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Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super

Тест AMD Ryzen 5 3600ХТ и Intel Core i7-9700KF в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-9700KF и AMD Ryzen 5 3600XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i7-9700KF поддерживает 8/8 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3600-4900 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600ХТ тоже поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4500 МГц. У обоих процессоров почти отсутствует частотный потенциал. После "разгона" первый функционировал с частотой 5000 МГц, а второй- 4500 МГц.

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В связке с подопытными работала старшая карта прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В играх Assassin's Creed Valhalla и Biomutant процессоры Core i7-9700KF и Ryzen 5 3600XТ показали равные результаты.

Biomutant

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1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

750x610 62 KB

1% low и average FPS

В фантастике Cyberpunk 2077 уверенно лидировал процессор Core i7-9700KF. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 5 3600XТ на 8%-12%.

Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone первую позицию вновь заняла модель Core i7-9700KF. Правда, в отличие от прошлой игры, ее превосходство над зеленым конкурентом было не столь очевидным.

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F1 2020

750x380 62 KB

1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 на первой строчке в очередной раз расположился CPU Core i7-9700KF. В зависимости от режима функционирования и разрешения он опережал Ryzen 5 3600XТ на 12%-14%.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

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В экшне Horizon Zero Dawn обе модели показали равные результаты.

Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В проекте Mafia Remastered уверенно лидировал процессор из синего лагеря. Он был быстрее зеленого конкурента на 16%-19%.

Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion оба протагониста продемонстрировали одинаковую производительность.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i7-9700KF. В зависимости от разрешения и режима работы она была быстрее Ryzen 5 3600XТ на 5%-7%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i7-9700KF был быстрее модели Ryzen 5 3600XТ в играх Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered.
  • Процессор Core i7-9700KF был в паритете с моделью Ryzen 5 3600XТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i7-9700KF опередил соперника Ryzen 5 3600XТ в четырех играх из восьми протестированных и показал с ним равные результаты в четырех проектах.

Модели Core i7-9700KF и Ryzen 5 3600XТ обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i7-9700KF - 25 400 рублей;

  • Ryzen 5 3600ХТ - 23 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность зеленый и синий соперники оказались одинаково привлекательными для покупки.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i7-9700KF и Ryzen 5 3600XТ победила модель из синего лагеря. Она "обыграла" зеленого конкурента в общем зачете, но при этом не обладала никакими преимуществами по соотношению цена/производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Владимир Захаров
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