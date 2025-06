Введение

Serious Sam от хорватской студии Croteam – серия довольно известная, однако было в ней столько всего, что о многом широкие массы могут и не знать, поэтому для начала уточню, о чем пойдет речь в статье, а о чем – нет.

Речь пойдет только о главных играх серии Serious Sam жанра FPS, выходивших на ПК. Речи не будет про игры других жанров, а их было очень много (существует, например, игра в которой надо преследовать Сэма безголовым камикадзе), либо на ПК не выходивших.

Седая древность

Сюжет у серии предельно простой, человечество столкнулось с космической угрозой в виде орд монстров некоего Ментала, и лучший герой человечества Сэмюель Стоун должен отправиться в прошлое, чтобы найти некий Ключ вечности.

Вот так оно всё начиналось.

Serious Sam не стоит у истоков FPS как жанра, первая игра серии Serious Sam: The First Encounter вышла в начале 2001-го, а в начале 2002-го вышло продолжение The Second Encounter. Не вторая часть, а… да не знаю я, полуторная, или их следует считать двумя эпизодами одной игры. Неважно.

К тому моменту жанр FPS и необходимые ему программно-аппаратные средства (читай, массовые видеокарты с поддержкой 3D-графики) уже сформировались. Однако Serious Sam изобрела новый поджанр – мясного шутера, разработчики хотели сделать не просто игру про отстрел монстров, а довести количество этих монстров до невиданных ранее величин.

Бывает, что и вот столько. Serious Sam Siberian Mayhem начало 4 ур.

И, по сути, ни в рамках этого поджанра, ни в самой серии ничего принципиально нового не появилось. Горы оружия, не шибко умные, но предельно многочисленные монстры с четкими и запоминающимися паттернами поведения, ну и про это почему-то не вспоминают – но в «Сэме» проделана просто шикарная работа со звуком.

Орущий безголовый камикадзе – это мем, но топот клиров, быков, звуки сервоприводов моих любимых биомеханойдов, визг скорпионов, всё это не только заставляет отложить тонны кирпичей, но и серьезно помогает в прохождении.

Демо Grand Cathedral из Second Encounter, в прошлом – один из стандартных игровых бенчмарков.

Игра так же получила возможность кооперативного прохождения, PvP-карты и редактор карт, что привело к появлению большого количества фанатского контента.

Купить оригинальные игры сейчас можно за копейки в Steam, но существуют их HD-ремейки, о которых пойдет речь ниже, а также проект Serious Sam Classic Revolution, добавляющий в игру еще одну кампанию, хотя мне она не понравилась.

Serious Sam 2

Если главным мотивом создания первой игры было максимальное увеличение количества монстров, относительно уже существовавших игр (а едва ли не идеальную игру Croteam создали мимоходом), то ко второй части Croteam решили, что теперь они уже взрослые дяди и могут в собственное художественное видение. Serious Sam и так была довольно яркой игрой, но Serious Sam 2 просто мультяжная во всем, от визуала до истории. По сюжету Сэм должен собрать 5 частей амулета, разбросанных по 5 разным планетам, освободить союзников и победить-таки Ментала. Всё это сопровождается тоннами низкопробного юмора.

Понимания в фанатской среде это не встретило, в итоге игру признали неканоном и просто сном Сэма, а дальнейшее развитие серии пошло в другом направлении. Наверное, большинство встречающихся в ней врагов в других играх серии не появляются (хотя там есть явные аналоги). И помимо визуального стиля с совсем уж хохмовым повествованием игру критиковали за очень маленькие уровни (чтобы на консоли с их малой оперативкой пролезть) и не всегда удачный дизайн самого игрового процесса, частенько игрок может просто стоять на месте расстреливая толпы монстров.

Я перепроходил игру в конце 2022-го. Для начала по технической части. Игра доступна в Steam, на распродаже она была приобретена вообще за 42 р. Последний патч к игре вышел в… 2021-ом году! Он добавляет настройку множителя для врагов и использование оружия в обеих руках.

Но я решил взять для прохождения некую сборку Community Edition. Когда проходил игру впервые в 2005-ом, с диска из ближайшего магазина, столкнулся с софт-локом в конце болотного уровня, так что без чита на переключение уровня пройти дальше было нельзя. С ним же я столкнулся и в этот раз. Не знаю, проблема ли это пиратских версий, или нет. Вообще, Croteam оснащала свои игры весьма изощренными защитами от пиратства, когда сломанная игра сначала не подавала признаков обиды, а потом выкидывала номер: вращение камеры, неубиваемый скорпион, преследующий игрока. Впрочем, перепроходить стимовскую версию для проверки лень.

Второй неприятный момент – застревание желтых скорпионов в норах на одном из уровней планеты клиров. Их надо просто находить и расстреливать, пока не закончатся.

VSync в самой игре на GeForce не работает, Radeon не проверял, можно через драйвер включить ограничение fps. GeForce 560 Ti в 1080p с игрой 2005-го справлялась на ура, обеспечивая 200+ fps при загрузке, далекой от 100%.

Так ли игра плоха, как о ней говорят?

За счет мультяшности она и сейчас неплохо смотрится, миры весьма разнообразны. В ней хорошо сделана стрельба, расчлененка и разрушение механических врагов. В этом плане игра очень зрелищная для своего времени. Да и хороших арен много. Именно в ней впервые появился транспорт. Так же это единственная игра в серии, где можно набирать здоровье сверх 100 с любых аптечек, да и на патроны игра очень щедра, как и на врагов, для которых они предназначены.

Проблема в неравномерности уровней, например, первый мир Симб и пятый й мир Элвисов сделаны замечательно, а есть уровни на военной базе, состоящие буквально из трех арен. Определенный положительный след в серии она оставила, есть ремейки ее уровней и стилистические подражания в более поздних играх. В целом – это неидеальная, но вполне годная игра, в которую стоит поиграть и сейчас. Для нее существуют моды и фанатские уровни, только искать их придется вне мастерской Steam.

HD-ремейки, Serious Sam 3 и проект Fusion

Переходим к тому, что я считаю наиболее интересной с практической точки зрения частью истории Сэма. Перед разработкой третьей части Croteam перевыпустила оригинальные игры на новом движке и с новой графикой. В 2011-ом вышла и сама третья часть. Однако у Croteam появилась шикарная идея объединить все игры (кроме второй) в одну платформу, которую в дальнейшем расширять. Этот проект был назван Fusion.

Serious Sam 3 Fusion. Начало 5 ур. В оригинальной игре используется более простое небо. Мод BFE Enhanced.

Суть в следующем, если вы приобретаете в Steam какую-то игру серии, то вы автоматически получаете доступ к её Fusion-версии, а разработчики модификаций получают доступ к ресурсам всех входящих в Fusion игр. В сборку входят:

HD-версия The First Encounter. HD-версия The Second Encounter. И DLC к ней The Legend of The Beast. DLC – такая халтура, что брать, если только для модов нужно. Serious Sam 3 и DLC к ней The Jewel of Nyle.

Движок Fusion по сравнению с оригинальным движком третьей части (ИМХО плохим) улучшен и поддерживает Vulkan, на котором работает лучше. Сами Fusion-версии получили некоторые улучшения графики.

Храм Хатшепсут в Fusion-версии.

В отличие от второй части, третья решила пойти в сторону обычного боевика, как какая-нибудь Call of Duty. А еще она является приквелом к оригинальным играм, и полное ее название Serious Sam 3: Before First Encounter.

Игра потеряла странные виды оружия, вроде «томсона», вместо которого появился предельно безликий пистолет-пулемет, который две секунды стреляет и столько же перезаряжается, а действие происходит в Египте. Также в ней появились survival-карты, цель на которых прожить как можно дольше. На мой взгляд, идея не самая лучшая, хотя кому-то, похоже, нравится.

