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Вступление

Анонс прошел, отгремели фанфары, у нас впереди куча разных тестов и обзоров новой платформы, но уже сейчас понятно, что компании Intel удалось пошуметь и приободрить своих поклонников. Многие восприняли новую платформу с оптимизмом и воодушевлением, но потом настало утро следующего дня и пришло прозрение. Люди стали задавать вопросы сами себе и разумных ответов не могли даже предположить.

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Например, где память? Да, та самая память DDR5, которую уже год пиарили, говорили, что это будет прорыв, но это все пока оказалось на бумаге. В реальных ситуациях о прорыве пока говорить рано. Тенденции понятны, но вот здесь и сейчас – это далеко не такая однозначная победа над DDR4. Еще один вопрос: зачем нужны энергоэффективные ядра? Нам поясняют, что для экономии энергии и что-то там про «спасение планеты», «зеленый мир». На каком-то этапе начинаешь чувствовать, что маркетинг посыпался. С другой стороны, кто-то должен быть первым, представить эти новые непопулярные решения и снискать славу.

В целом все вышло не так уж плохо в плане производительности и удалось дать бой компании AMD. Однако невольно начинаешь мечтать: «Что, если б не это с 8 производительными ядрами и 8 энергоэффективными, а 16 производительных с HT и все это в рамках какого-нибудь нового 7 нм техпроцесса, а не обкатанного 10 нм?» Ведь очевидно, что это была бы победа, чистая и убедительная. И вот приходит понимание того, что сейчас 16 быстрых ядер в рамках этого процесса было представить сложно. Тогда бы нужно было PL1=PL2=241 Вт умножать смело на два, а такое количество тепла можно отвести только азотом. Выпускать не 16 ядерный процессор – упасть в грязь лицом напротив противника. Пришлось сманеврировать и выпустить формально 16 ядер. К тому же надо было подкинуть работы программистам, а то их развелось сейчас очень много, и они сидят без дела, а так можно заняться оптимизацией и прочими играми в эффективность.

Обычный человек мечтает просто прийти в магазин, купить доступную плату ASUS Prime, сделать современную сборку и получать удовольствие. Компания ASUS сделала для этого все возможное. Во-первых, есть платы с поддержкой памяти DDR4. Далее, на всех платах, основанных на чипсете Intel Z690 от компании ASUS, я встречал два комплекта отверстий для креплений кулеров LGA 1200 и LGA 1700. Однако сегодня мы рассмотрим классический Prime под новую память и со всеми последними технологиями.

Как выглядит новая бюджетная плата на флагманском чипсете в исполнении компании ASUS? Все это мы узнаем на примере модели ASUS Prime Z690-A.

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Упаковка и комплектация

Prime – основа всех основ компании. Этими платами фирма живет и процветает. Если немного перефразировать песню, то получится: «Максимусы» – хорошо, «Стриксы» – тоже хорошо, ну а «Прайм» получше. То, что горстка энтузиастов купит топовые платы – не сделает выручку компании, а вот миллионы простых «материнок» как раз для этого предназначены.

Только недавно я тестировал платы на бюджетных чипсетах H510, A520, и понял, к чему лежит душа обычного потребителя. А вот этот Prime, который мы будем рассматривать, уже другого уровня. Причем это заметно даже по изменившейся упаковке.

Если быть точнее, то изменилось оформление. Уже такое было, что какие-то платы выпускались в коробках с матовым покрытием, а какие-то с глянцевым, но здесь немного изменилась именно цветовая палитра. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Все крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

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Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в правом верхнем углу знакомый логотип AURA Sync. По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он как раз соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Разъем Q-Connector.

Комплект скромный, но это творческий минимализм, который наблюдается во всей линейке Prime. Исключение – особенные платы типа ASUS Prime X299 Edition 30.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако изменения во внешнем облике все же есть, даже несмотря на то, что используется белый пластиковый кожух и все радиаторы серебристые.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе. Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

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Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. На более дорогих платах уже решили отказаться от пластика, а здесь это посчитали оправданным. Однако все равно сделали его очень симпатичным, благодаря комбинированию двух цветов и вставке с RGB модулем. Также мне интересным показалось решение с полупрозрачной вставкой с надписью «01».

С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Оба восьмиконтактных коннектора выполнены по технологии ProCool. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится группа из четырех светодиодов, которые показывают этапы инициализации устройства. Это упрощенный аналог POST кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки в слоты одного цвета.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1. Семь каналов сверху и десять каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Vishay SiC643. Они могут обеспечивать нагрузку 60А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с фирменной маркировкой Digi+ ASP2100. Он распаивается на разных недорогих моделях плат. Например, я уже его видел на TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4.

ASUS Prime Z690-A позиционируется как универсальное недорогое решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень хорошо. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы и тепловой трубкой не соединяются.

Каждый из них крепится двумя винтами с обратной стороны. Боковой немного нависает над пластиковым кожухом и на нем присутствует надпись Z690 Prime. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава.

