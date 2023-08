За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В июле 2013 года в свет выходит Intel Iris Pro Graphics - встроенная видеокарта, что на голову превосходит аналоги конкурентов. Как часто вы слышите, что встроенная графика Intel производительнее встройки от AMD? Но это было. Три года подряд встройка от синей корпорации вдвое превосходила аналоги конкурентов. Только мало кто об этом знает. Проблема с драйверами, неудачное позиционирование и кривая реализация погубили проект. Это ярчайший пример, когда многомиллиардная корпорация "съэкономила" на спичках, выкинув на рынок сырой продукт. Но сегодня хочется поговорить о другом интересном проекте, что редко освещается в общественном поле. Отличные материнские платы с ужасающей реализацией.

Корпоративный сегмент

Ни для кого не секрет, что большие деньги крутятся среди "крупных" заказчиков. Министерства и ведомства закупают сотни тысяч единиц техники. Огромные единоразовые заказы сокращают затраты на обслуживание, логистику, складирование, гарантийные обязательства и прочее. На реализацию железнодорожного грузового состава уходит меньше затрат, чем то же самое, но в розницу. Жирный сегмент, где нет "случайных" игроков. Именно тут Intel выпускает отличные материнские платы с повышенной надежностью. Процессор Intel + встроенная графика Intel + материнская плата Intel = вкусный кусочек пирога.

Розница

Часть продукции intel, что остается от "больших заказов", отправляется в розничный сегмент. И в этом месте начинается тот самый "великий план" и пренебрежение частными пользователями. Материнские платы от компании Intel отличаются ужасным соотношением "цена/функциональность". Они вчистую проигрывают конкурентам по функциональности. Возможно, повышенный прайс обусловлен повышенной надежностью. Только проверить это мы не сможем. "Маркетинг" давно запудрил всем мозги и невозможно отличить реальную надежность от мнимой.

Поддержка

Видеокарты Intel в мою жизнь плотно вошли в 2006 году с ноутбуками на базе "GMA 950". Видеокарта для галочки. Видеокарта, на которой можно было пройти Civilization III и Heroes of Might and Magic IV. Достаточная производительность для большинства повседневных задач. Потом были GMA 500 и GMA 3150 без поддержки Windows XP и 64 битных систем. Потом пришли разновидности GMA 3600 без каких-либо оптимизаций под разные операционные системы. Относительно хорошие видеокарты без нормальной поддержки 3D в старых играх и перегревающиеся от любого чиха. Далее наступила эра Intel HD Graphics. Очень интересная линейка встроенных видеокарт. С каждым новым поколением плюс 30% производительности. 5 лет стабильного роста и появление на свет Intel Iris Pro Graphics 5200 он же (GT3 + eDRAM). Самая быстрая встроенная видеокарта 2013 года. Затем последовал Intel Broadwell. Вы что нить слышали об этом поколении, кроме того, что это первые процессоры на 14 нм? В настольном сегменте были только 2 модели процессоров, но в мобильном больше чем когда-либо. И все процессоры шли с великолепной (на бумаге) встроенной графикой. В топовых процессорах стояли аналоги GTX 750. Только с драйверами были проблемы. Вместо GTX 750 на выходе в лучшем случае получались GT 730 не везде и не всегда. Отличное начинание... только в корпоративной среде это не нужно, а домашние пользователи не приняли.

Кроме видеокарт, обновление софтверной части нужно и материнским платам. Корпоративный сегмент требует своих уникальных функций. Пару месяцев назад обновлял BIOS у корпоративной линейки компьютеров Dell. Почти тридцать патчей за 10 лет службы. Ни одна обычная плата для потребительского рынка не получает столь огромного числа обновлений. Почти все связаны с безопасностью и удаленным управлением.

Компьютер для любимой тёщи за 100$

А теперь хочется поговорить о материнской плате от компании Intel

Intel desktop board dh61cr

Материнская плата для корпоративного сектора с длительным временем поддержки. Вообще - это более 10 материнских плат с одинаковой начинкой, но разным распаянным обвесом. В описании к BIOS так и идет перечисление нескольких плат.

Первой особенностью "длительной поддержки" выступает отсутствие этой поддержки на официальном сайте компании. У вас не получится официально воспользоваться архивами и скачать все необходимые файлы. На сайте gigabyte нашел все необходимые файлы для материнской платы GA-8ANXP-D из 2003 года. А вот для продукции с длительным временем поддержки от Intel - все убрали.

Некоторые могут сказать: "Автор, ты чего археологией занимаешься? Давай обзоры на Core i7-14700K" и получат ответ: "Великое видно издалека, проблемы видны со стороны".

Хорошая материнская плата из 2011 года имеет ряд "изъянов", о которых не пишут в обзорах. Причем, изъяны критические, о которых обязаны были кричать везде и всюду.

1. Нет поддержки модулей памяти с объемом 4 и больше гигабайт. Через мои руки прошло множество плат с чипсетом H61 и впервые увидел такую оплошность.

2. Проблемы с поддержкой видеокарт AMD Radeon RX серии. Копался в поисках обновлений и был сильно удивлен. Материнская плата с базовым BIOS (скажу больше, поддержку добавили только в 2017 году с очередным обновлением) не поддерживают Radeon, но отлично работают с Geforce.

3. Проблема с поддержкой процессоров 3000 серии...

