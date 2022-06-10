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Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом

Тестирование видеокарты Radeon RX 6800 XT и еще пяти графических ускорителей в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440, 3840 х 2160 и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6800 XT, основанной на GPU Navi 21 (микроархитектура RDNA 2), в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3840 х 2160.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

  • GeForce RTX 3070;
  • GeForce RTX 3060 Ti;
  • GeForce RTX 2080 Super;
  • Radeon RX 6800 XT;
  • Radeon RX 5700 XT.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 6800 XT. В зависимости от разрешения и режима работы она опередила прямого конкурента GeForce RTX 3080 на 4% – 12%.

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant новинка компании AMD показала весьма приличные результаты. Несмотря на то, что в этой игре доминируют «зеленые» ускорители, Radeon RX 6800 XT разделила вторую строчку с таким серьезным соперником, как GeForce RTX 2080 Ti.

Cyberpunk 2077

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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 графический ускоритель Radeon RX 6800 XT продемонстрировал равную производительность со старшей картой NVIDIA в разрешении 1920 х 1080. Однако в более высоких разрешениях 2560 х 1440 и 3840 х 2160 отстал от нее. Тем не менее, «красный» новичок оставил позади флагман прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti.

Days Gone

  • Версия 1.0.7.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone расклад сил похож на ситуацию в игре Biomutant.

Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 графический ускоритель Radeon RX 6800 XT показал равные результаты со своим прямым конкурентом из «зеленого» лагеря GeForce RTX 3080.

Hitman 3

  • Версия 1.08.
  • DirectX 12.
    • Экранный режим - эксклюзивный полный.
    • Сглаживание - SSAA 1.40.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество экранного рейкастинга - высокое.
    • Затенение с переменной точностью - качество.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

В игре Hitman 3 ситуация была похожа на расклад сил в игре Days Gone и Biomutant.

The Witcher 3: Wild Hunt

  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - выключено.
    • Размытие - выключено.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Свечение - выключено.
    • Повышенная четкость - выключена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - выключены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - высокое.
    • Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

В проекте The Witcher 3: Wild Hunt новичок немного отстал от видеокарты GeForce RTX 3080, но при этом в разрешении 3840 х 2160 камня на камне не оставил от ускорителя GeForce RTX 2080 Ti.

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.4.5.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion графическая карта Radeon RX 6800 XT составила достойную конкуренцию GeForce RTX 3080.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме работы ускоритель Radeon RX 6800 XT заметно отставал от своего прямого конкурента GeForce RTX 3080. Однако после разгона он сократил разрыв с ускорителем компании NVIDIA.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Radeon RX 6800 XT была быстрее GeForce RTX 3080 в игре Assassin's Creed Valhalla.
  • Radeon RX 6800 XT показала относительно равные результаты с GeForce RTX 3080 в игре Far Cry 5.
  • Radeon RX 6800 XT была медленнее GeForce RTX 3080 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

Видеокарта Radeon RX 6800 XT опередила ускоритель GeForce RTX 3080 в одной игре из восьми. В одном проекте модели показали одинаковые результаты, еще в шести играх «зеленый» конкурент был впереди.

Radeon RX 6800 обеспечила комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные ею в разрешении 3840 х 2160 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

  • GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 60 000 рублей;
  • GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 53 500 рублей;
  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 45 000 рублей;

  • Radeon RX 6800 XT 16384 Мбайт - 65 000 рублей;
  • Radeon RX 6800 16384 Мбайт - 45 500 рублей;
  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 90 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировала видеокарта GeForce RTX 3080.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт отменный графический ускоритель. Видеокарта Radeon RX 6800 XT в целом уступила ускорителю GeForce RTX 3080, однако при этом уверенно опережала прошлый флагман компании NVIDIA – GeForce RTX 2080 Ti. Это само по себе является большим достижением. Необходимо отметить приемлемую рекомендованную стоимость «красной» видеокарты, благодаря чему она весьма привлекательна для приобретения.

В целом видеокарта Radeon RX 6800 XT была немного медленнее GeForce RTX 3080. Однако за меньшую цену она уверенно обеспечила комфортную производительность практически во всех протестированных играх.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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