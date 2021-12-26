Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 50 000 до 60 000 рублей.
Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Origins
1920х10801% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins первую позицию разделили системы Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super. Вторую строчку заняли связки Core i5-11400F + GeForce GTX 1650 Super и Core i3-10105F + GeForce GTX 1660. При этом они незначительно отстали от лидера.
Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 сложилась ситуация, похожая на расклад сил в проекте Assassin's Creed Origins. Правда, есть одно «но» – Cyberpunk 2077 предъявил настолько суровые требования к графической подсистеме, что лидеры смогли обеспечить только приемлемую производительность.
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
В зомбо-шутере Days Gone уверенно лидировала конфигурация Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super на 8% – 9%.
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Far Cry 5
1920х10801% low и average FPS
В боевике Far Cry 5 первую строчку разделили связки Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660 и Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super. При этом они ушли в заметный отрыв от остальных участников тестирования.
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Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
В новом проекте про приключения агента 47 расклад сил был похож на прошлую игру. Правда, при этом лидеры продемонстрировали посредственные результаты.
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Humankind
1920х10801% low и average FPS
В стратегии Humankind доминировали сразу четыре системы с процессорами AMD: Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660, Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5500 ХТ, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super. При этом они продемонстрировали достаточную для 4Х стратегии производительность.
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The Witcher 3: Wild Hunt
1920х10801% low и average FPS
В проекте The Witcher 3: Wild Hunt на первой позиции расположилась конфигурация Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660. Вторую строчку оккупировала большая группа в «полосатых купальниках»: Core i3-10105F + GeForce GTX 1660, Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5500 ХТ, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super.
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Watch Dogs Legion
1920х10801% low и average FPS
В боевике Watch Dogs Legion лидировали связки Core i3-10105F + Radeon RX 5500 ХТ и Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5500 ХТ. При этом даже после разгона они смогли показать только приемлемую производительность.
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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала система Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660. Второе место разделила большая группа комплектов: Core i3-10105F + GeForce GTX 1660, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super. На третьей строчке разместилась связка Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5500 ХТ.
Лидеры показали высокие результаты в таких проектах, как Assassin's Creed Origins, Days Gone, Far Cry 5, Humankind и The Witcher 3: Wild Hunt. В оставшихся трех играх у них наблюдались заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность «пальму первенства» отстояла связка Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660, при этом она поделила ее с конфигурацией Core i3-10105F + GeForce GTX 1660. На втором месте расположились Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super. Третью позицию разделили системы Core i3-10105F + Radeon RX 5500 ХТ и Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5500 ХТ.
Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальным вариантом для приобретения будет связка Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Вдобавок процессор Ryzen 5 3500Х поддерживает 6/6 потоков, что является неплохим заделом на ближайшее будущее.
Хорошей альтернативой станет система Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super. У нее менее производительный процессор, чем у лидирующей конфигурации. Но этот недостаток с легкостью компенсируется более мощной видеокартой.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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