Все три проблемы не позволяют запустить устройство. Не глючат или сбоят, а именно проблема с запуском. Для примера, у меня материнская плата Asrok B550M Pro4 с BIOS из коробки p1.70 и процессор 5600G, официальная поддержка которого появилась только в версии р1.8. Вставил камень и все заработало без обновления.

Прошивка BIOS

Качество поддержки продукта определяется простотой и легкостью проведения разных "процедур", в частности обновлением программного обеспечения. И вот тут начинается все самое интересное, ради чего и написана данная статья. Момент с отсутствием на официальном сайте раздела с поддержкой платы мы пропустим. По неофициальным данным для плат H61 вышло около 40 обновлений вплоть до 2018 года. Хороший и длительный период, устраняющий множество огрехов... О которых никто не узнает :-)

Для прошивки нам нужно... Тут сделаю паузу... ибо она прошивается 3 (тремя) разными способами, не похожими друг на друга во время всего жизненного цикла и информации об этом нет в свободном доступе.

Нельзя просто взять и накатить самую последнюю версию. Обновление происходит в 4 этапа, которые нельзя перескочить. Вы должны поэтапно обновить на каждую промежуточную версию, иначе будет "Erorr" или кирпич. За 15 лет своего копания в железках, ни разу не встречал такого. Одну промежуточную - регулярно, а вот чтобы четыре?

Первый этап

С помощью Rufus создается загрузочная флешка с freedos и на нее закидывается прошивальщик и необходимый нам ROM. Первое повышение может быть только до версии BE0042. Загружаемся через флешку и прописываем команду на запуск прошивальщика. Процесс обновления пройдет без осложнений.

Правда есть небольшая сложность: не всегда удается загрузиться с флешки, надо точно попасть в тайминги.

Либо такую ошибку. Это все один и тот же процесс с одними и теми же вводными данными.



Второй этап

После BE0042 активируется функция прошивки через F7. Функция существовала и до этого, но она не работала. Можно и при помощи freedos прошивальщиком, но им сложнее и неудобнее.



Следующими промежуточными версиями становятся BE0048 и BE0099, обе обновляются без проблем по кнопке F7.

Третий этап

Добавление поддержки видеокарт Radeon RX и их наследников. Первый раз встречаю такое, чтобы стандартный слот PCI-express не поддерживал какое-либо устройство. Это нонсенс!!! Но материнские платы от Intel их не поддерживают и система не запускается.

Решил установить имеющуюся у меня легендарную RX 550 в новый системник, но не тут-то было

Через зажатие F7 и через freedos получаем ошибку прошивки. Интел издевается над своими пользователями и бьет их дубиной по голове.

Мне пришлось отшерстить не только американские, английские, французские, турецкие форумы. Я теперь знаю около 30 разных иностранных языков... Школьное образование позавидует такому методу обучения.

Чтобы повысить прошивку с BE0099 -> на более высокую, нужно "без смс и регистрации" включить аварийный режим восстановления BIOS. Вы же знаете, как это делается? Без этого знания вам не удастся запустить видеокарты Radeon на материнских платах Intel H61. Где-то в этом месте у меня начал дергаться левый глаз. Тут стоит уточнить еще момент. Нужна только BE0118 (есть более старшие BE0120, на которой нет подтверждения, что поддерживаются видеокарты Radeon)





Для включения аварийного режима восстановления (не знаю, с какой версии прошивки она работает, может надо было сразу через него заливать, но на корейском форуме говорится об обновлении только после BE0099) нужно вынуть джампер с "обнуления" CMOS BIOS. Вставить флешку FAT32 с одним файлом прошивки BE0118.

И запустить систему. После чего начнется восстановление материнской платы. Надпись со стандартной "Flashing..." поменяется на "Recovery..."

Некоторые могут сказать, мол старая материнская плата, чего автор хочет? Но проблема состоит в том, что на форумах такая же ситуация и с другими устройствами производства Intel. Белиберда и проблемы с прошивками - это системная проблема, а не случайность и "древнее зло". Поддержка устройств компании ниже плинтуса. Пока фанаты борются с представителями AMD на поле форумных войн - загнивающий отдел поддержки положил большой и толстый болт на пользователей. В сегодняшней истории привел всего лишь два крупнейший косяка, что регулярно меня расстраивают. С фототчетом, а не гипотетическими выкладками фанатеющей паствы.

Какие выводы

Познавательный опыт. Интересно, сколько "опытных" пользователей смогут устранить все проблемы продукции Intel без обращения в сервис собственными силами? В корпоративном сегменте, для таких вопросов, есть специально обученный человек на зарплате. А что по поводу обычных смертных?

Послесловие

Для кого написан сегодняшний пост? Ответ очень прост - для себя. Это крайне редкая информация, которой нет в русскоязычном сегменте, либо гугл не находит его. Проблема с обновлением материнских плат обширна и о ней не пишут в обзорах на технических форумах. Всех интересуют только новинки, но железо старше 3-х лет уходит в забвение. Никто не отслеживает "работоспособность и привлекательность" продуктов на длительном промежутке времени. Всегда и всем своим знакомым рекомендую продукцию компании Dell и их "корпоративной линейки" и это не просто так.

Сегодня все пускают слюнки на видеокарты Intel. Хвалят их со всех сторон. После стольких лет работы с продукцией этой компании (за рамками процессоров) хочется сказать - БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ.