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Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ

Флагман компании Spatium M580 Frozr выпускается объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ со временем наработки 700, 1400 и 3000 TBW соответственно. Это большой ресурс, и в обычных домашних условиях за 5 лет его не выработать.
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Оглавление

Вступление

Сегодня уже сложно кого-либо удивить накопителем SSD NVMe с интерфейсом PCI-e x4 Gen5. Производители материнских плат уже давно его используют, но вот на платформе Intel LGA 1700 это реализовано не так, как хотелось бы. Дело в том, что линии этого нового стандарта реализованы контроллером, интегрированным в процессор и их всего 16. Понятно, что при таком раскладе производители материнских плат выделяют их на один-единственный слот PCI-e x16, который предназначен для установки видеокарты. Да, на более дорогих платах, таких слотов может быть два и они делят количество линий пополам, но от этого легче не становится. На платформе AMD AM5 таких проблем нет, но плату придётся покупать далеко не самую бюджетную.

На платформе Intel LGA 1700 производители тоже выкручиваются и где-то в комплекте можно встретить специальную карту, куда можно установить такой накопитель, но придётся отрезать часть линий у видеокарты или вообще повесить её на чипсет. Поскольку накопителей с новым интерфейсом становится всё больше, то проблема начинает становится актуальной. Разумеется, можно установить такое устройство в обычный слот M.2 с шиной PCI-e x4 Gen4, но скорость будет ниже и тогда в целом непонятно зачем покупать такой накопитель, если не использовать его на максимальной скорости. Возможно, именно поэтому не все компании торопятся с выпуском таких устройств.

Кстати, первые модели с новым интерфейсом не показывали каких-то безумных скоростей, а стоили они при этом ощутимо дороже и простому пользователю могло прийти в голову, что проще и дешевле купить пару обычных PCI-e x4 Gen4 устройств и объединить их в массив RAID 0. Однако, стали появляться модели, которые уже подбираются к показателям удвоенной скорости чтения по сравнению с прошлым поколением.

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Например, к таким моделям относится накопитель MSI Spatium M580 Frozr. Модель Spatium M570 PRO Frozr я уже рассматривал и теперь настал момент посмотреть на флагмана и понять, чем он отличается.

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Интересно посмотреть, что из себя представляет это устройство, подробно изучить платформу, на которой оно основано и насколько его заявленные характеристики соответствуют действительности.

Упаковка и комплектация

Накопитель MSI Spatium M580 Frozr поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона, фон преимущественно тёмный. В целом оформление очень похоже на то, что было у модели Spatium M570 PRO Frozr. На самом деле между данными накопителями гораздо больше общего, чем просто упаковка, но это мы выясним немного позже.

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Дизайн немного изменился по сравнению с прошлым флагманом - M480. Это объясняется тем, что передняя часть всегда перекликалась с особенностями системы охлаждения. В данном случае тоже есть полоски, символизирующие рёбра радиатора, они тонкие и их много. Спереди мы снова видим фрагмент изображения накопителя. Нет ничего странного, просто сверху надет крупный радиатор.

В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming. Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. Поэтому сейчас уже без быстрого накопителя комфортно не поиграешь. Поэтому справа есть наклейка, где указаны скорости чтения и записи. Похоже, что эти результаты производители берут из программы CrystalDiskMark, ориентируясь на верхнюю строчку теста.

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Внизу указано, что это PCI-e 5.0 NVMe M.2 накопитель с радиатором называется Spatium M580 с приставкой Frozr. С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

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Несмотря на это чего-то важного я не нашёл. Нет спецификации, характеристик, а из всего я понял только то, что интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen5. Ещё я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 1400 TBW для 2 Тб модели. Это нельзя назвать рекордным показателем.

Чтобы открыть коробку, нужно сперва отклеить или срезать наклейки, удерживающие крышки с двух сторон. Внутри мы видим чёрный лоток из толстого картона.

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Он аккуратно сложен в специальный контейнер, и такая упаковка теперь называется экологичной. На дне есть пара инструкций, а сам накопитель уже поставляется в сборе с радиатором, что накладывает дополнительные ограничения.

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В комплект снова забыли положить винтик для крепления устройства. Понятно, что на современных материнских платах производителя используется безвинтовое крепление, но с ним у меня случился казус и поэтому пришлось где-то искать винтик.

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Устройство накопителя

Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать какие-то супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen5.

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Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Здесь в комплекте есть огромный радиатор и специальная монтажная пластина, которые уже установлены, а один из винтов защищён гарантийной наклейкой, которую снять незаметно не получится.

Но и смысла снимать радиатор нет. Возможно, есть какая-то модификация без него и тогда накопитель можно будет засунуть под штатную пластину материнской платы. Правда, для хорошего охлаждения она должна быть достаточно крупной.

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На нижней пластине устройства присутствует наклейка. Также сверху радиатора есть декоративная пластина с крупной надписью Spatium и логотипом MSI Gaming.

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Радиатор достаточно крупный и массивный. Он состоит из 36 тонких алюминиевых пластин, которые пронизывают три медные никелированные тепловые трубки диаметром 5 мм.

Выглядит всё это очень надёжно и вселяет уверенность в том, что такой гигант легко справится даже с охлаждением какого-то накопителя.

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Однако тут всё не так просто. Начнём с того, что в качестве термоинтерфейса на нижней пластинке и у радиатора используется тонкая пластичная термопрокладка. Толщина её около 0.5 мм, а о её теплопроводности ничего не известно. На мой взгляд, жидкие термопрокладки эффективнее и лучше заполняют все мелкие полости. Зачем это нужно? Дело в том, что здесь прямой контакт теплотрубок.

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Точно такой же радиатор был у модели MSI Spatium M570 PRO Frozr и вообще они с M580 похожи как братья-близнецы. Кроме системы охлаждения, здесь используется та же платформа в виде контроллера и микросхем памяти, поэтому получилась достаточно странная картина.

Похожую ситуацию я раньше наблюдал только в процессорах или видеокартах, когда производитель мог на одной и той же плате выпускать несколько различных модификаций. Там всё достаточно просто: отключены часть блоков, а сам кристалл процессора тот же самый. Каким путём всё реализовано здесь – знает только сам производитель, но очевидно, что какие-то различия всё же есть, если различается скорость.

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Саму скорость могут показать лишь тесты, поэтому их мы увидим позднее, а пока лишь можно ещё раз понять, что платформа абсолютно аналогична.

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Поскольку уже несколько накопителей от MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого уже ждать не приходится. Здесь представлен флагман - Phison PS5026-E26. Он изготовлен по 12 нм техпроцессу на фабрике TSMC, как и предшественник Phison PS5018-E28.

Если заглянуть в спецификации, то сразу бросается в глаза увеличение скорости каждого канала с 1600 МТ/с до 2400 МТ/с. Всего каналов осталось также – восемь. Ещё здесь мы видим буфер оперативной памяти LPDDR4 объёмом 4 Гб для 2 Тб версии, состоящий из одной микросхемы SKhynix, которая распаяна с одной стороны.

Уже с двух сторон распаяны 4 чипа NAND Flash, которые образуют объём 2 Тб. Сами микросхемы здесь 232-слойные 3D NAND TLC производства Micron.

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Тестовый стенд

Тестирование SSD накопителя MSI Spatium M580 Frozr проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: AIO Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: MSI B760 Gaming Plus WIFI;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030;
  • Накопитель: MSI Spatium M580 Frozr 2 Тбайт;
  • Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Результаты тестов

Накопитель был установлен на специальную плату-адаптер, чтобы насладиться всей мощью и производительностью нового интерфейса. Со стороны это смотрится смешно, и я бы в свой компьютер такой бутерброд лепить не стал, но на что не пойдёшь ради тестов.

