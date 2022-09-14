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Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2

Мы изучим легкую портативную модель, которая предлагает за вполне приемлемые деньги отличную функциональность и подойдет большому количеству пользователей.
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Оглавление

Вступление

Сейчас сложилась такая ситуация, что лидеры по продажам ноутбуков покинули российский рынок и покупатели оказались у разбитого корыта. Остался вторичный рынок, но там тоже сметают всё подряд, а то, что залёживается – явный неликвид. Да и риски большие. Постепенно стали появляться новые игроки с предложением интересных моделей. Так, например, почти из ниоткуда вылез «Машеник» (Machenike) и своей агрессивной политикой заполонил всё. Однако не все в восторге от тяжёлых игровых моделей и порой нужно что-то лёгкое, современное и недорогое.

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Зачастую ноутбук нужен специально для командировок или поездок по стране, чтобы компьютер всегда был под руками. Это уже не роскошь, а обычное рабочее устройство, с которым удобно. Для себя я пришёл к выводу, что меньше 14” FHD мне уже некомфортно. А для работы достаточно четырёх ядер, 8 Гбайт оперативной памяти и накопителя на 512 Гбайт. Можно даже 256 Гбайт, но уже нельзя будет скачивать много файлов. Для повседневных офисных задач этого хватает, причем платформа может быть любой: Intel Core 10-Gen или AMD Ryzen 4000. Аккумулятор чуть дольше работает на Intel, хотя разница не столь значительна.

А если рассматривать недорогие устройства, то опять же мне бы хватило четырех часов автономной работы, чтобы не переплачивать за большой аккумулятор. Для себя я нашёл такую модель, и она называется Infinix Inbook X2. Помимо версии, ставшей объектом внимания, в отечественной рознице представлен десяток вариантов на любой кошелек.

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Характеристики соответствуют моим запросам, цена отличная, компания не новая, а специализировавшаяся преимущественно на смартфонах. Теперь она вышла на рынок с ноутбуками, а мы посмотрим на этот дебют и оценим его по достоинству.

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Технические характеристики

Модель Infinix Inbook X2
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i5-1035G1
Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 с частотой 3200 МГц
Встроенная память SSD 512 ГБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
Экран 14.0 дюйма, матовое покрытие, FHD,
sRGB 100%, 300 нит, 16:9
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 (802.11 ac); Bluetooth v5.1
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 50 Вт*ч
Размеры 323 x 211 x 14.8 мм
Масса 1.24 кг
Цена 46 990 руб.

Характеристики данной версии Inbook X2 смотрятся современно и актуально. Они не передают всех нюансов, но отдельные моменты стоит подчеркнуть. Например, здесь используются не совсем обычные модели процессоров. Это Intel Core 10-Gen в модификации Ice Lake (предшественник Tiger Lake). С одной стороны, это не самая современная платформа, с другой – по-прежнему быстрая и энергоэффективная. Соответственно сейчас она просто доступнее.

По внешним параметрам ноутбук напоминает линейку UX компании ASUS. Осталось посмотреть, как это выглядит и как выполнено. Известно лишь, что обе крышки металлические.

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Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень интересное. Достаточно того, что полиграфия цветная. Фон упаковки преимущественно чёрный.

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С одной стороны находятся изображения четырёх устройств разного цвета. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Сверху по центру указано наименование модели и слоган: Light Up a Vivid World.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней размещены штрих-коды и служебная информация.

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Сверху предусмотрена чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки выполнены из вспененного полиэтилена.

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Слева находится отсек, где расположены адаптер питания и кабель.

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Под ноутбуком скрывается ниша с инструкцией и гарантийной картой.

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Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 2.25 А, что соответствует 45 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но тут этого достаточно. Полная зарядка длится немногим менее трех часов. Сам ноутбук дополнительно запакован в антистатический пакет.

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Внешний вид и корпус

В российской рознице ноутбук Infinix представлен в двух цветовых решениях: синем и серебристом (помимо них на официальном сайте заявлены розовый и зелёный варианты). Мне больше понравился синий металлик. В этом исполнении ноутбук смотрится красиво и небанально, благодаря некоторым дизайнерским находкам.

Например, верхняя крышка выполнена с комбинированной обработкой поверхности. Часть отфрезерована и отполирована под обычную металлическую фактуру с глянцем, а другая часть матовая, как и нижняя крышка. Верхняя и нижняя крышки и топкейс изготовлены из алюминиевого сплава. Рамка экрана и кнопки – пластиковые. Отпечатки на корпусе остаются, но оттираются без особых усилий.

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Толщина устройства маленькая. В этом нет ничего удивительного потому, что используется энергоэффективная платформа и не самый ёмкий аккумулятор. Лично я тоже не хочу таскать лишних 500 г за дополнительные три часа работы – мне это не нужно.

К слову, используется процессор с уровнем TDP 15 Вт, а не 28 Вт, как тот же Intel Core i7-1165G7. Поэтому систему охлаждения можно было не делать крупной, а еще это позволило уменьшить габариты материнской платы.

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Крышка поднимается с усилием. Петли плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно.

Сверху находится HD камера с микрофонами и двумя очень яркими лампами подсветки.

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Крышка открывается на 147°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

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На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, один USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C для вывода изображения, зарядки и передачи данных. Рядом присутствует индикатор зарядки.

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На правой находим слот для карт памяти MicroSD, USB 3.0 Type-C, разъём 3.5 мм для гарнитуры, USB 2.0 и отверстие для замка Кенсингтона.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём размешены четыре резиновых ножки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с крестообразным шлицом. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое, такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель компактная, особое внимание уделено времени автономной работы и поэтому много места занимает аккумулятор. Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади.

Система охлаждения тут очень компактная и этому есть объяснение в виде не очень мощного процессора. В ее состав входят две крупные тепловые трубки с радиатором на конце.

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Дискретного видеочипа нет, но корпус тонкий и нужно как-то вывести тепло за его пределы. Вентилятор в системе охлаждения всего один. Тонкий и с большим количеством лопастей. Он работает как турбина.

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Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Антенны выведены не за экран, а находятся перед аккумулятором.

Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, по ощущениям – стандартное решение в случае компактной модели.

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Установлен аккумулятор на 50 Вт*ч. Это скромный показатель, но тут нет дискретного видео и процессор не очень прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель.

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Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому тут используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний не очень большой, но удобный. Он находится внизу по центру.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она с механизмом нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, и они еле заметно изогнуты.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с двумя уровнями яркости.

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Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Применена панель IPS типа MX-140PM42D.

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Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

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Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 327.32 0.31 1057
50 186.58 0.12 1052
0 7.3 0.01 1050

Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Изначально у экрана с калибровкой не очень хорошо, но такое встречается на большинстве устройств.

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В целом это универсальная модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то ее можно откалибровать через профиль.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Я калибровал двумя разными программами и получил две разных настройки.

Вариант 1:

450x265 31 KB. Big one: 1000x10143 2029 KB

Вариант 2:

450x265 30 KB. Big one: 1000x10143 2029 KB

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 или без операционной системы.

После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что драйверов в комплекте нет. Собственного программного обеспечения нет и с поддержкой тоже всё не так просто. Поэтому приходится работать со встроенными в операционную систему программами и утилитами.

Пора переходить к тестам. Напомню, что ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

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GPU-Z:

450x315 43 KB. Big one: 771x540 114 KB

AIDA64 GPGPU:

450x299 42 KB. Big one: 1000x664 169 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x431 47 KB. Big one: 580x556 73 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x323 49 KB. Big one: 915x657 174 KB

Cinebench R23:

450x315 38 KB. Big one: 1133x794 190 KB

PCMark 10:

300x200 17 KB. Big one: 1347x899 198 KB

300x200 14 KB. Big one: 1347x899 213 KB

3DMark Night Raid:

450x277 37 KB. Big one: 1383x851 221 KB

3DMark CPU Profile:

450x246 31 KB. Big one: 1377x754 185 KB

Winrar 6.10:

348x282 23 KB

7-Zip 21.07:

450x283 30 KB. Big one: 739x465 72 KB

Geekbench 5:

450x189 15 KB. Big one: 1000x419 54 KB

Corona 1.3:

450x221 37 KB. Big one: 1249x613 270 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

450x231 38 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук Infinix оборудован аккумулятором на 50 Вт*ч. С одной стороны, емкость АКБ могла бы быть выше, с другой – тут используются экономичные модели процессоров.

Полная зарядка устройства от штатного блока питания занимает 2 часа 47 минут.

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Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office показал 5 часов 54 минуты.

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Нагрев устройства умеренный. При использовании тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Сам нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа воздуха.

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А там, где расположен вентилятор, осуществляется приток воздуха, и соответственно температуры ниже.

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Что касается шума, то в режиме «Производительность» под нагрузкой вентиляторы начинают вращаться на скорости 2800 об/мин. Шум при этом составляет 36.8 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Infinix Inbook X2 – лёгкая портативная модель, которая подойдет большому количеству пользователей, предлагая за вполне приемлемые деньги отличную функциональность. Цена на ноутбуки стартует приблизительно с 30 000 рублей за версию с процессором Intel Core i3 и накопителем на 256 Гбайт, флагман с Intel Core i7 и SSD на 512 Гбайт стоит около 55 000 рублей. У меня оказалась средняя версия с процессором Intel Core i5, и для своих задач ее производительности мне хватило.

Выше уже отмечалось, что ноутбук тонкий и лёгкий. А металлический корпус обеспечивает хорошую защиту от повреждений. Также здесь установлена хорошая IPS матрица, которая отлично калибруется и с которой комфортно работать. 14” FHD дисплей выводит оптимальное изображение. Аккумулятор в меру ёмкий и мне его было достаточно. Судя по тестам, он может обеспечивать до пяти часов работы. Понятно, что ноутбук не игровой и предназначен для работы и частых поездок благодаря небольшой массе и скромным габаритам.

Клавиатура удобная, есть два уровня подсветки, но отсутствует цифровой блок. К сожалению, это общая беда всех компактных моделей. Тачпад работает корректно. Он не очень крупный, но пользоваться можно, хотя я предпочитаю мышь. Блок питания оборудован разъёмом USB Type-C, что удобно, поскольку данный формат очень распространён и можно не таскать его с собой. Система охлаждения в меру шумная и отлично справляется с нагрузкой.

Что касается недостатков, то с учетом цены и разнообразия доступных в рознице моделей их не так много. Нет специального софта, не очень развита поддержка пользователей, мало информации, скромные возможности модернизации. Все эти моменты очевидны и оправдываются невысокой стоимостью устройства. В итоге получается шустрая платформа на базе процессоров Intel с хорошим экраном и средней батареей. Лично мне больше не нужно и за имя переплачивать тоже не хочется.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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