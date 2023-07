В части 1 и части 2 мы обсудили основы использования Verilator и написания тестовых стендов C++ для модулей Verilog/SystemVerilog, а также способы выполнения основных задач проверки: управление входными данными, наблюдение за выходными данными, генерация случайных стимулов и реализация непрерывной проверки, подобной утверждению.

В этом руководстве мы рассмотрим написание простого тестового стенда для проверки функциональности сложения и вычитания нашего ALU.



Обеспечение доступности typedef operation_t в тестовом стенде C++



Прежде чем мы сможем начать проверять, правильно ли наше ALU складывает или вычитает два числа, мы должны сначала сделать нашу операцию typedef доступной для нас в нашем тестовом стенде tb_alu.cpp.

В верхней части нашего кода ALU у нас есть следующе

Обратите внимание на комментарий /*verilator public*/ после operation_t. Это говорит верилатору преобразовать этот typedef в C++ и сделать его общедоступным — это происходит на этапе проверки (преобразование HDL в C++).

Эти типы комментариев называются директивами или прагмами — они дают Verilator дополнительную информацию о том, как обрабатывать ваш HDL-код.

Если вы посмотрите на папку obj_dir, где находятся наши артефакты преобразования, вы найдете Valu___024unit.h, который содержит проверенную версию нашего перечисления typedef:

// TYPEDEFS // That were declared public enum operation_t { add = 1U, sub = 2U, nop = 0U };

Если бы мы не добавили комментарий /*verilator public*/, это определение типа не было бы предоставлено в нашем заголовочном файле.

Поскольку мы уже включили этот заголовок в наш tb_alu.cpp (#include "Valu___024unit.h"), теперь мы можем использовать определения внутри перечисления для управления вводом op_in ALU.

Доступ к значениям перечисления можно получить в нашем тестовом стенде следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у тестируемого устройства, над которым вы работаете, есть подмодули, и вы используете директиву public внутри любого из подмодулей, вам может потребоваться найти и включить дополнительные файлы заголовков, сгенерированные из этих конкретных подмодулей.

На данный момент у нас есть все необходимое, чтобы продолжить и проверить функциональность сложения и вычитания нашего ALU.

Пример традиционной (временной) проверки

Во второй части был продемонстрирован примитивный метод проектирования tesbench, который подтвердил правильность выходных данных нашего ALU.

Мы проверили правильность работы конвейера между in_valid и out_valid, применив 1 к in_valid на 5-м такте и проверив, что out_valid равно 1 на 7-м такте:

if (posedge_cnt == 5){

dut->in_valid = 1; // assert in_valid on 5th cc

}

if (posedge_cnt == 7){

if (dut->out_valid != 1) // check in_valid on 7th cc

std::cout << "ERROR!" << std::endl;

}