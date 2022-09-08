Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360

На тест в лабораторию прибыла эффективная AIO-система, которая поддерживает все современные сокеты и способна отвести 280 Вт тепла от процессора Intel Core i9-12900K.
+
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Оглавление

Вступление

Я пока только начинаю сборку бюджетной кастомной «водянки» и уже столкнулся с некоторыми трудностями. Начнём с того, что отдельно все компоненты стоят денег, и это получается совсем не бюджетная вещь, когда просуммируешь всё вместе. Гораздо проще и дешевле купить AIO-систему и получить приблизительно тот же уровень производительности. Почему тот же? Дело в том, что когда начинаешь экономить на комплектующих, уже совершаешь ошибку. Основной смысл «кастома» – получить уровень охлаждения выше, чем способны обеспечить готовые решения…

реклама

Если начинаешь экономить, то приходишь к тому, что водоблок не очень эффективно передаёт тепло или помпа слабо качает, а может даже радиатор нужно было брать толще и медный. Однако, всё это всплывает уже после того, как собрал и протестировал набор. Всё можно поменять, но приходится заново разбирать, сливать жидкость и на это уходит масса времени. Иногда действительно лучше просто купить готовое решение и получить отличный результат. Но как выбрать AIO систему из огромного числа моделей? Мне понравились системы ASUS ROG Ryujin II 360 и MSI CoreLiquid S360, которые схожи. Однако я посмотрел на их стоимость, и в общем она сопоставима с ценой недорогого компьютера. Поэтому хотелось бы чего-то такого же производительного, яркого и можно даже без экрана.

Какой плюс был у тех двух AIO-систем? Это не экран и не хорошая производительность, а вентилятор в корпусе водоблока. Он охлаждал околосокетное пространство, и за нагрев транзисторных сборок можно было не переживать. В недорогих моделях такого нет, поэтому лучше использовать для работы небольшой вентилятор для обдува. При потреблении процессора на уровне 300 Вт подсистема питания заметно нагревается и, как бы странно это не звучало, сама может являться причиной снижения частоты ЦП, поскольку там есть ограничитель на 110°C, после чего автоматика сбрасывает частоты. Такую картину можно было наблюдать на бюджетных материнских платах без радиатора на транзисторах. А горячим летом в плохо продуваемом корпусе сдаются даже огромные радиаторы, особенно когда стоит AIO-система.

Сегодня мы рассмотрим ещё одну отличную модель компании MSI. Она немного попроще, относится к линейке Arsenal Gaming и называется MSI MAG CoreLiquid C360.

450x260 28 KB. Big one: 1097x635 114 KB

Судя по названию, радиатор у данной модели на 360 мм и он рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Это банально и обыденно. Что принципиально нового предлагает MSI? Интересно будет посмотреть на устройство данной модели AIO и понять, чем она отличается или выделяется на фоне других решений.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. Это легко объясняется тем, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде. Пользователю остаётся лишь смонтировать крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются, поэтому вся система аккуратно размещается внутри упаковки в собранном виде.

Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой – на 360 мм.

450x309 30 KB. Big one: 1000x687 103 KB

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к верхнему ценовому сегменту MEG. Именно MEG, а не MAG поскольку там на упаковке изображена сама материнская плата. Это устройство позиционируется как более доступное и смотрится на картинке очень хорошо. А вживую выглядит ещё круче, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

реклама

По различным сторонам коробки разнесена разнообразная информация о модели. Спереди мы видим стандартный тёмный фон, разделённый сине-фиолетовой полосой по диагонали. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

450x193 22 KB. Big one: 1000x429 81 KB

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. «360» – обозначает размер радиатора в миллиметрах. Ниже указано, что это система жидкостного охлаждения и есть поддержка сокета LGA 1700. Посмотрим на противоположную сторону.

450x189 19 KB. Big one: 1000x420 71 KB

Сверху мы снова видим наименование устройства. Ниже есть несколько вставок с описанием фирменных технологий новинки MSI. Прежде всего это подсветка и использование помпы, размещённой в радиаторе.

С таким размещением помпы я ещё не сталкивался и даже не могу предположить, насколько такое может быть эффективно. Принципиальная схема здесь показана, но выглядит это немного странно.

450x151 17 KB. Big one: 1000x335 72 KB

Соответственно в корпусе с водоблоком помпы нет, но есть модуль с подсветкой. Максимальные обороты помпы, встроенной в радиатор, составляют 4000 об/мин, и это немало.

358x450 32 KB. Big one: 795x1000 136 KB

На одном из торцов коробки приведена спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid C360
Габариты радиатора 396 х 120 х 27 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъёмника Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 400 мм
Скорость вращения помпы 4200 ±10% об/мин
Сила тока помпы 0.34 А
Уровень шума 18 дБ
Срок службы 100 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм
Модель вентилятора MSI APA1225M12
Скорость вращения 500-2000 ±10% об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 78.73 CFM
Воздушное давление 2.39 мм водяного столба
Уровень шума 14.3-34.3 дБ
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1366, 1700, 2011, 2066;
AMD: Socket AM4, TR4, sTRX4, SP3, AM2, AM3+, FM2

Похоже, что модель MSI MAG CoreLiquid C360 пришла на замену MAG CoreLiquid 360R. Конструкция выглядит похожей, а ещё это заметно по используемым вентиляторам и радиатору с помпой. Однако последний элемент был переработан, что позволило улучшить эффективность, а увеличенная площадка водоблока обеспечила совместимость с большим количеством процессоров.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

450x189 19 KB. Big one: 1000x419 81 KB

реклама



Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

450x180 22 KB. Big one: 1000x401 84 KB

Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху лежит радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине расположен остальной комплект поставки, а слева коробка с тремя вентиляторами. А ещё есть инструкция.

450x227 25 KB. Big one: 1000x504 101 KB

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

450x305 25 KB. Big one: 1000x677 92 KB
  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для комплектного бэкплейта;
  • Четыре втулки-адаптера для штатного крепления LGA 2011/2066;
  • Четыре втулки-адаптера для штатной пластины AMD Socket AM4;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel LGA 2011/2066;
  • Монтажная пластина для Intel LGA 115x/1200/1700;
  • Монтажная пластина для AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5;
  • Монтажная пластина для AMD Socket TR4/sTRX4;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Разветвитель 4-Pin Fan;
  • Резистор;
  • Адаптер 4-Pin Fan – Molex;
  • Термопаста.

300x182 12 KB. Big one: 1000x606 56 KB 300x182 11 KB. Big one: 1000x606 58 KB

Устройство и особенности СЖО

Выше уже упоминалось, что внешне система напоминает модель MSI MAG CoreLiquid 360R. Однако тут установлена абсолютно другая помпа и водоблок. Также сильно изменился его корпус, и в итоге это разные системы. При этом сходство есть и его глупо отрицать.

Конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в чёрный цвет.

450x303 27 KB. Big one: 1000x674 97 KB

Монтажные отверстия на раме предусмотрены с двух сторон, поскольку с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь (к стенке они не прижмутся). Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сами вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

450x292 24 KB. Big one: 1000x649 87 KB

Каждый вентилятор оборудован ARGB-подсветкой 5 В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-Pin Fan.

Помпа находится в корпусе радиатора и от неё идёт кабель 3-Pin Fan. Он достаточно длинный и подключается отдельно к материнской плате.

450x357 27 KB. Big one: 1000x793 94 KB

По углам вентиляторов установлены мягкие резинки в цвет рамы, которые обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

450x399 36 KB. Big one: 1000x887 123 KB

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости начинают заметно шуметь. Однако основной причиной шума, на мой взгляд, является наличие помпы в корпусе радиатора и плотность рёбер. Всё это создаёт повышенное сопротивление воздуха.

450x239 20 KB. Big one: 1000x530 84 KB

Сам водоблок заметно упрощён: в его корпусе нет помпы, а только сам теплосъёмник и кожух с подсветкой.

450x170 14 KB. Big one: 1000x377 51 KB

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

450x416 21 KB. Big one: 1000x924 75 KB

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. На основании водоблока присутствует защитная наклейка.

450x383 29 KB. Big one: 1000x850 107 KB

Перед использованием её обязательно нужно снять.

450x401 31 KB. Big one: 1000x890 124 KB

Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid C360 проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: MSI MAG Z690 Torpedo, версия BIOS A.70;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: MSI MAG CoreLiquid C360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-Data (Micron);
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

450x299 48 KB. Big one: 1500x997 341 KB

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию MAG CoreLiquid C360, нужно всё собрать и смонтировать. Это осуществляется очень просто и быстро.

Сначала устанавливается монтажная пластина на водоблок. Это осуществляется методом сдвига – она задвигается по направляющим и фиксируется. Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и потом можно устанавливать водоблок. Всё собрано и можно запускать.

450x207 31 KB. Big one: 1500x691 280 KB

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. В штатном режиме процессор позволяет себе кушать 280 Вт.

Сначала я запускал систему без резистора, и ее вентиляторы издавали заметный шум. После этого я поставил резистор, и уровень шума заметно снизился, но это сказалось на эффективности охлаждения, что логично.

Для настройки синхронизации подсветки используется стандартное приложение MSI Center.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-12900K (default);
  • Intel Core i9-12900K (default) silent;
  • Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;
  • Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;
  • Intel Core i9-12900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В;
  • Intel Core i9-12900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Судя по показаниям тепловизора, сам радиатор сильно не разогревается.

450x200 32 KB. Big one: 1500x667 154 KB

Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid C360 – это не флагман, но красивая, а самое главное эффективная AIO система. Одно из ее отличий от коллег по классу кроется в нестандартном расположении помпы, которая находится в корпусе радиатора. Такое решение на первый взгляд выглядит сомнительно и оставляет вопросы, сможет ли новинка справиться с Intel Core i9-12900K. Тем не менее, результаты тестов показали, что она способна отвести 280 Вт тепла от процессора, и это при том, что на момент обзора было лето и в помещении было жарко (около 27°C).

На удивление всё легко и отлично работает. Крепление простое, прижим очень хороший, что заметно по отпечатку. Причём я даже не устанавливал чудо-пластину. При полной нагрузке заметен шум от вентиляторов, но тут ничего не поделаешь, поскольку радиатор плотный, а скорость вращения крыльчаток 2000 об/мин. Зато помпу почти не слышно. В комплекте есть резистор для вентиляторов. При его использовании шум заметно снижается, а эффективность падает до 250 Вт.

В тихом режиме вентиляторы работают на грани комфорта. Можно сказать, что даже тихо и, возможно, именно такой режим лучше всего использовать. С другой стороны, нагрузка в 280 Вт бывает не во всех приложениях. В любом случае производитель предоставил хороший выбор между тишиной и высокой производительностью. Лично мне всё понравилось собственно потому, что сделано просто, качественно и красиво. Подсветка есть везде, она синхронизируется и смотрится отлично.

Модель MSI поддерживает все современные сокеты и поэтому достаточно универсальна. Однако тут важно понимать, что у неё есть свои пределы по охлаждению и выше этого потолка она не прыгнет. Можно поставить более производительные вентиляторы, но это позволит лишь приблизиться к 300 Вт, что уже неплохо для производительных кастомных систем с топовыми компонентами EKWB.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid C360получает награду:

200x109 16 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser сжо сво lga 1700 core i9-12900k mag coreliquid msi mag coreliquid c360

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
+
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
12
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
32
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
71
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
6
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
20
Nvidia готовит к выпуску сразу 3 новые видеокарты: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti
11
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
10
Очередной соло майнер нашел блок в сети Bitcoin
3
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
41
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 50 тысяч рублей в сентябре 2022 года
9
Отечественный чипмейкер Микрон обязался увеличить в два раза число выпускаемых чипов
13
Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
11
Розничные магазины снижают цены на процессоры AMD: Ryzen 7 5800X продаётся почти за полцены
16
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ – серия Radeon RX 6000 уже ниже рекомендованной стоимости
9
Игровые тесты доказали 2-кратное преимущество GeForce RTX 4080 над GeForce RTX 3080 – Wccftech
14
Poco F1, Mi 9 и ещё 31 старый смартфон Xiaomi 2018-2020 года получил новую прошивку Android 13
1
Стоковый Core i9-13900K с DDR5-6400 протестировали в Geekbench — до 40% быстрее предшественника
12
Bitcoin провалился ниже 19 тысяч долларов
15
Энтузиаст напомнил об одном из преимуществ процессоров Ryzen 7000 над Intel Core 13-го поколения
8

Сейчас обсуждают

Du-U-Nu Da-Wae
10:19
в 2007-ом процессор в минималках - i5-3570k -_-?
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
unboldesoupe
10:19
Apple представила iPhone 14 Pro и 14 Pro Max с экранами без челок и новым процессором A16 Bionic
Каа
10:17
Понятие не хватает или хваатет мне не понятно, ибо игра будет работать и с 4Гб, но свопить и жать текстуры, вызывая лаги. Я вижу в игре на экране цифры сколько сейчас памяти использовано и всё! Играю ...
NVIDIA может готовить более дешёвый вариант GeForce RTX 3060 с меньшим объёмом памяти
Hacknir
10:16
Дорого
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
Hacknir
10:16
Оба загнутся, но я не играю с тоннами зомби в него
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
mishika
10:15
Можешь что-то оплатить в стиме без костылей, клоун?
PC-версия Atomic Heart в России и СНГ будет распространяться эксклюзивно через VK Play
Абылай Ордабаев
10:14
Это не тесты - это картинки как с женой Шеншебека
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
RangerXP
10:11
в 4К на 2080Ти были просадки вплоть до 20FPS.
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
RangerXP
10:10
Ну теперь точно поиграем в Квейк2!
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
Василий Сорокин
10:09
Условная 4070 будет как минимум по производительности как 3080 ti, как это было всегда но т.к. тут пророчат куда большую производительность может быть и быстрее. Но уж точно не +20%
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем