главный проект этой осени, тем больше барышей он принесет.

Awowed, Indiana Jones и Ara в 2024 году

Вы же помните о существовании трех этих игр? Еще в январе 2024 года утверждал, что это три бюджетных проекта сделанных на коленках. Почему-то игровые блогеры раздувают хайп вокруг франшиз и верят, что "Indiana Jones" - это Uncharted от Xbox. Великая игра от создателей Wolfenstein: Youngblood/ Wolfenstein: Cyberpilot/ Quake: Dimension of the Machine/ Quake II: Call of the Machine. Маленький сарказм для верящих в сказки. 

А теперь смотрим на релизы в конце 2024 года:

  • 25 октября 2024 года выходит Call of Duty: Black Ops 6;
  • 12 ноября 2024 года релиз Assassin Creed Shadows;
  • Осень 2024 года Dragon Age The Veilguard;
  • 14 ноября 2024 года стартуют продажи PS5 Pro;

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Все 4 лота имеют феноменальный рекламный бюджет. Все СМИ и блогеры будут обсуждать только эти 4 темы. Этой осенью все будет настолько жестко, что Ubisoft ставит релиз дорогой Star Wars Outlaws на конец августа. Concord умирает в конце августа. Warhammer 40000: Space Marine 2 перенесен на первые числа сентября.  

В декабре стартуют большие новогодние распродажи и подавляющее число пользователей предпочтет взять свежую игру со скидкой в 20-30%, чем новинку за полный прайс.

Май 2024 года

Многие почему-то забыли два крупных события случившихся всего пару недель назад. Закрытие Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Studios и Roundhouse Games. Две недели подряд в сети стоял вой и стенания о несправедливости и жестокости Microsoft. Карающий меч капитализма оказался жесток к небольшим студиям и сотворил ужасное. Далее последовала история с Hellblade II. Прошло меньше двух недель с шумихой и обсуждением рекламной кампании дорогого проекта. Весь май игровое сообщество размышляло о будущем внутренних студий Xbox. Что будет с небольшими коллективами выпускающими нишевые проекты? Вы помните эти обсуждения? Или у моей Золотой рыбки память намного лучше?

Xbox Games Showcase 2024

Представили 30 наименований. Из которых:

  • 6 дополнений для вышедших игр. Дата релиза не имеет значения;
  • 10 игр с "возможным" релизом в 2025 году;
  • 2 сторонних блокбастера;
  • 3 переиздания старых игр;
  • 3 с релизом в 2026 году +++;
  • 3 в подвешенном состоянии 2024/2025???

В сухом остатке на этот год только 3 игры. Почему я акцентирую на этом внимание? Очень просто. Игры выходят по одной в месяц: 

  • S.T.A.L.K.E.R. 2 в сентябре;
  • Call of Duty: Black Ops 6 в октябре;
  • Microsoft Flight Simulator 2024 в ноябре;

Декабрь и январь являются мертвыми сезонами. Для релиза в августе-сентябре реклама и продвижения должны быть на пике. На презентации Microsoft все равно указывает релиз (Awowed, Indiana Jones и потерявшаяся Ara) в 2024 году. Проще пристрелить, чтобы не мучились. 

Отсюда возникает вопрос, а что будет с MachineGames? Шведы выпустили 4 провальных проекта подряд и в 2021 году ее покинули основатели. Я вижу подставу Indiana Jones and the Great Circle и печальные последствия для остатков студии. Викинги всю жизнь специализировались на шутерах. Новый жанр и новые рамки без лидеров команды плюс непонятное окно релиза сделают что-то нехорошее.

Obsidian Entertainment? Меня забавляют фразы из разряда "Создатели Fallout: New Vegas" - дайте студии франшизу и они покажут всем "Кузькину мать"Напомню лишь, что Крис Авеллон покинул свое рабочее место в 2015 году, а самая знаковая игра в лице The Outer Worlds, была, мягко говоря, спорной. Под руководством Фила Спенсера вышли Pentiment и Grounded. Те самые, что слили конкуренту вместе с Hi-Fi Rush.

Xbox game pass

Ванька дома - Маньки нет, Манька дома - Ваньки нет. Рассматриваю данную подписку исключительно с финансовой точки зрения. В 2022 году Call of Duty на Xbox принес в первый месяц 250 млн баксов выручки. (это расчетная сумма из официальных данных, где за первые 8 дней побита планка в 1 млрд баксов и на Xbox приходится 25%). В апреле 2023 года Сати Наделла объявил, что все подписки за квартал принесли 1 млрд. баксов. То есть за 1 месяц выручка составила примерно 330 млн баксов. Число подписчиков сервиса примерно 34 млн человек. Чтобы Call of Duty: Black Ops 6 окупилась по аренде, число подписчиков должно увеличиться (примерно) на: 

  • 330 млн баксов / 34 млн человек = 9,7 бакса (средний чек) 
  • 250 млн баксов / 9,7 = 25,77 млн человек /3 (купившие и арендовавшие) = 8,6 млн человек

Нереальный показатель для умирающей платформы. Но Xbox game pass есть еще и на ПК "без налога на онлайн". Многие берут игру только для прохождения компании, без длительной игры в интернете. Но фишка состоит не в этом. Помимо Call of Duty должны добавить Awowed, Indiana Jones и Ara. Они также должны окупится "ростом" числа пользователей. При последовательном выходе в 3-4 месяца - это реально, но одновременно - крупный релиз слопает мелкие.

Два проекта

У нас есть два потенциально провальных проекта, на которые Microsoft посматривает косо. Есть две студии, что за 5 последних лет не выпустили ни одной успешной игры. У нас есть нулевой рекламный бюджет и подстава с датой релиза. Регулярные чистки в рядах Xbox и новый курс в непонятном направлении. Прямой и насущный вопрос после главной презентации года. Или вы все еще хотите пообсуждать виртуальную Gears of War: E-Day с релизом в 2027+++ году? Что для вас важнее? А как много говорящих голов обсуждает данную тему?

Послесловие

Фил Спенсер провел презентацию. На первое место вывели крупные блокбастеры. Этой осени и когда-нибудь еще. Студии второго эшелона поставили на третий план без перспектив развития. Подобный подход уничтожит внутреннюю заинтересованность коллективов сотрудничать с гигантом и народ сам разбежится, либо его попросят... 

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