Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Пока младшая группа детского сада учится пользоваться молотком, и решает пригоден ли молоток для забивания гвоздей точнее пользователи Виндовс скрипя извилинами пытаются овладеть Линуксом, и делают выводы о его полной неготовности для десктопа, я уже четыре месяца пользуюсь новейшей системой на базе Ryzen Threadripper 3970X и Kubuntu 18.04 LTS. Для системы работающей 24 на 7 это вполне себе срок, и мне есть что рассказать. Статья будет полезна тем, кто задумал собирать систему на базе одного из самых мощных на сегодняшний день процессоров Ryzen Threadripper.

Для тех, кто зашел в первый раз, прочитать как система собиралась можно по ссылкам:

реклама

За четыре месяца эксплуатации каких либо изменений в конструктив корпуса и системы охлаждения не вносилось. Все работает в том виде, как это описано в 6 и 7 частях. Был сделан апгрейд памяти с моего старого комплекта 64Гб Corsair VENGEANCE LED 3000МГц до 128ГБ Kingston HyperX Fury Black 3200МГц (4 планки). Тайминги на новом комплекте естественно похуже, но с учетом того, что мой старый комплект выше чем на 2800МГЦ не мог работать, то я получил хоть и не значительную, около 5%, но прибавку в производительности. Память покупал по рекомендациям из таблицы по ссылке: https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory/ready-for-3rd-gen-amd-ryzen

реклама

В итоге: установил, включил XMP профиль и в работу. В связи с увеличившимся объемом памяти, пришлось выделить отдельный SSD 256Гб под swap. В целом не сильно расстроился, так как для моих нужд он уже только под swap и подходит.

Обновил биос до версии F4a (да я знаю, что уже есть новее), каких либо заметных изменений в производительности и стабильности не заметил. Последние несколько недель использую Линукс с ядром 5.5.11. Все работает отлично. SPDIF выход в этой версии ядра не завезли, но есть информация, что в версии 5.6.6 поддержка таки появилась. Когда будет окно, попробую эту версию ядра. Весь нужный мониторинг на материнке работает.

реклама

Максимальный «uptime» (время непрерывной работы) достигнуто 27 дней. Потом электрики сломали весь кайф. Бесперебойник у меня, к сожалению, держит всего 15 минут, а электричество отключили на 3 часа.

Драйвера на видеокарту использую версии 440.64. Каких либо нареканий нет. Система спокойно пережила неделю полной нагрузки — 100% на видеокарту и 100% на процессор. Игры работают отлично и быстро — как нативные под Линукс, так и через протон. Прошел последнего Deus Ex mankind devided через протон — на ультрах ничего не тормозит и не фризит. Вообще я оценил преимущество большого количества ядер на десктопе. Вполне неплохо нагружаю своими задачами 32 ядра, и параллельно могу поиграть в игрульку. Прошел в таком раскладе несколько игр: State of mind, Dishonored RHCP, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsider, Just Cause 3, Shadow of the Tomb Rider. Сейчас пытаюсь играть в Borderlands the Pre-Sequel.

реклама

На фоне хайпа с коронавирусом и наличия недели незанятого времени решил поучаствовать в проекте Folding at Home. Действительно, как и писали в новостях, ребята оказались не готовы к такому огромному наплыву компьютерных мощностей. В итоге я ни разу не видел свой процессор загруженным более чем на 30-40%. Потом вроде как у них появились задачи, но я уже отвалил, так как своя рубаха ближе к телу чем общественная. В общем, стабильность системы меня очень радует.

Включил в биосе PBO на постоянку. Температура процессора подросла, производительность тоже подросла, но на грани погрешности измерений — 2-3%. Частоты в максимальной нагрузке выросли на 25-50МГц. Сейчас в квартире очень жарко - +33гр, температура процессора в максимальной нагрузке иногда достигает 92гр. Без PBO было около 87-88гр.

Стоит сказать, что общая производительность системы очень радует. Приятно иметь дома этакий сервер в миниатюре. В связи с резко возросшим количеством ядер пришлось довольно сильно пересмотреть свой подход к написанию скриптов — теперь всегда по умолчанию начинаю обдумывать с многоядерности, так как профит по скорости не иллюзорный. Скриптами я считаю любые не компилируемые языки программирования — у меня это в основном Python, bash, Pytorch.

На этом часть «о приятном» пожалуй можно закончить.





Из неприятных моментов стоит отметить, что компьютер по совместительству стал еще и воздушным фильтром в квартире. Осталось только в корпус установить озонатор и ультрафиолетовую лампу и получим полный набор. :)

За 4 месяца пришлось чистить фильтры 4 раза. На старой системе были фильтры из специального синтепона, они накапливали пыль в своем объеме — раз в год я просто их выкидывал и делал новые. В нынешней системе стоят мелокоячеистые сетки, на которых просто собирается пыль и пропускная способность падает.

Также не покидает мысль, что систему охлаждения можно еще немного улучшить. Мне не дает покоя вентилятор на задней стенке, который находится внизу, но тоже работает на выхлоп. У меня есть интуитивное ощущение, что все таки его надо установить на приток. Но для этого ему необходимо сделать воздухозаборник с фильтром. Сейчас как раз обдумываю эту идею. Если соберусь дорабатывать обязательно отпишу.

Выводы.

Если вы еще раздумываете покупать или нет новый Ryzen Threadripper, и не уверены будет ли он работать под Линуксом — у меня ответ на оба вопроса: однозначно да. Новый Ryzen Threadripper вполне способен работать 24х7 с грамотно спланированным воздушным охлаждением. Вопреки расхожему мнению никакая вода для охлаждения не нужна. Все последние ОС Линукс стабильно и быстро работают на данной платформе.