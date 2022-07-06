Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Главные игры июля 2022 года

Июль получается не очень ярким, но есть один проект, который не затерялся бы и в какой-нибудь по-игровому жаркий месяц.
+
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision

Оглавление

Вступление

Июль получается не очень ярким, но есть один проект, который не затерялся бы и в какой-нибудь по-игровому жаркий месяц. В Stray мы влезем в рыжую шкуру кота, убегающего из полузаброшенного города, и коль не историей, так хоть возможностью заточить когти о чей-то диван она должна зацепить.

реклама

Какие еще занятия уготованы посреди лета – поведает наша традиционная статья.

600x338 46 KB. Big one: 1920x1080 78 KB

XEL

Жанр Экшен
Разработчик Tiny Roar
Издатель Assemble Entertainment
Платформы PC, Switch
Дата выхода 12 июля 2022 года

Tiny Roar была основана в 2015 году и на сегодняшний день выпустила несколько проектов для мобильных платформ, например викторину про подводный мир на основе материалов канала BBC Earth. Также у нее был вагон не доживших до релиза заготовок, и схожая судьба могла ожидать XEL. Потратив полгода на создание своего самого амбициозного прототипа, немецкие разработчики убедились, что получается что-то не то, выкинули все в мусорку и начали дело с нуля. И все же сумели добраться до финишной черты.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Нам предстоит помочь космической путешественнице Рейд восстановить утраченную память и понять, как она очутилась на неведомой планете и куда делась высокотехнологичная цивилизация, следы существования которой здесь повсюду. Игра устроена по принципам серии Zelda и требует как активно исследовать мир, так и частенько решать головоломки – они сосредоточены в основном не на пестрой цветущей поверхности, а в более мрачных подземельях, где нашлось место даже небольшим хоррор-вставкам.

600x338 94 KB. Big one: 1920x1080 409 KB

Противниками в основном выступают механические создания, среди которых есть похожие как на людей, так и на животных. Рейд таким не напугаешь: она настоящий мастер боевых искусств и ловко орудует кибернетическим мечом, аналогом крюка, позволяющим подтягиваться к неприятелям, и даже огнеметом. Попасть по ней тоже непросто – юркая дама, да еще и со щитом! В свободную от битв минутку оружие и всяческие гаджеты можно улучшить, подготовившись ко встрече с более опасными соперниками.

Есть у героини и способность, благодаря которой даже самым грозным врагам не поздоровится. Рейд способна путешествовать во времени и заставать неприятелей врасплох тогда, когда они еще не были столь хороши. Заодно прыжки в прошлое помогают получать доступ к заблокированным нынче районам и раскрывать сюжетную подоплеку событий. И не нужно бояться, что из-за столь комплексной структуры XEL отнимет сотни часов. По словам авторов, они прекрасно понимают, что у людей есть жизнь за пределами экрана.

600x338 76 KB. Big one: 1920x1080 294 KB

реклама

As Dusk Falls

Жанр Приключение
Разработчик Interior/Night
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 19 июля 2022 года

Quantic Dream, конечно, не изобрела интерактивные фильмы, но едва ли не лучше всех разобралась, как делать нелинейные драмы, а Detroit: Become Human и вовсе стала пиком эволюции жанра с точки зрения ветвистости сюжета и постановки. За пару лет до выхода «Стать человеком» ведущий геймдизайнер Heavy Rain и Beyond: Two Souls Кэролайн Маршал решила уйти из команды Дэвида Кейджа и основать свое дело. Первый результат трудов новой студии заявлен как духовный собрат сериалов «Во все тяжкие» и «Фарго» - то есть амбиций британцам не занимать.

As Dusk Falls в шести главах рассказывает историю двух семей, чьи пути пересекаются в аризонской глуши. Одна ячейка общества занимается переездом в связи с новой работой отца – его и так это не слишком радует, а тут еще и супруга с ее свекром вечно препираются. Вторая компания – три брата с разными характерами, от агрессивного до мягкого, не чурающиеся уголовных преступлений ради наживы. Автомобили семей чудом не сталкиваются лоб в лоб на шоссе, но все же встреча сторон неизбежна через десяток минут при не менее напряженных обстоятельствах.

600x338 49 KB. Big one: 1920x1080 106 KB

Разработчики обещают, что принимать решения, касающиеся судьбы персонажей, придется в среднем каждые двадцать секунд: сюда входят как выборы в диалогах, так и несложные QTE-элементы. Добавляет перчинки возможность проходить игру вместе с 2-8 друзьями – как по сети, так и бок о бок (для этого нужен смартфон с тематическим приложением). Если участникам не удастся найти компромисс по очередному вопросу, система сама случайным образом выберет решение. Но самые недовольные и убежденные в собственной правоте смогут насильно навязать свое мнение. Воспользоваться такой опцией позволят не более трех раз (то ли за одну главу, то ли за все шесть), причем партнеры будут иметь право «перебить» этот супераргумент своим.

Все сделанные выборы As Dusk Falls будет запоминать не только ради адаптации сценария, но и ради того, чтобы в конце эпизода продемонстрировать наш психологический портрет. Также, подобно Detroit: Become Human, нам покажут сетку возможных вариантов развития событий – и позволят легко пройти заново любой момент. И если история не подкачает, это будет забава отнюдь не на один вечер.

