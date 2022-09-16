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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500

После выхода моделей Deepcool AK620 и AK400 стало ясно, что между ними возник промежуток. И заполнившая его новинка легко справляется с охлаждением процессора Intel Core i7-12700K.
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Оглавление

Вступление

Через мои руки уже прошло множество различных систем охлаждения, предназначенных для новых процессоров Intel Core 12Gen, и самые большие проблемы возникают с охлаждением двух флагманских моделей ЦП. Это объясняется тем, что отличия между Intel Core i9-12900K и Core i7-12700K не очень существенны, а количество производительных ядер, которые являются основными потребителями, и вовсе одинаково. Сам производитель заявил о TDP в 125 Вт, но на практике такое можно сделать, только значительно ограничив лимиты. В обычном состоянии речь может идти и об удвоении этого числа, а при разгоне можно смело говорить о 300 Вт.

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Теперь под крышкой новых CPU находится припой, но он настолько волшебный, что его замена на ЖМ сразу снижает температуру на 10°C. Это только сперва может показаться, что какие-то десять градусов роли не играют, ведь разница не так заметна, когда сравниваешь 50°C и 60°C. Когда речь идёт о 90°C и 100°C – это уже совсем другое дело. Тут начинаешь цепляться за каждую соломинку: дорабатываешь крышку, меняешь термоинтерфейс и устанавливаешь более производительное охлаждение. У всего есть пределы и сначала можно просто выбрать добротный кулер, эффективности которого хватит на начальном этапе, ведь всё и сразу бывает дорого.

В этом плане мне всегда нравилась компания Deepcool, которая предлагает недорогие, но эффективные модели для охлаждения процессоров. Ранее я рассматривал кулер Deepcool AK620, который является более доступным аналогом Noctua NH-D15 и может справиться с Intel Core i9-12900K. А чуть позже протестил Deepcool AK400, который заметно проще и может рекомендоваться для Intel Core i5-12600K. Между двумя этими моделями образовалась пропасть, и многие (я в том числе) ждали выхода чего-то среднего.

В середине августа компания Deepcool представила модель AK500, которая должна встать как раз между ними как по характеристикам, так и по стоимости. И сегодня мы рассмотрим новинку более детально и протестируем ее с процессором Intel Core i7-12700K.

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Производитель заявляет о способности отвести 240 Вт тепла. Ещё подкупает то, что есть совместимость с обеими современными платформами: Intel LGA 1700 и AMD Socket AM5. Это значит, что кулер может стать достаточно популярным из-за своей универсальности. Изучим его поближе и начнем стандартно с коробки.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная. Она изготовлена из плотного картона, а сверху присутствует цветная оболочка с белым фоном. Такая упаковка больше напоминает модель AK620, где она выглядит похожим образом.

Чехол закрывает коробку не полностью и зафиксирован парой прозрачных круглых наклеек.

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Фон преимущественно белый. Спереди находится крупное изображение устройства и наименование модели AK500. Похоже, что первая цифра действительно обозначает количество тепловых трубок.

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Что касается внешнего вида устройства на картинке, то это классическая «башня» с одним вентилятором. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна. Сходство с другими моделями тоже есть, что заметно по используемому вентилятору. Под наименованием модели указано, что это производительный процессорный кулер

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С обратной стороны информации не очень много, но зато приведена подробная спецификация. Слева на нескольких языках нас посылают на сайт производителя www.deepcool.com. И действительно, зачем краску переводить, если на сайте всё написано?

Спецификации – другое дело. Тут можно изучить основные характеристики.

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Модель Deepcool AK500
Тепловые трубки (количество и диаметр) 5 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 45 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 127 х 177 х 158 мм
Габариты радиатора 127 х 90 х 158 мм
Масса 1040 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM4, AM5
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 500-1850 об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 68.99 CFM
Воздушное давление 2.19 мм водяного столба
Уровень шума 31.5 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.12 А
Потребляемая мощность 1.44 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM

В правом нижнем углу находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

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Мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер, а рядом в картонной коробке скрыт комплект поставки. На этот раз нам сразу предлагают поддержку новых платформ Intel LGA 1700 и AMD Socket AM5, есть ещё поддержка прошлого поколения Intel и AMD AM4, другое уже не особо актуально.

В упаковке покоится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь набор и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается. Теперь посмотрим, что в комплекте:

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  • Универсальный «бэкплейт» для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 2011/2066;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1700/1200/115X;
  • Четыре втулки-гайки;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Резистор;
  • Шприц с термопастой;
  • Отвёртка;
  • Инструкция.

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Для монтажа есть всё самое необходимое. Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала вкручиваются втулки-адаптеры, затем устанавливаются монтажные пластины и сверху они фиксируются гайками. Потом уже устанавливается и прижимается радиатор.

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Устройство и особенности кулера

Как уже упоминалось, кулер Deepcool представляет классическую модель с U-образным расположением тепловых трубок. Однако радиатор несимметричен и немного смещён в одну сторону, как у модели Thermalright HR-02 Macho, с которой есть сходство. Разумеется, это не клон, а абсолютно другая модель, но визуальные сходства есть. Например, некоторые трубки также выходят из основания, а потом идут под углом.

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Сверху находятся две пластиковые декоративные крышки, точнее одна, но из двух элементов. Они закрывают концы тепловых трубок. И это правильно, ведь высота увеличивается незначительно, но внешний вид сразу становится привлекательнее.

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Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходятся пять медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. В отличие от модели AK400, тут нет прямого контакта, есть медный никелированный теплосъёмник. Это обеспечивает наиболее равномерное распределение тепла по трубкам.

Реализовано всё аккуратно. Видно, что трубки пропаяны, а основание заклеено защитной наклейкой. Перед использованием её необходимо снять, о чём гласит надпись на ней. Над теплосъёмником возвышается стальная перекладина с подпружиненными втулками со шлицом под крестовую отвёртку. Пружины достаточно жёсткие.

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Не все пять трубок сразу загибаются и идут вверх перпендикулярно основанию. У трёх из них заметен изгиб на угол приблизительно 45° и потом они изгибаются ещё раз и идут перпендикулярно основанию, также пронизывая массив из 45 алюминиевых пластин. Следов пайки пластин к трубкам я не заметил.

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45 пластин размером 12.7 х 9 см образуют площадь в ~5145 квадратных сантиметров. Кстати, у модели AK620 она была приблизительно 4800, что даже меньше. Площадь сама по себе не маленькая, но её еще нужно продуть, а здесь расположение пластин достаточно плотное.

Производитель попытался выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, где заметны углубления в виде кубиков, образуемые пластинами. Это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум.

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Всё просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Подсветки нет, но сейчас важнее узнать, насколько устройство эффективно, а вентиляторы потом можно будет поменять на ARGB.

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Конструкция самой системы охлаждения проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы на радиаторе. Один обеспечивает приток, а другой отток, и таким образом возникает хорошая продуваемость. Изначально смонтирован и входит в комплект поставки только один, но штатной поставке предусмотрены скобки для установки второго.

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Вентилятор выглядит отлично и качественно. Он уже знаком по двум другим моделям, во всяком случае очень похож, хотя характеристики немного отличаются. Здесь также можно заметить, что рама корпуса оснащена резиновыми элементами по углам.

Модель и характеристики указаны сзади на наклейке за электродвигателем.

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Каждый из двух возможных вентиляторов фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная, но повторюсь. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

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Что касается основания кулера, то отпечаток хороший.

Тестовый стенд

Для тестирования кулера Deepcool AK500 использовалась следующая система:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 1403;
  • Процессор: Intel Core i7-12700 @ 5 ГГц;
  • Кулер: Deepcool AK500;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Установка Deepcool AK500 проходит очень просто. К примеру, на платформе AMD Socket AM4 нужно выкрутить четыре винта и снять пластиковые рамки с выступами. Далее вкручиваются втулки-адаптеры, затем устанавливаются монтажные пластины, сверху фиксирующиеся гайками. Потом уже ставится и прижимается радиатор. Как я уже говорил, одна втулка на пружине закручивается через радиатор отвёрткой, которая есть в комплекте.

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Кстати, крепление осуществляется не совсем жёстко благодаря пружинам.

На платформе Intel всё устанавливается похожим образом, только проще, поскольку ничего снимать не надо.

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Однако перед началом тестирования сперва нужно установить процессор и уже потом монтировать систему охлаждения.

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Дальше остаётся только установить радиатор и поставить вентилятор.

После всех процедур собираем систему и запускаем. Я немного разогнал оперативную память и процессор (до 5 ГГц).

Вентилятор работает на 100%, что соответствует 1850 об/мин. Это нормально, ведь процессор сразу начинает потреблять 220 Вт, и дальше всё начинает упираться в возможности системы охлаждения. Далее я немного оптимизировал разгон, снизив напряжение.

В штатном режиме работы процессора дела обстоят ещё лучше. Кулер отлично справляется с нагрузкой даже в тихом режиме.

Снимки с тепловизора хорошо иллюстрируют ситуацию.

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Основание нагревается несущественно, никаких 100°C нет даже близко.

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Результаты тестов

Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i7-12700K (default);
  • Intel Core i7-12700K (silent);
  • Intel Core i7-12700K @ 5.0 ГГц при 1.25 В;
  • Intel Core i7-12700K @ 5.0 ГГц при 1.25 В (silent);
  • Intel Core i7-12700K @ 5.0 ГГц при 1.3 В.

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Deepcool AK500 легко справляется с охлаждением процессора Intel Core i7-12700K, если он не разогнан и его потребление не выходит за 220 Вт. Кстати, а где обещанные 240 Вт? Производитель не преувеличил, в комплекте идут скобки для установки второго вентилятора, поэтому 240 Вт – это вполне реальное значение и всё же этого недостаточно для разгона флагманских моделей ЦП.

Конструкция новой системы охлаждения простая – одна башня. Вместе с этим пластины достаточно большие, а трубки пронизывают их не самым оптимальным образом. Несимметричная конструкция получается за счёт того, что радиатор немного сдвинут от сокета в сторону задней панели материнской платы. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную совместимость с модулями памяти. В данном случае кулер никак не мешает ни памяти, ни видеокарте, поскольку он не такой широкий, как модели под вентиляторы 140 х 140 мм.

Сдвиг радиатора привёл к определённым сложностям. Теперь крепление с одной стороны осуществляется отвёрткой сквозь радиатор, для чего предусмотрено специальное отверстие в каждой пластине. На самом деле такое уже можно было наблюдать на других устройствах, которые выпускались ранее, например Thermalright HR-02 Macho. Можно даже заметить сходство между этой парой, но Deepcool AK500 явно компактнее и доступнее.

Ещё в комплекте с новинкой поставляется резистор, который позволяет снизить максимальные обороты вентилятора и уровень шума. Кстати, даже на максимальной скорости он вполне приемлемый. Это объясняется тем, что радиатор хорошо продувается и не содержит препятствий для прохождения воздуха. Также заметно, что при использовании резистора эффективность падает несущественно. Поэтому в штатном режиме использования процессора Intel Core i7-12700K можно обойтись тихим режимом и температура будет приемлемая.

По итогам тестов Deepcool AK500 действительно можно назвать удачной моделью. Она предоставляет эффективность выше, чем у AK400, но немного не дотягивает до AK620, который является флагманом линейки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест wildchaser lga 1700 deepcool core i7-12700 deepcool ak500

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