В принципе, проблем у третьей части ровно три:

Она упорно не хочет давать игроку то, ради чего в «Сэма» играют, крошить толпы монстров на больших аренах, где они поместятся. Первые 4 уровня игрок даже гранатомета не имеет и отстреливает мелких вражин на каирских улочках. В игре много подземелий. Когда же игра раскочегарится, происходит стандартный для шутеров момент с потерей оружия. Это не значит, что эпичных замесов там нет, но они разбавляются кучей духоты. Однообразность графики: город или древние развалины. Дым. Нет, не так, ДЫМ. Много дыма, так что зачастую видно только на несколько метров вперед, и из дымного облака появляются враги. Блин, я играю в мясной шутер и хочу, чтобы он был зрелищным! Вторая часть в этом плане даст третьей 100 очков вперед.

Игра не то, чтобы совсем плохая, 7/10 я ей поставлю.

Песок. Его в этой игре очень много.

Полностью реализовать задуманное в рамках платформы Fusion не удалось, следующие игры делались вне нее, но она стала более чем успешной площадкой для фанатских разработок. Основная ценность Fusion в мастерской Steam, содержащей огромное количество модов и карт. Например, мод BFE Enhanced, улучшающий третью часть. Полностью переделанные классические игры, и даже фанатские кампании из нескольких уровней. Что характерно, карт, основанных на HD-версиях классических игр, намного больше, чем на основе третьей.

Хотя развитие Fusion прекращено, новый контент появляется регулярно, каждый новый год происходит конкурс карт на новогоднюю тематику, и время от времени выходят обзоры на выдающиеся моды от самой Croteam.

Тот же храм Хатшепсут в стиле Second Encounter.

Мод BFE Enhanced заменяет освещение 7-го ур. третьей части на ночное.

Технические аспекты: для игры в 1080p с минимальной графикой понадобится хотя бы Radeon HD 5770, для средних настроек нужно уже GTX 750, а для Fusion-версий базовых игр желательна GTX 1050Ti. А вот для фанатских карт я бы рекомендовал GTX 1060, с оптимизацией там бывает по-разному. Мне встречались карты, с которыми и GTX 1060 не справлялась.

Serious Sam 4 и Siberian Mayhem

Если Fusion-игры используют общую ресурсную базу, то здесь ситуация прямо противоположная, игрок вынужден держать на диске две копии одних и тех же ресурсов, а мододелы – добавлять одно и то же в две игры.

Начну с технической части. Используйте DirectX 11, с Vulkan работает хуже, а поддержку DirectX 12 в итоге выбросили. Именно Serious Sam 4 заставил меня сменить i5-4590 на Ryzen 5 3600X. Игра использует довольно крупные уровни, но не может их толком обсчитывать, поэтому на старых CPU будут постоянные микрофризы. На современных или хотя бы не очень старых массовых шеститиядерных CPU (Ryzen 5 3600, i5-12400F и прочих) этого можно избежать, если поставить почти все настройки CPU в игре в минимум. То есть, не смотрите, что игра там рекомендует, ставьте минималки везде, кроме дальности отрисовки, чтобы предметы в 5 метрах не пропадали. Если есть CPU помощнее, i5-13600K или аналогичный, можете попробовать поднять настройки.

Ryzen 7 7700 + RTX 4070 Super 1440p. Столь мощная система удерживает в этом мясе 80+ fps, а вот на Ryzen 5 3600X fps падал ниже 50. Новогодний "Замораживатель" вместо "Выжигателя".

С видеокартой все демократично, я на GTX 1060 первый раз проходил, никаких проблем не видел, да и графика в игре технологичностью для 2020-го года не блещет.

Если "железо" достаточно мощное, и игра настроена правильно, то можно сказать, что четвертая часть намного лучше третьей.

Более приятная и разнообразная графика. Нет зажима в подземельях. Серьезно улучшено оружие. Автомат стал функциональнее, многие виды оружия получили модули на альтернативный режим стрельбы. Миниган сделан великолепно, грохот, тряска экрана и достаточно боекомплекта, чтобы держать толпу врагов на расстоянии очень долго. Возможна и стрельба с двух рук, если ее прокачать. Хотя игра является приквелом к третьй части (ага, такое вот повествование взад-назад), она стала куда веселее по тону. Новые прикольные враги, тот же летающий змей с его градом бомб просто шикарен. Некоторых бесючих старых удалили.

