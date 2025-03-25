Какими играми нас порадует Steam на этой неделе
The First Berserker: Khazan / Главный релиз этой недели / Четверг 27 марта
Испытайте жесткие действия The First Berserker: Khazan, хардкорного приключенческого экшена RPG, действие которого происходит за 800 лет до событий вселенной Dungeon Fighter Online (DNF). Вы познакомитесь с огромной вселенной и отправитесь на континент Арад, а также откроете для себя нерассказанную историю генерала Хазана. Освойте глубокую и захватывающую боевую механику, участвуя в стратегических сражениях с разнообразными врагами и боссами. Выберете ли вы путь Первого Берсерка или встанете на путь мести Хазана?
Drive Beyond Horizons / Вышедшая 24 марта / Ранний доступ
Отправьтесь в эпическое путешествие исследований и приключений в Drive Beyond Horizons. Путешествуйте по обширным, процедурно сгенерированным ландшафтам в своем настраиваемом транспортном средстве, от обширных пустынь до густых лесов. Испытайте волнение открытия, раскрывая скрытые секреты и сталкиваясь с уникальными испытаниями на своем пути.
Игра престолов: Королевский тракт / Среда 26 марта / Ранний доступ
Исследуйте семь королевств, составляющих Вестерос, в огромном открытом мире Игры престолов: Королевский тракт. Откройте для себя яркие пейзажи, огромные города, захолустные городки, дикую природу и людей, которые их населяют.
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Atomfall / Второй крупный релиз этой недели / Четверг, 27 марта
Ядерная катастрофа оставила часть Британии в руинах. Atomfall, новая игра на выживание, позволит вам исследовать, собирать, мастерить, торговать и сражаться на прекрасно воссозданных пейзажах в поисках ответов.
inZOI / Пятница 28 марта / Ранний доступ
"Каждая жизнь становится историей" Создайте свою уникальную историю, управляя и наблюдая за жизнью "Зои". Настраивайте персонажей и стройте дома, используя простые в использовании инструменты inZOI, чтобы прожить жизнь своей мечты и испытать различные эмоции жизни, созданные ее глубокой и подробной симуляцией.
На этой неделе также выйдут: Nordhold , AI Limit , Mini Royale и Karma: The Dark World.
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