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Дополнительно я устанавливал систему на диск, но выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил (даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0). Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

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Далее я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

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4 Гбайт:

450x231 40 KB

8 Гбайт:

450x231 39 KB

32 Гбайт:

450x231 40 KB

64 Гбайт:

450x231 40 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 49 KB

Anvil’s Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark:

450x306 25 KB. Big one: 1237x840 141 KB

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

450x306 30 KB. Big one: 1237x840 166 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

450x306 32 KB. Big one: 1237x840 181 KB

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

450x306 32 KB. Big one: 1237x840 178 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

450x306 34 KB. Big one: 1237x840 190 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x304 35 KB. Big one: 1000x675 124 KB

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

450x400 46 KB. Big one: 866x770 124 KB

HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:

450x400 52 KB. Big one: 866x770 138 KB

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

450x400 51 KB. Big one: 866x770 143 KB

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

450x400 55 KB. Big one: 866x770 148 KB

ATTO Disk Benchmark:

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Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера. Во время использования у меня не получилось сильно разогреть накопитель даже после долгого копирования больших объёмов данных. Реальная скорость в целом неплохая, но следует учитывать, что в системе был всего один накопитель с таким интерфейсом.

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Конечно, когда в системе два быстрых накопителя, то копирование 200Гб данных занимает считанные секунды, а нагрев – просто плата за скорость.

Заключение

На данный момент MSI Spatium M580 Frozr является флагманом компании, демонстрируя новый уровень производительности. Это современное устройство SSD M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen5. Высокая скорость накладывает определённые ограничения и поэтому тут нужно хорошенько позаботиться об охлаждении.

Накопитель основан на восьмиканальном контроллере Phison PS5026-E26 высокого уровня, который выпускается по 12 нм техпроцессу на мощностях TSMC. Мы видим, что по сравнению с прошлым флагманом Phison PS5018-E18 технологический процесс производства не изменился, а скорости выросли по некоторым показателям практически в два раза.

Удивило больше другое. Накопитель MSI Spatium M570 PRO Frozr основан на той же самой платформе, но скорости его немного ниже. Получается, что производительность снижена либо аппаратными средствами (например, отключен какой-нибудь канал контроллера), либо программными. Возможно, используются разные ревизии одного и того же контроллера, но скорости у модели M580 выше при том, что нагрев заметно не увеличился.

В данном случае производитель также установил огромный производительный радиатор с тремя тепловыми трубками. Выглядит он мощно и даже устрашающе. Я монтировал его в специальную плату, чтобы установить в слот PCI-e x16 Gen5. При этом крепление выдержало массу этого радиатора и никаких проблем не возникло. Получилось не очень красиво с эстетической точки зрения, но всё работало. Контроллер обеспечивает поддержку 232-слойной памяти 3D NAND TLC. Пока я встречал такие чипы Micron.

Модель M580 выпускается объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ со временем наработки 700, 1400 и 3000 TBW соответственно. К сожалению, это не опечатка, такие числа заявлены самим производителем в спецификации. Это ещё одна причина, по которой все избегают флагманов, но на самом деле это большой ресурс, и в обычных домашних условиях за 5 лет его не выработать. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4 на 2, 4 и 8 ГБ соответственно. Это положительно сказывается на скоростных характеристиках.

Несмотря на все опасения, а также огромный радиатор в комплекте, нагрев очень умеренный, но датчик, судя по результатам, показывает температуру памяти, а не контроллера. При чтении она разогревается до 48°C, сам контроллер уже до 65°C. Добиться троттлинга на этом устройстве мне не удалось. В реальных тестах копирования скорость остаётся стабильно высокой. В моем случае копирование проходило с модели с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, и поэтому она могла бы быть выше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест ssd msi wildchaser nvme 2 тбайт spatium frozr msi spatium m580 frozr phison ps5026-e26

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