Июль получается не очень ярким, но есть один проект, который не затерялся бы и в какой-нибудь по-игровому жаркий месяц. В Stray мы влезем в рыжую шкуру кота, убегающего из полузаброшенного города, и коль не историей, так хоть возможностью заточить когти о чей-то диван она должна зацепить.

Какие еще занятия уготованы посреди лета – поведает наша традиционная статья.

XEL

Жанр Экшен Разработчик Tiny Roar Издатель Assemble Entertainment Платформы PC, Switch Дата выхода 12 июля 2022 года

Tiny Roar была основана в 2015 году и на сегодняшний день выпустила несколько проектов для мобильных платформ, например викторину про подводный мир на основе материалов канала BBC Earth. Также у нее был вагон не доживших до релиза заготовок, и схожая судьба могла ожидать XEL. Потратив полгода на создание своего самого амбициозного прототипа, немецкие разработчики убедились, что получается что-то не то, выкинули все в мусорку и начали дело с нуля. И все же сумели добраться до финишной черты.

Нам предстоит помочь космической путешественнице Рейд восстановить утраченную память и понять, как она очутилась на неведомой планете и куда делась высокотехнологичная цивилизация, следы существования которой здесь повсюду. Игра устроена по принципам серии Zelda и требует как активно исследовать мир, так и частенько решать головоломки – они сосредоточены в основном не на пестрой цветущей поверхности, а в более мрачных подземельях, где нашлось место даже небольшим хоррор-вставкам.

Противниками в основном выступают механические создания, среди которых есть похожие как на людей, так и на животных. Рейд таким не напугаешь: она настоящий мастер боевых искусств и ловко орудует кибернетическим мечом, аналогом крюка, позволяющим подтягиваться к неприятелям, и даже огнеметом. Попасть по ней тоже непросто – юркая дама, да еще и со щитом! В свободную от битв минутку оружие и всяческие гаджеты можно улучшить, подготовившись ко встрече с более опасными соперниками.

Есть у героини и способность, благодаря которой даже самым грозным врагам не поздоровится. Рейд способна путешествовать во времени и заставать неприятелей врасплох тогда, когда они еще не были столь хороши. Заодно прыжки в прошлое помогают получать доступ к заблокированным нынче районам и раскрывать сюжетную подоплеку событий. И не нужно бояться, что из-за столь комплексной структуры XEL отнимет сотни часов. По словам авторов, они прекрасно понимают, что у людей есть жизнь за пределами экрана.

As Dusk Falls

Жанр Приключение Разработчик Interior/Night Издатель Xbox Game Studios Платформы PC, Xbox One/Series Дата выхода 19 июля 2022 года

Quantic Dream, конечно, не изобрела интерактивные фильмы, но едва ли не лучше всех разобралась, как делать нелинейные драмы, а Detroit: Become Human и вовсе стала пиком эволюции жанра с точки зрения ветвистости сюжета и постановки. За пару лет до выхода «Стать человеком» ведущий геймдизайнер Heavy Rain и Beyond: Two Souls Кэролайн Маршал решила уйти из команды Дэвида Кейджа и основать свое дело. Первый результат трудов новой студии заявлен как духовный собрат сериалов «Во все тяжкие» и «Фарго» - то есть амбиций британцам не занимать.

As Dusk Falls в шести главах рассказывает историю двух семей, чьи пути пересекаются в аризонской глуши. Одна ячейка общества занимается переездом в связи с новой работой отца – его и так это не слишком радует, а тут еще и супруга с ее свекром вечно препираются. Вторая компания – три брата с разными характерами, от агрессивного до мягкого, не чурающиеся уголовных преступлений ради наживы. Автомобили семей чудом не сталкиваются лоб в лоб на шоссе, но все же встреча сторон неизбежна через десяток минут при не менее напряженных обстоятельствах.

Разработчики обещают, что принимать решения, касающиеся судьбы персонажей, придется в среднем каждые двадцать секунд: сюда входят как выборы в диалогах, так и несложные QTE-элементы. Добавляет перчинки возможность проходить игру вместе с 2-8 друзьями – как по сети, так и бок о бок (для этого нужен смартфон с тематическим приложением). Если участникам не удастся найти компромисс по очередному вопросу, система сама случайным образом выберет решение. Но самые недовольные и убежденные в собственной правоте смогут насильно навязать свое мнение. Воспользоваться такой опцией позволят не более трех раз (то ли за одну главу, то ли за все шесть), причем партнеры будут иметь право «перебить» этот супераргумент своим.

Все сделанные выборы As Dusk Falls будет запоминать не только ради адаптации сценария, но и ради того, чтобы в конце эпизода продемонстрировать наш психологический портрет. Также, подобно Detroit: Become Human, нам покажут сетку возможных вариантов развития событий – и позволят легко пройти заново любой момент. И если история не подкачает, это будет забава отнюдь не на один вечер.

Stray

Жанр Приключение Разработчик BlueTwelve Studio Издатель Annapurna Interactive Платформы PC, PlayStation 4/5 Дата выхода 19 июля 2022 года

Игровая индустрия всегда больше любила собак, чем котов: сходу можно вспомнить Псину из Fallout, Бумера из Far Cry и даже бигля из Duck Hunt. Бывшие художники Ubisoft, скрывающиеся под псевдонимами Koola и Viv, решили ситуацию изменить и подготовили проект о рыжем мурзике, уже вышедший в число наиболее ожидаемых игр года, судя по чарту продаж Steam.

Вместо ловли мышей безымянному коту предстоит решить куда более глобальную задачу – выбраться из киберпанк-города, брошенного людьми и населенного антропоморфными роботами. При создании поселения авторы вдохновлялись давно снесенным гонконгским Коулуном, и у них получился настоящий «муравейник» - душный, очень плотно застроенный и обеспечивающий «вертикальность» геймплея. Основу игры составят как раз прыжки по парапетам, кондиционерам, неоновым вывескам, болтающимся балкам – за счет этого усатый герой будет как вскарабкиваться на вершины зданий, так и спускаться в канализацию.

Stray – приключение достаточно миролюбивое, однако найдутся у кота и противники – странные жуки, отбиваться от которых поможет спутник-дрон. Летающий ассистент также даст возможность считывать информацию с предметов, взаимодействовать с роботами, получать квесты и решать головоломки. И некоторые из задачек потребуют истинно кошачьего подхода: скажем, долго царапать дверь, пока ее наконец не откроют. А потом сидеть на месте и не входить – потому что никто не смеет решать, что вам делать!

Воспроизведение повадок животного было главной миссией BlueTwelve Studio, и, кажется, справилась команда отлично. Подрать чей-нибудь ковер, начать вылизываться или чесать за ухом, заурчать и замурлыкать, запрыгнуть на доску к андроидам-шахматистам и поскидывать фигуры на землю или свернуться клубком возле робота-гитариста – французы хотят, чтобы мы действительно почувствовали себя котом. Если к этому будет приложен еще и достойный изучения мир – вообще отлично.

Immortality

Жанр Интерактивный фильм Разработчик Sam Barlow, Half Mermaid Издатель Half Mermaid Платформы PC, Xbox Series Дата выхода 26 июля 2022 года

Сэм Барлоу давно зарекомендовал себя как автор удивляющих проектов. Ему, как ведущему дизайнеру и сценаристу, удалась, пожалуй, самая необычная часть Silent Hill – Shattered Memories, лишенная боевой системы и подстраивающая вид локаций и монстров под поведение игрока. Вскоре после ухода из Climax Studios мужчина выпустил Her Story, посвященную ковырянию в полицейском архиве через поисковую строку, затем развил идею в Telling Lies, а сейчас решил немного изменить формат взаимодействия между пользователем и проектом.

В Immortality мы расследуем исчезновение несостоявшейся кинозвезды Мариссы Марсель. Девушка снялась в трех триллерах, сыграв, например, посланницу дьявола в адаптации готического романа «Монах» Мэтью Грегори Льюиса. Вот только ни один из них почему-то не вышел в прокат. Зато теперь все три фильма, а также закулисные сьемки, интервью с прессой и выпуски шоу а-ля «Вечерний Ургант» в нашем распоряжении, пускай в виде разрозненных клипов.

Вместо сбора зацепок по ключевым словам, как прежде, мы должны просматривать ролики в поисках закономерностей и подсказок. Приглянулись какой-нибудь предмет или чье-нибудь лицо – щелкаем на него и попадаем уже в другую запись. Также пригодится фоторежим, позволяющий более внимательно изучить отдельные моменты, а уже из коллекции скриншотов можно перескочить в соответствующий клип. Этот инструмент особенно полезен потому, что никакого журнала или другого способа фиксировать наводки нет, как нет и явных индикаторов прогресса.

Именно полная свобода кажется основным козырем и ахиллесовой пятой Immortality. Материала чрезвычайно много: даже кликая на обувь, столы, ножи, маски и страницы сценария, вы попадете в какой-нибудь ролик, ведущий еще куда-нибудь. Наверняка многим проект покажется слишком «бесцельным» и неконкретным, зато других витиеватая детективная история наверняка порадует. В любом случае, продукт намечается необычный и штучный.

На сдачу

F1 22 – очередной сезон «Формулы-1» предлагает с головой погрузиться в сетевой режим F1 Life и непременно потратить в нем пачку денег на наушники Beats и новую футболку для своего пилота – а вы чего ждали после перехода серии к EA? (1 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Noctem – ужастик про студентку, вернувшуюся в родное гнездышко на Аляске после смерти отца и столкнувшуюся с паранормальными явлениями (1 июля 2022 года; PC).

Arcadegeddon – сетевой шутер про спасителей аркадного автомата от вирусов, созданный авторами провальной Predator: Hunting Grounds (5 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Matchpoint: Tennis Championships – симулятор тенниса, хвастающийся глубоко проработанным режимом карьеры и реалистичной физикой мяча (7 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

The Tale of Bistun – экшен по мотивам персидской поэмы «Хосров и Ширин» в перерывах между шинкованием монстров предложит, следуя шепоту, привести резчика по камню к разгадке тайны его личности и спасению горы Бистун от порчи (13 июля 2022 года; PC).

Loopmancer – нашпигованный перестрелками и мордобоем «рогалик» про воскресшего после убийства детектива, разыскивающего пропавшую журналистку (14 июля 2022 года; PC).

Hazel Sky – приключения инженера-авиаконструктора на необитаемом острове под радиокомментарии его новой подруги (20 июля 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

River City Saga: Three Kingdoms – beat ‘em up в эпоху Троецарствия охватывает сразу несколько исторических событий вроде битвы у Красной скалы (21 июля 2022 года; PC, PlayStation 4, Switch).

Wayward Strand – характерной чертой приключенческой игры о школьнице и пациентах висящей в воздухе больницы станет реальное время: обитатели занимаются своими делами, даже когда мы бездействуем (21 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Bear & Breakfast – милая управленческая стратегия про медведя и его лесную гостиницу (28 июля 2022 года; PC, Switch).

Xenoblade Chronicles 3 – новая часть замечательной серии JRPG позволяет выпустить на поле брани сразу семерых бойцов – им предстоит прекратить бесконечную войну двух наций на планете Айониос (29 июля 2022 года; Switch).

Александр Кошта aka Top