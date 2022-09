Оглавление

Вступление

В наши дни системы охлаждения AIO (All In One) становятся всё популярнее, поскольку предлагают комплексный подход. Это уже готовое решение, содержащее все элементы замкнутой системы жидкостного охлаждения. Понятно, что никакого обслуживания не подразумевается и ремонт такого устройства может быть сложным и нерентабельным. С другой стороны, производители заявляют огромный ресурс и достаточную гарантию.

И всё равно остаются люди, которые по разным причинам боятся использовать такие системы, опасаясь в первую очередь протечки жидкости. Я ещё ни разу не сталкивался с подобной ситуацией, но допускаю, что где-то можно повредить трубки или перетереть шланг и такое может произойти. Здесь уже больше вопросов по сборке и аккуратности: всё нужно делать аккуратно, не допуская повреждения или поломки любых компонентов. Например, уронил процессор в сокет, погнул ножки, кто виноват? И это, пожалуй, один из самых распространённых вариантов повреждений при сборке.

AIO системы за последнее время заметно прибавили в эффективности, сменилось уже третье или четвёртое поколение устройств. Они становятся всё тише, а по возможности охлаждения всё ближе подбираются к кастомным системам с похожими характеристиками радиаторов и помпы. Вместе с этим заметно снижается стоимость подобных устройств и сейчас можно выбрать воздушный суперкулер либо AIO систему за те же деньги. В итоге вариант с жидкостным охлаждением может оказаться предпочтительнее. Особенно хорошо это заметно по современным флагманским процессорам и грядущим моделям AMD Ryzen 7000-серии, которые обещают «дать жару».

Я не так давно рассматривал систему Deepcool LS720, и она оказалась достаточно эффективной, при не очень высокой стоимости. Также она была оборудована вентиляторами с подсветкой и подсветкой верхней части корпуса водоблока с помпой. Сегодня мы рассмотрим более доступную модель, которая называется Deepcool LS520.

Визуально кажется, что это та же самая Deepcool LS720 с меньшим радиатором, но так ли это на самом деле? Также многих интересует эффективность охлаждения, и сегодня мы попробуем как-нибудь охладить не самый слабый процессор – Intel Core i7-12700K.

Упаковка и комплектация

Поскольку я уже рассматривал модель Deepcool LS720, то похожая упаковка не вызывает удивления. совершенно ясно, что упаковка будет похожей, но поменьше. Это связано с более компактными габаритами устройства, ведь здесь радиатор рассчитан на установку двух вентиляторов по 120 мм. Примечательно, что в компании пока нет параллельной линейки моделей с радиаторами под 140 мм вентиляторы. AIO Deepcool LS520 похожа как по конструкции, так и реализации, но Deepcool LS720 – это флагман новой линейки различных устройств охлаждения компании Deepcool

В оформлении упаковки мы видим похожую стилистику как на кулерах AK500 и AK620. Ещё мне показалось, что индекс здесь не совсем адекватный и 100 баллов можно было накинуть потому, что эффективность получается как раз на уровне AK620.

Упаковка всё равно крупная потому, что надо как-то всё размещать. AIO системы неразборные и занимают внутри много места, а ещё требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление выполнено в новой фирменной стилистике компании. А ещё сверху находится такой же белый картонный чехол, как у кулера AK500. Чтобы белый фон не запачкался, снаружи упаковка была обтянута прозрачной плёнкой.

Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а также боковые – практически полностью пустые. Спереди на картонном чехле мы видим крупное изображение устройства. Всё достаточно лаконично, но понятно и информативно.

С противоположной стороны коробки на нескольких языках представлена короткая информация об устройстве.

Здесь же сверху мы видим подробное описание технологии Anti-Leak. Это переводится как защита от протечек, но на самом деле смысл немного другой. Речь идёт о стабилизации давления внутри системы, когда температура теплоносителя растёт и увеличивается давление внутри. Для описания этой запатентованной технологии есть специальная страница на сайте производителя.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим крупный картонный лоток специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги.

Здесь всё располагается практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, а вентиляторы и аксессуары находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel;

Четыре винта для бэкплейта (смонтировано);

Четыре пластиковые заглушки для фиксации винтов бэкплейта (смонтировано);

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD AM4;

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD TR4;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA1700;

Четыре винта для крепления монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Удлинитель шестиконтактного кабеля;

Многофункциональный кабель для обеспечения питания и синхронизации подсветки.

Инструкция по монтажу;

Информация о поддержке.

Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя. Хочу обратить внимание на то, что она одинакова для моделей LS520 и LS720.

Может показаться, что чего-то не хватает. Сначала мне показалось, что нет хаба или разветвителя для вентиляторов, но здесь реализована принципиально другой механизм соединения. Ещё нет в комплекте термопасты, но здесь термоинтерфейс уже нанесён на основание водоблока.

Устройство и особенности AIO

Все конструкции необслуживаемых СЖО похожи друг на друга, ведь принцип их работы одинаков. Различия обычно заключаются в форме водоблока и расположении помпы. А радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы.

В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

На раме радиатора с двух сторон предусмотрены монтажные отверстия, благодаря которым вентиляторы можно разместить с любой стороны. Сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь, поскольку к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку – решать по ситуации. Однако несколько раз я делал «бутерброд», когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определённой спецификой: повышены обороты относительно базовых.

Каждый из трёх вентиляторов оборудован ARGB подсветкой. Однако для коммутации используются специальные фирменные разъёмы, но в качестве соединения здесь используется не хаб, а последовательное соединение. Для этого на корпусе каждого вентилятора есть специальные разъёмы.

Кстати, сами вентиляторы по корпусу и форме крыльчатки похожи на те, что используются в кулерах AK500 и AK620. Однако, здесь реализована подсветка, а там её нет и ещё скорость здесь выше и составляет 2250 об/мин вместо 1850. Кажется, что это пустяк, ведь всего-то каких-то 400 об/мин, но это принципиальная разница потому, что обеспечивается совсем другое давление и уровень шума.

По углам присутствуют мягкие антивибрационные подушки чёрного цвета. Кроме этого, вентиляторы премиальные, и они хорошо отбалансированы. Однако рама чувствительна к перекосам. Лопасти сложной формы и их здесь девять штук. Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору.

На модель 240 мм устанавливаются два вентилятора, а на 360 мм – три. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

Питание на вентиляторы подаётся через специализированные 6-pin коннекторы. Причём у каждого вентилятора есть сразу два разъёма (папа и мама). Поэтому они получаются как бы проходные и их можно соединять последовательно. Согласно схеме, кабель питания подсветки помпы подключается к одному из вентиляторов и тем самым синхронизируется с ними. С начала этой цепи вентилятор подключается уже к многофункциональному специальному кабелю, который подключается к SATA питанию, ARGB разъёму материнской платы и разъёму 4-Pin FAN для мониторинга и ШИМ управления. Поэтому ШИМ управление работает и показания тахометра отображаются.

Кстати, от помпы-водоблока тоже идёт два кабеля. Один для питания помпы 3-pin FAN, а другой, 6-pin ARGB 5B, предназначен для соединения с одним из вентиляторов.

Теоретически узел водоблока с помпой разборный. Стандартные обороты – 3100 об/мин.

Не стоит пугаться этих цифр потому, что шума от её работы почти нет. Его нет даже при первом пуске, когда прокачивается жидкость по системе. Конструкция и принцип работы её также уже знакомы. Есть подробное изображение устройства на сайте.

На поверхность теплосъёмника нанесён термоинтерфейс. Поэтому изначально поверхность контакта закрыта специальной пластиковой крышкой. Сама поверхность очень ровная, но не зеркальная.

После тестирования проверяем отпечаток. Заметно, что штатная термопаста умерено густая. На этот раз я решил использовать специальную прижимную рамку для процессора. Повлияло это как-то или нет, но отпечаток процессора отличный.

Это подтверждается тестированием, где процессор не стремится уйти в троттлинг.

Тестовый стенд

Тестирование системы AIO Deepcool LS520 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 1403;

Процессор: Intel Core i7-12700K (2700/3800 / 3600/5000 МГц база/турбо);

Охлаждение: AIO Deepcool LS520;

Термоинтерфейс: штатный;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR5-5200, A-Data (Micron);

Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка модели Deepcool не вызывает никаких сложностей, а для новичков предусмотрена простая и понятная инструкция. Для платформы LGA 1700 есть свое крепление, оно надёжное и простое.

После сборки системы запускаем ее в штатном режиме и проверяем, как всё работает. При первом запуске, несмотря на ожидания, никакого шума от системы нет.

Эта AIO система легко справится с разгоном процессора Intel Core i7-12700K. Всё отлично работает вплоть до частот 5100 МГц на производительных ядрах.

Выше можно видеть работу подсветки на корпусе водоблока-помпы. Подсвечивается периметр сверху и крышка с логотипом по центру. Она съёмная, и в комплекте есть белая пустая крышка, на которую можно наклеить собственный логотип или другого вендора, например, материнской платы.

Подсветкой можно управлять при помощи программного обеспечения системной платы (аналогично тому, как это ниже делается на Gamer Storm Castle 360RGB v2).

Все эффекты без исключения синхронизируются с материнской платой и работают отлично. Традиционно подсветка реализована очень хорошо.

Результаты тестов

Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i7-12700K Default;

Intel Core i7-12700K ОС.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Скоростью вращения помпы можно управлять, но смысла в этом нет, поскольку у нее только 3-контактный разъём. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC. Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ.

Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил. Можно на вентиляторы установить резистор, но в данной ситуации смысла в этом не было.

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Обороты помпы, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Что касается тепловизора, то здесь все стандартно для моделей такого класса.

Заключение

AIO Deepcool LS520 мне понравилась даже больше, чем старшая модель, потому что эффективность снизилась незначительно, но при этом система стала заметно компактнее.

К охлаждению нет никаких вопросов. Я долго пытался подобрать значения так, чтобы довести систему до кипения, но ничего не вышло. Тут слабым звеном выступил процессор, который в разгоне выдавал только 240 Вт, и система справлялась с такой нагрузкой. Далее можно говорить об отличной реализации. Например, мне понравилось последовательное соединение кабелей вентиляторов, что сокращает общее число разных проводов. Отлично реализована подсветка, возможна ее кастомизация. Для этого в комплекте есть матовая белая крышка, на которую можно нанести свой собственный логотип или наклеить наклейку с ним.

Новая модель во многом напоминает Deepcool LS720, что не удивительно. При этом она стоит дешевле, не сильно проигрывая в эффективности. Для сравнения, в случае Deepcool LS720 с шестью вентиляторами мне удалось отвести 264 Вт от Intel Core i9-12900K, а с LS520 всего с двумя – 240 Вт от Intel Core i7-12700K. Стоит ли игра свеч? К недостаткам можно отнести заметный шум от вентиляторов на максимальных оборотах. Можно использовать резистор, но только самостоятельно модифицировав систему, ведь штатных средств нет. Либо установить другие вентиляторы, которые обеспечивают больший воздушный поток и давление при минимальном уровне шума. Такие модели есть у разных компаний.

Здесь, на мой взгляд, внимание больше уделено внешнему виду. И стоит отметить, что специфические разъёмы создают проблемы с заменой вентиляторов или возможностью регулировки оборотов. И еще мне не до конца понятен индекс модели – LS520. Он очень близок к индексу процессорного кулера AK500, но эффективность заметно отличается и ближе к AK620. Понятно, что это разные линейки, разные продукты и напрямую их сравнивать некорректно, но пользователи будут смотреть на индекс и цифры в нем, за которыми ничего нет.

В итоге Deepcool LS520 почти ничем не уступает старшей модели LS720. Это такая же эффективная AIO система, только дешевле и компактнее.

Андрей Понкратов aka wildchaser