600x338 58 KB. Big one: 1920x1080 264 KB

Stray

Жанр Приключение
Разработчик BlueTwelve Studio
Издатель Annapurna Interactive
Платформы PC, PlayStation 4/5
Дата выхода 19 июля 2022 года

Игровая индустрия всегда больше любила собак, чем котов: сходу можно вспомнить Псину из Fallout, Бумера из Far Cry и даже бигля из Duck Hunt. Бывшие художники Ubisoft, скрывающиеся под псевдонимами Koola и Viv, решили ситуацию изменить и подготовили проект о рыжем мурзике, уже вышедший в число наиболее ожидаемых игр года, судя по чарту продаж Steam.

Вместо ловли мышей безымянному коту предстоит решить куда более глобальную задачу – выбраться из киберпанк-города, брошенного людьми и населенного антропоморфными роботами. При создании поселения авторы вдохновлялись давно снесенным гонконгским Коулуном, и у них получился настоящий «муравейник» - душный, очень плотно застроенный и обеспечивающий «вертикальность» геймплея. Основу игры составят как раз прыжки по парапетам, кондиционерам, неоновым вывескам, болтающимся балкам – за счет этого усатый герой будет как вскарабкиваться на вершины зданий, так и спускаться в канализацию.

600x338 97 KB. Big one: 1920x1080 740 KB

Stray – приключение достаточно миролюбивое, однако найдутся у кота и противники – странные жуки, отбиваться от которых поможет спутник-дрон. Летающий ассистент также даст возможность считывать информацию с предметов, взаимодействовать с роботами, получать квесты и решать головоломки. И некоторые из задачек потребуют истинно кошачьего подхода: скажем, долго царапать дверь, пока ее наконец не откроют. А потом сидеть на месте и не входить – потому что никто не смеет решать, что вам делать!

Воспроизведение повадок животного было главной миссией BlueTwelve Studio, и, кажется, справилась команда отлично. Подрать чей-нибудь ковер, начать вылизываться или чесать за ухом, заурчать и замурлыкать, запрыгнуть на доску к андроидам-шахматистам и поскидывать фигуры на землю или свернуться клубком возле робота-гитариста – французы хотят, чтобы мы действительно почувствовали себя котом. Если к этому будет приложен еще и достойный изучения мир – вообще отлично.

реклама



600x338 60 KB. Big one: 1920x1080 440 KB

Immortality

Жанр Интерактивный фильм
Разработчик Sam Barlow, Half Mermaid
Издатель Half Mermaid
Платформы PC, Xbox Series
Дата выхода 26 июля 2022 года

Сэм Барлоу давно зарекомендовал себя как автор удивляющих проектов. Ему, как ведущему дизайнеру и сценаристу, удалась, пожалуй, самая необычная часть Silent Hill – Shattered Memories, лишенная боевой системы и подстраивающая вид локаций и монстров под поведение игрока. Вскоре после ухода из Climax Studios мужчина выпустил Her Story, посвященную ковырянию в полицейском архиве через поисковую строку, затем развил идею в Telling Lies, а сейчас решил немного изменить формат взаимодействия между пользователем и проектом.

В Immortality мы расследуем исчезновение несостоявшейся кинозвезды Мариссы Марсель. Девушка снялась в трех триллерах, сыграв, например, посланницу дьявола в адаптации готического романа «Монах» Мэтью Грегори Льюиса. Вот только ни один из них почему-то не вышел в прокат. Зато теперь все три фильма, а также закулисные сьемки, интервью с прессой и выпуски шоу а-ля «Вечерний Ургант» в нашем распоряжении, пускай в виде разрозненных клипов.

600x338 38 KB. Big one: 1920x1080 75 KB

Вместо сбора зацепок по ключевым словам, как прежде, мы должны просматривать ролики в поисках закономерностей и подсказок. Приглянулись какой-нибудь предмет или чье-нибудь лицо – щелкаем на него и попадаем уже в другую запись. Также пригодится фоторежим, позволяющий более внимательно изучить отдельные моменты, а уже из коллекции скриншотов можно перескочить в соответствующий клип. Этот инструмент особенно полезен потому, что никакого журнала или другого способа фиксировать наводки нет, как нет и явных индикаторов прогресса.

Именно полная свобода кажется основным козырем и ахиллесовой пятой Immortality. Материала чрезвычайно много: даже кликая на обувь, столы, ножи, маски и страницы сценария, вы попадете в какой-нибудь ролик, ведущий еще куда-нибудь. Наверняка многим проект покажется слишком «бесцельным» и неконкретным, зато других витиеватая детективная история наверняка порадует. В любом случае, продукт намечается необычный и штучный.

600x338 45 KB. Big one: 1920x1081 223 KB

На сдачу

  • F1 22 – очередной сезон «Формулы-1» предлагает с головой погрузиться в сетевой режим F1 Life и непременно потратить в нем пачку денег на наушники Beats и новую футболку для своего пилота – а вы чего ждали после перехода серии к EA? (1 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 68 KB. Big one: 1920x1080 380 KB
  • Noctem – ужастик про студентку, вернувшуюся в родное гнездышко на Аляске после смерти отца и столкнувшуюся с паранормальными явлениями (1 июля 2022 года; PC).

600x338 69 KB. Big one: 1920x1080 437 KB
  • Arcadegeddon – сетевой шутер про спасителей аркадного автомата от вирусов, созданный авторами провальной Predator: Hunting Grounds (5 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 76 KB. Big one: 1920x1080 207 KB
  • Matchpoint: Tennis Championships – симулятор тенниса, хвастающийся глубоко проработанным режимом карьеры и реалистичной физикой мяча (7 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 52 KB. Big one: 1920x1080 215 KB
  • The Tale of Bistun – экшен по мотивам персидской поэмы «Хосров и Ширин» в перерывах между шинкованием монстров предложит, следуя шепоту, привести резчика по камню к разгадке тайны его личности и спасению горы Бистун от порчи (13 июля 2022 года; PC).

600x338 102 KB. Big one: 1920x1080 540 KB
  • Loopmancer – нашпигованный перестрелками и мордобоем «рогалик» про воскресшего после убийства детектива, разыскивающего пропавшую журналистку (14 июля 2022 года; PC).

600x338 69 KB. Big one: 1920x1080 266 KB
  • Hazel Sky – приключения инженера-авиаконструктора на необитаемом острове под радиокомментарии его новой подруги (20 июля 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 112 KB. Big one: 1920x1080 942 KB
  • River City Saga: Three Kingdoms – beat ‘em up в эпоху Троецарствия охватывает сразу несколько исторических событий вроде битвы у Красной скалы (21 июля 2022 года; PC, PlayStation 4, Switch).

600x338 91 KB. Big one: 1920x1080 417 KB
  • Wayward Strand – характерной чертой приключенческой игры о школьнице и пациентах висящей в воздухе больницы станет реальное время: обитатели занимаются своими делами, даже когда мы бездействуем (21 июля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 112 KB. Big one: 1920x1080 809 KB
  • Bear & Breakfast – милая управленческая стратегия про медведя и его лесную гостиницу (28 июля 2022 года; PC, Switch).

600x338 124 KB. Big one: 1920x1080 709 KB
  • Xenoblade Chronicles 3 – новая часть замечательной серии JRPG позволяет выпустить на поле брани сразу семерых бойцов – им предстоит прекратить бесконечную войну двух наций на планете Айониос (29 июля 2022 года; Switch).

600x338 139 KB. Big one: 1920x1080 842 KB

Александр Кошта aka Top

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор top главные игры

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Главные игры июля 2022 года
+
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
5
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
58
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
17
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
7
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
2
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
20
Тинькофф банк вернул деньги блогеру, у которого списали 100% рекламного дохода в виде комиссии
10
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
11
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
15
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
19
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
2
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
23
Компания JuiShark выпустила башенный кулер для SSD и он может снизить температуру на 52 градуса
9
Билайн хочет передать персональные данные абонентов Альфа-банку и продуктовым магазинам
4
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
7
Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
9

Сейчас обсуждают

Алексей Румянцев
09:18
так и будет
Власти США хотят запретить ASML экспорт в Китай любых литографических сканеров
Michiru1
09:17
А когда вы нежелание верхушки РФии терять деньги, вы перевернули в "добросовестного поставщика"?
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
SergantTamplier
09:10
Что за "эшик"?
На фоне обрушения рубля курс Aliexpress резко взлетел до 71 рубля за доллар
Michiru1
09:07
Так ядра Xe заточены под техпроцесс TSMC. Зачем одни и теже ядра под абсолютно разные техпроцессы проектировать?
Intel начнет массовое производство по техпроцессу Intel 4 во втором полугодии
Michiru1
09:04
Как же русня обиженная на мир... Ущемляют их блин(((
Россияне могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в GOG, но с наценками
Michiru1
08:59
Олухи из ТSMC немного улучшили н7 и переименовали в н6, когда там 6-ти нанометрами даже и не пахнет. Т.е. штеуд мог назвать свой 14+++ и 12 и 11 и 10нм.
Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S официально поддерживает память DDR-5600 и DDR4-3200
SANEKS
08:50
"чтобы логично завершить серию и сменить формат подачи материала." Отображения на мониторе сфотканые на кирпич - это твой конёк, если не избавился после первой части и дотянул так до 8-й то сорян. Я л...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Sanya_Badis
08:49
Вы действительно столь наивны, что считаете, что цены, по которым продают в самом Китае и цены, по которым продают на алиэкспрессе идентичны?
Видеокарта NVIDIA Ampere впервые в топ-5 – опубликована статистика Steam за июнь 2022 года
Sheshenbek
08:48
Блин, думал концовка будет логичная. ( Поссать в этот ящик и выкинуть на мусорку )
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Archimedes
08:43
Когда кризис был только у нас, Запад делал на нас деньги. Когда кризис начался у них, они втянули в него все страны мира. Чему ты радуешься? На кормушке Госдепа сидишь?
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем