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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI

Героем обзора стала функциональная, современная и универсальная материнская плата, которая обеспечивает хороший задел на будущее.
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Оглавление

Вступление

Материнские платы для платформы Intel LGA1700 начинают обретать вторую популярность из-за постоянного подогрева темы выхода новых процессоров 13-поколения Intel Core. На этом фоне уже более выигрышно будут смотреться модели с поддержкой нового типа памяти DDR5 потому, что они обеспечивают какой-то задел на будущее.

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Медленно, но верно новая память набирает популярность, а выпуск новых процессоров AMD Ryzen 7000 её только увеличит. Постепенно растут частоты, растёт объём планок и теперь уже точно обозначилась перспектива. Не так много времени прошло с анонса, а сегодня уже никого не удивить частотами вроде DDR5-6800 или DDR5-7000, даже когда таких значений нет в спецификациях к самим платам, поэтому где-то пишут 6400+ или 6600+. На новом чипсете Intel Z790 возможно эти границы немного подвинут до 8000+, что будет неплохим маркетинговым ходом. Правда при этом не всегда упоминают на каких чипах можно получить результат и при каких условиях.

Я рассмотрел много материнских плат на чипсетах Intel 600-серии, включая бюджетные. Отдельно мне запомнились модели, которые являлись близнецами. Это получается так, что есть одна плата с поддержкой памяти DDR4 и есть другая, где DDR5. Практически ничем они больше не отличаются. По всем разъёмам, слотам, радиаторам, транзисторным сборкам, портам, кодекам, микросхемам – это полные аналоги, но тем не менее это два абсолютно разных устройства и отличаются они больше, чем кажется сперва потому, что даже слоты памяти визуально похожи. Сегодня я представлю ещё одну такую модель, которая называется MSI MPG Z690 Edge WIFI, но без приставки DDR4.

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Это модель среднего уровня потому, что входит в линейку MSI Performance Gaming. Как две капли она похожа на свою сестру, а мы сегодня посмотрим, насколько хорошо она может обходиться с новым типом памяти. Будем пробовать сразу DDR5-7000.

Упаковка и комплектация

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Я думаю, никто не будет удивлён тому, что внешнее оформление и комплектация плат двух модификаций практически не отличается. Выдаёт различие только приставка DDR4 в наименовании модели одного из устройств.

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Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. По середине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z690 Edge WIFI. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z690 Edge WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся три группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Левая группа посвящена функциям и технологиям, направленным на производительность, а две справа – описывают тоже, но в отношении подсветки и охлаждения. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую чёрную коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

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Диска нет, теперь вместо него флешка. То же самое было у модификации с поддержкой DDR4.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.
  • Две отвёртки;
  • Двухсторонняя кисточка;
  • Флешка;
  • Две антенны для беспроводного модуля.

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Заглушки на заднюю панель нет потому, что она находится на самой плате. Комплект хороший, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и даже кисточка. Антенны для беспроводного модуля находятся в отдельной коробке и также упакованы в пакеты.

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Дизайн и особенности платы

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Это также полноразмерная материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства линейки MPG. Ещё раз хочу отметить, что с модификацией DDR4 они внешне похожи как близнецы. Отличия есть, но все они крутятся около четырёх слотов памяти.

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Здесь печатная плата также чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом выделяясь просто глянцем на чёрной матовой поверхности платы.

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Мы также видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой. Над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение радиатора с вставкой сверху. В корпусе этой вставки находится модуль подсветки, а сверху изображение фирменной эмблемы MSI Gaming. Всё абсолютно так же, как на версии DDR4.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

итание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С двух сторон используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга. В процессорах Intel Core 12 Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений новой платформы и его нужно продвигать.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 6400+ МГц со штатным напряжением 1,1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

Меня спрашивали: почему предельное значение 6400 или 6600, ведь уже сейчас есть комплекты памяти, где 6400 – заявленная рабочая частота, а разгон возможен даже до 7000. Здесь скорее какой-то консервативный подход. Обычно производители, наоборот, устанавливают порог значительно выше. В данном случае можно не волноваться и в BIOS можно выставить хоть 10133 МГц. Сможет ли память работать на такой частоте?

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и девять каналов сбоку. Она ничем не отличается от той, что используется на плате MSI MPG Z690 Edge WIFI DDR4.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 75А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

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Подсистема питания выглядит очень солидно. Например, такой ШИМ-контроллер устанавливается только на платах самого высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха нет, а вместо него радиатор продолжается. В его верхнюю часть вмонтирован RGB модуль. Сверху находится наклейка с узором в виде логотипа MSI Gaming. Ещё присутствует надпись MSI.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тёмно-серый цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0.

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Средний соединяется с верхней частью радиатора чипсета, который находится правее. Снаружи заметна одна наклейка с узором.

Ниже находится ещё один радиатор. Как и средний от также отводит тепло сразу от двух накопителей, который всего здесь может быть установлено четыре.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также окрашены тёмно-серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной среднего радиатора накопителя M.2. Здесь скрывается небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Его силами реализовано шесть портов SATA и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона, выключатель подсветки и один коннектор 4-pin FAN.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три коннектора 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть контакты сброса настроек ClrCMOS, два разъёма для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

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Между двумя слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Это немного, но зато есть 4 слота для M.2 накопителей.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Два оставшихся слота PCI-e x16 и PCI-e x1 получают свои линии от чипсета.

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Все разъёмы М.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Два могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъёма USB 2.0;
  • Пять разъёмов USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Индикатора POST-кодов нет, но есть четыре светодиода чуть выше разъёма ATX, которые выполняют схожую функцию.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Поддерживаемая оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 6400+ МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 6 +1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2x USB 2.0;
5x USB 3.2 Gen2;
1x USB 3.2 Gen2х2;
1x RJ45;
5x 3.5 мм Jack;
1x Optical Audio Out;
2x Ant. Out;
1x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходи с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает. Основные отличия от версии DDR4 тоже касаются памяти, что понятно.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-12700K (2700/3800 / 3600/5000 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: MSI MPG Z690 Edge WIFI, версия BIOS – H.70;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 A-DATA XPG CASTER RGB (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS GT 1030 2Гб GDDR5;
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1Тb;
  • Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD.

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Тестирование

Какие есть нюансы по сборке? Всё проходит как обычно. Разъёмы расположены удобно. Возможно, самым затруднительным будет подключение разъёмов 8-Pin ATX CPU. Там радиатор близко, а если плата уже смонтирована в корпус, то это будет ещё тяжелее. Башенный кулер устанавливается без проблем. Ничего не мешает.

На этот раз я использовал другой процессор, а именно Intel Core i7-12700K. Он также не является очень холодным, а по производительным ядрам со флагманом у них паритет. Ещё я использовал другой комплект памяти, который явно может 7000+, основанный на чипах SKhynix.

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Даже в штатном режиме процессор спокойно доходит до потребления в 190 Вт под нагрузкой и при этом температура поднимается до 90°C.

Процессор взял 5.2 по производительным ядрам. К сожалению, память не удалось разогнать выше DDR5-6800, но это всё равно неплохой результат, а тайминги можно было даже ещё поджать.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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Cinebench R23:

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Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

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Всё выглядит отлично потому, что используются крупные радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается, но не выше 55С по мониторингу.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

MSI MPG Z690 Edge WIFI и MPG Z690 Edge WIFI DDR4 – это по сути одна и та же плата с поддержкой разного типа памяти. Самое главное, что нам дал производитель – это свободу выбора. Кто хочет сэкономить – выберет себе версию DDR4, а для максимальной производительности возьмут версию с DDR5. Подсистема питания очень близка к флагманским устройствам. Также есть широкие возможности разгона и поддержка всех современных интерфейсов. Поэтому может оказаться, что это одна из наиболее оптимальных плат потому, что находится именно в средней линейке MPG.

Также плата позволяет установить сразу четыре накопителя M.2. Такое встречается не часто и все они здесь закрываются радиаторами. Всё это также расширяет функционал устройства и влияет на его стоимость, поэтому если вам это не нужно, то есть смысл искать модель проще. Здесь также отлично реализована подсветка. Подсвечивается не только область чипсета, но и вставка над разъёмами задней панели.

Под радиатором чипсета находятся светодиоды. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Здесь в этом реально есть смысл потому, что нет индикатора POST кодов. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная потому, что подойдёт не только для геймеров. Также приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Audio Boost 5 - звук нового поколения, представленный обновлённым кодеком с действительно неплохими параметрами и качеством. Обе платы я протестировал, обе хороши, а дальше уже выбор за вами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG Z690 Edge WIFI получает награду:

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k@mikadze
10:00
Это не я попутал а ученые в прошлом веке. А ещё раньше многие из них считали что "уже изобретено все что возможно изобрести" и ещё много других смелых но ошибочных заявлений которые в то время считали...
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Михаил Авраменко
10:00
Тотальный блэкаут - это хорошо. Только нужно долбить по центральной и западной Украине, пусть посидят без света.
Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
_KVV
09:57
Так это видео из Крыма старое.
США продолжат закручивать гайки в отношении экспорта высокотехнологичной продукции в Китай
Алексей Соколов
09:56
Берём самые дешёвые железяки и сборка готова 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Что за авторы пошли? И даже в этой сборке БП полное дерьмо... Так-же как и SSD.
Выбираю лучшую конфигурацию нового компьютера за 30000 рублей
mishika
09:55
Чёт с трудом верится в челиков, покупающих топ карты за несколько тысяч даларов и экономящих 300-400 даларов на такие же топовые БП.
PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
Макс Галов
09:53
Уже многие покупают у сторонних ресурсов по типу плати
Карты оплаты Xbox Game Pass вернулись в российские магазины
Михаил Медведев
09:50
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На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
Роман
09:50
Со звуком ты наверно напутал, у него маленькая скорость: 333 м/с. А скорость света никак не преодолеть, только если частицы...
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Серегарус
09:48
у людей, которые "скучают" по брендам- не всё в порядке с головой
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
LorDex
09:48
thermaltake s500 tg "Корпус получился массивным прежде всего за счет двух очень толстых стальных накладок на фронтальной и верхней панелях — их толщина составляет 2,2 мм, настоящая броня! В остальных ...
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
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