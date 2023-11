Xbox переживает сложные времена. У всего есть начало и есть конец. Сегодня хочется вспомнить, что привело игровое подразделение Microsoft к такому печальному положению. Пять причин, что привели консольный бизнес к краху.

Предисловие

Летом 2020 года составлял подобный список с прогнозами. Забавно, но подавляющее число аргументов исполнилось в полной мере. Есть лишь некоторые уточнения, о которых мне было не известно. Сегодня лишь повторю свои слова и сделаю некоторые уточнения.

Перед прочтением, стоит запомнить простую аксиому для существующих игровых приставок и их правильного понимания. Консоли - это максимально бюджетные устройства для широких масс населения. Тут нет "задротов" и люди играют для получения удовольствия.

Причина первая - бот-фермы

В своем старом материале этот пункт назывался "Фанаты", но он несколько изменился и эволюционировал. Популярность любой платформы - это истинная любовь к своему устройству. Если вам нравится Days Gone, то вы будите рекомендовать его всем и каждому. Общаясь в "кружках по интересу" будет работать сарафанное радио. Никакая реклама не сравнится с подобным распространением контента. Совет от лучшего друга - это лучшая рекомендация. У Xbox есть великолепная игра State of Decay - прямой конкурент Days Gone и вышел одновременно с хитом от Sony. Только никто не говорил об игре. Боты глаголили о подписочном сервисе, и игра стерлась из новостной повестки.

Бот-фермы - это специально нанятые люди, которые выполняют задание и распространяют информацию по списку. Без чувств и настоящих эмоций. Xbox Game Pass - бесполезный мусор, который пытаются впихнуть консольным геймерам. Он никак не связан с эмоциями и не строится на доверии. Но они продолжают снова и снова его пропихивать в общественное сознание. Нет эмоций. Нет связи. Нет продаж.

Причина вторая - Xbox Game Pass

Подписочный сервис на консолях - это полнейшее непонимание своей аудитории. Игровые приставки берут, чтобы играть в FIFA, Battlefield, Minecraft, CoD - именно по этой причине появился платный онлайн на консолях. Думаете, что-то изменилось за 10 лет? Вот вам отчет Sony за 2 квартал 2023 года. Раздел с разбивкой по доходам. Строчка Add-on Content - это доход от донатных помоек. Все игры, сервисы - это онлайн проекты, в которые люди играют годами. Таких людей подавляющее большинство. Аналогичная структура доходов будет на Xbox. Пользователям не нужен Xbox Game Pass, но его пропихивают и раздражают своей неуместностью. Надеюсь, вы еще не забыли, как Microsoft повысила цену на Live Gold и через день отменила повышение, а потом объявило о бесплатном онлайне в бесплатных играх? Да-да... Это из той же оперы.

Некоторые подумают, а вдруг пользователи изменят свое мнение и перейдут на новый способ потребления контента? Снова обращаемся к отчету Sony, как к официальному финансовому документу. Берем следующие данные:

108 млн активных пользователей (те, кто 1 раз за месяц выходил в онлайн)

Доход от игр 479,325 млн йен. Курс к доллару США 135

Доход от подписок 133,887 млн йен. Курс к доллару США 135

Среднестатистический пользователь консоли тратит за год (479,325+133,887)/135/3*12/108 = 168,2 доллара США.

Стоимость годовой подписки Xbox Game Pass Ultimate составляет 204 доллара США. Это БЕЗ учета топовых игр, что берут "по праздникам". Напомню - половина из 168,2$ - это ТОПовые громкие проекты, которых никогда не будет на старте в подписке.

Рост затрат составит 23% на пустом месте. С КАЖДОГО подписанта. Кто-то может прокричать: "Но вы сможете поиграть в Redfall в день выхода!" И получит ответ: "Спасибо, меня и моих друзей в Fortnite и так все устраивает, а лишнюю денежку потрачу на новый скинчик".

Причина третья - Фил Спенсер

Многие проснулись после выхода Redfall и поменяли направление флюгеля только в мае 2023 года. Прямо "Курская дуга" и коренной перелом в сознании. Только игра от Arkane Studios - это следствие политики Фила Спенсера. Причина - полное непонимания игрового рынка консолей и отсутствие собственных идей, видение будущего игрового подразделения:

Xbox Game Pass - это калька PS now от Sony, появившейся на 2 года раньше. Обратная совместимость - это калька на продажи 2 в 1, где давали сразу игру для PS3 и PS4,плюс стриминг игр PS3... И все это со старта 8 поколения у конкурента. Xbox Play Anywhere - скончалась, не родившись FPS Boost - скончалась, не родившись Auto HDR - скончалась, не родившись Mixer - придушил собственноручно Xbox Velocity Architecture - Xbox series S уничтожил ее на корню

Причина четвертая - Xbox series S

Банальность, что была видна при ее анонсе, никуда не исчезла. На оптимизацию игры под две консоли уходит больше времени и денег. Для топовых хитов с маржинальность в 200%- это не проблема, но издатели второго эшелона с большими рисками десять раз подумают, а оно им надо? Если игра взорвала рынок, они выпустят свой проект и на этой консоли спустя время. Банальность, которую видел человек из интернета 3 года назад, не увидели "специалисты Microsoft". Подавляющее число небольших проектов прошло мимо подавляющего числа пользователей, но настала череда Baldur’s Gate 3, где в полный голос сообщили о ситуации. Чем дальше в лес, тем больше проблема будет усугубляться. Сегодня еще выходят игры для Xbox one, и оптимизация для Series S минимальна, но скоро их прекратят выпускать. Трехкратный разрыв в видео части, недостаток оперативной памяти, менее скоростной SSD сильно тормозят разработку и увеличивают затраты.

Вы не хотите заработать денег? - спрашивают фанаты Xbox. Мы не хотим потерять денег - отвечают разработчики. Три года назад эксперты из IXBT games разглагольствовали, как пользователи на ПК двигают ползунки в настройках и игра запускается на любом железе. В 2023 году Свен Винке предоставил график оптимизации оперативной памяти для Xbox series S. Как они пол года стараются запустить игру на младшей консоли. Им в помощь отправили инженеров Microsoft. И все это стоит денег. Много денег. Маленькие игры могут не окупиться. В минимальных системных требованиях для запуска игры нужно 8 гигабайт оперативной памяти и 4 гигабайта видео. У младшей консоли ВСЕГО 8 гигабайт выделено под игры. Это МЕНЬШЕ минимальных требований и ползунки тут уже не помогут. Нужно менять текстуры, перерисовывать локации, уменьшать потребление памяти.

Лишние траты денег - отложенный релиз.

Причина пятая - неопределенность будущего

Это целый пласт вопросов. Ранний анонс игр и их перенос - обыденность, присущая многим. А вот ранний анонс, перенос и выпуск Redfall - это "северный пушной зверек". Это частный случай. Вспоминаем Halo 5 /Crackdown 3/ /Gears 5/ Halo Infinite/ Starfield - переносы и получилось, что получилось. Но проблема не только в играх. Mixer - многие уже забыли, но его пропихивали также сильно и активно, как сейчас, Xbox Game Pass. Выводили в самые видные места и максимально оптимизировали "доступ". Он был везде и в каждом интервью.





Богатенькая Microsoft за пол года до закрытия сервиса заключила десятки эксклюзивных контрактов с топовыми стримерами. Ничего не напоминает? У Microsoft много денег, она всех купит, говорили они. Люди верили и бежали сломя голову. Новость от 2 августа 2019 года. О закрытии Mixer объявили 22 июня 2020 года, менее чем через год.

У современных пользователей память как у золотой рыбки, но очень многие "лидеры общественного мнения" были озлоблены на Xbox и из ярых фанатов переметнулись в противоположный лагерь. На монопольном рынке ничего бы не поменялось. "Блудные" дети вернулись и продолжили зарабатывать денежку на популярной игровой платформе, но нестабильность и куча "проколов" плохо влияют на репутацию. Сложно рассказывать, какой Starfield, когда Baldur’s Gate 3 и Человек-паук 2 собирают значительно больше просмотров и приносит на порядок больше денег. Вам не надо лгать своей аудитории. Стабильный контент формирует стабильное комьюнити. В The Last of Us 2 вам не понравилась клюшка? А вы в игру играли?

Достойно упоминания

Пятой причиной в "ванговании" была тема Xbox Play Anywhere - параллельный выход игр на персональных компьютерах и консолях. Зачем вам Xbox series S, когда персональный компьютер с затычкой RX 6400 выдаст лучшую картинку и доступ ко всему контенту консолей. Но был не прав. У самого 2/3 контента с консолей продублировано в Steam (и прочих ПК-сервисах), но играю на консоли. Это две разные философии. Они четко проводят грань между ПК и консолью. Разделяют устройства значительно сильнее, чем можно себе представить.

Послесловие

Бот-фермы три последних года неустанно повторяют "xbox series S плюс xbox game pass" - это лучший вариант вкатиться в современный гейминг. Вы тоже согласны с этим утверждением? А я вам напомню, что в 2018 году на зимней распродаже Xbox one S стоил 169$ с 2 геймпадами (или 3 играми) и подписка Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца стоила 1$ - это был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отличный способ вкатиться в современный (на тот момент) гейминг. Только это не сработало в 2018 году. Лучшие условия и не сработали, но теперь то оно точно получится. Ведь так? Все та же "шарманка" уже 5 лет в надежде на перемены? Это каким надо быть недалеким, чтобы не увидеть, что так НЕ РАБОТАЕТ и надо придумать что-то новое?