Их поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

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Под боковым радиатором находится белый пластиковый кожух с модулем RGB подсветки. Она проходит по кромке радиатора. Также есть полупрозрачная вставка с цифрами 01.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, он поддерживает стандарт PCI-e 4.0.

Остальные радиаторы похожи. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает кусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как все остальные. Сверху находится декоративная пластинка с надписью ASUS и Refinement.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и четыре из них выведены вбок справа.

В целом это получается очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. А ниже есть маленькая кнопка Power и два разъема 4-pin FAN. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить разъем 4-pin для вентиляторов и батарейку. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют контакты термистора кнопка ClrCMOS и две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится COM-порт и разъем для подключения адаптера Thunderbolt 4, а также два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek S1220A.

Между верхними слотами PCI-e x16, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим пять слотов расширения: два PCI-e x16, один PCI-e x4 и два PCI-e x1.

Только верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом и работают в режиме Gen3.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей. Они могут работать как в режиме SATA так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводного модуля тут нет, а жаль; возможно, будет отдельно версия WIFI, как обычно это бывает.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x4 Gen3;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 - PCI-e x1 Gen3. Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI;

1 x DP;

4 x USB 3.2 Gen2;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2;

1 x RJ-45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи. Здесь уже есть предустановки для разгона памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: ASUS RYUJIN II 360;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS Prime Z690-A, версия BIOS – 0703;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка стенда не вызывает сложностей. Все устанавливается как обычно, с совместимостью вопросов нет. После сборки запускаем систему и смотрим на подсветку.

В штатном режиме ничего нового. Процессор бустит, мощность высокая, и температура колеблется около отметки 100 градусов по Цельсию. В общем, это и есть ограничитель. Система охлаждения не вытягивает, но причиной этому высокое напряжение и если его снизить, то все должно измениться. Мощность должна упасть и температура тоже.

Однако я решил установить напряжение вручную и немного разогнать процессор. Получился вот такой результат.

Частоты немного выше, потребление тоже, а температура ниже почти на 10 градусов. Это отличный результат, и он говорит о том, что в штатном режиме плата завышает напряжение, чтобы процессор чаще бустил и выдавал большую производительность.

Не удивлюсь, если через пару месяцев выйдет BIOS, который сделает работу процессора не такой агрессивной и температуры будут ниже. Причем известно, что процессор достаточно эффективный даже при снижении потребляемой мощности.

Оперативную память удалось разогнать до режима DDR5-5600. Это все та же память на микросхемах Micron и для лучшего результата нужно что-то другое. Как только я разогнал систему охлаждения, процессор стал податливее на подъем частоты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

3DMark CPU Profile (штатный режим):

3DMark CPU Profile (разгон):

Теперь можно оценить работу накопителя при помощи утилиты Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее я запустил все тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Температуры достойные.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

[42_1.jpg]

Заключение

ASUS Prime Z690-A – несмотря на свое простое название, крутая модель. Будут ли вообще простые платы на этом чипсете? Я все еще не могу ответить на этот вопрос, но пока вижу только функциональные устройства, а это какой-то другой Prime из параллельной вселенной.

Одна поддержка функции интеллектуального разгона чего стоит. Мне такое встречалось только на плате ASUS Prime X299 Edition 30. Но то была абсолютно эксклюзивная модель. Здесь я вижу нечто похожее, но все же ориентированное на массового пользователя. Думаю, что будут платы с более простым функционалом, но именно эта модель ближе к флагманам. В заблуждение вводит лишь название устройства. В остальном это продукт совсем нового поколения, что можно заметить с первого взгляда по упаковке и оформлению. Я сразу почувствовал что-то новое в этой плате, хотя еще даже не доставал ее из упаковки.

Перед нами сбалансированное устройство с отличным функционалом. Из дополнительного расширения функций только наличие интеллектуального разгона, но эта функция будет крайне востребована на новой платформе потому, что позволит выжать из нее все соки. Однако, как и в случае с предыдущим поколением процессоров, лучше делать ручные установки, чтобы получить отличные показатели в многопоточности. Частоту можно выставить такую же, а мне удалось даже выше, при этом снизить напряжение и потребление чем это было даже в стоке.

Плата очень уверенно работает с топовым процессором и это заметно по приемлемым температурам радиаторов и околосокетного пространства. Разгон – лотерея и тут как повезет. Память гонится хорошо, но тут пока больше зависит от самих модулей. Каких-то проблем во время сборки, настройки и тестирования я не заметил. Все работает стабильно и с разгоном все понятно. Поведение устройства адекватное и предсказуемое, а если что-то – можно оперативно сбросить BIOS. Для меня функционал устройства избыточен, и я бы предпочел что-то попроще, но данная линейка является популярной на рынке и многие на нее ориентируются.

В целом плата получилась очень хорошая и универсальная. Оснащение богатое, подсветка отличная и реализация хорошая. Еще раз хочу отметить, что устройства компании ASUS на момент анонса получились самые беспроблемные и стабильные.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: