Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы

для раздела Блоги
13
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

 

реклама

Пока младшая группа детского сада учится пользоваться молотком, и решает пригоден ли молоток для забивания гвоздей точнее пользователи Виндовс скрипя извилинами пытаются овладеть Линуксом, и делают выводы о его полной неготовности для десктопа, я уже четыре месяца пользуюсь  новейшей системой на базе Ryzen Threadripper 3970X и Kubuntu 18.04 LTS.  Для системы работающей 24 на 7 это вполне себе срок, и мне есть что рассказать. Статья будет полезна тем, кто задумал собирать систему на базе одного из самых мощных на сегодняшний день процессоров Ryzen Threadripper.

Для тех, кто зашел в первый раз, прочитать как система собиралась можно по ссылкам: 

реклама

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7.

За четыре месяца эксплуатации каких либо изменений в конструктив корпуса и системы охлаждения не вносилось. Все работает в том виде, как это описано в 6 и 7 частях. Был сделан апгрейд памяти с моего старого комплекта 64Гб Corsair VENGEANCE LED 3000МГц до 128ГБ Kingston HyperX Fury Black 3200МГц (4 планки). Тайминги на новом комплекте естественно похуже, но с учетом того, что мой старый комплект выше чем на 2800МГЦ не мог работать, то я получил хоть и не значительную, около 5%, но прибавку в производительности. Память покупал по рекомендациям из таблицы по ссылке: https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory/ready-for-3rd-gen-amd-ryzen

реклама

В итоге: установил, включил XMP профиль и в работу. В связи с увеличившимся объемом памяти, пришлось выделить отдельный SSD 256Гб под swap. В целом не сильно расстроился, так как для моих нужд он уже только под swap и подходит. 

Обновил биос до версии F4a (да я знаю, что уже есть новее), каких либо заметных изменений в производительности и стабильности не заметил. Последние несколько недель использую Линукс с ядром 5.5.11. Все работает отлично. SPDIF выход в этой версии ядра не завезли, но есть информация, что в версии 5.6.6 поддержка таки появилась. Когда будет окно, попробую эту версию ядра. Весь нужный мониторинг на материнке работает. 

реклама

Максимальный «uptime» (время непрерывной работы) достигнуто 27 дней. Потом электрики сломали весь кайф. Бесперебойник у меня, к сожалению, держит всего 15 минут, а электричество отключили на 3 часа. 

Драйвера на видеокарту использую версии 440.64. Каких либо нареканий нет. Система спокойно пережила неделю полной нагрузки — 100% на видеокарту и 100% на процессор. Игры работают отлично и быстро — как нативные под Линукс, так и через протон. Прошел последнего Deus Ex mankind devided через протон — на ультрах ничего не тормозит и не фризит. Вообще я оценил преимущество большого количества ядер на десктопе. Вполне неплохо нагружаю своими задачами 32 ядра, и параллельно могу поиграть в игрульку. Прошел в таком раскладе несколько игр: State of mind, Dishonored RHCP, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsider, Just Cause 3, Shadow of the Tomb Rider. Сейчас пытаюсь играть в Borderlands the Pre-Sequel. 

реклама


На фоне хайпа с коронавирусом и наличия недели незанятого времени решил поучаствовать в проекте Folding at Home. Действительно, как и писали в новостях, ребята оказались не готовы к такому огромному наплыву компьютерных мощностей. В итоге я ни разу не видел свой процессор загруженным более чем на 30-40%. Потом вроде как у них появились задачи, но я уже отвалил, так как своя рубаха ближе к телу чем общественная. В общем, стабильность системы меня очень радует. 

Включил в биосе PBO на постоянку. Температура процессора подросла, производительность тоже подросла, но на грани погрешности измерений — 2-3%. Частоты в максимальной нагрузке выросли на 25-50МГц. Сейчас в квартире очень жарко - +33гр, температура процессора в максимальной нагрузке иногда достигает 92гр. Без PBO было около 87-88гр. 

Стоит сказать, что общая производительность системы очень радует. Приятно иметь дома этакий сервер в миниатюре. В связи с резко возросшим количеством ядер пришлось довольно сильно пересмотреть свой подход к написанию скриптов — теперь всегда по умолчанию начинаю обдумывать с многоядерности, так как профит по скорости не иллюзорный. Скриптами я считаю любые не компилируемые языки программирования — у меня это в основном Python, bash, Pytorch. 

На этом часть «о приятном» пожалуй можно закончить. 

   

Из неприятных моментов стоит отметить, что компьютер по совместительству стал еще и воздушным фильтром в квартире. Осталось только в корпус установить озонатор и ультрафиолетовую лампу и получим полный набор. :) 

За 4 месяца пришлось чистить фильтры 4 раза. На старой системе были фильтры из специального синтепона, они накапливали пыль в своем объеме — раз в год я просто их выкидывал и делал новые. В нынешней системе стоят мелокоячеистые сетки, на которых просто собирается пыль и пропускная способность падает. 

Также не покидает мысль, что систему охлаждения можно еще немного улучшить. Мне не дает покоя вентилятор на задней стенке, который находится внизу, но тоже работает на выхлоп. У меня есть интуитивное ощущение, что все таки его надо установить на приток. Но для этого ему необходимо сделать воздухозаборник с фильтром. Сейчас как раз обдумываю эту идею. Если соберусь дорабатывать обязательно отпишу. 

Выводы.

Если вы еще раздумываете покупать или нет новый Ryzen Threadripper, и не уверены будет ли он работать под Линуксом — у меня ответ на оба вопроса: однозначно да. Новый Ryzen Threadripper вполне способен работать 24х7 с грамотно спланированным воздушным охлаждением. Вопреки расхожему мнению никакая вода для охлаждения не нужна. Все последние ОС Линукс стабильно и быстро работают на данной платформе. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.8 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

thermalright bequiet! threadripper3970
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
134
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
9
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
91
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
52
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманский HUAWEI P30 потерял половину стоимости – лучший камерофон 2019 года по очень привлекательной цене
17
96-ядерные 384 поточные процессоры ThunderX3 оказались быстрее самых производительных чипов Intel и AMD
25
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
372
Энтузиаст модифицировал видеокарту AMD Radeon, сделав из неё инструмент для удалённого взлома компьютеров
18
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080
143
MacBook Pro продается со скидкой в 600 долларов на Bestbuy.com
7
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 5000 Cezanne APU – высокие тактовые частоты, Zen 3 и трассировка лучей
30
Новые сведения о PlayStation 5 – приближение большого анонса, новый дизайн и система охлаждения
22
Цена на Xiaomi Redmi Note 8 опустилась до 137 долларов, снизившись на 45 долларов
6
Лучшие геймерские видеокарты на любой кошелёк в 2020 году по мнению Тechradar
16
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Big Navi (RDNA 2) Navi 21/23
9
Новая Assassin’s Creed будет про историю тамплиеров – орден ассасинов перешёл на второй план
40
Флагманский процессор Intel Core i7-7700K за 500 долларов снова одолел бюджетный AMD Ryzen 3 3100 за 100 долларов – разрыв в Geekbench меньше 5%
46
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
32
Intel Core i5-10600KF в дуэте с ASUS ROG MAXIMUS XII HERO обошёл AMD Ryzen 5 3600X в пакете Geekbench 5
91
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
4
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
4
Праздник геймера - на Humble Bundle стартовала бесплатная раздача полезной игры, помогающей освоить множество иностранных языков
2
Рейтинг разгона DDR4 возглавляет ложный рекорд
1
Samsung поделилась подробностями игровых мониторов 2020 года
13

Популярные статьи

GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
183
Неудавшийся суперкулер с Aliexpress
64
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
134
Моя подборка ТОП-7 смартфонов бюджетной категории с поддержкой NFC
5
Мой непростой опыт заказа через Яндекс.Еду во время самоизоляции
26
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
9
Аналитики Яндекс.Маркета рассказали об ожидаемом снижении цен на новый iPhone SE
12
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
13
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
3
Battlefield V - подробный обзор дополнения "В джунгли" и карты "Соломоновы острова"
2

Сейчас обсуждают

Sh1rk0
01:36
Да, как делают другие, 5 строк и 50 картинок. Чтобы видимо было много, будто статью писал до раннего утра, словно как проф DEAD.
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
Hacknir
01:22
Хз у меня с 4к текстурами -10 фпс было
Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
Yilec
01:18
:)))))
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
E1nher1
01:16
А где карты с лохито? Либо берешь карту с лучами , либо покупаешь на вторичке Вегу/1070/1080, на что денег хватит. Без поддержки трассировки лучей нет смысла брать карту из розницы. Если ты, конечно, ...
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
Опричник
01:15
Нет конечно. Есть и синонимы. Спроси у гула - их немало.
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
ProGaMeEXT
01:14
Чушь . У меня доживает RX474 , и на высоких проходил Исход . 1066 примерно на 20% быстрее на текущий момент нежели 474 .
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
ChAS
01:13
Это точно!
Battlefield V - подробный обзор дополнения "В джунгли" и карты "Соломоновы острова"
Yilec
01:13
OMG, у тебя "фанатизм" головного мозга. Везде его вставляешь. Последний аргумент? 🤪
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
Ry Zen
01:13
Обогнал, но не обогнал.
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
Гусейн Гаджиев
01:11
Я вообще цены когда сравнил купил с Али экспресс ксеончик и тоже пошаманил. Не парюсь все тянет про вычислители вообще разань даже не курить а лежит
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем