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Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино

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Оглавление

Вступление

Неделю назад у нас вышел обзор AMD Ryzen 9 3900XT. Там я писал, почему мы не смогли сразу представить вашему вниманию результаты всех трех моделей Ryzen XT. Что ж, дождавшись второго экземпляра Ryzen 7 3800XT, мы, наконец, можем сравнить все три новинки с их предшественниками и целым скопом моделей Intel Core двух разных поколений.

Да, в итоге было решено не плодить сущности и не готовить сначала обзор Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а затем еще отдельный «сводник». А сюда же добавить вообще результаты всех процессоров, что были мною протестированы за последний месяц. Хотя главные новинки тут – Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 5 3600XT. Вот они на групповом фото со «старшим братом»:

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Модельный ряд и позиционирование

Напомню, что рекомендованные цены у новинок не изменились в сравнении с их предшественниками: $499 для 3900XT, $399 для 3800XT и $249 для 3600XT.

AMD Ryzen 5 3600XT создан по тому же рецепту, что и Ryzen 9 3900XT: просто максимальная частота турбо увеличена на 100 МГц в сравнении с Ryzen 5 3600X – с 4400 до 4500. В остальном это тот же шестиядерный процессор, поддерживающий 12 потоков.

Ryzen 7 3800XT немного интереснее. Во-первых, тут прибавка турбо относительно предшественника – уже 200 МГц (4700 против 4500). А главное, что Ryzen 7 3800X мы вообще не тестировали, у нас на тестах был лишь Ryzen 7 3700X.

По сути, это тот же процессор с 8 ядрами и поддержкой 16 потоков, только в штатном режиме чуть более зажатый по частотам из-за меньшего TDP (65 Вт против 105 у версий 3800X и XT). Будет интересно посмотреть, как он работает.

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Варианты поставки и комплект

Напомню, что все XT-процессоры можно приобрести как в коробочном варианте, так и в виде OEM-поставки. Впрочем, даже в последнем случае простенький блистер с CPU должен быть заклеен, так что покупатель гарантированно получит новый продукт.

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Коробка AMD Ryzen 7 3800XT отличается от таковой для Ryzen 9 3900XT. Она чуть меньше и представляет собой просто коробку с процессором. Его можно видеть сбоку:

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И кажется, что должно же быть внутри что-то еще… Но нет, кроме привычного блистера с CPU внутри – лишь бумажка краткого руководства. А остальное место занимает даже не вспененный материал, как в случае с Ryzen 9 3900XT, а просто картонная распорка:

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Честно говоря, такие пустые изнутри коробки видеть несколько непривычно. Но если производителя не смущают дополнительные расходы на логистику лишь ради того, чтобы на полке в магазине коробка была более заметна (кто-нибудь вообще видел магазины, где бы на полках стояли коробки с процессорами?), то и ладно. Ведь это же не покупатели в итоге все оплачивают… wait… oh shi…

К слову, второй экземпляр Ryzen 7 3800XT к нам приехал уже без коробки, а просто в блистере, как и AMD Ryzen 5 3600XT.

Тестовая конфигурация и режимы работы

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Все процессоры испытывались на открытом стенде:

  • AMD Ryzen 3xxx – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
  • Intel 10xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);
  • Intel 9xxx – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);
  • Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;
  • Накопители: SSD 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;
  • Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).

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В прошлый раз в обзоре Ryzen 9 3900 XT я жаловался, что новые процессоры все еще не идеально поддерживаются текущими материнскими платами, и для полноценной работы нужно было выискивать в BIOS определенные настройки.

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Но за это время для ASUS Crosshair VIII Hero Wi-Fi вышла новая прошивка, и теперь с поддержкой Ryzen XT нет никаких проблем.

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Более того, в полностью штатном режиме, лишь с включенным профилем памяти XMP, оба процессора даже под полной нагрузкой работали на изрядно повышенных частотах – около 4100 МГц (вместо 3900 и 3800 для Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT).

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А в режиме турбо, как и положено, разгоняли свои отдельные ядра до 4700 и 4500 МГц соответственно).

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Учитывая, что в разгоне по всем ядрам рассчитывать на сильно больше, чем 4200 МГц, все равно не приходится, для подавляющего большинства пользователей именно такой режим будет самым быстрым возможным режимом работы данных процессоров. Так что такой вот «читерский» штатный режим и стал единственным, в котором они тестировались.

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Подробный рассказ о каждом из режимов работы остальных процессоров на графиках – в соответствующих обзорах. Вот ссылки на нужные разделы: раз, два, три, четыре, пять.

Если кратко, то просто название модели CPU без каких-либо приписок – это штатный режим. PL – режим со снятыми ограничениями по потребляемой мощности. AM – по сути то же, только для материнской платы ASRock он же является штатным (поэтому так и называется AM – это от ASRock Mode). OC – разгон. И отдельно нужно отметить процессоры AMD Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3500X, которые, как и Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT в штатном режиме даже под полной нагрузкой работали на повышенных частотах, и производительность этого режима не удалось превзойти даже при разгоне. Поэтому также в нем единственном и тестировались.

Каждый тест производительности запускался вручную и «прогонялся» как минимум три раза. В зачет шло наиболее близкое к среднему значение. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

Производительность

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше

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CPU-Z Bench

Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше


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WinRAR

Встроенный тест, Кбайт/с
Больше – лучше


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Geekbench 4

Single-core | Multi-core, баллы
Больше – лучше


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PCMark 10

Баллы
Больше – лучше


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WebXPRT 3

Баллы
Больше – лучше


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Hexus Pifast

Время, секунды
Меньше – лучше


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TrueCrypt

AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше


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HWBot x265 Benchmark

4K | 1080p, FPS
Больше – лучше


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Handbrake

Кодирование ролика 4К 60FPS, секунды
Меньше – лучше


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HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест, секунды
Меньше – лучше


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SmoothVideo Project SVPmark 3

Synthetic CPU, баллы
Больше – лучше


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POV-Ray

Встроенный тест, PPS
Больше – лучше


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Cinebench R15

Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


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Cinebench R20

Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Corona 1.3 Benchmark

Время, секунды
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy

Total Score, очки
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

CPU Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Fire Strike

Total Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Fire Strike

Physics Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

World of Tanks enCore

Встроенный тест, Ultra, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

World of Tanks encore RT

Встроенный тест, RT Ultra, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

War Thunder

Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Tom Clancy's The Division 2

Встроенный тест, профиль Max, V-Sync off, 1080p, счет
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Metro Exodus

Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, Max, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

F1 2018

Встроенный тест, Max, 4K, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Total War: Three Kingdoms

Battle benchmark, Max, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Gears 5

Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Поскольку формально это у нас не сводный тест, а обзор двух новинок, то выводы сделаем по поводу них. AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT – такое же в целом удачное обновление, как и Ryzen 9 3900XT. За ту же цену пользователь получит немного больше производительности (и иногда эта прибавка даже будет заметна!). А поскольку предыдущие модели из продажи одномоментно не исчезнут, то можно надеяться, что они будут дешеветь – и станут еще лучшим предложением, чем сейчас.

В целом обновленная линейка Ryzen XT позволяет AMD уверенно чувствовать себя на рынке. Тем более что до выхода четвертого поколения CPU Ryzen остается все меньше времени.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании AMD за предоставленные на тестирование процессоры Ryzen XT.

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Теги

amd обзор тест socket am4 matisse amd x570 евгений яковлев ryzen 9 3900xt ryzen 5 3600xt ryzen 7 3800xt

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