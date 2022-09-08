Оглавление

Вступление

Я пока только начинаю сборку бюджетной кастомной «водянки» и уже столкнулся с некоторыми трудностями. Начнём с того, что отдельно все компоненты стоят денег, и это получается совсем не бюджетная вещь, когда просуммируешь всё вместе. Гораздо проще и дешевле купить AIO-систему и получить приблизительно тот же уровень производительности. Почему тот же? Дело в том, что когда начинаешь экономить на комплектующих, уже совершаешь ошибку. Основной смысл «кастома» – получить уровень охлаждения выше, чем способны обеспечить готовые решения…

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Если начинаешь экономить, то приходишь к тому, что водоблок не очень эффективно передаёт тепло или помпа слабо качает, а может даже радиатор нужно было брать толще и медный. Однако, всё это всплывает уже после того, как собрал и протестировал набор. Всё можно поменять, но приходится заново разбирать, сливать жидкость и на это уходит масса времени. Иногда действительно лучше просто купить готовое решение и получить отличный результат. Но как выбрать AIO систему из огромного числа моделей? Мне понравились системы ASUS ROG Ryujin II 360 и MSI CoreLiquid S360, которые схожи. Однако я посмотрел на их стоимость, и в общем она сопоставима с ценой недорогого компьютера. Поэтому хотелось бы чего-то такого же производительного, яркого и можно даже без экрана.

Какой плюс был у тех двух AIO-систем? Это не экран и не хорошая производительность, а вентилятор в корпусе водоблока. Он охлаждал околосокетное пространство, и за нагрев транзисторных сборок можно было не переживать. В недорогих моделях такого нет, поэтому лучше использовать для работы небольшой вентилятор для обдува. При потреблении процессора на уровне 300 Вт подсистема питания заметно нагревается и, как бы странно это не звучало, сама может являться причиной снижения частоты ЦП, поскольку там есть ограничитель на 110°C, после чего автоматика сбрасывает частоты. Такую картину можно было наблюдать на бюджетных материнских платах без радиатора на транзисторах. А горячим летом в плохо продуваемом корпусе сдаются даже огромные радиаторы, особенно когда стоит AIO-система.

Сегодня мы рассмотрим ещё одну отличную модель компании MSI. Она немного попроще, относится к линейке Arsenal Gaming и называется MSI MAG CoreLiquid C360.

Судя по названию, радиатор у данной модели на 360 мм и он рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Это банально и обыденно. Что принципиально нового предлагает MSI? Интересно будет посмотреть на устройство данной модели AIO и понять, чем она отличается или выделяется на фоне других решений.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. Это легко объясняется тем, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде. Пользователю остаётся лишь смонтировать крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются, поэтому вся система аккуратно размещается внутри упаковки в собранном виде.

Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой – на 360 мм.

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к верхнему ценовому сегменту MEG. Именно MEG, а не MAG поскольку там на упаковке изображена сама материнская плата. Это устройство позиционируется как более доступное и смотрится на картинке очень хорошо. А вживую выглядит ещё круче, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

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По различным сторонам коробки разнесена разнообразная информация о модели. Спереди мы видим стандартный тёмный фон, разделённый сине-фиолетовой полосой по диагонали. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. «360» – обозначает размер радиатора в миллиметрах. Ниже указано, что это система жидкостного охлаждения и есть поддержка сокета LGA 1700. Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование устройства. Ниже есть несколько вставок с описанием фирменных технологий новинки MSI. Прежде всего это подсветка и использование помпы, размещённой в радиаторе.

С таким размещением помпы я ещё не сталкивался и даже не могу предположить, насколько такое может быть эффективно. Принципиальная схема здесь показана, но выглядит это немного странно.

Соответственно в корпусе с водоблоком помпы нет, но есть модуль с подсветкой. Максимальные обороты помпы, встроенной в радиатор, составляют 4000 об/мин, и это немало.

На одном из торцов коробки приведена спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid C360 Габариты радиатора 396 х 120 х 27 мм Материал радиатора Алюминий Материал теплосъёмника Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов 400 мм Скорость вращения помпы 4200 ±10% об/мин Сила тока помпы 0.34 А Уровень шума 18 дБ Срок службы 100 000 ч Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI APA1225M12 Скорость вращения 500-2000 ±10% об/мин, ШИМ-управление Воздушный поток 78.73 CFM Воздушное давление 2.39 мм водяного столба Уровень шума 14.3-34.3 дБ Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1366, 1700, 2011, 2066;

AMD: Socket AM4, TR4, sTRX4, SP3, AM2, AM3+, FM2

Похоже, что модель MSI MAG CoreLiquid C360 пришла на замену MAG CoreLiquid 360R. Конструкция выглядит похожей, а ещё это заметно по используемым вентиляторам и радиатору с помпой. Однако последний элемент был переработан, что позволило улучшить эффективность, а увеличенная площадка водоблока обеспечила совместимость с большим количеством процессоров.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

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Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху лежит радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине расположен остальной комплект поставки, а слева коробка с тремя вентиляторами. А ещё есть инструкция.

