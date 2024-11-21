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Мои игры ушедшего десятилетия, которые стоит пройти и не раз

Игры которые я проходил с удовольствием, а не бросал на пол пути. Хоть и потратил на это уйму свободного времени.
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Многие игроки с большим опытом имеют свою собственную подборку игр, которые оставили след и воспоминания на долгие годы. У меня тоже такие есть. Но речь не о том, в какие игры я играл в начале нулевых и которые с теплотой вспоминаю до сих пор. Может я и сделаю подобную подборку на игры тех далеких времен. А сейчас я хочу представить игры, которые мне понравились за последние десяток лет.

И первой будет конечно GTA5. Эта игра не надоедает даже спустя сотни часов, проведенных за монитором. Прекрасная атмосфера, персонажи, сюжет и графика. Отличная оптимизация. И это игра для людей в большом смысле слова, особенно на Rp серверах, где ты как бы проживаешь свою другую виртуальную жизнь. Успокаивает нервы после работы и дает выплеснуть весь негатив, накопленный за день, расстреляв недруга, представляя, что это твой босс. Извиняйте, пацаны с сервера Majestic RP.


Игра под названием "Assassin's Creed: Origins". Игра переносит нас в древний Египет, позволяя, помимо прохождения сюжета, исследовать огромный мир. Мир игры, который полон красивых пейзажей и достопримечательностей. Игра позволяет погрузиться в атмосферу древнего мира и исследовать его на многие часы.  Виртуальная страна фараонов  с отличной графикой никого не оставят равнодушным.

    

Игра "Days Gone" от гейм-студии  Bend Studio, где главный герой появляется в мертвом мире. История полна переживаний, неожиданных поворотов и реалистичных действий. Главный герой ведет себя как живой человек, что делает игру уникальной, хотя и раздражает иногда одними и теми же действиями. Но кому нравиться не просто валить всеми способами полчища мертвяков, но и проходить интересную сюжетную линию, игра зайдет.


"Mafia Definitive Edition" - следующая игра ремейк "Mafia: The Сity of Lost Heaven, которая мне понравилась. Это хороший боевичок в духе "Крестного отца" и того времени - Америки тридцатых годов. Это игра повествует о таксисте, который в один обычный вечер встречает на своем пути и подвозит до места двух мафиози. Дальше по сюжету ему предстоит стать членом мафии. Сюжет подан хорошо, показывая путь от обычного человека до гангстера. Графика и звуковое сопровождение на высшем уровне. Игра вызывает сильные эмоции.


"Uncharted 4: A Thief’s End" (Анчартед 4: Путь вора). Игра сразу зацепила бешеными погонями, реализованными как ни в одной игре ранее. Преобладает ощущение первооткрывателя. Великолепная музыка и сюжет. Будете удивляться с каждым разом, от тюрьмы до джунглей, погружаясь в атмосферу, такое впечатление оставляет, что ты не в игру играешь, а сам участвуешь в лучшем боевике на ТВ. Графика в уже в далеком 2016 году была впечатляющей. Эта игра оставила сильное впечатление, не даром она была признана эксклюзивом 2016 года.


"Detroit: Become Human" (Детройт: Стать человеком) - ещё один шедевр, в котором я провел очень много времени и которое оставило неизгладимое впечатление. Это не просто игра, это самый настоящий прорыв в жанре интерактивного кино от французской игровой студии Quantic Dream здесь присутствует не просто тупое нажимание кнопок по сюжету и бежать туда - сюда и где потом все персонажи будут слиты, потому что так надо и было изначально прописано игрой.  В этой игре совсем все не так, только в начале сюжета, для одной первой сцены существует целых шесть различных вариантов исхода и при всем при этом, если ваш персонаж погибнет, то вы попрощаетесь с ним на всегда! Как вам такой поворот? Короче, я всем советую пройти игру, тем более графика, монологи и озвучка на высоте.


Игра под названием "Kingdom Come: Deliverance" тоже оставляет не забываемые ощущения. Многие игроки помнят, как в детстве вы хотели побыстрей прийти со школы и залипнуть на долго (пока родители не придут с работы) за экраном монитора или телека в новой игре. Такие же ощущения оставляет и это произведение, только вернуться побыстрей хочется уже с работы. Уникальные игровые механики, квесты и система прокачки. Прекрасный симулятор средневековья, недооцененный в массовом сообществе. Очень красивые пейзажи и конечно сама графика, передающая то самое время. Думаю, на долго не оставит равнодушным никого, кто возьмется пройти данную игру.


"Skyrim" - ещё один симулятор средневековья. Игра не вписывается в рамки простого геймплея по стандартным критериям, и анализировать игру - занятие довольно сомнительное, игра требует комплексного подхода и чувственного восприятия. Здесь вы встретите детально проработанный игровой мир, насыщенный скандинавской атмосферой и увлекательным геймплеем, с массивным исследовательским элементом. Обширные просторы, суровые северные провинции покоряют своей величиной и невероятным художественным исполнением, великолепная архитектура, скандинавская природа и множество квестов. Играя, я просто часто останавливался, что бы полюбоваться природой и сделать скриншот на память.  Я провел в игре больше ста часов, участвуя в сражениях, принуждая к миру и ведя дипломатию, ведь данное творение предоставляет игроку неограниченную свободу действий и великое множество квестов. Игра оказала колоссальное влияние на игровую индустрию и до сих пор среди очень многих игроков не утратила актуальности.


Игра "The Last of Us: Part II". По моему мнению нет такой игры как эта, которая разделила бы так сильно игроков на два лагеря непримиримых оппонентов. Здесь можно долго спорить и обсуждать, к примеру концовку игры. Кого-то она возмущает, у кого-то возникают недопонимание и недоумение, а кто-то просто в восторге. Но в конце концов, игра точно никого не оставит равнодушным, в ней каждый найдет какой-то свой смысл. 


И на последок. Лучшая игра, по моему мнению, - это "Red Dead Redemption II".

Игра реально помогает в сложные времена избавится от хандры и плохого настроения. Здесь ты реально погружаешься в ту атмосферу "Дикого Запада", и даже ребенку или жене бывает трудно вытащить меня на "свет божий". Жена в некоторой степени даже ревнует меня к этому проекту от студии Рок Стар. Сюжет, графика, физика и детализация мира на высшем уровне. Игра "живет" в персонажах, к которым привыкаешь, а дополнительные миссии добавляют эмоций в конце. Считаю, что эта игра на все времена и вряд ли будет ещё лучше. Что-то подобное именно о временах покорения Америки белым человеком.

 В общем, пока на этом, думаю, и все. Хотя есть ещё отличные проекты от геймдева. Это и набивший всем оскомину Киберпанк 2077, и Ведьмак III, и Резидент Ивол 4, а так же и многие другие проекты. А какая игра, по вашему мнению, заслуживает внимания?

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Теги

игры the last of us part ii days gone геймер gta5 обзор игры red dead redemption ii assassin&#x27;s creed origins прохождение игры сюжет и графика
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