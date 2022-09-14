Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и корпус
- Клавиатура и тачпад
- Экран
- Тестирование
- Время автономной работы, нагрев и шум
- Заключение
Вступление
Сейчас сложилась такая ситуация, что лидеры по продажам ноутбуков покинули российский рынок и покупатели оказались у разбитого корыта. Остался вторичный рынок, но там тоже сметают всё подряд, а то, что залёживается – явный неликвид. Да и риски большие. Постепенно стали появляться новые игроки с предложением интересных моделей. Так, например, почти из ниоткуда вылез «Машеник» (Machenike) и своей агрессивной политикой заполонил всё. Однако не все в восторге от тяжёлых игровых моделей и порой нужно что-то лёгкое, современное и недорогое.
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Зачастую ноутбук нужен специально для командировок или поездок по стране, чтобы компьютер всегда был под руками. Это уже не роскошь, а обычное рабочее устройство, с которым удобно. Для себя я пришёл к выводу, что меньше 14” FHD мне уже некомфортно. А для работы достаточно четырёх ядер, 8 Гбайт оперативной памяти и накопителя на 512 Гбайт. Можно даже 256 Гбайт, но уже нельзя будет скачивать много файлов. Для повседневных офисных задач этого хватает, причем платформа может быть любой: Intel Core 10-Gen или AMD Ryzen 4000. Аккумулятор чуть дольше работает на Intel, хотя разница не столь значительна.
А если рассматривать недорогие устройства, то опять же мне бы хватило четырех часов автономной работы, чтобы не переплачивать за большой аккумулятор. Для себя я нашёл такую модель, и она называется Infinix Inbook X2. Помимо версии, ставшей объектом внимания, в отечественной рознице представлен десяток вариантов на любой кошелек.
Характеристики соответствуют моим запросам, цена отличная, компания не новая, а специализировавшаяся преимущественно на смартфонах. Теперь она вышла на рынок с ноутбуками, а мы посмотрим на этот дебют и оценим его по достоинству.
Технические характеристики
|Модель
|Infinix Inbook X2
|Тип устройства
|Ноутбук
|Процессор
|Intel Core i5-1035G1
|Видеопроцессор
|Интегрированный Intel UHD Graphics
|Операционная система
|Microsoft Windows 11
|Оперативная память
|8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 с частотой 3200 МГц
|Встроенная память
|SSD 512 ГБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
|Экран
| 14.0 дюйма, матовое покрытие, FHD,
sRGB 100%, 300 нит, 16:9
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 (802.11 ac); Bluetooth v5.1
|Аккумулятор
|3 ячейки, Li-ion, 50 Вт*ч
|Размеры
|323 x 211 x 14.8 мм
|Масса
|1.24 кг
|Цена
|46 990 руб.
Характеристики данной версии Inbook X2 смотрятся современно и актуально. Они не передают всех нюансов, но отдельные моменты стоит подчеркнуть. Например, здесь используются не совсем обычные модели процессоров. Это Intel Core 10-Gen в модификации Ice Lake (предшественник Tiger Lake). С одной стороны, это не самая современная платформа, с другой – по-прежнему быстрая и энергоэффективная. Соответственно сейчас она просто доступнее.
По внешним параметрам ноутбук напоминает линейку UX компании ASUS. Осталось посмотреть, как это выглядит и как выполнено. Известно лишь, что обе крышки металлические.
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Упаковка и комплектация
Новинка поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень интересное. Достаточно того, что полиграфия цветная. Фон упаковки преимущественно чёрный.
С одной стороны находятся изображения четырёх устройств разного цвета. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Сверху по центру указано наименование модели и слоган: Light Up a Vivid World.
На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней размещены штрих-коды и служебная информация.
Сверху предусмотрена чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.
Внутри коробки весь каркас и отсеки выполнены из вспененного полиэтилена.
Слева находится отсек, где расположены адаптер питания и кабель.
Под ноутбуком скрывается ниша с инструкцией и гарантийной картой.
Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 2.25 А, что соответствует 45 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но тут этого достаточно. Полная зарядка длится немногим менее трех часов. Сам ноутбук дополнительно запакован в антистатический пакет.
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Внешний вид и корпус
В российской рознице ноутбук Infinix представлен в двух цветовых решениях: синем и серебристом (помимо них на официальном сайте заявлены розовый и зелёный варианты). Мне больше понравился синий металлик. В этом исполнении ноутбук смотрится красиво и небанально, благодаря некоторым дизайнерским находкам.
Например, верхняя крышка выполнена с комбинированной обработкой поверхности. Часть отфрезерована и отполирована под обычную металлическую фактуру с глянцем, а другая часть матовая, как и нижняя крышка. Верхняя и нижняя крышки и топкейс изготовлены из алюминиевого сплава. Рамка экрана и кнопки – пластиковые. Отпечатки на корпусе остаются, но оттираются без особых усилий.
Толщина устройства маленькая. В этом нет ничего удивительного потому, что используется энергоэффективная платформа и не самый ёмкий аккумулятор. Лично я тоже не хочу таскать лишних 500 г за дополнительные три часа работы – мне это не нужно.
К слову, используется процессор с уровнем TDP 15 Вт, а не 28 Вт, как тот же Intel Core i7-1165G7. Поэтому систему охлаждения можно было не делать крупной, а еще это позволило уменьшить габариты материнской платы.
Крышка поднимается с усилием. Петли плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно.
Сверху находится HD камера с микрофонами и двумя очень яркими лампами подсветки.
Крышка открывается на 147°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.
На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, один USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C для вывода изображения, зарядки и передачи данных. Рядом присутствует индикатор зарядки.
На правой находим слот для карт памяти MicroSD, USB 3.0 Type-C, разъём 3.5 мм для гарнитуры, USB 2.0 и отверстие для замка Кенсингтона.
Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём размешены четыре резиновых ножки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.
Крышка снимается просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с крестообразным шлицом. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое, такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.
Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.
Модель компактная, особое внимание уделено времени автономной работы и поэтому много места занимает аккумулятор. Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади.
Система охлаждения тут очень компактная и этому есть объяснение в виде не очень мощного процессора. В ее состав входят две крупные тепловые трубки с радиатором на конце.
Дискретного видеочипа нет, но корпус тонкий и нужно как-то вывести тепло за его пределы. Вентилятор в системе охлаждения всего один. Тонкий и с большим количеством лопастей. Он работает как турбина.
Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Антенны выведены не за экран, а находятся перед аккумулятором.
Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, по ощущениям – стандартное решение в случае компактной модели.
Установлен аккумулятор на 50 Вт*ч. Это скромный показатель, но тут нет дискретного видео и процессор не очень прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.
Возможности апгрейда есть, но ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель.
Клавиатура и тачпад
Ноутбук не совсем маленький и поэтому тут используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний не очень большой, но удобный. Он находится внизу по центру.
В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она с механизмом нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, и они еле заметно изогнуты.
Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.
Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с двумя уровнями яркости.
Экран
Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Применена панель IPS типа MX-140PM42D.
Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».
Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.
Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший.
Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.
С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.
|Уровень яркости, %
|Яркость белого, cd/m2
|Яркость черного, cd/m2
|Контраст, x:1
|100
|327.32
|0.31
|1057
|50
|186.58
|0.12
|1052
|0
|7.3
|0.01
|1050
Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.
Все графики точно совпадают друг с другом, но заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.
Изначально у экрана с калибровкой не очень хорошо, но такое встречается на большинстве устройств.
В целом это универсальная модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то ее можно откалибровать через профиль.
Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.
Я калибровал двумя разными программами и получил две разных настройки.
Тестирование
Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 или без операционной системы.
После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что драйверов в комплекте нет. Собственного программного обеспечения нет и с поддержкой тоже всё не так просто. Поэтому приходится работать со встроенными в операционную систему программами и утилитами.
Пора переходить к тестам. Напомню, что ноутбук не позиционируется как игровой.
CPU-Z:
GPU-Z:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 CPU Queen:
Cinebench R23:
PCMark 10:
3DMark Night Raid:
3DMark CPU Profile:
Winrar 6.10:
7-Zip 21.07:
Geekbench 5:
Corona 1.3:
CrystalDiskMark 8.0.1:
Время автономной работы, нагрев и шум
Ноутбук Infinix оборудован аккумулятором на 50 Вт*ч. С одной стороны, емкость АКБ могла бы быть выше, с другой – тут используются экономичные модели процессоров.
Полная зарядка устройства от штатного блока питания занимает 2 часа 47 минут.
Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office показал 5 часов 54 минуты.
Нагрев устройства умеренный. При использовании тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Сам нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа воздуха.
А там, где расположен вентилятор, осуществляется приток воздуха, и соответственно температуры ниже.
Что касается шума, то в режиме «Производительность» под нагрузкой вентиляторы начинают вращаться на скорости 2800 об/мин. Шум при этом составляет 36.8 дБ на расстоянии 1 м от устройства.
Заключение
Infinix Inbook X2 – лёгкая портативная модель, которая подойдет большому количеству пользователей, предлагая за вполне приемлемые деньги отличную функциональность. Цена на ноутбуки стартует приблизительно с 30 000 рублей за версию с процессором Intel Core i3 и накопителем на 256 Гбайт, флагман с Intel Core i7 и SSD на 512 Гбайт стоит около 55 000 рублей. У меня оказалась средняя версия с процессором Intel Core i5, и для своих задач ее производительности мне хватило.
Выше уже отмечалось, что ноутбук тонкий и лёгкий. А металлический корпус обеспечивает хорошую защиту от повреждений. Также здесь установлена хорошая IPS матрица, которая отлично калибруется и с которой комфортно работать. 14” FHD дисплей выводит оптимальное изображение. Аккумулятор в меру ёмкий и мне его было достаточно. Судя по тестам, он может обеспечивать до пяти часов работы. Понятно, что ноутбук не игровой и предназначен для работы и частых поездок благодаря небольшой массе и скромным габаритам.
Клавиатура удобная, есть два уровня подсветки, но отсутствует цифровой блок. К сожалению, это общая беда всех компактных моделей. Тачпад работает корректно. Он не очень крупный, но пользоваться можно, хотя я предпочитаю мышь. Блок питания оборудован разъёмом USB Type-C, что удобно, поскольку данный формат очень распространён и можно не таскать его с собой. Система охлаждения в меру шумная и отлично справляется с нагрузкой.
Что касается недостатков, то с учетом цены и разнообразия доступных в рознице моделей их не так много. Нет специального софта, не очень развита поддержка пользователей, мало информации, скромные возможности модернизации. Все эти моменты очевидны и оправдываются невысокой стоимостью устройства. В итоге получается шустрая платформа на базе процессоров Intel с хорошим экраном и средней батареей. Лично мне больше не нужно и за имя переплачивать тоже не хочется.
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