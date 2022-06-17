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Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless

Производитель позиционирует гарнитуру как компактное решение для геймеров, но ее потенциальная аудитория гораздо шире.
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Оглавление

Вступление

Беспроводными гарнитурами пользуются много людей, и армия поклонников этих устройств постоянно растёт. Достаточно вспомнить успех такого гаджета как AirPods. Бум на такие устройства ещё не прошёл потому, что многие оценили комфорт при использовании беспроводных устройств, путешествуя и сопрягая их с разным оборудованием одним касанием. Разумеется, очень быстро до таких девайсов добрались самые передовые технологии, связанные со звуком, например шумоподавление. Если быть точнее, то это активное подавление шума (Active Noise Cancelling, не путать с технологией ASUS AI Noise-Cancelling, которую мы рассматривали на примере одного устройства).

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Смысл этой технологии заключается не в усилении шумоизоляции, чтобы было лучше слышно. Это пассивная шумоизоляция, а шумоподавление работает иначе. Для активного шумоподавления используется микрофон, который отслеживает шум снаружи, чтобы его отфильтровать внутри. Если просто, то это генерация такого же шума в противофазе или его инвертирование, при этом учитываются тайминги прохождения звука до микрофона и его анализа. Однако у подобных систем есть неприятный эффект – всё равно происходит давление на барабанные перепонки. Поэтому, зачастую эту технологию можно отключить в устройствах. К тому же она не бесплатная и потребляет энергию, а гарнитура беспроводная работает не на реакторе и аккумулятор надо периодически заряжать.

Кстати, любители беспроводных гарнитур делятся на несколько лагерей. Кому-то нравятся «затычки» - вкладыши или канальные системы, а кто-то предпочитает накладные. Споров вокруг этого очень много, но есть очевидные моменты. Те устройства, что вставляются в уши меньше, легче, компактнее и с ними проще перемещаться в пространстве, бегать, прыгать и кувыркаться. С накладной гарнитурой это вряд ли можно себе позволить, но зато звук может быть сочнее и мощнее. Лично я давно пользуюсь именно накладной гарнитурой, и меня в основном всё устраивает. Однако в поездках с ней не всегда удобно и каким бы удобным не было оголовье, голова устаёт.

Я не люблю канальные наушники, а больше предпочитаю вкладыши, но именно сейчас пошла волна следующего поколения устройств с удобным размещением в ухе и мне предложили попробовать одну такую модель, уверив, что точно будет удобно и не хуже обычных вкладышей, держаться будет идеально, а нагрузки на раковину будет самый минимум. Я не поверил в это, но решил попробовать. Вдруг это окажется правдой и действительно такие наушники могут быть удобными. Сегодня я рассмотрю модель, которая составит конкуренцию всем компактным беспроводным гарнитурам – ASUS ROG Cetra True Wireless.

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True Wireless – это настоящие беспроводные. Какие бывают ещё беспроводные? Здесь, видимо, производитель намекает, что это действительно лёгкая и компактная гарнитура и поэтому ей действительно можно пользоваться везде и повсюду. Посмотрим, насколько это соответствует действительности.

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Упаковка и комплектация

Коробка гарнитуры небольшая. Однако, сама гарнитура достаточно компактная и сопоставима по размеру с AirPods, хотя ориентирована в первую очередь на геймеров. Для её габаритов и специального кейса для подзарядки коробка даже большая. На самом деле это для защиты и размещения комплекта поставки.

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Спереди мы видим крупное изображение самого устройства, а точнее двух независимых беспроводных вкладышей. В левом верхнем углу находится логотип серии Republic Of Gamers. Внизу указано полное наименование модели.

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С обратной стороны также есть изображение устройства с кейсом для переноски и подзарядки. Рядом находится несколько вставок с текстом. Они описывают используемые технические решения и раскрывают детали самого устройства.

С одного из торцов есть небольшая спецификация устройства.

Модель ASUS ROG Cetra True Wireless
Тип Беспроводная, Bluetooth 5.0, поддержка Qualcomm aptX Adaptive
Динамики 10 мм, с неодимовым магнитом
Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Микрофон Узконаправленный
Частотный диапазон микрофона 100 – 10 000 Гц
Чувствительность - 38 дБ
Емкость аккумулятора 40 мА*ч
Время автономной работы 5 часов
Масса 9 г (два наушника с колпачками)

В целом характеристики выглядят хорошо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится.

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Внутри скрывается крупный каркас из мягкого плотного материала. В нём зажат кейс, а внутри него размещена гарнитура. Под этой вставкой находится картонный разделитель, а на дне расположен комплект поставки.

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Есть гарантийная карта, которая больше похожа на маленькую книжку, и ещё есть инструкция по быстрому запуску и настройке. В ней подробно описан процесс сопряжения, подключения и команды для управления.

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Ещё в комплекте есть кабель для подзарядки кейса и два дополнительных комплекта ушных колпачков. В этом плане комплект не очень богатый.

Синхронизация с компьютером и программным обеспечением осуществляется не через кейс, а по каналу Bluetooth.

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Сам кейс изготовлен из прочного пластика. Он достаточно компактный и лёгкий. Одного полного заряда должно, по заверениям производителя, хватать на 27 часов. Речь здесь идёт не о непрерывном использовании, а с перерывами на подзарядку самих вкладышей от кейса.

Сами вкладыши обеспечивают работу на уровне 5 часов, поэтому путём нехитрых вычислений можно предположить, что от «базы» можно подзарядиться 5-6 раз.

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Внешний вид гарнитуры

Сама гарнитура очень компактная и легко помещается в небольшом кейсе. Он открывается с небольшим усилием, но самопроизвольно это не происходит. Крышка достаточно тугая, а для открытия необходимо использовать небольшое углубление. Под ним находится индикатор уровня заряда.

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С другой стороны кейса находится разъём USB Type-C. Через него осуществляется подзарядка. Кстати, самого зарядного устройства в комплекте нет.

Я использовал разные адаптеры и никаких проблем не заметил. Можно даже заряжать от компьютера, что ещё удобнее. Можно заряжать кейс пока гарнитура используется.

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Гарнитура расположена в кейсе очень ровно. Для этого предусмотрены специальные выемки под каждый наушник отдельно. Они входят легко даже с колпачками. Фиксация осуществляется магнитом в районе контактов подзаряда. На каждом вкладыше находится два контакта. Фиксация в этой нише очень хорошая. Кейс можно открыть даже наушниками вниз, и они не выпадут.

Между вкладышами в кейсе находится подсвечивающийся логотип ROG. Здесь используется RGB подсветка, а на самих наушниках есть только красные и синие светодиоды для индикации.

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Сами вкладыши ничем не примечательны. Микрофоны находятся на кончиках, динамики внутри, а звуковой канал закрыт стальной сеточкой. Есть влагозащита уровня IPX4. Это не водонепроницаемость, а именно влагозащита. На корпусе присутствуют логотипы ROG и сама эта аббревиатура.

Предлагаю посмотреть видео, в котором видно, как функционирует кейс и извлекаются сами вкладыши.

Тестирование и настройка ПО

На этот раз беспроводная гарнитура с Bluetooth каналом легко синхронизируется с программным обеспечением ASUS Armoury Crate. Осуществляется синхронизация и полная настройка устройства, а сопряжение проходит быстро через добавление нового устройства Bluetooth. У меня всё получилось не сразу, поскольку я не сразу понял, что оба вкладыша включаются независимо друг от друга.

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Здесь показан заряд батареи, можно регулировать громкость звука или заглушить его на время. Ниже находится пункт с оптимизациями. В нём есть несколько предустановок, для получения определённой звуковой картины в разных задачах.

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Кроме этого, есть эквалайзер и там тоже есть много классических предустановок для разных типов музыки.

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И наконец, есть усиление басов. Акцент действительно смещается в сторону нижних частот, но какого-то мощного баса как на Sony я не заметил.

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Эффект шумоподавления работает аналогично тому, который присутствует на аналогичных устройствах. Понятно, что всё это осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. В играх и фильмах всё очень хорошо, все звуковые эффекты можно настраивать через ASUS Armoury Crate.

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Позиционирование лучше в играх. А в нескольких фильмах, которые я посмотрел, объёма местами не хватает.

Производитель позиционирует гарнитуру как игровую и поэтому всё логично. Что касается музыки, то получается неплохо, но нет мощных басов. Звук достаточно сбалансированный, но в основном преобладают средние частоты.

Заключение

ASUS ROG Cetra True Wireless – действительно очень удобные наушники и здесь все честно. Сидят они комфортно, не давят, не жмут, не выпадают. Однако всё это индивидуально и вот именно эта модель подошла мне, но это не значит, что она также полностью подойдёт всем.

Как я понял, универсальных гарнитур такого формата ещё не придумали, а сменные колпачки решают не все. Тут всё дело ещё в форме корпуса, углах установки и, как ни странно, развесовке. Если все параметры удачно совпали, то канальные вкладыши становятся как бы незаметными и ничего не мешает. Перестаёшь волноваться за то, что вот сейчас повернул голову или наклонился и они выпадут. Также три комплекта фиксирующих колпачков разного размера – это мало. Нужно хотя бы пять в самом ходовом диапазоне. Кстати, бывают ещё колпачки из разных материалов. Здесь классические – резиновые.

В целом сама гарнитура хорошо изготовлена. Датчики прикосновений расположены сразу на двух наушниках, как и индикация. Очень хорошо выполнен кейс. Крышка не очень тугая, но самопроизвольно не откроется из-за формы. В основании есть заметное углубление и поэтому открывать удобно. Внутри находятся углубления, по форме копирующие форму наушников. Они входят туда вместе с колпачками легко и фиксируются магнитом. Для каждого канала предусмотрено два контакта для подзарядки. С торца, где находится углубление для открытие есть полоска индикатора заряда, а внутри есть логотип ROG с RGB подсветкой.

В наушниках есть голосовые уведомления для навигации и индикации состояний. Это удобно, а точнее даже без этого очень сложно понять, что происходит потому, что перед глазами ничего нет, а подсказки позволяют сориентироваться и узнать состояние или режим. Может не устроить, что в каждой гарнитуре нужно использовать свой набор команд для управления и нет какой-то унификации и нужно постоянно переучиваться, а если у вас два разных комплекта, то легко можно всё перепутать. Гарнитура управляется не только в мобильном приложении, но также в обычном Armoury Crate. Я специально проверил это на ноутбуке и всё отлично работает.

Сопряжение и настройка происходит без каких-либо проблем. Единственное, что я не сразу понял, что каждый наушник нужно включить отдельно. Потом уже, если не производить отключения, а просто класть в кейс, а потом вынимать – сопряжение и подключение происходит автоматически. Кейс лёгкий, компактный, помещается в карман и легко переносится. Заряда хватает на долго, а подзарядка происходит быстро. Шумодав работает не очень агрессивно, не давит. При этом он работает и усилие регулируется. Есть два варианта.

ASUS ROG Cetra True Wireless – предлагается как компактное решение для геймеров. На самом деле потенциальная аудитория гораздо шире. Звук не Hi-End качества, но эта модель явно не для аудиофилов, а для массовой аудитории.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленную для тестирования гарнитуру ASUS ROG Cetra True Wireless.

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