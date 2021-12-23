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Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2

Модель Gamer Storm не только хорошо сбалансирована, но и отлично справляется с охлаждением топового процессора Intel Core i9-12900K.
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Оглавление

Вступление

Системы охлаждения типа AIO («All In One») становятся все популярнее. Я сам замечаю, что в последнее время исключительно перешел на них, потому что эффективность не уступает хорошему башенному кулеру, а еще бывают приятные бонусы в виде обдува околосокетного пространства или какого-нибудь экрана с информацией сверху. Да, они сильно преобразились за последнее время, и только успеваешь замечать, как одно поколение сменяется другим. Прогресс не стоит на месте, все развивается и совершенствуется.

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Появляются новые технологии, инженеров осеняет какая-то новая безумная идея и они сразу воспроизводят ее в какой-нибудь новой модификации. При всем этом принцип работы поменялся мало. Как и 20 лет назад помпа качает воду, которая проходит через крупный радиатор, который охлаждают вентиляторы. Основная задача отвести как можно больше тепла, а это уже физика. Здесь тоже существуют свои пределы и какие-то величины просто уже находятся на грани допустимого. Нельзя бесконечно наращивать производительность циркуляции помпы, даже у самых лучших материалов есть пределы теплопроводности и дальше уже только какие-то другие технологии.

Еще системы делятся на модели по разному размеру радиатора. Наиболее производительные оборудованы 360 мм устройством под три 120 мм вентилятора. Такой влезает почти в любой Mid Tower корпус спереди и поэтому многие предпочитают именно такие модели, чтобы не мелочиться. По опыту могу сказать, что это действительно самый интересный вариант и многие производители выпускают их потому, что еще на рынке очень много 120 мм вентиляторов, которые могут создать приличное давление, а вот 140 мм моделей уже поменьше. Я уже рассматривал устройства компании DeepCool и могу сказать, что они полностью оправдывают свою стоимость, предлагая хороший уровень производительности.

Сегодня мы рассмотрим еще одну современную модель, которая предлагается для последней платформы Intel LGA 1700. Процессоры здесь получились разные по пиковой мощности, но система должна показать мастер-класс и справиться с охлаждением на отлично. Называется она как-то знакомо и выпускается под брендом Gamer Storm. Это Gamer Storm Castle 360RGB v2.

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Судя по названию, система оборудована радиатором на 360 мм. Это будет явно не лишним для охлаждения процессора Intel Core i9-12900K. Думаю, все будет отлично, а теперь давайте убедимся в этом.

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Упаковка и комплектация

Внешний вид упаковки напоминает все устройства компании, которые я рассматривал ранее. Все соответствует стилю фирмы.

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Упаковка крупная. Устройства не разборные и занимают внутри много места, а еще требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри. Внешнее оформление выполнено привычно для компании – это зеленый фон и белые надписи.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а для кого-то они могут показаться боковыми, содержат только название фирмы-производителя и модели. Спереди мы видим крупное изображение устройства. Только почему-то не показано, что вентиляторы тоже оборудованы RGB подсветкой. Зато внизу есть множество значков, обозначающих синхронизацию подсветки с разными стандартами производителей материнских плат.

С противоположной стороны коробки на нескольких языках представлена короткая информация об устройстве. Еще здесь есть спецификация, а также есть схематичные изображения компонентов с проставленными размерами.

На одной из боковин мы видим подробное описание технологии Anti-Leak. Это переводится как защита от протечек, но на самом деле смысл немного другой. Речь идет о стабилизации давления внутри системы, когда температура теплоносителя растет и увеличивается давление внутри. Для описания этой запатентованной технологии есть специальная страница на сайте производителя.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Здесь все располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, а вентиляторы и аксессуары находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

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  • Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре винта для бэкплейта (смонтировано);
  • Четыре пластиковые заглушки для фиксации винтов бэкплейта (смонтировано);
  • Четыре втулки-адаптера для платформ AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA1700;
  • Четыре винта для крепления монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;
  • Хаб 4-pin FAN для четырех вентиляторов;
  • Хаб 3-pin ARGB для подсветки;
  • Переходник питания пульта подсветки;
  • Пульт подсветки;
  • Инструкция по монтажу;

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Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

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Устройство и особенности СЖО

Все конструкции необслуживаемых СЖО часто похожи друг на друга, поскольку принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы.

В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

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Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

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Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал бутерброд, когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определенной спецификой: повышены обороты относительно базовых.

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Каждый из трех вентиляторов оборудован ARGB подсветкой. Однако для коммутации используются специальные фирменные разъемы и все завязано на специальный хаб. Также у каждого вентилятора есть обычный коннектор 4-pin PWM FAN.

Используются фирменные вентиляторы с новой формой лопасти, которые создают мощный воздушный поток.

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По углам присутствуют мягкие антивибрационные подушки черного цвета. Кроме этого, вентиляторы премиальные, и они хорошо отбалансированы. Лопасти сложной формы и их здесь девять штук.

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Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, а у модели 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

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Питание на вентиляторы подается через 4-pin коннекторы. У пользователя есть большой выбор в подключении. Например, каждый вентилятор можно подключить отдельно к материнской плате, и они будут работать независимо. Можно использовать хаб из комплекта поставки, однако при этом не работает мониторинг. ШИМ управление работает, а показания тахометра не отображаются, возможно это просто особенность моего экземпляра. Помпу можно также подключить к этому хабу, но я просто предпочел ее подключить к соответствующему разъему на материнской плате.

Кстати, от помпы-водоблока тоже идет два кабеля. Один для питания помпы 3-pin FAN, а другой 3-pin ARGB 5B также специфичный под хаб.

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Теоретически узел водоблока с помпой разборный. Стандартные обороты – 2550 об/мин.

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Не стоит пугаться этих цифр потому, что шума от ее работы почти нет. Его нет даже при первом пуске, когда прокачивается жидкость по системе. Конструкция и принцип работы ее также уже знакомы. Есть подробное изображение устройства на сайте.

На поверхность теплосъемника нанесен термоинтерфейс. Поэтому изначально поверхность контакта закрыта специальной пластиковой крышкой. Сама поверхность очень ровная, но не зеркальная.

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После тестирования проверяем отпечаток. Заметно, что штатная термопаста не очень густая. Кроме этого, налицо особенность новых сокетов, которые склонны прогибаться и поэтому пятно контакта получается слабым. Как так? Ведь здесь есть пластиковый «бэкплейт». Видимо, тут вопросы к разработчикам новой платформы.

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Тестовый стенд

Предлагаю еще раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

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Тестирование системы AIO Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2
  • Термоинтерфейс: Deepcool;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX Z690-F Gaming WIFI, версия BIOS 0803;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR5-5200, Kingston FURY Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тб;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция простая и понятная. Для платформы LGA 1700 есть свой крепеж, все устанавливается без заморочек.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

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Крепление надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске никакого шума от системы нет. Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут такого нет. Наверное, такая мощная СЖО легко справится с разгоном процессора Intel Core i9-12900K. Все отлично работает, вплоть до 1.35 В на ядрах.

В чем причина таких результатов я уже объяснил на примере отпечатка. На самом деле не все кастомные системы показывают нечто подобное, а здесь и разгон, и система справляется, хоть и на грани.

Тут мы видим работу подсветки на корпусе водоблока-помпы. Подсвечивается вся окружность внутри, кроме небольшого диска с логотипом компании. Также светятся вентиляторы. Подсветкой можно управлять при помощи программного обеспечения материнской платы.

Все эффекты синхронизируются с материнской платой и работают отлично. Подсветка реализована хорошо. Что касается охлаждения, то нужно дорабатывать прижим.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-12900K 1.35B Default;
  • Intel Core i9-12900K 1.35B ОС.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скоростью вращения помпы можно управлять, но смысла в этом нет. Мы уже видели, что у помпы только 3-контактный разъем. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил. Можно на вентиляторы установить резистор, но в данной ситуации смысла в этом особо нет.

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Обороты помпы, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, что уже становится нормой для данного класса устройств.

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Заключение

AIO Gamer Storm Castle 360RGB v2 – красивая и интересная модель. Она хорошо смотрится в системе и отлично справляется с охлаждением. По всем признакам это премиальное устройство, которое поставляется с отличным комплектом, очень качественно изготовлено, а также учтены многие нюансы, чтобы сборка прошла максимально просто и быстро. Нет никаких проблем с совместимостью. Все устанавливается быстро, просто и без сложностей. Выводы немного упираются в радиатор памяти, но это не критично.

В штатном режиме система работает не совсем бесшумно, но есть акустический комфорт можно улучшить. Для этого достаточно установить резистор, чтобы вертушки работали на 7 В. Система справляется с топовым процессором Intel Core i9-12900K, но нужно вручную подобрать напряжение и улучшить прижим, для чего достаточно просто положить шайбы под верхние фиксирующие гайки. Если это не спасает, нужно убрать ограничительные пластиковые втулки и повторить процедуру. Добиться хорошего прижима очень просто, но производителю есть над чем поработать и, возможно, выпустить версию v3, где будут пружины.

Отдельного внимания заслуживает подсветка водоблока с помпой и вентиляторов. Выглядит интересно, сами эффекты можно синхронизировать с материнской платой, для чего есть специальный 3-pin коннектор для адресного разъема. Если на плате его нет, то можно использовать специальный пульт, который поставляется в комплекте. Основание водоблока идеально ровное и на нем уже нанесен отличный термоинтерфейс. Он немного жидкий и прекрасно заполняет все пустоты. Шум от помпы небольшой даже на максимальных оборотах, в корпусе за стенками его не будет слышно вообще. Скорость можно регулировать через DC управление разъемом W_PUMP на материнской плате. Однако необходимости в этом нет.

Система получилась мультиплатформенной и сбалансированной с применением интересных фирменных технологий и массой возможностей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленную на тестирование систему жидкостного охлаждения Gamer Storm Castle 360RGB v2.

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