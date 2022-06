Оглавление

Вступление

Количество различных систем охлаждения AIO (All In One) за последнее время увеличилось, и некоторые производители уже выпустили несколько поколений продукции. С каждым новым витком эволюции происходят какие-то доработки и улучшения. Если кто-то забыл, то системой AIO называют необслуживаемую СЖО. Здесь действительно всё в одном потому, что это замкнутая система, готовая к работе и включающая в себя все основные узлы «водянки». В этом есть как плюсы, так и минусы. В кастомной сборке я могу заменять такие узлы как: помпа, водоблок, радиатор. Здесь же всё уже в одной конфигурации и не подразумевает замену, поэтому к выбору AIO системы нужно подходить более осознанно, чтобы не пришлось её менять из-за того, что что-то не понравилось.

Однако в целом сейчас наблюдается схожесть конструкций и эффективность их приблизительно на одном уровне, а основное отличие во внешнем облике и каких-то собственных «фишках», которые обеспечивают отличный внешний облик и простоту сборки. Действительно, когда сталкиваешься со сборкой такой системы, то сразу возникает куча вопросов. Например, почему последовательно нельзя соединить между собой вентиляторы и тем избавиться от большого количества лишних проводов? Однако, всё это неоднозначно и кому-то нужна большая гибкость в управлении вентиляторами, а провода не мешают. Поэтому производители предлагают разные варианты для всех, чтобы все были довольны.

На данный момент наиболее востребованы данные системы для охлаждения топовых процессоров. Не стоит думать, что новое поколение Intel Core стало холоднее, да и Ryzen 9 тоже далеко не самые холодные процессоры в нагрузке. Именно поэтому системы AIO становятся популярнее, ведь они всё равно банально дешевле кастомной сборки, которую ещё нужно собрать, заправить настроить и волноваться, что где-то возникнет протечка. Ещё AIO системы компактнее и сейчас на них рассчитывается большинство современных корпусов. В итоге это выглядит экономно, сердито, эффективно. Некоторые продвинутые системы позволяют даже разогнать процессор, но сейчас уже в любом случае часто приходится всё настраивать вручную, чтобы температуры были не сильно высокими и шум умеренный.

Сегодня мы попробуем добиться этого от новой системы охлаждения компании Deepcool LS720. Судя по названию, может показаться, что здесь используется радиатор на 720 мм. Спешу огорчить – это не так и здесь установлен обычный – на 360 мм.

Что ещё интересного, нового и необычного в данной системе? Сегодня мы изучим её более детально, и даже попытаемся превратить её в некоторое подобие 720. Кроме этого, многих волнует вопрос: справится ли она с разгоном Intel Core i9 12900K? Думаю, что всё будет отлично, а теперь давайте убедимся в этом.

Упаковка и комплектация

Можно ходить кругами, но я уже рассматривал подобное устройство, которое называлось AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2. Очень похоже, как по конструкции, так и реализации, но Deepcool LS720 – это следующее поколение, которое вписывается в новую линейку различных устройств охлаждения компании Deepcool. Поэтому даже в оформлении упаковки мы видим похожую стилистику как на кулерах AK400 и AK620.

Ещё мне показалось, что именно из-за высоких индексов у башенных кулеров, нельзя было снизить его у более эффективной системы AIO. Пришлось просто 360 умножить на 2. В модели LS520 такой фокус уже не работает.

Упаковка крупная потому, что чудес не бывает и надо как-то всё размещать. Устройства не разборные и занимают внутри много места, а ещё требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление выполнено в новой фирменной стилистике компании. А ещё сверху находится такой же белый картонный чехол, как у кулера AK620. Чтобы вся эта «белоснежность» не запачкалась, снаружи упаковка была обтянута прозрачной плёнкой.

Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а также боковые – практически полностью пустые. Спереди на картонном чехле мы видим крупное изображение устройства. Всё достаточно лаконично, но понятно и информативно.

С противоположной стороны коробки на нескольких языках представлена короткая информация об устройстве.

Здесь же сверху мы видим подробное описание технологии Anti-Leak. Это переводится как защита от протечек, но на самом деле смысл немного другой. Речь идёт о стабилизации давления внутри системы, когда температура теплоносителя растёт и увеличивается давление внутри. Для описания этой запатентованной технологии есть специальная страница на сайте производителя.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим крупный картонный лоток специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги.