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для комплектного бэкплейта;

Четыре втулки-адаптера для штатного крепления LGA 2011/2066;

Четыре втулки-адаптера для штатной пластины AMD Socket AM4;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel LGA 2011/2066;

Монтажная пластина для Intel LGA 115x/1200/1700;

Монтажная пластина для AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5;

Монтажная пластина для AMD Socket TR4/sTRX4;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Разветвитель 4-Pin Fan;

Резистор;

Адаптер 4-Pin Fan – Molex;

Термопаста.

Устройство и особенности СЖО

Выше уже упоминалось, что внешне система напоминает модель MSI MAG CoreLiquid 360R. Однако тут установлена абсолютно другая помпа и водоблок. Также сильно изменился его корпус, и в итоге это разные системы. При этом сходство есть и его глупо отрицать.

Конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в чёрный цвет.

Монтажные отверстия на раме предусмотрены с двух сторон, поскольку с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь (к стенке они не прижмутся). Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сами вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

Каждый вентилятор оборудован ARGB-подсветкой 5 В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-Pin Fan.

Помпа находится в корпусе радиатора и от неё идёт кабель 3-Pin Fan. Он достаточно длинный и подключается отдельно к материнской плате.

По углам вентиляторов установлены мягкие резинки в цвет рамы, которые обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости начинают заметно шуметь. Однако основной причиной шума, на мой взгляд, является наличие помпы в корпусе радиатора и плотность рёбер. Всё это создаёт повышенное сопротивление воздуха.

Сам водоблок заметно упрощён: в его корпусе нет помпы, а только сам теплосъёмник и кожух с подсветкой.

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. На основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять.

Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid C360 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: MSI MAG Z690 Torpedo, версия BIOS A.70;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: MSI MAG CoreLiquid C360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-Data (Micron);

Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию MAG CoreLiquid C360, нужно всё собрать и смонтировать. Это осуществляется очень просто и быстро.

Сначала устанавливается монтажная пластина на водоблок. Это осуществляется методом сдвига – она задвигается по направляющим и фиксируется. Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и потом можно устанавливать водоблок. Всё собрано и можно запускать.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. В штатном режиме процессор позволяет себе кушать 280 Вт.

Сначала я запускал систему без резистора, и ее вентиляторы издавали заметный шум. После этого я поставил резистор, и уровень шума заметно снизился, но это сказалось на эффективности охлаждения, что логично.

Для настройки синхронизации подсветки используется стандартное приложение MSI Center.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-12900K (default);

Intel Core i9-12900K (default) silent;

Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;

Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;

Intel Core i9-12900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В;

Intel Core i9-12900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Судя по показаниям тепловизора, сам радиатор сильно не разогревается.

Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid C360 – это не флагман, но красивая, а самое главное эффективная AIO система. Одно из ее отличий от коллег по классу кроется в нестандартном расположении помпы, которая находится в корпусе радиатора. Такое решение на первый взгляд выглядит сомнительно и оставляет вопросы, сможет ли новинка справиться с Intel Core i9-12900K. Тем не менее, результаты тестов показали, что она способна отвести 280 Вт тепла от процессора, и это при том, что на момент обзора было лето и в помещении было жарко (около 27°C).

На удивление всё легко и отлично работает. Крепление простое, прижим очень хороший, что заметно по отпечатку. Причём я даже не устанавливал чудо-пластину. При полной нагрузке заметен шум от вентиляторов, но тут ничего не поделаешь, поскольку радиатор плотный, а скорость вращения крыльчаток 2000 об/мин. Зато помпу почти не слышно. В комплекте есть резистор для вентиляторов. При его использовании шум заметно снижается, а эффективность падает до 250 Вт.

В тихом режиме вентиляторы работают на грани комфорта. Можно сказать, что даже тихо и, возможно, именно такой режим лучше всего использовать. С другой стороны, нагрузка в 280 Вт бывает не во всех приложениях. В любом случае производитель предоставил хороший выбор между тишиной и высокой производительностью. Лично мне всё понравилось собственно потому, что сделано просто, качественно и красиво. Подсветка есть везде, она синхронизируется и смотрится отлично.

Модель MSI поддерживает все современные сокеты и поэтому достаточно универсальна. Однако тут важно понимать, что у неё есть свои пределы по охлаждению и выше этого потолка она не прыгнет. Можно поставить более производительные вентиляторы, но это позволит лишь приблизиться к 300 Вт, что уже неплохо для производительных кастомных систем с топовыми компонентами EKWB.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid C360получает награду: