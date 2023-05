За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В мире видеоигр есть нечто манящее в том, чтобы взять в руки клинок и вступить в смертельную схватку с противниками. Среди всех видов оружия, катана, как символ японской самурайской эстетики олицетворяет силу, грацию и смертоносность. Если вы всегда мечтали о том, чтобы вжиться в роль бесстрашного самурая и зрелищно уничтожать врагов своим клинком, то эта подборка игр создана специально для вас.

"Nioh" (2017)

реклама

Nioh - это игра в жанре экшн-RPG, разработанная командой Team Ninja, которая переносит вас в Японию эпохи Сэнгоку. В роли наемника-самурая вам предстоит сразиться с демонами и другими смертоносными противниками, используя различные стили боя и катану.

Источник https://ps5hits.com/archives/184302/comment-page-1

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Отличительной чертой игры является ее высокий уровень сложности, который требует от игрока точности и навыка владения мечом.

"Sekiro: Shadows Die Twice" (2019)

Sekiro: Shadows Die Twice - это экшн-приключение от создателей серии Dark Souls. Игра отправляет вас в японское средневековье, где вы играете роль одного из наёмников.

реклама

Источник https://vgtimes.ru/games/sekiro-shadows-die-twice/screenshots/image39.html

Ваш персонаж обладает протезом-мечом, который позволяет вам совершать быстрые атаки и уклонения. В бою вы сможете рубить врагов катаной, применять различные комбинации ударов и уникальные навыки ниндзя.

"Ghost of Tsushima" (2020)

Ghost of Tsushima - это приключенческая игра в открытом мире от Sucker Punch Productions,действия которой разворачивается в период японского вторжения Монгольской империи. Вы возьмете на себя роль самурая и будете сражаться за защиту острова Цусима.

Источник https://mavink.com/post/41AB46F00E44BE66820CCCF12890BCFADEAM79B0D7

реклама

С помощью своей катаны и других оружий, вы сможете вести динамичные и кровавые сражения с противниками, которые пропитаны атмосферой самурайской эстетики.

"Metal Gear Rising: Revengeance" (2013)

Metal Gear Rising: Revengeance - это экшн-игра от PlatinumGames, действие которой происходит во вселенной Metal Gear. В роли киборга-ниндзи по имени Райден вы сражаетесь с кибер-террористами, мощными врагами киборгами и огромными роботами.

Источник https://getwallpapers.com/collection/metal-gear-rising-revengeance-wallpaper

Используя свою катану и высокотехнологичные протезы, вы можете рубить врагов на куски впечатляющими комбинациями и атаками. Бои в игре характеризуются интенсивностью и высокой скоростью, что позволяет вам почувствовать себя в роли смертоносной машины для убийств, которую ничто не остановит (кроме наномашин сынок).

"Katana ZERO" (2019)

реклама

Katana ZERO - это стильная и захватывающая игра-платформер, в которой вам предстоит взять на себя роль ассасина. Вам предстоит управлять персонажем, который с помощью замедления времени и навыков владения катаной может сочно уничтожать противников.

Источник https://mavink.com/post/E68F770A502F58E35285730162CB8BCE58AMD17747

Благодаря уникальной механике игры, вы можете планировать свои атаки, создавать комбо и обходить преграды, чтобы эффективно проходить уровни.Несмотря на пиксельную графику, эта игра способна увлечь вас быстрым и беспощадным геймлеем.

"Shadow Warrior 2" (2016)

Shadow Warrior 2 - это шутер-экшн, в котором вы играете за Ло Ванга - воина-самурая, сражающегося с демоническими силами. Вооруженный своей катаной и широким арсеналом огнестрельного оружия, вы отправитесь в опасные миссии, уничтожая толпы противников в динамичных боях.

Источник https://wallpapercave.com/shadow-warrior-2-wallpapers

Игра предлагает множество комбинаций оружия и умений, позволяя вам создать свой собственный стиль боя. А если вы уже играли в Shadow Warrior 2 и она вам понравилась, то поиграйте в третью часть.

"Devil May Cry 5" (2019)

Devil May Cry 5 - это пятая часть знаменитой серии от Capcom, в которой вы играете за Данте и других героев, сражающихся с демонами. Используя свою катану и мощные способности, вы сможете отправлять врагов обратно в Ад в стильных и динамичных сражениях.

Источник https://gtwallpaper.org/games/dante-vs-vergil-devil-may-cry-wallpapers

Бои характеризуются высокой скоростью, комбо-атаками и возможностью совершать впечатляющие удары во время прыжка.

"Way of the Samurai 4" (2011)

Way of the Samurai 4 - это японская ролевая игра от Acquire, которая погружает вас в период Эдо. В игре вы играете за самурая, принимающего сложные решения и сражающегося с различными противоборствующими фракциями.

Источник https://www.gamekyo.com/images13_4_38339.html

Ваш выбор и поступки влияют на ход сюжета и исход истории. Ваша катана станет вашим главным оружием в поединках, где каждое движение и решение может иметь серьезные последствия. Игра предлагает свободу выбора и нелинейный сюжет, позволяя вам формировать собственную историю самурая.

"Ninja Gaiden" (2004)

Ninja Gaiden - это классическая экшн-игра от Team Ninja, которая перенесет вас в мир ниндзя и демонических сил. В роли Рю Хаябусы, мастера ниндзю, вы сражаетесь с сотнями врагов, используя свою катану и навыки боевых искусств.

Источник https://mavink.com/explore/Ninja-Gaiden-God-Boss

Бои в игре характеризуются высокой сложностью и требуют от игрока мастерства и рефлексов для преодоления мощных противников и боссов.

"Samurai Shodown" (2019)

Samurai Shodown - это файтинг от SNK, где вы сможете выбрать одного из множества самураев и участвовать в быстрых дуэльных поединках. Игра воссоздает атмосферу фехтования самураев с использованием катаны и других традиционных оружий.

Источник https://playbackbone.com/games/x4pymZKpZQ/samurai-shodown/

Благодаря точной механике и особому вниманию к деталям, каждый поединок становится эпическим сражением, где ваше мастерство и реакция будут решающими факторами.

В этих играх вы сможете воплотить мечты о жизни самурая, погрузиться в мир самурайской эстетики и испытать адреналин битвы, которая захватывает с первых минут игры. Благодаря разнообразию жанров, глубокому сюжету, высококачественной графике и захватывающей боевой системе каждая из этих игр позволит вам почувствовать себя настоящим воином, достойным самой высокой чести.

Так что берите в руки свою катану, готовьтесь к эпическим поединкам и позвольте себе погрузиться в захватывающий мир самурайского искусства. Приготовьтесь к тому, чтобы ваше имя стало легендой в истории самураев!