Всё располагается практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, а вентиляторы и аксессуары находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel;

Четыре винта для бэкплейта (смонтировано);

Четыре пластиковые заглушки для фиксации винтов бэкплейта (смонтировано);

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD AM4;

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD TR4;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 1700;

Четыре винта для крепления монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Удлинитель шестиконтактного кабеля;

Многофункциональный кабель для обеспечения питания и синхронизации подсветки.

Инструкция по монтажу;

Информация о поддержке.

Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

Что касается комплекта, то сначала мне показалось, что нет хаба или разветвителя для вентиляторов, но здесь реализована принципиально другой механизм соединения. Ещё нет в комплекте термопасты, но здесь термоинтерфейс уже нанесён на основание водоблока.

Устройство и особенности AIO

Все конструкции необслуживаемых СЖО часто похожи друг на друга потому, что принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы. В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал «бутерброд», когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определённой спецификой: повышены обороты относительно базовых.

Каждый из трёх вентиляторов оборудован ARGB подсветкой. Однако для коммутации используются специальные фирменные разъёмы, но в качестве соединения здесь используется не хаб, а последовательное соединение. Для этого на корпусе каждого вентилятора есть специальные разъёмы.

Кстати, сами вентиляторы по корпусу и форме крыльчатки похожи на те, что используются в кулерах AK400 и AK620. Однако здесь реализована подсветка, а там её нет и ещё скорость здесь выше и составляет 2250 об/мин вместо 1850. На первый взгляд, пустяк, всего-то каких-то 400 об/мин, но это принципиальная разница потому, что обеспечивается совсем другое давление и уровень шума.

По углам присутствуют мягкие антивибрационные подушки чёрного цвета. Кроме этого, вентиляторы премиальные, и они хорошо отбалансированы, но рама чувствительна к перекосам. Лопасти сложной формы и их здесь девять штук.

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, а у модели 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

Питание на вентиляторы подаётся через специализированные 6-pin коннекторы. Причём у каждого вентилятора есть сразу два разъёма (папа и мама). Поэтому они получаются как бы проходные и их можно соединять последовательно.

Согласно схеме, кабель питания подсветки помпы подключается к одному из вентиляторов и тем самым синхронизируется с ними. С начала этой цепи вентилятор подключается уже к многофункциональному специальному кабелю, который подключается к SATA питанию, ARGB разъёму материнской платы и разъёму 4-Pin FAN для мониторинга и ШИМ управления. Поэтому ШИМ управление работает и показания тахометра отображаются.

Кстати, от помпы-водоблока тоже идёт два кабеля. Один для питания помпы 3-pin FAN, а другой 6-pin ARGB 5B также специфичный для соединения с одним из вентиляторов.

Теоретически узел водоблока с помпой разборный. Стандартные обороты – 3100 об/мин.

Не стоит пугаться этих цифр потому, что шума от её работы почти нет. Его нет даже при первом пуске, когда прокачивается жидкость по системе. Конструкция и принцип работы её также уже знакомы. Есть подробное изображение устройства на сайте.

На поверхность теплосъёмника нанесён термоинтерфейс. Поэтому изначально поверхность контакта закрыта специальной пластиковой крышкой. Сама поверхность очень ровная, но не зеркальная.

После тестирования проверяем отпечаток. Заметно, что штатная термопаста умерено густая. Кроме того, заметна неприятная особенность новых сокетов, которые склонны прогибаться и поэтому пятно контакта получается слабым. Как так? Ведь здесь есть «бэкплейт». Но он пластиковый, поэтому получается такой отпечаток.

На самом деле самый плотный прижим в области расположения кристалла за крышкой и поэтому прижим и контакт можно считать отличными. Это подтверждается тестированием, где процессор не стремится уйти в троттлинг.

Тестовый стенд

Предлагаю ещё раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

Тестирование системы AIO Deepcool LS720 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Охлаждение: AIO Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: штатный;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO, версия BIOS 1403;

Память: 2 x 8Гб DDR5-5200, Kingston FURY Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS GT1030;

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Для платформы LGA 1700 есть свой крепёж и всё устанавливается очень просто.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

Крепление очень надёжное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как всё работает. Даже при первом запуске никакого шума от системы нет.

Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут такого нет. Я подумал, что такая мощная СЖО легко справится с разгоном процессора Intel Core i9-12900K. Всё отлично работает вплоть до 5100МГц на производительных ядрах.

В чём причина таких результатов, я уже объяснил на примере отпечатка. На самом деле даже не все кастомные системы показывают нечто подобное, а здесь всё же разгон и система справляется, хоть и на грани.

Здесь мы видим также работу подсветки на корпусе водоблока-помпы. Подсвечивается периметр сверху и крышка с логотипом по центру. Она съёмная и в комплекте есть белая пустая крышка, куда можно наклеить собственный логотип или какого-либо другого вендора, например, материнской платы.

Подсветкой можно управлять при помощи программного обеспечения материнской платы, как на AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2.

Все эффекты синхронизируются с материнской платой и всё работает отлично. Подсветка реализована очень хорошо.

Я как-то тестировал систему AIO, где вентиляторы предполагалось устанавливать с двух сторон радиатора и их было 6 штук. 6 мы умножаем на 120 и получаем заветные 720 в названии. Да, но в комплекте у нас только три, но это не значит, что нельзя найти ещё трёх, которые также отлично подойдут для создания сэндвича.

Это вентиляторы прошлого поколения TF120S с интересной формой крыльчатки, и они достаточно эффективные. Да, будет немного нарушен баланс, но его подобрать непросто, и даже, возможно, лучше, если более производительные будут работать на выхлоп, чем на нагнетание. Я же просто решил проверить, как это будет работать, если одни будут спереди и другие будут сзади.

Свист, шум, но оно работает и заметно лучше, чем до модификации. Однако, тут уже впору увеличивать производительность помпы, ведь радиатор охлаждается очень заметно, а вот помпа уже не справляется и дальнейшая эффективность буксует.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-12900K Default;

Intel Core i9-12900K ОС;

Intel Core i9-12900K Default (+3FAN);

Intel Core i9-12900K ОС (+3FAN).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скоростью вращения можно управлять, но смысла в этом нет. Мы уже видели, что у помпы только 3-контактный разъём. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил. Можно на вентиляторы установить резистор, но в данной ситуации смысла в этом не было.

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Обороты помпы, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница непринципиальная.

Заключение

AIO Deepcool LS720 определённо заслуживает внимания. Сначала она кажется ещё одной AIO, которая отлично справляется с охлаждением топового процессора. Однако, само по себе это уже не плохо, а ещё здесь есть ряд очень интересных решений. Например, то о чём я говорил вначале – последовательное соединение вентиляторов. Плюс от такой конструкции очевиден – меньшее количество проводов, всё смотрится красиво и аккуратно.

В остальном система мне во многом напомнила отличную модель - AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2. Очень много похожих моментов. Например, подсветка. На Deepcool LS720 она также отлично реализована и синхронизируется с материнской платой. Кроме этого, на корпусе водоблока с помпой можно разместить свой логотип, для чего есть специальная крышка. Сборка также проходит очень просто и быстро, механизм крепления аналогичен и термоинтерфейс также уже нанесён, но здесь он гуще по консистенции. Прижим хороший, но отпечаток контакта показывает, что плотно прилегает полоса в 1 см по центру. Этого вполне достаточно даже для разгона.

Эффективность в итоге получается выше потому, что помпа здесь немного быстрее и максимальная скорость вентиляторов тоже выше. Поэтому AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2 остаётся позади, но Deepcool LS720 оказывается шумнее в большинстве случаев и самое обидное то, что не получается снизить скорость вентиляторов даже резистором. Установка ещё одного комплекта вентиляторов позволяет ещё улучшить производительность, но шум уже достаточно ощутимый и мне показалось, что игра не стоит свеч.

Почему же «720» в названии? Я рассматривал не так давно башенные кулеры Deepcool AK400 и AK620. Мне показалось, что число показывает какой-то индекс эффективности охлаждения, и чтобы вписать устройство в общую линейку продуктов, нельзя было указать в названии 360, иначе это было бы меньше AK400. Покупатель бы просто растерялся и не понял, что эффективнее и предпочёл бы более дешёвый башенный кулер. Однако, с другой стороны, покупателю сложно понять, какой используют радиатор.

В итоге Deepcool LS720 – это качественная, добротная система AIO, которая отлично выглядит и обеспечивает отличные результаты охлаждения топовых процессоров.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: