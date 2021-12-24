Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700.
Модель Intel Core i5-9400F поддерживает 6/6 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3900-4100 МГц. Ее соперник Ryzen 3 3300Х поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3800-4300 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4500 МГц.
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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента прошлого поколения: GeForce RTX 2060 Super 8Gb и Radeon RX 5700 8Gb.
Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla все участники тестирования показали равные результаты.
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Biomutant
В слэшере Biomutant уверенно лидировали системы Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от разрешения и режима работы они опережали связки с моделью Radeon RX 5700 на 10% – 15%.
Cyberpunk 2077
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 сложилась ситуация, похожая на расклад сил в прошлом проекте. С той лишь разницей, что только разогнанные лидеры сумели обеспечить комфортную производительность.
Days Gone
В зомбо-шутере Days Gone первую позицию заняла конфигурация Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super. Она обогнала ближайшего преследователя Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super на 5% – 15%.
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F1 2020
В автогонке F1 2020 протагонисты продемонстрировали одинаковые результаты.
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Horizon Zero Dawn
В знаменитом Horizon Zero Dawn на первом месте расположились системы с процессорами Ryzen 3 3300Х.
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Mafia Remastered
В проекте Mafia Remastered лидировала связка Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от разрешения и режима работы она опередила конфигурацию Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super на 2% – 7%.
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Watch Dogs Legion
В фантастическом боевике Watch Dogs Legion лидерство разделили связки Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super.
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Забегая вперед, скажу, что разогнанные лидеры обеспечили комфортную производительность во всех протестированных проектах.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что первую позицию оккупировали конфигурации Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super. Второе место осталось за игровыми ПК Core i5-9400F & Radeon RX 5700 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super опережала связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super в играх Days Gone и Watch Dogs Legion.
- Конфигурация Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super была в паритете со связкой Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077 и F1 2020.
- Конфигурация Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super была медленнее связки Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super в игре Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered.
Система Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super опередила связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super в двух играх, показала равные результаты в четырех проектах и отстала в двух.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность первое место заняла конфигурация Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super.
Итак, в противостоянии связок Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700 победили конфигурации с видеокартами NVIDIA. Они уверенно лидировали в общем зачете. При этом связка Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 Super была немного выгоднее для приобретения, чем система Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, что не может считаться серьезным основанием для победы.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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