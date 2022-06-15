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Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)

На первый взгляд ASUS ROG Strix G15 (G513RW) – классическая игровая модель с экраном 15.6, в которой используется новая платформа AMD в связке с GeForce RTX 3070 Ti.
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Оглавление

Вступление

Игровые ноутбуки обрели популярность отчасти потому, что цены на видеокарты сильно выросли и многим стало проще купить устройство «всё в одном», чем бегать и искать видеокарту. Кроме того, ноутбук занимает меньше места, его можно свободно перемещать, а ИБП в него уже встроен в виде аккумулятора.

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Плюсы очевидны, но есть и недостатки. Например, процессор и видеочип можно заменить только методом пайки, система охлаждения должна быть достаточно мощная, чтобы отводить большое количество тепла от высокопроизводительных компонентов. Поэтому большое внимание уделяется именно охлаждению. Что касается производителей, то они стремятся использовать самое быстрое, холодное и передовое «железо», для чего сразу же внедряют новые платформы с процессорами, выполненными по самым современным техпроцессам.

Мы уже рассматривали обновлённую платформу Intel, а теперь пора посмотреть на то, что предлагает AMD со своей мобильной линейкой Ryzen 6000. Это уже не совсем новая архитектура, но есть изменения в виде более совершенного техпроцесса и поддержке нового типа памяти DDR5. Просто любопытно посмотреть, как обстоят дела у конкурента, тем более что есть такая замечательная и популярная модель ноутбука как ASUS ROG Strix G15 (G513RW).

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Ещё здесь используется новый видеочип NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Понятно, что это нечто промежуточное между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, также основанное на графическом процессоре NVIDIA GA104. Посмотрим, что из этого получилось.

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Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ видеопамяти GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 8 ГБ + 8 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц
Встроенная память SSD M.2 1 ТБ, поддержка массива RAID0
Экран 15.6 дюйма;
Разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей), матрица IPS, частота обновления – до 165 Гц, время отклика – 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E; Bluetooth v5.2
Аккумулятор 90 Вт*ч
Размеры 354 x 259 x 22.6 ~ 27.2 мм
Масса 2.3 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Солидная по современным меркам начинка, особенно учитывая возможность оснащения 32 Гбайт памяти DDR4-3200 на борту. Также предлагаются одни из самых мощных видеоускорителей компании NVIDIA с хорошим объёмом видеопамяти. При желании можно будет даже помайнить.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке чёрного цвета. Несмотря на новое поколение, упаковка не претерпела заметных перемен. С одной стороны находится красный крупный логотип серии ASUS ROG.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева находится отсек, где расположен адаптер питания. Точнее их тут два.

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Под ноутбуком находится ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней находятся инструкции, а под ней ещё есть две пластиковые панели.

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В комплекте поставки находится один блок питания на 20 В и 14 А, что обеспечивает 280 Вт. Это уже привычное устройство подзарядки для игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15. С таким блоком время заряда составляет 1 час 40 минут.

Внешний вид и корпус

Нельзя сказать, что дизайн устройства как-то сильно изменился по сравнению с предыдущим поколением, но какие-то новые решения в дизайне всё же были сделаны. Кроме этого, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать размеры и вес устройства.

Однако это всё же не ультра-портативная модель, а больше полноценная замена игровой домашней системы.

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Толщина ноутбука варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

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Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек.

На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. Именно сзади находится основная часть разъёмов. Здесь есть HDMI, RJ-45, два USB Type-C и разъём питания.

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На задней крышке находится логотип ASUS ROG, который подсвечивается во время работы любым цветом, а также синхронизируется с общей подсветкой.

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На левой грани можно увидеть два порта USB 3.0 и комбинированный аудиоразъём 3.5 мм.

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На правой грани нет ничего кроме отверстий для выхлопа горячего воздуха.

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Нижний поддон изготовлен из пластика. На нём есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней крышки проходят две светодиодные ARGB ленты, поэтому снимать её нужно аккуратно, чтобы не повредить кабели и разъёмы, которые их обеспечивают.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

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Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума.

Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность. Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания их толщина всего 0.2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

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Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии Strix реализована система самоочистки.

В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с оригинальным вариантом. Усовершенствованная система охлаждения, реализованная в ноутбуках Strix G15, уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает в среднем на 5 дБ тише, чем предыдущая версия.

Продолжилось в этом поколении применение термоинтерфейса из жидкого металла в массовом производстве ноутбуков с процессорами AMD. Жидкометаллический термоинтерфейс намного эффективнее справляется с задачей отведения тепла, чем обычная термопаста.

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Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами AMD Ryzen с учетом конструктивных особенностей этих процессоров, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для обычного компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП.

Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память здесь уже установлена в слоты по максимуму.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура. Здесь находится ровная гладкая панель, топкейс, которая по диагонали поделена полупрозрачным пластиком. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

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Он находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

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Клавиатура мембранного типа, но механика усилена и переработана, поэтому производитель заявляет о высокой надёжности. Кроме этого, здесь может цвет изменяться в четырёх независимых RGB зонах. Есть множество разных интересных эффектов.

Клавиатура очень удобная, но больше всего мне понравилось, что есть клавиша PrtScreen, больше мне ничего не нужно.

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Подсветкой оборудована не только основная клавиатура и функциональные клавиши, но и полосы в нижней крышке. В темноте устройство выглядит великолепно. Даже при хорошем освещении подсветка хорошо заметна.

Экран

Дисплей с диагональю 15.6 дюймов обладает разрешением 2560 х 1440 точек – наиболее привычный вариант для продвинутого гейминга. Зерно на таком экране не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру на мощной видеокарте, которая используется в этом устройстве. Здесь мы видим матрицу BOE NE156QHM-NY1.

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15-дюймовые ноутбуки Strix G15 также доступны в вариантах с дисплеем FHD с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс. Экраны с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 и могут похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Независимо от типа экрана, во всех новых моделях ноутбуков Strix реализована поддержка технологии AdaptiveSync. Боковые рамки тонкие.

Сделать ноутбуки Strix G15 на 7% компактнее по сравнению с моделями предшествующего поколения удалось благодаря экранной рамке минимальной ширины – всего 4,5 мм сверху и по бокам экрана. Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась с 80 до 87%.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 291.65 0.33 895
50 148.92 0.11 893
0 15.19 0.02 891

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает средний уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем.

Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema. Функция Keystone уже второго поколения.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

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GPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

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3DMark Port Royal:

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3DMark Time Spy:

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3DMark CPU Profile:

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PCMark 10:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Metro Exodus, FHD, RTX:

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Superposition 4K:

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Geekbench 5:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 Вт*ч. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка устройства занимает 1 час 40 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

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Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более полутора часов. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует уверенную работу в 9 часов 31 минуту.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объёме.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

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При этом спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3900 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 41.3 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

На первый взгляд ASUS ROG Strix G15 (G513RW) – классическая игровая модель с экраном 15”, но для нас важнее то, что здесь используется новая платформа AMD, которая показывает отличные результаты. Это первый сигнал о том, что AMD Ryzen 7000 для настольного сегмента с поддержкой нового типа памяти тоже будет выглядеть убедительно. Для ноутбуков это новый уровень производительности и использование нового типа памяти. Мы уже встречались с ним на платформах Intel и вот теперь это AMD.

Что касается пропускной способности и существенного прироста в подсистеме памяти, то результаты пока не впечатляют, но мы понимаем, что это начало (как когда-то можно было рассматривать DDR4-2133 и говорить, что она никуда не годиться). Нужно смириться с тем, что новый тип памяти захватывает рынок и становится более массовым, а уж частоты вырастут точно. Уже сейчас мало кого можно удивить значениями DDR5-7000. Понятно, что готовились к выпуску давно, но по сути это всё же первое поколение массовых продуктов, и уже в целом есть заметный результат. Такую же картину мы наблюдаем с платформой AMD Ryzen 6000, которая является доработанной архитектурой Zen3 и даже обозначается как Zen3+.

Не знаю кому как, но мне это всё напоминает обкатку компанией Intel новых технологий в процессорах Tiger Lake для ноутбуков. Там можно было заметить такие нововведения как новый техпроцесс 10 нм и использование переходного типа памяти LPDDR4X. Здесь мы также наблюдаем новый техпроцесс 6 нм, поддержку нового типа памяти DDR5 и новое графическое ядро с архитектурой RDNA2. Да, платформа предполагает ещё множество всяких бонусов, вроде USB 4.0, но пока ещё нет большого парка таких устройств. И ещё не в полной мере освоены Thunderbolt 3 и USB 3.2 Gen2x2, поэтому пока такие быстрые интерфейсы как USB 4.0 не будут востребованы сразу после появления, о чём нас учит опыт с USB 3.0.

Я много уже сказал про платформу, а что с ноутбуком? В целом больше ничего нового. Да, есть новый графический чип RTX 3070 Ti, но это всё вариации на тему NVIDIA GA104. Система охлаждения адаптирована под новую платформу и хорошо справляется с нагрузкой, демонстрируя неплохие результаты, хотя мы понимаем, что чудес не бывает и приходится чем-то платить. В данном случае шумом. В остальном всё уже стандартно: отличный игровой экран, стандартный аккумулятор на 90 Вт*ч и уже знакомый корпус с хорошей клавиатурой и подсветкой.

Снаружи новую модель от прошлого поколения отличить невозможно, да и открыв крышку тоже не сразу что-то заметишь. Производительности в игровых приложениях всегда хватает. Экран в целом очень хороший и даже можно настроить его цвета с помощью предустановки программного обеспечения. Оно, кстати, мне давно знакомо – это ASUS Armoury Crate, которым очень удобно пользоваться и можно настраивать множество функций. Корпус достаточно прочный, хотя детали преимущественно пластиковые, а шасси комбинированное.

Производительность очень высокая для мобильного устройства. Всё дело в обновлённых процессорах AMD, которые поднимают планку производительности на новый уровень. Это же касается графического процессора. Местами можно поиграть даже в 4K на внешнем мониторе. Клавиатура удобная, подсветка настраивается и в целом у меня претензий к устройству нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix G15 (G513RW) получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ROG Strix G15 (G513RW).

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Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
Spambomber12
09:41
>Вот было бы на тех же 3070 10-12гигов - было бы куда лучше Именно так! Но гады-маркетолухи мыслят другими категориями.
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
Xmast
09:39
Я тоже хочу новую но только потому что комп топовый собрал. А видяха старых поколений. И я редко играю. В то что играл нормально и на 1080 на моих 4к (кроме киберпанка конечно - ну так он может таким ...
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
Оксана Носова
09:39
Apple AirPods Pro 2 следующего поколения получат минимальные изменения в дизайне
Оксана Носова
09:38
Майнинг криптовалюты Ethereum подходит к концу, 8-го июня произойдет слияние тестовой сети.
Оксана Носова
09:38
Власти Индонезии готовы облегчить трудовую миграцию на Бали «цифровых кочевников»
Оксана Носова
09:37
Nokia готовит новые серии смартфонов X и G 5G на Snapdragon 480 Plus
vurdalakec
09:37
Старый лохотрон лоханулся лоханув лохов, вот вам новые лохи новый лохотрон.
E-Stablecoin - стейблкоин по цене 1 киловатт-часа
Нешешбек
09:37
пароль к соседскому wi-fi подбираешь?
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
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