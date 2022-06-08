Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720

Новинка Deepcool определенно заслуживает внимания: она не только отлично справляется с охлаждением топового процессора, но и предлагает ряд интересных решений.
+
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр

Оглавление

Вступление

Количество различных систем охлаждения AIO (All In One) за последнее время увеличилось, и некоторые производители уже выпустили несколько поколений продукции. С каждым новым витком эволюции происходят какие-то доработки и улучшения. Если кто-то забыл, то системой AIO называют необслуживаемую СЖО. Здесь действительно всё в одном потому, что это замкнутая система, готовая к работе и включающая в себя все основные узлы «водянки». В этом есть как плюсы, так и минусы. В кастомной сборке я могу заменять такие узлы как: помпа, водоблок, радиатор. Здесь же всё уже в одной конфигурации и не подразумевает замену, поэтому к выбору AIO системы нужно подходить более осознанно, чтобы не пришлось её менять из-за того, что что-то не понравилось.

реклама

Однако в целом сейчас наблюдается схожесть конструкций и эффективность их приблизительно на одном уровне, а основное отличие во внешнем облике и каких-то собственных «фишках», которые обеспечивают отличный внешний облик и простоту сборки. Действительно, когда сталкиваешься со сборкой такой системы, то сразу возникает куча вопросов. Например, почему последовательно нельзя соединить между собой вентиляторы и тем избавиться от большого количества лишних проводов? Однако, всё это неоднозначно и кому-то нужна большая гибкость в управлении вентиляторами, а провода не мешают. Поэтому производители предлагают разные варианты для всех, чтобы все были довольны.

На данный момент наиболее востребованы данные системы для охлаждения топовых процессоров. Не стоит думать, что новое поколение Intel Core стало холоднее, да и Ryzen 9 тоже далеко не самые холодные процессоры в нагрузке. Именно поэтому системы AIO становятся популярнее, ведь они всё равно банально дешевле кастомной сборки, которую ещё нужно собрать, заправить настроить и волноваться, что где-то возникнет протечка. Ещё AIO системы компактнее и сейчас на них рассчитывается большинство современных корпусов. В итоге это выглядит экономно, сердито, эффективно. Некоторые продвинутые системы позволяют даже разогнать процессор, но сейчас уже в любом случае часто приходится всё настраивать вручную, чтобы температуры были не сильно высокими и шум умеренный.

Сегодня мы попробуем добиться этого от новой системы охлаждения компании Deepcool LS720. Судя по названию, может показаться, что здесь используется радиатор на 720 мм. Спешу огорчить – это не так и здесь установлен обычный – на 360 мм.

450x238 25 KB. Big one: 1000x529 78 KB

Что ещё интересного, нового и необычного в данной системе? Сегодня мы изучим её более детально, и даже попытаемся превратить её в некоторое подобие 720. Кроме этого, многих волнует вопрос: справится ли она с разгоном Intel Core i9 12900K? Думаю, что всё будет отлично, а теперь давайте убедимся в этом.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Упаковка и комплектация

Можно ходить кругами, но я уже рассматривал подобное устройство, которое называлось AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2. Очень похоже, как по конструкции, так и реализации, но Deepcool LS720 – это следующее поколение, которое вписывается в новую линейку различных устройств охлаждения компании Deepcool. Поэтому даже в оформлении упаковки мы видим похожую стилистику как на кулерах AK400 и AK620.

Ещё мне показалось, что именно из-за высоких индексов у башенных кулеров, нельзя было снизить его у более эффективной системы AIO. Пришлось просто 360 умножить на 2. В модели LS520 такой фокус уже не работает.

450x346 18 KB. Big one: 1000x769 57 KB

Упаковка крупная потому, что чудес не бывает и надо как-то всё размещать. Устройства не разборные и занимают внутри много места, а ещё требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

реклама

Внешнее оформление выполнено в новой фирменной стилистике компании. А ещё сверху находится такой же белый картонный чехол, как у кулера AK620. Чтобы вся эта «белоснежность» не запачкалась, снаружи упаковка была обтянута прозрачной плёнкой.

450x332 17 KB. Big one: 1000x737 63 KB

Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а также боковые – практически полностью пустые. Спереди на картонном чехле мы видим крупное изображение устройства. Всё достаточно лаконично, но понятно и информативно.

450x332 18 KB. Big one: 1000x737 59 KB

С противоположной стороны коробки на нескольких языках представлена короткая информация об устройстве.

450x324 23 KB. Big one: 1000x721 105 KB

Здесь же сверху мы видим подробное описание технологии Anti-Leak. Это переводится как защита от протечек, но на самом деле смысл немного другой. Речь идёт о стабилизации давления внутри системы, когда температура теплоносителя растёт и увеличивается давление внутри. Для описания этой запатентованной технологии есть специальная страница на сайте производителя.

Пора заглянуть внутрь.

450x202 20 KB. Big one: 1000x449 90 KB

Здесь мы видим крупный картонный лоток специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги.

450x197 25 KB. Big one: 1000x437 99 KB

Всё располагается практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, а вентиляторы и аксессуары находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

450x315 25 KB. Big one: 1000x700 83 KB
  • Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре винта для бэкплейта (смонтировано);
  • Четыре пластиковые заглушки для фиксации винтов бэкплейта (смонтировано);
  • Четыре втулки-адаптера для платформ AMD AM4;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ AMD TR4;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 1700;
  • Четыре винта для крепления монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;
  • Удлинитель шестиконтактного кабеля;
  • Многофункциональный кабель для обеспечения питания и синхронизации подсветки.
  • Инструкция по монтажу;
  • Информация о поддержке.

450x266 19 KB. Big one: 1000x591 65 KB

реклама



Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

Что касается комплекта, то сначала мне показалось, что нет хаба или разветвителя для вентиляторов, но здесь реализована принципиально другой механизм соединения. Ещё нет в комплекте термопасты, но здесь термоинтерфейс уже нанесён на основание водоблока.

Устройство и особенности AIO

Все конструкции необслуживаемых СЖО часто похожи друг на друга потому, что принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы. В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

450x272 23 KB. Big one: 1000x605 81 KB

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

450x271 17 KB. Big one: 1000x603 64 KB

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал «бутерброд», когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определённой спецификой: повышены обороты относительно базовых.

450x365 29 KB. Big one: 1000x811 109 KB

Каждый из трёх вентиляторов оборудован ARGB подсветкой. Однако для коммутации используются специальные фирменные разъёмы, но в качестве соединения здесь используется не хаб, а последовательное соединение. Для этого на корпусе каждого вентилятора есть специальные разъёмы.

450x297 47 KB. Big one: 1000x659 192 KB

Кстати, сами вентиляторы по корпусу и форме крыльчатки похожи на те, что используются в кулерах AK400 и AK620. Однако здесь реализована подсветка, а там её нет и ещё скорость здесь выше и составляет 2250 об/мин вместо 1850. На первый взгляд, пустяк, всего-то каких-то 400 об/мин, но это принципиальная разница потому, что обеспечивается совсем другое давление и уровень шума.

450x281 19 KB. Big one: 1000x625 68 KB

По углам присутствуют мягкие антивибрационные подушки чёрного цвета. Кроме этого, вентиляторы премиальные, и они хорошо отбалансированы, но рама чувствительна к перекосам. Лопасти сложной формы и их здесь девять штук.

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, а у модели 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

450x298 32 KB. Big one: 1000x663 111 KB

Питание на вентиляторы подаётся через специализированные 6-pin коннекторы. Причём у каждого вентилятора есть сразу два разъёма (папа и мама). Поэтому они получаются как бы проходные и их можно соединять последовательно.

Согласно схеме, кабель питания подсветки помпы подключается к одному из вентиляторов и тем самым синхронизируется с ними. С начала этой цепи вентилятор подключается уже к многофункциональному специальному кабелю, который подключается к SATA питанию, ARGB разъёму материнской платы и разъёму 4-Pin FAN для мониторинга и ШИМ управления. Поэтому ШИМ управление работает и показания тахометра отображаются.

Кстати, от помпы-водоблока тоже идёт два кабеля. Один для питания помпы 3-pin FAN, а другой 6-pin ARGB 5B также специфичный для соединения с одним из вентиляторов.

450x339 22 KB. Big one: 1000x754 73 KB

Теоретически узел водоблока с помпой разборный. Стандартные обороты – 3100 об/мин.

403x450 27 KB. Big one: 968x1080 102 KB

Не стоит пугаться этих цифр потому, что шума от её работы почти нет. Его нет даже при первом пуске, когда прокачивается жидкость по системе. Конструкция и принцип работы её также уже знакомы. Есть подробное изображение устройства на сайте.

На поверхность теплосъёмника нанесён термоинтерфейс. Поэтому изначально поверхность контакта закрыта специальной пластиковой крышкой. Сама поверхность очень ровная, но не зеркальная.

450x366 24 KB. Big one: 1000x814 87 KB

После тестирования проверяем отпечаток. Заметно, что штатная термопаста умерено густая. Кроме того, заметна неприятная особенность новых сокетов, которые склонны прогибаться и поэтому пятно контакта получается слабым. Как так? Ведь здесь есть «бэкплейт». Но он пластиковый, поэтому получается такой отпечаток.

450x347 52 KB. Big one: 1000x770 191 KB

На самом деле самый плотный прижим в области расположения кристалла за крышкой и поэтому прижим и контакт можно считать отличными. Это подтверждается тестированием, где процессор не стремится уйти в троттлинг.

Тестовый стенд

Предлагаю ещё раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

450x367 25 KB. Big one: 1000x815 84 KB

Тестирование системы AIO Deepcool LS720 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Охлаждение: AIO Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: штатный;
  • Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO, версия BIOS 1403;
  • Память: 2 x 8Гб DDR5-5200, Kingston FURY Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS GT1030;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Для платформы LGA 1700 есть свой крепёж и всё устанавливается очень просто.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

450x298 49 KB. Big one: 1500x993 343 KB

Крепление очень надёжное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как всё работает. Даже при первом запуске никакого шума от системы нет.

Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут такого нет. Я подумал, что такая мощная СЖО легко справится с разгоном процессора Intel Core i9-12900K. Всё отлично работает вплоть до 5100МГц на производительных ядрах.

В чём причина таких результатов, я уже объяснил на примере отпечатка. На самом деле даже не все кастомные системы показывают нечто подобное, а здесь всё же разгон и система справляется, хоть и на грани.

Здесь мы видим также работу подсветки на корпусе водоблока-помпы. Подсвечивается периметр сверху и крышка с логотипом по центру. Она съёмная и в комплекте есть белая пустая крышка, куда можно наклеить собственный логотип или какого-либо другого вендора, например, материнской платы.

Подсветкой можно управлять при помощи программного обеспечения материнской платы, как на AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2.

Все эффекты синхронизируются с материнской платой и всё работает отлично. Подсветка реализована очень хорошо.

Я как-то тестировал систему AIO, где вентиляторы предполагалось устанавливать с двух сторон радиатора и их было 6 штук. 6 мы умножаем на 120 и получаем заветные 720 в названии. Да, но в комплекте у нас только три, но это не значит, что нельзя найти ещё трёх, которые также отлично подойдут для создания сэндвича.

450x352 35 KB. Big one: 1000x783 124 KB

Это вентиляторы прошлого поколения TF120S с интересной формой крыльчатки, и они достаточно эффективные. Да, будет немного нарушен баланс, но его подобрать непросто, и даже, возможно, лучше, если более производительные будут работать на выхлоп, чем на нагнетание. Я же просто решил проверить, как это будет работать, если одни будут спереди и другие будут сзади.

Свист, шум, но оно работает и заметно лучше, чем до модификации. Однако, тут уже впору увеличивать производительность помпы, ведь радиатор охлаждается очень заметно, а вот помпа уже не справляется и дальнейшая эффективность буксует.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-12900K Default;
  • Intel Core i9-12900K ОС;
  • Intel Core i9-12900K Default (+3FAN);
  • Intel Core i9-12900K ОС (+3FAN).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скоростью вращения можно управлять, но смысла в этом нет. Мы уже видели, что у помпы только 3-контактный разъём. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил. Можно на вентиляторы установить резистор, но в данной ситуации смысла в этом не было.

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Обороты помпы, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница непринципиальная.

Заключение

AIO Deepcool LS720 определённо заслуживает внимания. Сначала она кажется ещё одной AIO, которая отлично справляется с охлаждением топового процессора. Однако, само по себе это уже не плохо, а ещё здесь есть ряд очень интересных решений. Например, то о чём я говорил вначале – последовательное соединение вентиляторов. Плюс от такой конструкции очевиден – меньшее количество проводов, всё смотрится красиво и аккуратно.

В остальном система мне во многом напомнила отличную модель - AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2. Очень много похожих моментов. Например, подсветка. На Deepcool LS720 она также отлично реализована и синхронизируется с материнской платой. Кроме этого, на корпусе водоблока с помпой можно разместить свой логотип, для чего есть специальная крышка. Сборка также проходит очень просто и быстро, механизм крепления аналогичен и термоинтерфейс также уже нанесён, но здесь он гуще по консистенции. Прижим хороший, но отпечаток контакта показывает, что плотно прилегает полоса в 1 см по центру. Этого вполне достаточно даже для разгона.

