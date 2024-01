18 января 2024 года Microsoft провела Xbox Developer_Direct и озвучила свои планы на ближайшую перспективу. Ответ Sony ожидается к концу месяца и можно будет сравнить в лоб намечающиеся перспективы. Или нельзя? Последние пару недель всплывает множество "инсайдерской" информации и позиции PlayStation выглядят крайне печально. Японская консоль "снова идет ко дну". Собрал немного различной информации для обычного пользователя, дабы ввести его в общий курс дела.

Предисловие

За японской Sony долгое время тянулся шлейф "ранних анонсов". Пользователи, за 3-4 года до старта продаж, знали обо всех планах и играх PlayStation. Но после выхода "Призрака Цусимы" произошли изменения. Ранние анонсы прекратились и некоторые фанаты почуяли неладное. Релизы на персональных компьютерах и волна ремастеров сбивают с толку и вводят в ступор. Чем Sony может и хочет порадовать своих поклонников и есть ли у нее такое желание? Этот вопрос волнует многих, особенно фанатов Xbox.

Инсайдеры и Sony

В последние года появилась новая тенденция. Инсайдеры и "связи" проливают много "информации" на будущее и дарят много положительной информации. Утечки и сливы становятся поводом для дискуссий и трафика просмотров. Новостные издания любят публиковать непроверенную информацию и зарабатывать на этом. Релизы, анонсы, душещипательные истории привлекают внимание. Microsoft очень любит сливать всякое в общественный дискурс. Было время, когда за 6 месяцев вылилось более 40 различных "Слухов" о будущих играх Xbox и всего, что происходит вокруг коробки. Чуть ли не каждый день по очередному инсайду из проверенных источников".



С Sony все обстоит по другому. На моей памяти не было ни одного долгосрочного подтвержденного слива. В лучшем случае за пару дней до события. Японцы щепетильно относятся к своим секретам и охраняют их всеми способами. Одним из ярких примеров можно назвать слив характеристик PlayStation 4 в январе 2013 года. Игровое устройство планировалось с 4 гигобайтами памяти за 500 американских долларов. Такая информация и ее контроль влияет на многое, в том числе и на "контрмеры" конкурентов.



Все выше сказанное - это вершина айсберга для понимания, что информация в сети - это вариант манипуляций не только для обывателей, но и конкурентов.

Xbox Developer_Direct

18 января 2024 года прошло крупное мероприятие от Фила Спенсера. Представили 4+1 игры. Ничего не ждал. Ничего не заинтересовало. Не мой жанр и не мои предпочтения. На вкус и цвет все фломастеры разные.

Но зацепил ролик про нового Индиана Джонса. Для людей 40+ - это культовый персонаж с огромным бэкграундом. Но проблема состоит в том, что аудитория в 20-30 лет не знает, кто это и у них нет ярких ностальгических мыслей о данном герое. Археолог из 80-х для них устарел и затерся в далеком прошлом. Это как Грязный Гарри или Французский связной. Были культовыми... Но для другого поколения. На кого нацелена игра - мне не понятно.

Заинтересовала анимация. Этот проект - детище современной Microsoft. Много денег и хороших специалистов. Прикладываю ролик с презентации из 2024 года для игры на самой мощной игровой консоли

Для сравнения привожу игру из 2013 для игровой консоли из 2007 года.

Сравниваем лицевую анимацию. Скелетную анимацию и плавность движения. Пальцы. Наполнение и детализацию мира. Атмосферу и плавность перехода от роликов к игровому процессу. Я не привожу в пример игры от PlayStation 4 или 5. Беру древний проект 11 летней давности. Тут и кроется принципиальная разница в подходе двух компаний.

System seller

Sony не создает игры. Японцы делают System seller. Их цель - максимальные продажи игровых консолей. Успех игр Sony - это не число проданных копий. Успех Sony - это число проданных консолей. Многие думают, что это одно и тоже. Но приведу простую арифметику.

Игра разошлась в количестве 10 млн штук. При цене в 60 денег на счет поступило 600 млн денег.

Игра разошлась в 4 млн штук и помогла продать 3 млн консолей. При цене в 60 денег поступило 180 млн денег от игры плюс 3 млн консолей по 10 купленных игр на каждой консоли по 30% с каждой игры. 3*10*60*0,3 = 540 млн денег. В сумме на счета поступило 180+540 = 720 млн денег.

Прямое сравнение двух ситуаций. Одна игра разошлась в 10 млн штук и принесла 600 млн денег. Вторая игра разошлась в 4 млн штук и принесла 720 млн денег.

Тонкая грань и такая большая разница. Помимо прямой выгоды, есть и косвенные бонусы. Существует большая прослойка пользователей, которым не интересны эксклюзивы Sony. Сомневающиеся. Подавляющее число таких геймеров купят ту консоль, что есть у друга или знакомого.

Дорожная карта

Сравнение по состоянию на август 2023 года. Информация немного устарела, но многое в ней актуально. Именно с подобного поста и началось шуршание о "падении" Sony и возвышении Xbox в 2024 году.

Беглое знакомство с представленными тайтлами говорит простую истину: у Microsoft нет ни одной игры из категории System seller. Условные 18 игр для подписки. Нет ни одной, ради которой Иван из Ужгорода купит Xbox. Много интересных предложений для узкого круга ценителей. Тут и заключается принципиальное различие платформ. "Росомаха" и "Человек-паук 2" принесут денег больше, чем все анонсированные игры от внутренних студий Xbox.

Вытекает еще одно следствие. Microsoft интересно делать десятки вариантов Индиана Джонса с ужасненькой графикой за минимум денег, где найдется "что-то для каждого", чем огромные высококачественные проекты. Напрямую встречаются концепции "Качество" и "Количество".

2024 год у Sony

Компания из страны восходящего солнца стала монополистом на рынке игровых приставок. У нее нет необходимости выпускать System seller здесь и сейчас. У нее нет необходимости в конкуренции. У нее нет необходимости что-то анонсировать. Игровые консоли продаются ВЕЛИКОЛЕПНО. Для увеличения продаж не нужны дополнительные стимулы в виде Блокбастеров.

Разработка игр дорожает

За два последних год, данная фраза превратилась в мем. При любом удобном случае, блогеры любят с умным видом хайпануть над очередным багом в игре и приписать фразу "Разработка дорожает". Но PlayStation стоит особняком. Недавно стали известны бюджеты топовых игр:

Разработка God of War: Ragnarok уложилась в $200 млн.

Разработка The Last of Us Part II обошлась в $220 млн.

Разработка Horizon Forbidden West достигла $212 млн.

Разработка Marvel’s Spider-Man 2 примерно $280 млн.

Цифры приведены без учета издержек на маркетинг, а это еще от $100 млн сверху.

На первый план выходит баланс между затратами на Эксклюзивы и возможным выхлопом от увеличения продаж игровых платформ.

Или можно пойти другим путем и профинансировать сторонние студии с их проектами. Дать денег на разработку и получить преференции.

Игровое портфолио на 2024 год

19 января 2024 года ленивый ремастер The Last of Us Part II для PS5. Забавная шумиха вокруг игры от фанатов Xbox. Как Sony может продавать игру второй раз и требовать 10 баксов за апгрейд? Жадные самураи. В чем забавность? Это одноразовая игра. Перепроходить ее повторно будет в лучшем случае 1% владельцев оригинала. Истинные фанаты. Это сюжетно ориентированная игра. Для всех остальных - это будет первая покупка, только с улучшенной графикой.





Без даты релиза на 2024 год. Concord - PVP шутер. Игра сервис без игрового процесса. Анонсирована в мае 2023 года и более ничего не известно. Разработчик Firewalk Studios, которую Sony приобрела в апреле 2023 года

8 февраля 2024 года выходит Helldivers 2. Кооперативный шутер от независимой шведской студии. Это второй проект по интеллектуальной собственности Sony и за ее деньги от этой компании. Плодотворное сотрудничество и множество преференций.





22 марта 2024 года выходит Rise of the Ronin от Team Ninja. Студия регулярно сотрудничает и выпускает игры с преференциями на PlayStation. Японская тематика на японском устройстве воспринимаются органично.

На 2024 год перенесен релиз Stellar Blade от корейских разработчиков. Соулслайк от небольшой студии. Красивый экшен, приятные ракурсы и разнообразные тентакли.

22 февраля 2024 года выходит Pacific Drive. Выживалка на автомобиле от Ironwood Studios. Необычный взгляд на привычные вещи. Снова финансирование и деньги от японцев помогли релизу игру.

1 февраля 2024 стартует Granblue Fantasy: Relink. Культовая серия игр в узких кругах. Вездесущие чемоданы Sony помогли японской Cygames с релизом. Просто и со вкусом.

Первый квартал 2024 порадует ремейком Silent Hill 2 от небольшой польской студии Bloober Team. Ничего выдающегося, но фанаты ждут и верят, а Sony вкладывает деньги и развивает сотрудничество в различных направлениях.





29 февраля 2024 года выходит переосмысление игры 1997 года и продолжение игры 2020 года под названием FINAL FANTASY VII REBIRTH. Самый громкий релиз ближайшего времени для игровых консолей. И снова чемоданы помогают получить дополнительные плюшки и бонусы.

На 2024 год запланирован выход очередной японщины в духе Code Vane под названием AI LIMIT. Немножко добрососедских взаимоотношений и финансовой поддержки помогает решить множество вопросов. Народ тянется к тем, кто платит.





Подобный список можно продолжать до бесконечности. Все больше студий выступают под патронажем PlayStation и сотрудничают на различных условиях. Рекламная поддержка и финансовая помощь творят чудеса. При таком подходе нет необходимости в кранчах и выпуске крупнобюджетных проектов от внутренних студий. На сумму в 200 млн долларов можно заключить десятки взаимовыгодных контрактов с небольшими студиями. Тут стоит отметить, что студии возвращаются снова и снова на таких условиях.

Вспомните:

Ori и Moon Studios - не захотели продолжение сотрудничества с Microsoft

Quantum Break и Remedy - не захотели продолжение сотрудничества с Microsoft

Sunset Overdrive и Insomniac Games - не захотели продолжение сотрудничества с Microsoft

Halo Wars 2 и Creative Assembly - не захотели продолжение сотрудничества с Microsoft

Bungie и Epic Games - не захотели продолжение сотрудничества с Microsoft

Послесловие

Сегодня у самураев нет необходимости в громких анонсах и релизах. Они на вершине Олимпа. Мелкие издания многократно перебиваются сторонними контрактами. Крупные - требуют слишком много денег и их можно отложить, как козырь в рукаве. Продажи PlayStation 5 летят в космос и высвободившиеся средства можно использовать в новых направлениях.