Нововведением игры стали очки прокачки, хотя навыки типа оседлать оглушенного монстра явно на любителя. Появились уязвимые точки, при попадании в которые происходит критический удар, используемые гаджеты от простого лечения на 50 HP до разных хитрых штук, вроде запуска дрона, ведущего по врагам огонь или голографической обманки, отвлекающей на себя врагов, дополнительные миссии с наградами, ведущие обычно куда-то вбок от основного пути прохождения. Хотя последнее скорее удобство, поясняющее игроку, что его ждет, если он отклонится от маршрута.

Serious Sam 4. Новогодний режим.

Размеры карт могут быть очень велики, и для перемещения по ним может быть доступен транспорт. Хотя в целом, очень большие карты являются и объектом критики.

Siberian Mayhem вышла в начале февраля 2022-го года, и разработана не Croteam, а командой мододелов, некоторые из них сейчас работают в Croteam. Как она связана сюжетно с четвертой частью не совсем понятно. Точнее, совсем непонятно. Впрочем, мы не из-за сюжета играем. Игра состоит всего из 5 уровней, правда, 3-ий настолько большой, что его можно было бы разделить на два, и стоит она дешевле, чем четвертая часть.

Ты понял?

Тем не менее, «Сибирская резня» просто шикарна! Это тот пример, когда ученик превзошел учителя, и, возможно, что когда мы увидим пятую часть (не если, а когда, я в Сэма верю), то именно ее разработчики будут у руля. Приятная графика в холодных тонах, сменяющаяся по мере прохождения от Заполярья к сибирским поселениям позднесоветских времен, отличный дизайн уровней. И вместо скучноватого стандартного автомата в ней есть «калаш». Ряд идей четвертой части в ней улучшен, например, эпизод с управлением огромным боевым роботом реализован намного динамичнее и веселее, да и покататься на танке тоже прикольно. Я встречал даже мнение, что это лучшая часть серии. Спорить не буду, соревноваться с The Second Encounter все-таки тяжеловато.

Моды и карты. Так же, как и для Fusion, этого добра тут много, причем качество карт, на мой взгляд, в среднем получше, чем для Fusion.

ВАЖНО. Запустить основную игру на версии для модов можно, но Siberian Mayhem в таком режиме непроходима, на 5-ом уровне не активируется нужный генератор в сарайке. Есть ли похожие проблемы с Serious Sam 4 я не знаю, но лучше не проверять. Да и сохранения у модовой и немодовой версии разные. Так же в версии для модов по вполне понятным причинам недоступны достижения.

Мод Reborn. Пользовательская кампания размером в полноценную игру. Использует в какой-то мере стилистику второй части и измененное оружие, в частности винтовку и замораживатель из Will Rock (один из сэмовских подражателей 2003-го года, действие которого происходит в сеттинге Древней Греции). Двойной «узи» из второй части. Из нее же взяты реактивные самолеты, которые можно увидеть на предпоследнем уровне. По сравнению с оригинальной игрой уровни намного более коридорны, но это не является особой проблемой.

Сами уровни довольно темные, это придает определенную атмосферу, но я бы рекомендовал поставить к нему еще мод на дневное освещение. Также существует мод, улучшающий точность основного режима стрельбы из «узи» (да, у него их два), появился он уже после того, как я Reborn прошел, не могу сказать, насколько он эффективен, но то, что проблема с тем, что пули летят черт знает куда, и нельзя уверенно держать противников, существует, подтверждаю. Если, конечно, ее не поправили в последующих обновлениях. В целом же, считай дополнительная игра даром.

Новогодний режим. Он отключается при желании в настройках. Для него надо начать игру в период праздников. Если в четвертой части в этом случае просто изменяется оформление уровней, а монстры приобретают новогодние наряды, то в Siberian Mayhem украшение елки открывает портал на новогоднюю локацию. А прохождение этих локаций позволяет заменить "выжигатель" на "замораживатель".

Новогодние вариации монстров.

Что дальше?

С момента выхода последней игры франшизы прошло более трех лет, и пока никакой информации о продолжении от «кротов» не поступало. В Steam в статусе разработки находится игра Serious Sally о дочери Сэма, однако она в этом статусе висит уже очень давно, так что проект выглядит подозрительным.