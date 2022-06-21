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Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. В прошлый раз я рассказал про становление и развитие высокопроизводительных компьютеров или High-End Desktop PC (HEDT).

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В комментариях некоторые читатели вспомнили материнские платы, которые относились к HEDT, но были на ступень выше, как по техническим характеристикам, так и по стоимости владения всей платформой на их основе. Условно можно назвать такие очень высокопроизводительные системы Super HEDT, зачастую у них были персональные имена. О них мы и поговорим в этот раз.

В прошлой статье за начало отсчета появления HEDT платформы была взята дата презентации процессоров Intel для LGA 1366 и появление первых материнских плат для них. Случилось это событие осенью 2008 года.

Причина появления таких платформ была продиктована решением главного чипмейкера создать две платформы: одну для всех потребителей, вторую – специально для энтузиастов, которые готовы за дополнительные деньги получить дополнительную производительность и новые функции, недоступные владельцам обычных десктопных ПК. Логика такого решения проста и логична, но с платформами Super HEDT дела обстоят несколько иначе.

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Вариантов появления таких платформ может быть несколько. Один из которых – показать конкуренту, что можно сделать еще лучше и еще быстрее, ценой невероятных усилий инженеров сделать так, чтобы производительность переливалась через край, и, как результат, с невероятно высокой итоговой ценой для конечного потребителя. Хотя цена играет немаловажную роль для таких систем, она не является сдерживающим фактором, ведь всегда найдутся энтузиасты, которые готовые платить столько, сколько укажет производитель.

После анонса такой платформы производитель может быть уверен, что слава и успех его Super HEDT плавно перетечёт на другие его продукты, относящиеся даже к бюджетному сегменту. Ведь если он способен на производство Super «чуда» инженерной мысли, то и все его продукты, рангом ниже, будут также обладать теми свойствами, что и старшие, только будут медленнее. Реклама, аура и Super HEDT сделают свое дело, и конкуренты будут вынуждены вернуться с небес на землю, потому что ответить им будет нечем.

Вторым вариантом появления таких систем может быть диаметрально противоположная причина, когда производителю не удается победить конкурента на своем поле и единственным выходом остается возможность продолжить игру где-нибудь на орбите планеты, куда соперник точно не полетит. Свое персональное поле – свои правила, пусть и цена такого решения будет космически высока и недосягаема для большинства землян. Зато о нем будут говорить, правда, недолго, но информационный повод выйти в свет появится.

И как ни странно, первой вспоминаемой в рамках данной статьи Super HEDT будет система, появившаяся на свет по второму, более пессимистическому сценарию. Кто-нибудь уже догадался?

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Для поиска ответа на этот вопрос нам придется отправиться в прошлое, в самый конец ноября 2006 года. В это время золотые годы AMD уже прошли, доминирование её крайне удачного Socket 939 и самых быстрых одноядерных процессоров, к которым относились разнообразные AMD Athlon 64 FX, закончилось. Появление на рынке революционных процессоров Intel Core загнало компанию в угол с её Socket AM2. Рынок повернулся в сторону многоядерности, а AMD даже в производительности на одно ядро нечем было ответить. Последующий выход первых четырехъядерных процессоров Core 2 Quad лишил AMD шанса на достойную конкуренцию.

Если посмотреть на модельный ряд процессоров, доступных на рынке осенью 2006 года, то у AMD были разные Athlon 64 X2, производимые по устаревшему 90 нм техпроцессу. Самыми быстрыми моделями были Athlon 64 X2 5200+ с реальной тактовой частотой 2.6 ГГц и процессор для «зеленых» энтузиастов Athlon 64 FX FX-62 c тактовой частотой 2.8 ГГц и рекомендованной стоимостью $1031.

В это время у Intel продавались Core 2 Duo E6700 с тактовой частотой 2.66 ГГц и рекомендованной стоимостью в $530 и двухъядерный флагман Core 2 Extreme X6800 с частотой 2.93 ГГц, 1066 МГц FSB и 4-мя мегабайтами кэша второго уровня. Стоимость всех Extreme Edition тогда составляла $999. В ноябре у Intel появись первые четырехъядерные процессоры на ядре Kentsfield. Первой ласточкой стал Intel Core 2 Extreme QX6700 с частотой 2.66 ГГц, а далее начали завоевывать рынок более «народные» модели. Само по себе ядро Kentsfield не было честным «четырехъядерником», оно состояло из двух ядер Core 2 Duo, размещенных на одной подложке (всем чиплетам – привет, и отдельный – AMD Ryzen). Ну не ладилось у AMD с ее Phenom’ами, а делать что-то нужно было, хотя бы ради информационного шума.

