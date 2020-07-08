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Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт в игре Death Stranding, основанной на движке Decima.

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт в игре Death Stranding.

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 3 Гбайт или AMD Radeon RX 560 4 Гбайт.
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Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или ATI Radeon RХ 580 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - включена/качество/производительность.
    • FidelityFX CAS - включена/выключена.
    • Резкость - 0/100.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Death Stranding потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Для комфортной игры в Death Stranding потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

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Игра Death Stranding предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме, благодаря чему в разрешении 1920х1080 большинство видеокарт обеспечили комфортную производительность.

В разрешении 2560х1080 высокие результаты показали тринадцать карт из четырнадцати протестированных. Проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшего ускорителя GeForce GTX 1650.

В разрешении 2560х1440 многие карты все также уверенно демонстрировали высокие результаты. Но при этом часть "середнячков" была разогнана.

В разрешение 3440х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у всех графических ускорителей GeForce GTX.

Разрешение 3840х2160 "покорилось" флагману "зеленых" GeForce RTX 2080 Ti и разогнанным видеокартам GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.

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В игре Death Stranding графические ускорители компании NVIDIA были немного быстрее конкурентов из AMD. Видеокарта Radeon RX 5700 XT на равных конкурировала с GeForce RTX 2070, а ускоритель Radeon RX 5700 - с GeForce RTX 2060 Super.

Также игра Death Stranding поддерживает технологии NVIDIA DLSS 2.0 и AMD FidelityFX CAS.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Номинал

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2560х1080

Номинал

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2560х1440

Номинал

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3440х1440

Номинал

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3840х2160

Номинал

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По диаграмме сводного тестирования видеокарт видно, что при включении алгоритма FidelityFX CAS производительность графических ускорителей, в зависимости от разрешения, возросла на 36-50%.

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После активации технологии DLSS 2.0 с профилем "качество" результаты видеокарт GeForce RTX выросли на 20-60%. Примечателен один интересный факт. Мы протестировали графический ускоритель GeForce RTX 2060 с алгоритмами NVIDIA DLSS 2.0 "качество" и AMD FidelityFX CAS. В разрешении 1920х1080 рост производительности был одинаковым. Однако по мере увеличения разрешения, DLSS 2.0 постепенно уходил в отрыв от FidelityFX CAS. В разрешении 3840х2160 технология масштабирования "зеленых" была на 6-7% быстрее программного решения "красных".

Включение технологии DLSS 2.0 с профилем "производительность" повысило результаты видеокарт GeForce RTX на 35-110%. В результате даже младший ускоритель GeForce RTX 2060 в 4К разрешении уверенно продемонстрировал производительность заметно выше 60 FPS.

Теперь давайте внимательно изучим качество изображения. Для этого скриншоты с разными алгоритмами работы сглаживания снимались в разрешении 3840 х 2160. Далее уже на этих изображениях выбирались наиболее удачные фрагменты, которые вырезались в форматах 538 х 958 и 638х1080. В завершение полученные части размещались на общем панно с разрешением 1920 х 1080.

Сразу отмечу важный момент. В игре при включении алгоритма FidelityFX CAS есть возможность регулировать резкость. При активации технологии DLSS она пропадает. Однако регулировку резкости можно включить в панели управления NVIDIA функцию "увеличение резкости изображения" в разделе "управление параметрами 3D".

740x416 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB
740x416 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB

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На первых двух скриншотах протагонист и окружение выглядят практически идентично. Разве что на фрагментах с FidelityFX CAS с выкрученной на максимум резкостью, изображение хуже, чем при других алгоритмах масштабирования.

740x416 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB
740x416 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB

На следующих изображениях хорошо заметны недостатки алгоритма FidelityFX CAS. Начнем с теории. FidelityFX CAS просто масштабирует один кадр в меньшем разрешении до более высокого разрешения. При этом все недостающие пиксели интерполируются, из-за чего появляется отчетливо различимое замыливание краев и иногда искажения изображения. На краях объектов, которые не сгладил ТАА, хорошо заметны ступеньки и крупные пиксели.

На желтом ремне, пересекающем грудь Сэма, хорошо заметны ступеньки и крупные пиксели, которые явно не соответствуют нативному разрешению. Видно, что это простой апскейл из более низкого разрешения. Из-за апскейла на скриншотах также хорошо заметно, что трава превращается в размытую кашу без различимых краев, края всех остальных объектов тоже сильно размываются.

В отличие от FidelityFX CAS, технология DLSS превосходно сглаживает края за счет многокадровой реконструкции - используется несколько кадров, чтобы восстановить число деталей до уровня нативного разрешения.

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Теперь давайте вернемся к регулируемой резкости алгоритма FidelityFX CAS. Чрезмерное завышение этой настройки приводит к появлению муара и пиксельных шумов, а также к появлению лесенок в динамике. Разработчики игр добавляют в игры сглаживание для того чтобы избавиться от мельтешения и алиасинга, как в статике, так и в движении. Искусственное увеличение резкости разрушает то, что делало сглаживание перед эффектом повышения резкости, поэтому в кадре снова появляются все неприятные артефакты - шумы, муар и так далее. В случае DLSS резкость выставляется очень аккуратно, чтобы избежать шумов, ступенек и мельтешения пикселей.

740x416 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB
740x416 46 KB. Big one: 1920x1080 383 KB

На последних двух скриншотах хорошо видно, что решетка забора сильно искажается из-за апскейла изображения до более высокого разрешения в FidelityFX. С многокадровым восстановлением при помощи нейронной сети в DLSS 2.0, забор остается четким и равномерно сглаженным, без каких-либо искажений. Также на изображении видно, что волосы и края всех объектов не размываются при использовании DLSS 2.0. Заметны даже отдельные волосы на голове персонажа.

И в заключение хотелось бы отметить главный недостаток алгоритма FidelityFX CAS. В динамике из-за простейшего апскейлинга с выкрученной на максимум резкостью изображение начинает мерцать и мельтешить, иногда превращаясь в кашу из пикселей. На некоторых участках в статике текстуры выглядят более резкими. Однако после начала движения персонажа и камеры весь эффект безвозвратно пропадает. Эти недостатки особенно хорошо заметны на больших диагоналях (32"-40"). Поэтому не стоит злоупотреблять с настройками резкости.

Сам алгоритм FidelityFX CAS, как "народный" вариант DLSS, вполне жизнеспособен и даже полезен. Однако технология DLSS 2.0 повышает производительность видеокарт GeForce RTX на большую величину. При этом качество изображения лучше, особенно в динамике.

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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amd intel nvidia тест phoenix kojima productions death stranding sony interactive entertainment decima

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