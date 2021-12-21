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Вступление

Твердотельные накопители типа M.2 становятся все более популярными, сейчас их выпускает множество компаний. Если разобраться, реальных производителей контроллеров и самой NAND памяти можно пересчитать по пальцам. Особняком стоят такие крупные компании как Micron, Intel и Samsung. Они сами себя неплохо обслуживают в плане памяти, а иногда даже делают собственные контроллеры, которые уверенно чувствуют себя на рынке.

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Кстати, есть компании, которые занимаются только выпуском контроллеров. Например, Phison. Производитель делает 100500 разных модификаций и есть уже заготовленные шаблоны печатных плат, где нужно всего лишь распаять сам котроллер, микросхемы NAND Flash Toshiba и оперативную память Nanya. Во всех накопителях на логике Phison присутствует такой набор. И есть накопители без буфера из оперативной памяти. Скорее всего, эти накопители выпускаются на одном заводе, потом их рассылают по партнерам, те клеят наклейки, шьют свой микрокод со своим идентификатором, печатают коробки и клеят наклейки. А дальше все дело за рынком.

Подобные схемы используют не очень крупные компании или фирмы, для которых это не основной профиль, а расширение линейки продукции, статус и прочее. К примеру, производители оперативной памяти, когда собираются расширять бизнес, выпуская носители информации и накопители. Сейчас вместо SATA устройств большую популярность обрел стандарт M.2 и даже у него есть несколько разновидностей. Например, есть NGFF Key-M и Key-M+B. Первые обычно NVMe, а вторые SATA. Скорость у этих двух стандартов отличается, но даже у накопителей с интерфейсом PCI-e она может быть разная.

Бывают накопители PCI-e x2 Gen3, PCI-e x4 Gen3 и PCI-e x4 Gen4. Последние принято считать самыми современными и быстрыми, но зачастую разница заметна только в синтетике на операциях с линейным чтением и записью. Такого скачка в производительности как при переходе от HDD к SSD незаметно, поэтому не все спешат переходить на новый интерфейс. Скорее он просто постепенно вытеснит PCI-e x4 Gen3 и на рынке останутся только накопители с PCI-e 4.0 и SATA, который продолжает оставаться актуальным для разных устройств.

Так или иначе, PCI-e x4 Gen3 остается востребованным и популярным на рынке, и с этим интерфейсом выпускается много моделей. Например, недавно я натолкнулся на устройство компании GoodRAM, которая раньше специализировалась на оперативной памяти, а теперь под брендом IRDM (Iridium) выпускает помимо нее накопители для геймеров.

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На тестировании оказалась модель IRDM SSD M.2 на 1 Тбайт с артикулом IR-SSDPR-P34B-01T-80. Интересно посмотреть, что собой представляет это устройство, на какой платформе базируется, насколько оно быстрое в работе…

Упаковка и комплектация

Накопитель IRDM SSD M.2 поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из плотного картона, фон темный, поверхность глянцевая.

Спереди мы видим крупное изображение устройства. Поверх изображен крупный логотип и надпись IRDM by GoodRAM. В названии бренда скрыто сокращение слова Iridium. Его продукция предназначена для геймеров и домашних пользователей, которым необходима повышенная производительность, и устройства ориентируются на средний сегмент, поэтому цены обещают приятно радовать. В премиуме спрос не такой большой, а здесь продукт ориентирован на массового пользователя, о чем нам потом будет намекать используемая платформа.

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Пока сложно удержать в голове эти понятия: высокая производительность и массовый пользователь, но этот эффект получается, когда приходится отыгрывать на интерфейсе прошлого поколения, а в данном случае это PCI-e 3.0. Накопители на PCI-e 4.0 все еще дорогие и даже местами горячие. На днях я решил прогнать тест своего PM9A1 и увидел, что он работает на уровне 1500 Мб/с, а потом увидел, что температура 80°C. Оказалось, что на него дул теплый воздух от видеокарты. Поэтому к охлаждению накопителей нужно подходить серьезно.

Внизу упаковки спереди мы видим скоростные характеристики и гарантийный срок. Все со звездочками, что подразумевает ограничения. Понятно, что если майнить CHIA, то ресурс можно выработать за месяц и ухлопать накопитель. Производитель это не поощряет, а вот для домашнего использования или игр вполне подойдет. Ведь я сам несколько раз замечал, что за 5 лет не вырабатывал даже 1% ресурса при обычном использовании. В левом верхнем углу представлены характеристики устройства, а справа есть наклейка с указанием объема.

Пора перевернуть упаковку.

Здесь информации представлено больше, но подробных спецификаций нет, есть только общие описания. Это мы видим на нескольких языках сверху. По центру находится прозрачное пластиковое окошко, сквозь которое можно увидеть сам накопитель и даже маркировочную наклейку на нем с серийным номером и штрих-кодом. Еще одна большая наклейка с несколькими штрих кодами и артикулом модели находится ниже.

В самом низу приводится таблица с характеристиками моделей разной емкости, но она не полная. На сайте производителя она более подробная.

Видно, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Здесь все зависит от объемов данных. Если это будет по 100 Тбайт в месяц, то нужно будет явно что-то другое или менять их. По своему опыту я не использовал даже 10 Тбайт за 5 лет.

Внутри упаковки находится прозрачный пластиковый блистер с крышкой на кнопках сверху. Она не запаяна по краям, а легко открывается, а сам накопитель зажат в пластиковой нише. Извлекается очень просто.

Инструкции нет, но все необходимое можно найти на сайте производителя, а бумагу нужно беречь.

Устройство накопителя

Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нем. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen4. Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер во время работы.

Производитель решил как-то поучаствовать в охлаждении и убить одним выстрелом сразу двух мамонтов. Для этого сверху накопителя гордо красуется пластина, изготовленная из алюминия.

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Она окрашена в черный цвет, а сверху находится знакомая надпись IRDM by GoodRAM. С одной стороны, это отлично, ведь пластинка выполняет свои функции, но она хорошо приклеена, и я бы на месте производителя это предлагал, как аксессуар, а не обязательный атрибут, ведь возможно я захочу установить устройство под радиатор материнской платы и тогда она будет только мешать.

Дело в том, что терморезинки на радиаторах заточены под определенную толщину, а здесь получается небольшое утолщение. На глаз кажется, что это просто фольга, но у нее тоже есть своя толщина и еще есть клеевая основа. Когда пытаешься установить устройство под штатный радиатор, надо прилагать большие усилия. Сбоку видно, что под действием штатной терморезинки устройство прогибается и есть риск его просто повредить.

Аккуратно снять не получится потому, что приклеено на совесть, а после уже не получится нормально распрямить пластинку. Поэтому я советую действовать по обстоятельствам. Гарантия, скорее всего, пролетит мимо, но я бы снял, если б нужно было ставить под радиатор материнской платы. Здесь решать вам.

На задней наклейке нас предупреждают, что лишат гарантии, если что. Поэтому все на свой риск и страх. Я пластину эту снял, чтобы внимательнее изучить устройство, но в этом не было никакого смысла.

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Тут прячется старый знакомый Phison PS5012-E12S и четыре 96-слойные микросхемы 3D NAND TLC производства Toshiba. Картина уже знакомая и такие накопители представлены на рынке в ассортименте, и все на каком-то одном референсе. Буфер оперативной памяти представлен одной микросхемой LPDDR3 на 256 Гбайт компании Kingston.

Кстати, обычно на производительных накопителях стараются, чтобы размер буфера соотносился с памятью как 1 Гбайт DDR на 1 Тбайт NAND. Видимо, тут это сделано не только для удешевления, но и для защиты от внутренней конкуренции.

Тестовый стенд

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Тестирование твердотельного накопителя IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) 1 Тбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-12900K

Охлаждение: AIO Gaming Storm CASTLE 360RGB v.2;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI, версия BIOS 0803;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200, Kingston HyperX Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: IRDM SSD M.2 1 Тбайт;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750M, 750 Ватт.

Результаты тестов

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Я устанавливал систему на диск, но выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0. Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

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Далее я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объемом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

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8 Гбайт:

32 Гбайт:

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64 Гбайт:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

PCMARK10 Full System Drive Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера. Во время интенсивной работы температура доходит до 63.4°C. Накопитель рекомендуется хорошо охлаждать, чтобы эффективность его работы была максимальной.

Заключение

GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) – это современный накопитель M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen3, основанный на восьмиканальном контроллере Phison PS5012-E12S с поддержкой 96-слойной памяти 3D NAND TLC. Он поддерживает и QLC, но здесь мы видим TLC и это радует. Сам контроллер не является новым и давно выпускается на мощностях TSMC по 28 нм техпроцессу. Еще вчера E12 был флагманом, но время летит быстро и на слуху уже Phison E16 и E18…. А что же бывший лидер? Ныне это неплохое решение среднего уровня, но больно часто он стал мелькать под разными вывесками.

В целом это отличный накопитель для своей стоимости и ниши, поскольку SATA уже морально устарел, а PCI-e 4.0 еще дорого и горячо. Нагрев очень умеренный и даже без дополнительного охлаждения контроллер не начинает тротлить и снижать производительность. Также здесь предусмотрена небольшая пластина, выступающая в роли радиатора, но для установки под большой радиатор материнской платы ее разумнее снять, ведь изначально она хорошо приклеена. На месте производителя я бы просто положил ее в комплект, дабы воспользоваться в случае необходимости, если на материнской плате не будет собственного охлаждения.

Несмотря на высокие показатели срока службы, такие накопители больше рассчитаны на домашнее использование с умеренной нагрузкой. Это модель среднего уровня, и именно так она позиционируется. В итоге перед нами накопитель на известной платформе, которая широко представлена на рынке и пользуется популярностью из-за хорошего соотношения цена/качество/ресурс.

Андрей Понкратов aka wildchaser