Рецепт такого ответа всегда одинаков: возьмем свою серверную платформу, немного приукрасим, адаптируем BIOS для энтузиастов, а серверному процессору подарим свободный множитель. Количество сокетов сделаем больше одного и ответ готов. Но у серверных систем есть масса ограничений, к тому же некоторые из них аппаратные и не поддаются адаптации под десктопные стандарты. В таких случаях не до компромиссов, лучше принести жертву функциональности, зато производительность не сильно пострадает.

AMD «Quadfather»

Ответом на четырёхъядерное безобразие конкурента стал «Крёстный отец» или Super HEDT платформа «Quadfather» от AMD. За её основу был взят серверный Socket LGA1207 (Socket F) в количестве двух штук, пара наборов системной логики от NVIDIA nForce 570 SLI, нерегистровая DDR2-SDRAM память и пара процессоров, относящихся к уже устаревшей микроархитектуре AMD K8 с процессными ядрами «Windsor», изготавливавшихся по 90 нм тех процессу.

Компания ASUS не отказалась изготовить специальную материнскую плату для этой платформы - ASUS L1N64-SLI WS, а AMD щедро одарила пользователей тремя моделями процессоров. Это были сразу три модели AMD Athlon 64 FX процессора 70-й серии.

Процессоры продавались парами по цене от $600 за пару младших моделей (FX-74) и до $1000 за пару топовых Athlon 64 FX-74 с тактовой частотой 3 ГГц ровно. Из 90 нм технологии производства AMD была вынуждена выжать практически все, чтобы процессоры могли нормально работать на частоте 3 ГГц. Селекция сделала свое дело, ведь производить в больших количествах эти модели не было никакой нужды. Итоговый результат получился очень горячим, грелось в этой платформе абсолютно все.

Суммарный TDP двух процессоров был равен 250 Вт, тогда как один 4-х ядерный «Kentsfield» также потреблял немало, но это были лишь 130 Вт. Пара чипсетов NVIDIA nForce 570 SLI также имели очень горячий нрав, VRM материнской платы также было не легко, поэтому на каждом из 3-х радиаторов был установлен кулер-турбина, который радовал своего обладателя звуком взлетающего реактивного истребителя или если быть точнее - сразу звена.

С точки зрения промышленного дизайна плата выглядит потрясающе. В E-ATX форм-фактор удалось вместить четыре разъема PCI-Express х16, работающих по формуле х16 х8 х16 х8, и один разъем PCI. Двенадцать разъемов SATA второго поколения, один IDE разъем для подключения двух IDE устройств, десять портов USB 2.0 и массу медных радиаторов.

Тогда еще стоимость материнских плат не улетела в космос и это чудо инженерной мысли можно было спокойно приобрести за $400. Пара процессоров еще + $1000, мощный блок питания, 4 или 8 Гб оперативной памяти, пара или тройку топовых видеокарт… В итоге цены на готовые сборки начинались с отметки $3000 и доходили до 5 и даже 7 тысяч.

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Но по немногочисленным тестам тех лет в большинстве раундов победу одерживал односокетный процессор Intel, но иногда «Quadfather» все же удавалось оторваться, за счет более высокой тактовой частоты, но процессоры Intel могли легко прибавить еще несколько сотен мегагерц благодаря разгону, а для AMD лишние 200 МГц были очень суровым испытанием. Энергопотребление двух конкурирующих платформ отличалась на приличную величину, хотя для таких систем этот фактор вообще не играет никакой роли.

AMD в результате такой PR-акции удалось привлечь к себе внимание, но стоила ли эта платформа своих денег? По моему мнению – нет, если бы AMD во всех тестах была впереди, тогда несомненно – да, но несмотря на это, эта платформа вошла в компьютерную историю. А с точки зрения ретроклокинга — это уже очень и очень интересный образец для разнообразных тестов и экспериментов. Найти её в продаже можно и сейчас, но для этого нужно приложить усилия.

Intel не ожидала от AMD такого номера с «Крестным отцом» и, несмотря на то, что шла в лидерах, её самолюбие было явно задето, ведь никакой двухсокетной «супер-пупер» системы за космические деньги у неё не было, а у AMD была.

Затем наступил 2007-й год, в котором весной Intel подымает тактовую частоту своего нового флагмана Core 2 Extreme QX6800 до 2.93 ГГц, а летом выходит 3-х гигагерцовый Core 2 Extreme QX6850 с FSB равной 1333 МГц, какие уж тут сравнения с «Крестным отцом». И вот наконец-то настаёт долгожданный ноябрь! AMD презентует две своих первых 4-х ядерных моделей процессоров: Phenom X4 9500 и Phenom X4 9600. Первый имел тактовую частоту 2.2 ГГц, а второй 2.3 ГГц. Оба процессора устанавливались в Socket AM2+ имели 4 ядра и изготавливались по 65 нм тех процессу.

На что Intel в этом же месяце выпускает четырёхъядерный Core 2 Extreme QX9650, основанный на процессорном ядре «Yorkfield», где все 4 ядра работают на 3 ГГЦ, частота FSB равняется 1333 МГЦ и в дополнение ко всему, процессор имеет очень «жирный» L2 кэш с суммарным объемом 12 Мб. Выпускался этот монстр по 45 нм техпроцессу. AMD очень сильно в этот момент времени отстала от Intel. Но за Intel был еще должок и самом начале 2008 года он настиг AMD в виде первой Super HEDT системы от Intel.

Intel Skulltrail

В феврале 2008 года Intel представила монстра, которому дала собственное имя – Skulltrail. Это была платформа, где производительность была возведена в абсолют, как и финальная стоимость всей системы. В основу данной платформы входили два экстремальных процессора, пришедших на смену Core 2 Extreme QX9650, но в форм-факторе LGA771.

Четырёхъядерный Core 2 Extreme QX9775 стоимостью от $1500 за штуку работал на частоте 3.2 ГГц, частота системной шины составляла 1600 МГц, L2 кэш по традиции был равен 12 Мб. Перед нами было все тоже ядро «Yorkfield», но адаптированное под другой (серверный) сокет. Пара этих процессоров устанавливалась в специальную материнскую плату Intel D5400XS, с двумя разъемами LGA771.

Intel не стала разрабатывать системную плату с нуля, она взяла за основу одно из своих серверных решений с набором системной логики Intel 5400 и адаптировала его для нужд обеспеченных энтузиастов. Для энтузиастов на материнской плате реализовали кнопки Power и Reset, индикатор POST-кодов и что самое главное: были сделаны отверстия, подходящие для установки систем охлаждения от обычной десктопной платформы в исполнении LGA775. Четыре слота PCI-Express наряду с двумя PCI дополняли общую картину.

Благодаря наличию двух чипов-коммутаторов NVIDIA nForce 100 SLI можно было установить 4 видеокарты. Суммарное количество линий PCI-Express составляло 32 штуки, но NVIDIA искусственно ограничила поддержу только двух видеокарт в режиме SLI. 3Way-Sli и Quad-Sli официально не поддерживались, а вот для AMD c её CrossFireX ограничений не было. Найти в продаже такую плату можно было имея порядка $600-650, что по современным меркам не кажется такой уж и большой суммой, но на фоне хороших середнячков тех лет, стоимостью до $200, такая сумма уже казалась чем-то фантастическим.

В Skulltrail кроме Core 2 Extreme QX9775 за $1500 каждый можно было устанавливать и серверные процессоры Intel Xeon 5400 серии, но они не имели в своем распоряжении свободного множителя, хотя плата вполне могла себе позволить разогнать пару Xeon по системной шине, для чего в BIOS материнской платы были соответствующие опции поднятия напряжений, начиная от ядер процессоров, чипсета и заканчивая оперативной памятью. Топовые Intel Xeon X5482, аналогичные по характеристикам Core 2 Extreme QX9775, за исключением свободного множителя, оценивались производителем в $1299, так что собирая самую высокопроизводительную и ультимативную сборку того времени речи о какой-либо экономии не шло.

Процессорная мощь всех 8-ми ядер для того времени была просто запредельной. Но как у любой системы, даже у Skulltrail были свои минусы. Первый и самый главный – это использование специфической серверной оперативной памяти стандарта DDR2 FB-DIMM. Такая оперативная память подходила только для серверных систем и имела высокие задержки, а также высокую стоимость и высокий нагрев. Установив в 4 слота 4 модуля памяти энтузиаст получал в свое распоряжение 4-х канальную подсистему оперативной памяти, которая на деле проигрывала скоростной двухканальной DDR2-SDRAM памяти и тем более отставала от новейшей DDR3-SDRAM, которая начала появляться на материнских платах с разъемом LGA775 с наборами системной логики Intel P45 и x38.

В результате, как и сейчас, мейнстрим системы обходят HEDT в классических играх, за счет лучшей сбалансированности и использовании играми малого количества высокочастотных ядер процессора. Но если играть в стратегические игры с тысячами юнитов на карте или шахматы, вот тут Skulltrail брала свое, как и во всех остальных задачах, связанных с рендерингом, кодированием и выполнением сложных математических расчётов и так далее.

В остальные минусы можно записать энергопотребление всей системы, нагрев и стоимость. Хотя для Super HEDT систем это условности, но тем не менее, TDP одного процессора составлял 150 Вт, DDR2 FB-DIMM также имела повышенное энергопотребление, относительно обычной DDR2-SDRRAM и нагрев до 60+ С для неё - это привычное явление. Пара топовых видеокарт в SLi также добавляли потребляемой мощности и на выходе Intel рекомендовала использовать 1 КВт блок питания для своей системы.

Что касается стоимости таких сборок, то она начиналась от $6000 и заканчивалась 10-12 тысячами долларов США. Их производили такие известных бренды как: Digital Storm, Falcon Northwest, Maingear, Puget Systems, Velocity Micro, Vigor Gaming, Voodoo PC и другие.

Для примера, сборка Maingear которая называлась Ephex Skulltrail, стоила скромные $8995. В неё входила сама платформа Intel Skulltrail, два разогнанных до 4 ГГц Core 2 Extreme QX9775 процессора, 4 Гб оперативной памяти DDR2 FB-DIMM с частотой 800 МГц, пара HDD Western Digital Raptor со скоростью вращения пластин в 10К оборотов, объединенных в RAID0 массив, пара двух чиповых видеокарт ATI Radeon HD 3870 X2 либо пара NVIDIA GeForce 8800 Ultra. Система охлаждения была основана на кастомной СВО, которая охлаждала как центральные, так и графические процессоры. За питание всей сборки отвечал 1200 Вт блок питания Silverstone DA1200.

Обладатель такого Super-HEDT ПК еще долго мог пользоваться всеми преимуществами наличия настоящих 8 процессорных ядер, но прогресс не стоял на месте и по весне 2010 года у обеспеченных энтузиастов снова появился шанс попробовать что-то запредельно новое, на этот раз еще более умопомрачительное в плане производительности.

EVGA Classified Super Record 2

В этот раз компания EVGA сделал подарок всем оверклокерам и энтузиастам, выпустив смою материнскую плату EVGA Classified Super Record 2 (SR-2) с двумя процессорными разъемами LGA1366. Полноценное развитие High-End Desktop PC или HEDT как раз началось с сокета LGA1366.

Сама платформа LGA 1366 уже отличалась своей стоимостью на фоне обычной десктопной платформы, но EVGA благодаря своей плате подняла её до небес. Стоимость самой платы, в основе которой лежало доработанное и переработанное под нужды оверклокеров серверное решение на базе системной логики Intel 5520, составляла не менее $600.

В отличие от Intel Skulltrail ярко выраженных слабых мест у этой платы не было. В EVGA Classified SR-2 можно было устанавливать серверные процессоры Intel Xeon 5500 и 5600 серий. К пятисотой серии процессоров относились процессоры с микроархитектурой Nehalem, которые содержали до 4-х ядер и выпускалась по 45 нм техпроцессу, а также более прогрессивные процессоры с микроархитектурой Westmere, которые производились по еще более тонкому техпроцессу – 32 нм и обладали шестью ядрами, что суммарно с технологией Hyper Threading для всей платформы давали 12 ядер или 24 потока.

Для покорения мировых рекордов необходимо было приобрести парочку топовых Зионов, цена за штуку которых составляла $1663. В марте 2010 года топовой моделью являлся Xeon X5680 с тактовой частотой 3.33 ГГц, а в следующем 2011 году, его место заняла еще более высокочастотная модель с индексом X5690, работающая уже на частоте 3.46 ГГц.

Подсистема оперативной памяти была представлена двенадцатью слотами, куда можно было официально установить 48 Гб памяти стандарта DDR3-SDRAM, а неофициально так и вовсе 96 Гб, с тактовой частотой до 1866 МГц. Трехканальный режим работы оперативной памяти помогал получать хорошую производительность, в задачах, которые требовали активного обмена данными между памятью и процессором. Семь слотов PCI-express x16 второго поколения позволяли устанавливать квартеты из видеокарт NVIDIA либо AMD с рабочей формулой x16+x16+x16+x16 и еще несколько слотов оставались свободными. Не обделена была плата USB и SATA интерфейсами, их количество было даже с избытком.

Для нужд оверклокеров на плате были реализованы привычные уже всем кнопки Power и Reset, индикатор POST кодов, точки замера всех основных напряжений мультиметром, от Vcore обоих процессоров, до напряжений модулей оперативной памяти, VTT, северного и южного мостов и так далее. EVGA SR-2 имела три микросхемы BIOS, одна из которых съемная. Это давало возможность, в случае неудачной перепрошивки откатиться на резервную копию BIOS, просто переключив переключатель на материнской плате в нужное положение (1-2-3).

В арсенале EVGA Classified SR-2 имелись несколько интересных дажмперов, которые помогали оверклокерам при экстремальном разгоне. Один из них «X-Cool» отвечал за стабильность системы при использовании жидкого азота, когда температура процессора падала ниже -50С, а другие JOH и I-Limit отвечали за стабильность системы при интенсивном оверклокинге. Плата также поддерживала подключение внешнего проводного пульта управления – EVBot, с помощью которого можно было на лету менять напряжения и разгонять пару Xeon по системной шине. Не обделены были и овеклокеры программной составляющей, с помощью специальной фирменной утилиты EVGA E-LEET Tuning Utility все манипуляции, связанные с разгоном можно было осуществлять прямо на рабочем столе Windows в режиме реального времени.

С помощью воздушного охлаждения пару шестиядерных процессоров можно было разогнать до 4.3 – 4.5 ГГц, а жидкий азот так и вовсе позволял получить в пике 6 ГГц по всем ядрам.

Придворный овеклокер EVGA – Vince "Kingpin" Lucido – установил с помощью этой платы не один мировой рекорд в 2D и 3D бенчмарках используя квартет видеокарт, но это оборудование досталось ему на безвозмездной основе, а всем остальным энтузиастам приходилось расстаться с цифрами, сопоставимыми со стоимостью Intel Skulltrail. Что касается цен в этом сегменте, то они также высоки и стабильны, как и сама производительность таких Super HEDT систем.

EVGA Classified SR-X

Понадобилось два года чтобы на смену EVGA Classified SR-2 пришла новая двухсокетная плата EVGA Classified SR-X. Но предыдущий успех повторить уже не получилось, хотя плата оказалась по всем своим возможностям и характеристикам под стать предыдущей. В этот раз на одном текстолите были размещены два Socket LGA2011 V1, которые поддерживали серверные процессоры Intel Xeon E5 с процессорными ядрами, принадлежащими к микроархитектуре Sandy Bridge и Ivy Bridge.

В основе материнской платы лежал серверный чипсет Intel C606, двенадцать слотов оперативной памяти стандарта DDR3-SDRAM работали в 4-х канальном режиме и официально поддерживали объем 96 Гб. Как у предыдущей модели, на плате имелось семь слотов PCI-Express x16, но уже третьего поколения, благодаря чему поддерживалась одновременная работа трех видеокарт, а если добавлялась четвертая, то она делила с третьей общую линию PCI-E x16 пополам.

Уже привычно наблюдались такие оверклокерские опции как наличие кнопок Power, Reset и Clear CMOS и диагностический LED индикатор, а также наличие контрольных точек для замера напряжения. Все инновации и технологии были направлены на тонкий тюнинг и разгон, но Intel убрала имевшуюся возможность разгона серверных процессоров Xeon по шине, и максимум на что могли рассчитывать энтузиасты – это на скромный диапазон BCLK в пределах 100 – 110 МГц.

Но по сравнению с предыдущей Super HEDT платформой SR-X поддерживала 10-ти ядерные процессоры, что суммарно с Hyper Threading позволяло обрабатывать 40 до потоков. У поддерживаемых процессов Xeon не было свободного множителя и частота многоядерных процессоров находилась в пределах трех гигагерц, что явно было недостаточно для построения производительной игровой системы. Рекомендованная стоимость EVGA Classified SR-X составляла $650, но отсутствие разгона свело всю популярность данного решения к минимуму.

Казалось, всё, гонка в премиальном секторе HEDT завершилась, стоимость Hi-End десктопных и HEDT решений достигла цифр, сопоставимых, а порою и превосходящих, лучшие бескомпромиссные Super HEDT решения прошлого. Стоимость отдельных материнских плат с одним сокетом перевалила за отметку $500-600, а за некоторые так и вовсе просят уже $1000.

До недавнего времени среди обычной линейки HEDT процессоров стоимость некоторых экземпляров (Intel Core i9-7980XE, 9980XE) достигала двух тысяч долларов, а о стоимости видеокарт в последние годы вообще лучше не упоминать, поэтому по итоговым суммам Hi-End Desktop системы и HEDT, получили паритет с системами аналогичными Intel Skulltrail и AMD Quadfather.

Intel Xeon W-3175X

В начале 2019 года, возник очередной прецедент, когда AMD начала выходить в лидеры гонки производительности, а Intel оказалась в догоняющих. Максимум, что тогда могла предложить intel обеспеченным энтузиастам это 18 ядер, относящихся к микроархитектуре Skylake, производящиеся по 14+++ нм тех процессу. А у AMD были Threadripper 2-го поколения с 24, 32 и даже 64 ядрами, изготавливающиеся по 7 нм техпроцессу. Intel нужен был свой «Крестный отец» и решение о его появлении было скоро принято.

Впервые новую платформу для избранных показали на Computex 2018, где на неизвестной плате, неизвестный серверный процессор Intel c 28 ядрами, при неизвестных обстоятельствах его охлаждения работал на тактовой частоте 5 ГГц, оперируя при этом 56 потоками и набравший в бенчмарке Cinebench R15 более 7 тысяч баллов, что было выше результатов конфигураций с парой EPYC 7601 или Xeon 8170. Информационный повод заявки на успех был получен. В новостях и в обсуждениях под ними читатели рассматривали фото и гадали об этой чудо-конфигурации. Позднее выяснилось, что система охлаждения была представлена высокопроизводительным чиллером HAILEA HC-1000B (735 Вт), а процессор потреблял более полу киловатта энергии.

По мере появления новой информации, картина о новой Super HEDT системе вырисовывалась все четче. И на момент поступления в розницу готовых компонентов уже было известно, с чем предстоит иметь дело.

Для борьбы в высокопроизводительном HEDT сегменте с конкурентом, Intel пошла на беспрецедентные меры. Самой производительной 28-ми ядерной модели Xeon в исполнении LGA 3647 был дарован свободный множитель и подтянуты тактовые частоты всех ядер. Таким единственным процессором, на который были возложены надежды, стал Intel Xeon W-3175X.

Номинальная частота ядер поколения Skylake составила 3.1 ГГц, в бусте пара ядер способна была работать на частоте 4.3 ГГц. Свободный множитель позволял поднять планку еще выше, тем самым была решена проблема запуска требовательных игр, которые любят не только количество ядер, но еще их тактовую частоту.

Аналогичная модель для серверного сегмента без возможности установки свободного множителя, но имеющая возможность установки в многосокетные конфигурации оценивалась свыше 10 тысяч долларов США. Поэтому Intel пришлось сделать такой подарок, ведь если бы стоимость одного процессора была 10 или более тысяч долларов, то смотрелся бы такой процессор нелепо, хотя бы потому что AMD Ryzen Threadripper были дешевле, намного дешевле. Но на выходе, розничная стоимость единственного процессора находилась в районе $4000 и хорошо, что сокет на материнской плате такого процессора был один!

В этот раз Intel не стала сама разрабатывать дизайн материнской платы, а отдала эту прерогативу ASUS, а в последующем нашлось еще два именитых производителя материнских плат, которые решили испытать себя на прочность, так как разработка и дизайн материнской платы для такого процессора были нетривиальным делом. Прибыли от выпуска таких плат явно не ожидалось, разработка была дороже, но имиджевая составляющая от того, что мы тоже «можем» перекрывала все затраты и риски.

На момент выхода в продажу процессора Intel Xeon W-3175X единственной материнской платой была ASUS ROG Dominus Extreme, в основе которой был серверный набор логики Intel C621 и персональное имя модели. Плата была оснащена двенадцатью слотами для модулей памяти DDR4 с частотой до 4200 МГц и общим объёмом до 192 Гбайт. Процессор поддерживал 6-ти канальный доступ к оперативной памяти. Подсистема питания включала сразу 32 фазы, что говорило о очень горячем нраве самой системы.

На PCB материнской платы можно встретить два 24-pin ATX коннектора питания для подключения сразу двух блоков питания, ведь при экстремальном разгоне 28-ми ядерный монстр потреблял более 1 КВт энергии. Набор слотов расширения включал четыре слота PCI Express 3.0 x16, которые могли разделить 48 линий процессора на конфигурации x16/x16/x16 или x16/x8/x16/x8, также была заявлена поддержка NVIDIA 4 Way-Sli и AMD CrossFireX.

Материнская плата имеет габариты 14 x 14 дюймов, что соответствует 36 x 36 см. Таким образом, материнская плата не подпадает ни под один фиксированный формат, такой как E-ATX или серверный стандарт SSI EEB. Но, ASUS расположила отверстия в PCB платы таким образом, чтобы материнскую плату можно было установить в крепления E-ATX - при условии, что ширины корпуса будет достаточно для её установки. В остальном, в этой материнской плате есть всё для разгона, тюнинга и мониторинга, как в любой привычной всем топовой ASUS плате, относящейся к ROG серии.

Для любителей моддинга есть встроенная RGB-подсветка и информационный 1.77” OLED-дисплей. Для подключения устройств хранения данных имеется восемь портов SATA III, два разъёма U.2 и четыре слота M.2. Последние размещены на двух платах ROG DIMM.2 и оснащены алюминиевыми радиаторами. Сетевые интерфейсы представлены 10 Гб/с адаптером от Aquantia модель AQC-107, гигабитным Intel I219-LM, Wi-Fi модулем Intel AC-9260 стандарта 802.11ac с поддержкой Bluetooth 5.0. Стоимость платы находилась в районе 2000-2200 долларов США, что вместе с процессором за $4000 и набором оперативной памяти за полторы - две тысячи долларов, делали эту систему доступной лишь избранным энтузиастам. Готовый бескомпромиссный конфиг стоил как новый автомобиль, далеко не бюджетной модели.

Несмотря на такую стоимость, у платы нашелся один очень серьезный недостаток, известный как проблема "холодного старта", когда плата не стартует и высвечивается код ошибки «code 00». Чтобы запустить систему нужно 2-3 попытки, а виной тому инженерный просчет инженеров ASUS или попросту брак, выявившийся, когда платы уже ушили в продажу. Проблемные платы имеют серийные номерами, начинающимися с K3xxxxx по K7xxxxx. Виной всему перепутанный номинал одного элемента, расположенного возле индикатора пост-кодов. Если прогреть феном эту область до 30 градусов или просто подержать на ней палец, то плата благополучно стартует.

После ASUS, свою плату для единственного процессора со свободным множителем выпустила Gigabyte – модель C621 Aorus Xtreme. С виду она очень похожа на изделие от ASUS, имела схожие хардварные характеристики, но вместо 4-х PCI-Express x16 слотов имеет семь. Какой-то вразумительной информации на счет её каких-либо отличительных качеств в сети я не нашел, кроме разве что сообщений о проблемах с программной составляющей. Даже на HWBOT.org нет ни одного результата с её участим, а значит ничего хорошего от этой платы ждать не стоит.

Шло время, близился к концу 2019-й года и вот наконец-то в последние дни декабря на сайте EVGA появилась новость о начале приема заявок на новую легенду, которую энтузиасты ждали почти целый год – EVGA SR-3 Dark. Анонс платы несколько раз переносился, но наконец-то он состоялся и внеся скромные $1799.99 в виде предоплаты, первые счастливые обладатели могли подержать этот шедевр инженерной мысли в своих руках начиная с 13-го января 2020 года. А для всех остальных, кто не успел внести предоплату, приходилось заплатить на 200 долларов больше или $1999.95

Политика EVGA часто предполагает некоторую задержку во времени появления своих продуктов, чтобы изучить конкурентов и сделать свой продукт еще лучше и такой подход весьма оправдан. Взять для примера предыдущего флагмана HEDT – EVGA x299 Dark для socket LGA2066. Эта плата вышла позже все производителей, когда еще были доступны только первые модели процессоров Core-X 7-й серии, но благодаря продуманной схемотехнике и наличию солидного запаса прочности, EVGA не стала перевыпускать новое поколение плат для 9-го и 10-го поколения процессоров Core-X, как это делали другие производители, не было у неё проблем, которые возникли у первой волны плат, связанных с перегревом VRM.

Одним словом у EVGA был соответствующий опыт, но в случае с EVGA SR-3 Dark никаких промашек, как у ASUS ROG Dominus Extreme и тем более у изделия от Gigabyte быть не должно, ведь на кону стояла репутация производителя.

В результате материнская плата поступила в продажу, она отличалась от предыдущих плат отличала буквально всем. Первое, что бросается в глаза - это размер платы, она стала более компактной и имела размер E-ATX, что позволило её установить в практически любой добротный корпус.

Плата насчитывает 16 слоев PCB, что делает её не такой уж легкой в производстве, это также отражается на её весе. Сокет и слоты оперативной памяти, которых стало 6 вместо 12, были развернуты на 90 градусов. Для шестиканального контроллера процессора 6 слотов вполне достаточно, меньше наводок – выше и стабильнее разгон, а ведь именно для него и покорения мировых рекордов создавалась эта материнская плата.

Система питания SR-3 состоит из 20 фаз питания (18 VCore, 1 VSA и 1 VCCIO) и еще три выделены для питания оперативной памяти. Со слов производителя, система питания способна выдержать нагрузку в 1200 Вт. Питание платы осуществляется от основного 24-контактного разъема, плюс имеется ещё четыре 8 pin разъёма.

VRM и чипсет охлаждается солидным водоблоком, где жидкость протекает по водоблоку от фаз питания до чипсета. Водоблок VRM можно интегрировать в имеющийся контур СВО. На плате также размещены 6 слотов PCI-Express 3.0 X16, пара М2 разъемов и ещё пара U.2 для SSD накопителей, 6 портов SATA 3.0 6 Гб/с и один Mini-SAS порт, который может трансформироваться в 4 SATA 3.0. Два слота M.2 и два порта U.2 напрямую подключены к линиям PCI-Express процессора.

Для геймеров плата располагает хорошим 5.1 звуковым кодеком Creative - Core3D Audio CA0132. А для сетевых баталий на плате можно найти сразу 3 разъема Ethernet, 2 из которых поддерживают подключение 10 Гб/c. Порты USB представлены в виде 8x USB 3.0, одним USB 3.1 Type A и одним USB 3.1 Type C.

Так как главная задача этой платы устанавливать мировые рекорды, помимо предназначенной для этих дел BIOS на материнской плате предусмотрено три микросхемы BIOS и различные механические переключатели режима её работы, которые необходимы при активных бенч-сессиях.

Заключение

Платформы Super HEDT, конечно же, заслуживают отдельного уважения, хотя бы за старания инженеров их разработавших, заставляют удивляться и испытывать восторг от их качественных и количественных характеристик. Но обладать ими в момент появления на рынке дано немногим, слишком уж велика цена. Хотя, как показывает практика, такие системы в отдельных задачах могут проиграть Hi-End десктопам. В 99% это касается игр, но владельцы этих систем явно не заядлые геймеры и понимают, зачем они им нужны, хотя в игры на них тоже комфортно играть.

Спустя годы такие системы очень сильно теряют в цене, и через пять лет от четырехзначных цифр в долларах США может остаться 10% первоначальной стоимости. Такова расплата за прогресс, который с каждым годом набирает обороты.

В конце этого года извечные противники из двух противоборствующих лагерей должны представить новые платформы HEDT, их характеристики уже вызывают неоднозначные чувства, касающиеся количества ядер. Возможно, одной из сторон будет выпущена и новая платформа Super HEDT, но обо всем этом мы узнаем в конце уходящего года.

А пока всем любителям быстрой компьютерной езды лучше начать откладывать деньги на будущий апгрейд, поскольку стоить новые «железки» будут немало.

Максим Романов aka Max1024