Эффективность в итоге получается выше потому, что помпа здесь немного быстрее и максимальная скорость вентиляторов тоже выше. Поэтому AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2 остаётся позади, но Deepcool LS720 оказывается шумнее в большинстве случаев и самое обидное то, что не получается снизить скорость вентиляторов даже резистором. Установка ещё одного комплекта вентиляторов позволяет ещё улучшить производительность, но шум уже достаточно ощутимый и мне показалось, что игра не стоит свеч.

Почему же «720» в названии? Я рассматривал не так давно башенные кулеры Deepcool AK400 и AK620. Мне показалось, что число показывает какой-то индекс эффективности охлаждения, и чтобы вписать устройство в общую линейку продуктов, нельзя было указать в названии 360, иначе это было бы меньше AK400. Покупатель бы просто растерялся и не понял, что эффективнее и предпочёл бы более дешёвый башенный кулер. Однако, с другой стороны, покупателю сложно понять, какой используют радиатор.

В итоге Deepcool LS720 – это качественная, добротная система AIO, которая отлично выглядит и обеспечивает отличные результаты охлаждения топовых процессоров.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленную на тестирование СВО Deepcool LS720.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser сжо сво deepcool core i9-12900k deepcool ls720

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
+
Главные игры июня 2022 года
22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
5
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11

Интересные материалы

Главные игры июня 2022 года
6 июня 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Proof-of-Stake Эфириума откладывается
22
Бомба сложности переносится, PoS под угрозой отмены – планы разработчиков Эфира на лето 2022 года
11
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
45
Решение необычной ошибки на ПК – почему интернет работает нестабильно из-за процессора Core i7-4790
16
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
16
Игровые видеокарты ощутимо подешевели в РФ – Radeon RX 6600 стоит всего 29 500 рублей
13
10 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 13
+
Новый сокет для ЦП Intel Meteor/Arrow Lake изменится не так значительно, как предполагалось ранее
5
Нейросеть дорисовала ноги Moне Лизе и "подправила" еще несколько мировых шедевров живописи
9
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
47
Необычный кулер с жидкостным сердечником вернулся из 2000-х для теста с современным процессором
6
Bloomberg: биткоин станет одним из лучших активов на планете для хранения средств
13
Геймерские видеокарты ощутимо подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT стоит всего 51 500р
15
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
48
85 смартфонов Xiaomi получат операционную систему Android 13
1
Китайский эксперт призвал власти страны захватывать TSMC в случае ухудшения отношений с США
10
Курс Биткоина снова опустился ниже 30 000 долларов и может рухнуть до 20 000
10
Появление криптовалютного законодательства в США может привести к исчезновению 99% криптовалют
2
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
20
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
3

Сейчас обсуждают

dimkahon
09:24
Когда уже начнут понимать, что отражение в воде и GodRays - это еще не трассировка.
Ютубер наложил на ванильную The Elder Scrolls V: Skyrim 1500 модов и трассировку лучей
Роман Макаров
09:21
А как же Transport Tycoon? )))
10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
Tank
09:20
Фанаты Хуанга обязаны скупить все - иначе он обилиться и никогда не вернётся. ;)
Видеокарта Colorful GeForce GT 1010 оснащается памятью типа DDR4
EGWizard
09:12
О, нет. Выходит, стим тоже "русофобная" компания и помойка!
Полная прокачка персонажа в Diablo Immortal за деньги может стоить более 100 000 долларов
Пашка Черный
09:05
Какие например?
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
wwr222
09:02
У Дипкула новые есть PF серия, но фиг знает, что такое...Подозрительно дешевые...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
A_K_
09:00
С 1030 меряется встройка АМД, а 1010 нужна, что бы мериться со встройкой Интела.
Видеокарта Colorful GeForce GT 1010 оснащается памятью типа DDR4
Pavelshakh
08:50
Опять же, ценовой диапазон не тот. Учитывая какой шрот берут себе не разбирающиеся - это меньшее из зол. Тем более если посмотреть на цены. Насмотришься порой что ставят, становится страшно - аэрококи...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
cibershot
08:47
Они уже с отвалом гпу, живых мало. Спасибо хуаните за термосопли под крышкой
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
Pavelshakh
08:43
Ну смотри https://www.dns-shop.ru/product/752a754bc60eed20/pk-zet-gaming-neo-m031/characteristics/ Почему-то Zet с камнями от AMD нет. Или может я неправильно ищу. А так за 60 тыс мы получаем дешман м...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем