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Вступление

Параллельно развивая несколько линеек ноутбуков, компания ASUS находит интересные конструктивные решения для каждой из них. Например, можно вспомнить сенсорную панель NumberPad или гибридный тачпад ScreenPad. Подобные технологии, появляясь в рамках одной линейки, порой распространяются и на модели совсем иного сегмента. Примерно так и получилось с нашим героем.

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Да, мы говорим о моделях ASUS ZenBook Duo и ASUS ZenBook Pro Duo. Именно они первыми получили дополнительный дисплей ScreenPad+. Однако формат их корпуса с клавиатурой снизу отсылает нас к линейке ROG Zephyrus. Фактически производитель взял несколько фирменных «фишек» и объединил вместе.

ZenBook Duo получил компоненты ультрабука с соответствующей производительностью и мобильностью, флагманский ZenBook Pro Duo оснащен как настоящий профессиональный аппарат для работы с мультимедиа. Теперь эта компания дополнилась полноценной игровой моделью с топовым оснащением.

Именно с этим ROG Zephyrus Duo 15 мы сегодня и познакомимся. В нем реализован специальный механизм подъема второго дисплея, топовое оснащение. В целом, данная модель является флагманским устройством линейки. Рассмотрим новинку подробнее и начнем с технических характеристик.

Технические характеристики

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Тип устройства Ноутбук Модель ROG Zephyrus Duo 15 Процессор Intel Core i7-10875H / Intel Core i9-10980HK Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 48 Гбайт Накопители 512 Гбайт / 1 Тбайт / 1 Тбайт + 1 Тбайт Основной дисплей 15.6" 4K 60 Гц Adobe RGB / FHD 300 Гц sRGB Дополнительный дисплей 14.09" IPS, 3840 x 1100 60 Гц сенсорный Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0 Блок питания 240 Вт Размеры 360 х 268 х 20 мм Масса 2.4 кг Цена 335 990* руб.

Характеристики не оставляют сомнений в позиционировании модели как ультимативного флагмана, получившего всё самое лучшее. Причем, не наблюдается заметных слабых сторон в характеристиках. Здесь использованы топовые процессор и видеокарта, предусмотрены солидные объемы памяти, да и дисплеи соответствующего уровня. Осталось оценить качество реализации всех этих характеристик. Например, компактный корпус и производительная "начинка" вызывают вопросы по части эффективности системы охлаждения.

Стоимость модели будет стартовать с отметки 251 990 рублей, а ценник тестовой модификации еще выше. Да, подобная стоимость кажется нереальной для обычного, пусть и игрового, ноутбука. Но и речь идет далеко не о рядовой модели. Это профессиональный флагман, для профессионального использования. А здесь уже предъявляются совсем иные требования к компонентам, что делает иной и стоимость итогового продукта. В данном случае, надежность и стабильность при длительном использовании ставятся в приоритет, а вложения окупятся со временем.

Внешний вид и конструкция

Верхняя крышка выполнена из металла и оформлена в минималистичном стиле, едином для моделей ROG Zephyrus. А вот темно-синий цвет воспринимается как отсылка к классическим моделям ультрабуков ZenBook. Поверхность матовая шлифованная, украшена логотипом линейки и прямой линией, продолжающей вырез в крышке.

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Нижняя крышка также металлическая и обладает светло-голубым оттенком. Рельефная форма придает крышке дополнительную жесткость, а винты расположены равномерно по всей площади для исключения каких-либо люфтов.

В качестве опор выступает шесть крупных резиновых ножек, обеспечивающих надежную установку на поверхность. Для доступа воздуха предусмотрены вентиляционные решетки.

Рабочая зона также выполнена их металлической пластины с матовой поверхностью. Свободного пространства практически нет – всё оно занято клавиатурой и дисплеем.

Второй дисплей оснащен специальным подъемным механизмом, приподнимающим его на 13 градусов к пользователю. Никаких настроек его положения, равно как и возможность работать с опущенным дисплеем, не предусмотрено.

Такое положение позволяет достичь максимально удобного положения для работы, а также открывает дополнительный доступ воздуха для системы охлаждения. Пространство за ним выполнено из металлической панели и снабжено перфорацией для прохождения воздуха.

Для подъема применяется специальный петлевой механизм, связанный с петлями крышки. Предположим, что в дальнейшем этот узел будет доработан для предоставления пользователю возможности выбора угла наклона.

Интереснее всего выглядела бы возможность выбора такого положения, чтобы основной и дополнительный дисплеи визуально объединялись в единую панель. Для этого, нижний дисплей должен подниматься выше или выдвигаться в сторону основного.

В закрытом положении, ноутбук не выделяется среди подобных моделей. На левом торце можно увидеть вентиляционную решетку, круглый разъем для блока питания и отдельные звуковые порты для подключения наушников и микрофона. Решение о разделении звуковых интерфейсов продиктовано позиционированием новинки как профессионального устройство, предполагающего использование профессиональной периферии.

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Справа доступны два порта USB-A 3.2 Gen1 и один USB-C 3.2 Gen2 Thunderbolt с поддержкой DP 1.4. Также, здесь можно увидеть еще одну вентиляционную решетку.

Оставшиеся разъемы нашли свое место сзади. Здесь мы видим полноразмерный сетевой RJ-45, USB-A 3.2 Gen2 и HDMI 2.0b. Слева и справа также предусмотрены вентиляционные решетки.

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Оценим конструкцию Zephyrus Duo изнутри. Демонтаж крышки не требует больших усилий. Защелок для крепления крышки не предусмотрено и после удаления винтов она просто снимается без усилий.

Внутреннее пространство сгруппировано очень плотно. Материнская плата буквально огибает каждый компонент. И такая ситуация не удивляет, ведь пространство внутри весьма ограничено.

Тем не менее, нашлось место для всего необходимого. Остается открытым только вопрос эффективности отвода тепла в такой плотной компоновке. Об этом мы поговорим чуть позже.

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Для поднятия дополнительного дисплея, петлевой механизм был существенно доработан и усложнен. Каких-то претензий к его прочности и корректности работы не возникает. Никаких посторонних люфтов или затруднений при движении не наблюдается.

Корпус ноутбука получился одновременно классическим и самобытным. В нем без проблем угадывается именно ROG Zephyrus, но при этом очевидно, что это необычный ноутбук. Использование цельнометаллического корпуса из специального сплава позволило добиться высоких показателей жесткости, без потерь в легкости.

Прочность нового петлевого механизма будет проверена временем, но едва ли он принесет проблемы при штатных нагрузках. А вот появление возможности независимой регулировки положения второго дисплея в последующих моделях, кажется вполне логичным витком развития такого форм-фактора ноутбуков.

Клавиатура и тачпад

Для освобождения пространства второму дисплею, клавиатура сдвинулась к пользователю. Такой вариант делает ноутбук очень необычным на вид и кажется достаточно неоднозначным для эксплуатации.

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Клавиатура островного типа немного утоплена ниже уровня корпуса, исключая возможность ее касания о дисплей в закрытом положении. Присутствуют фирменные оптимизации для удобства в играх. Например, расширен пробел, увеличены кнопки со стрелками, выделена группа функциональных клавиш верхнего ряда.

Кнопка питания разместилась справа сверху, в удалении от основной части клавиатуры, исключая риск случайного нажатия. В процессе эксплуатации, кнопка подсвечивается красным цветом.

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Работать с клавиатурой без упора под запястья может быть неудобно и производитель предусмотрел такой вариант, добавив в комплект поставки специальную подставку. Она выполнена из плотной резины и просто ложится рядом с корпусом. Мягкая и нескользящая поверхность приятно ощущается ладонями и обеспечивает удобное положение в работе.

Клавиатура оснащена многоцветной независимой подсветкой Aura. Можно настраивать различные анимации подсветки или самостоятельно корректировать работу подсветки, для выделения тех или иных клавиш. Такое решение, например, позволит визуально выделить определение комбинации для быстрого их поиска.

Тачпад находится на месте привычного цифрового блока. Он обладает отзывчивым сенсором и приятной поверхностью. Конструкция классическая, с отдельными механическими кнопками.

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Нажатием в верхнем левом углу можно переключить тачпад в режим цифровой клавиатуры. Правда, ноутбук не утруждается попытками отличить ввод цифр и управление курсором – между режимами придется каждый раз переключаться. Это не создаст каких-либо затруднений при использовании отдельной мыши, но если пользователю придется постоянно переключаться – очень быстро станет ясно, что проще пользоваться цифровым рядом клавиш над буквами.

Дисплей

Дисплей, а точнее пару дисплеев, можно смело назвать главной особенностью новинки, и неспроста именно эту особенность отразили в названии. Да, ноутбук с двумя дисплеями выглядит весьма необычно и футуристично, да и сценариев использования можно придумать немало.

Тем более что оба дисплея обладают весьма продвинутыми характеристиками, а в зависимости от предполагаемого использования, можно выбрать тот или иной вариант.

В любом случае, оба дисплея построены на базе IPS матриц с широкими углами обзора и матовой поверхностью матриц. Основной дисплей с диагональю 15,6 дюйма отвечает исключительно за отображение информации, а ROG ScreenPad Plus поддерживает сенсорное управление жестами или стилусом.

Для работы с мультимедийным контентом предлагается основной дисплей с разрешением 3840 х 2160 и частотой обновления 60 Гц. Цветовое покрытие соответствует диапазону Adobe RGB, подтвержденное сертификацией Pantone.

Если же новинка рассматривается как игровая станция, лучше подойдет вариант с разрешением 1920 х 1080 и цветовым диапазоном 100% sRGB с подтверждением сертификацией Pantone. Отличительной особенностью здесь являются скоростные характеристики – частота обновления 300 Гц и время отклика всего 3 мс.

А вот дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus обладает безальтернативными характеристиками. Диагональ 14,09 дюйма и разрешение 3840 х 1100 точек. Цветовой охват заявлен как 72% NTSC и частота обновления 60 Гц.

Углы обзора оказались широкими, что ожидаемо для ноутбука такого уровня.

К отображению белого и черного цветов также не возникает каких-либо нареканий. Можно заметить только проявление красноватого оттенка при взгляде под углом на черную заливку. Это достаточно типичная картина для подобных дисплеев и на впечатлениях от использования никак не сказывается.

Воспользуемся колориметром и проведем замеры яркости подсветки в различных режимах. А также протестируем качество заводской калибровки цветопередачи. Для начала рассмотрим основной дисплей.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 369 0,252 1464 50 145 0,099 1464 0 19 0,013 1462

Запас яркости достаточный для комфортной работы даже при наличии яркого освещения. Контрастность не рекордная, но вполне достаточная .

Каждый цвет показал график, полностью совпадающий с референсом – это очень хороший результат.

Наблюдается едва заметная нестабильность графиков, не оказывающая заметного влияния но работу дисплея.

Цветовая температура немного завышена, создавая ощущение более высокой контрастности изображения. Однако, отклонение минимально и не будет заметно при использовании.

В нашей модификации заявлено полное покрытие цветового пространства AdobeRGB. Темстирование подтверждает это.

Точки серого клина сгруппировались в пределах Дельты. Паразитные оттенки не будут создавать дискомфорт для пользователя.

Как видим, дисплей построен на базе качественной матрицы и тщательно откалиброван производителем. Он хорошо подойдет для создания мультимедийного контента.

Повторим все тесты для ROG ScreenPad Plus. Ведь он оптимизирован для расширения рабочей зоны и его качество важно.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 345 0,147 2347 50 175 0.075 2333 0 12,8 0,005 2560

С яркостью подсветки и контрастностью всё в полном порядке. Видно, что при схожих показателях яркости белого, минимальный уровень подсветки черного цвета ниже. Результатом стала более высокая контрастность, в сравнении с основных дисплеем.

Графики хорошо повторяют друг друга, но расположились на удалении от референсного значения. Хотя данное отклонение невозможно назвать существенным.

Графики стабильны и находятся максимально близко к референсу – хороший результат.

Цветовая температура едва заметно отклоняется в диапазон теплых оттенков. Как и в случае с основным дисплеем – данное отклонение не получится заметить при эксплуатации.

Заявленное отображение 100% sRGB подтверждено. Причем, дисплей даже способен отображать немного больше оттенков.

Точки серого клина сгруппированы в пределах дельты – паразитных оттенков наблюдать не придется.

Дисплей ROG ScreenPad Plus предлагается в единственном варианте и над его качеством хорошо поработали. Он обладает достаточным запасом яркости и точно отображает цвета, обеспечивая комфорт использования.

Позиционирование данной модели подразумевает весьма высокие требования к качеству дисплея, да и стоимость ноутбука не даёт права на ошибку. Производитель учел разные сценарии использования и предложил два варианта дисплеев, оптимизированных под игры или работу с мультимедийным контентом. Конечно, оба дисплея успешно смогут выполнять обе задачи, но каждый из них лучше оптимизирован под конкретную.

Мы тестировали вариант для работы с контентом и можем подтвердить, что он отлично подходит для этих задач. Хотя, надо понимать, что более высокое разрешение подразумевает и более высокое энергопотребление. А значит, вариант с Full HD разрешением имеет все шансы продержаться на одном заряде аккумулятора дольше.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы типично выступает Microsoft Windows 10 Pro. Ноутбук комплектуется электронной лицензией.

Глобальных изменений от производителя не предусмотрено, но есть ряд фирменных утилит для облегчения управления ноутбуком.

Например, в утилите Armoury Crate можно отслеживать состояние ноутбука, степень загруженности процессора и видеокарты, а также активность работы системы охлаждения.

В зависимости от сценария использования, пользователь может выбрать один из трех предустановленных профилей питания, корректирующих алгоритмы работы компонентов для достижения оптимального соотношения производительности и энергопотребления.

Для любителей ручных настроек, доступен пользовательский режим с возможностью корректировки алгоритма управления системой охлаждения.

Здесь же расположено управление светодиодной подсветкой клавиатуры и периферийных аксессуаров, поддерживающих технологию AURA.

Для каждого из пользователей или для отдельных задач можно настроить индивидуальные профили, с конкретными настройками и параметрами. Например, можно оптимизировать один режим для игр, а другой для выполнения рабочих задач.

Помимо корректировки режимов работы процессора и графической карты, ноутбук позволяет менять профили работы дисплея, добиваясь максимально подходящего и комфортного отображения.

Для поддержки программы в актуальном режиме, предусмотрена возможность обновления.

Утилита получилась удобной и понятной, с наглядным интерфейсом. Она будет полезна как новичкам, так и опытным пользователям.

Аппаратная платформа и производительность

Оснащение ROG Zephyrus Duo 15 можно описать как "топовое или совсем топовое". Предусмотрено два варианта центральных процессоров и дискретной видеокарты. Минимальный вариант построен на базе центрального процессора Intel Core i7-10875H и дискретной графики NVIDIA GeForce RTX 2070 Super с заводским разгоном до 1390 МГц. Объем собственной видеопамяти составит 8 Гбайт.

Старшим вариантом процессора был выбран Intel Core i9-10980HK. Это восьмиядерный процессор с поддержкой работы в 16 потоков, построенный по 14 нм техпроцессу. Его значение TDP составляет 45 Вт, а базовая тактовая частота – 2,4 ГГц. Режим Turbo Boost позволяет повышать частоту вплоть до отметки 5,3 ГГц.

Объем оперативной памяти набирается из 16 Гбайт, распаянных непосредственно на материнской плате и дополнительной памяти, установленной в единственный слот SO-DIMM.

Применяется память DDR4 с частотой 3200 МГц и максимальный объем составляет 48 Гбайт – весьма внушительно. В нашем случае, доступно 32 Гбайта памяти.

В пару с данным процессором может быть установлена вышеупомянутая видеокарта GeForce RTX2070 Super, но старшая модификация предполагает использование графики NVIDIA GeForce RTX2080 Super с заводским разгоном до частоты 1330 Мгц и 8 Гбайтами собственной памяти.

Нам для тестирования достался максимальный вариант комплектации с топовыми процессором и видеокартой. Данная модификация имеет маркировку GX550LXS-HC066T.

Работа с базовыми задачами может осуществляться с использование встроенного графического адаптера Intel UHD Graphics 630.

В фирменной утилите ROG Armory Crate можно выбрать режим работы графики – "Optimus" или "Дискретная". Название второго режима говорит само за себя – принудительно используется дискретная видеокарта. А вот режим Optimus умеет использовать оба графических адаптера, распределяя между ними нагрузку для оптимизации энергопотребления.

Данный режим может снизить нагрузку на систему охлаждения и продлить время автономной работы в офисных задачах.

Хотя, для любителей держать всё под контролем, очень хотелось бы увидеть здесь третий режим – принудительное отключение дискретного видео и полный переход на интегрированное решение. Тем более, в большинстве повседневных задач его будет вполне достаточно.

А сейчас активируем максимально производительный режим и проведем тестирование производительности новинки с помощью различных тестовых приложений.

Результаты оказались весьма внушительными, да и стоило ли ожидать чего-то иного от используемых компонентов? Ниже можно видеть результаты тестирования встроенным бенчмарком в игре Forza 4 Horizon с абсолютно максимальными настройками, выставленными вручную.

С возможностями вычислительной мощности понятно, но справляется ли система охлаждения с такой нагрузкой? Над этим пришлось серьезно потрудиться инженерам компании. Так, в качестве термоинтерфейса здесь используется жидкий металл, позволяющий добиться более эффективной передачи тепла.

Также, обеспечивается дополнительный доступ воздуха через решетки под ROG ScreenPad Plus.

Циркуляцию воздуха осуществляют два крупных вентилятора, продувающих четыре радиатора. Передача тепла к ним осуществляется через пять тепловых трубок. В качестве термоинтерфейса применяется жидкий металл.

В теории система охлаждения выглядит довольно внушительной и многообещающей, осталось только проверить ее на практике.

В создании стрессовых условий работы нам поможет утилита OCCT. Для начала, запустим только ее, обеспечивая максимальную нагрузку на центральный процессор и частичную – на графику.

Естественно, тестирование проводилось с подключенным питанием и в режиме Turbo. Как видим, температура процессора повышается, но остается в разумных пределах и сохраняется стабильной. Не наблюдается выраженного троттлинга или перегрева.

Добавим нагрузку на графическую часть с помощью запуска приложения Furmark. Теперь, ноутбук работает буквально на предельно возможных нагрузках.

График показывает, что температура процессора и видеокарты еще подросла, вместе с этим наблюдается небольшое снижение рабочих частот процессора. Впрочем, снижение штатное и даже близко не опускается к показателям базовой частоты – режим TurboBoost продолжает функционировать.

В целом, ноутбук исправно справляется с такими нагрузками, поддерживая температурный режим и рабочие частоты стабильными.

В итоге, стремясь создать максимально универсальный ноутбук для профессионалов и геймеров, производитель решил не мелочиться и просто оснастить его всем самым современным и производительным. Такой шаг позволил добиться очень высоких показателей вычислительной мощности, но потребовал и соответствующей эффективности системы охлаждения. И если аппаратная часть проявила себя хорошо, над алгоритмами управления еще придется поработать.

Причем, к производительному режиму с принудительной работой дискретной видеокарты никаких затруднений не происходит, а вот оптимизация работы при одновременном использовании интегрированной и дискретной графики налажена не совсем так, как хотелось бы. Если точнее, ноутбук обращается к дискретной видеокарте даже в тех задачах, которыми справилась бы интегрированная графика. Такая "перестраховка" не позволяет достичь максимально эффективного расхода энергии. Впрочем, производитель обещает исправить эту ситуацию в коммерческих образцах.

Наилучшим решением кажется внедрение еще одного режима – для полного отключения дискретной видеокарты. Так получится снизить нагрев и энергопотребление, да и система охлаждения будет работать гораздо спокойнее.

Мультимедиа

Для вывода звука предусмотрена пара стереодинамиков, они обладают достаточно крупными размерами и расположены традиционно – слева и справа от клавиатуры. Их мощности по 4 Вт достаточно для обеспечения солидного запаса по громкости, частотный диапазон достаточно широкий.

Запись звука осуществляется массивом микрофонов, для получения более детальной и "чистой" записи.

Отличительной особенностью новинки является применение отдельных разъемов для подключения внешних динамиков и микрофона. Применяется выделенный ЦАП ESS с поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res Audio.

Такое решение позволит применять оборудование более высокого класса.

Также, доступен режим виртуального 7.1-канального звука, создающий ощущение пространственного погружения.

Коммуникация и безопасность

Хотя всё актуальнее становятся беспроводные интерфейсы, для профессиональной техники надежность зачастую гораздо важнее практичности. Именно поэтому, возможность проводного подключения к локальной сети и интернету необходима аппаратам такого класса.

Не обделили соответствующим интерфейсом и нашего героя, предусмотрев порт RJ-45 для подключения Ethernet кабеля. Но и о беспроводных сетях не забыли – здесь используется современный гигабитный модуль Intel Wi-Fi 6 802.11ax.

Обмениваться данными и подключать беспроводные аксессуары можно с помощью интерфейса Bluetooth 5.0. С последующими обновлениями, его версия может измениться.

К сожалению, тенденция не оснащать игровые модели дополнительными средствами аутентификации остается актуальной. Причем, не обходит она и модели, ориентированные на широкий спектр мультимедийных задач.

Хотелось бы видеть такой функционал и в продвинутых моделях, используемых не только для игр, но и при обработке мультимедийного контента. Правда, справедливости ради отметим, что свободного места для размещения сканера отпечатка пальца или камер системы распознания лица здесь попросту нет. А ведь хотелось бы.

Файловая система

Для хранения файлов используются твердотельные накопители формата M.2 с интерфейсом PCI-e 3.0 x4. В зависимости от модификации, объем может составлять 512 Гбайт или 1 Тбайт. В максимальной версии предусмотрено два накопителя по 1 Тбайту, объединенные в RAID 0 массив.

Соответственно, на материнской плате предусмотрено два слота для накопителей. Доступ к ним осуществляется также как и ко всем остальным компонентам – через демонтаж задней крышки. Они не снабжены каким-либо термоинтерфейсом и охлаждаются только окружающим воздухом.

В нашем тесте участвует модификация на 2 Тбайта памяти, состоящей из двух накопителей по 1 Тбайту. Оценим скорость работы такой конфигурации в приложении Crystal Disk Mark. Тест проведем с файлами различных объемов.

Как видно, обработка файлов осуществляется на высокой скорости. При обработке крупных объемов данных неудобств для пользователя не возникнет.

Время автономной работы

Чтобы сделать ноутбук одновременно ультимативным по вычислительной мощности, компактным и мобильным, а также обеспечить его хотя бы приемлемыми показателями автономности, нужен целый комплекс мероприятий.

Например, потребуется использование современных компонентов, способных максимально эффективно расходовать энергию, производя максимум полезной работы и выделяя минимум тепла.

Однако не получится уйти и от необходимости солидного запаса энергии, даже при использовании всех возможных способов экономии.

Задействовав для батареи практически все свободное пространство внутри корпуса, производитель смог уместить здесь аккумулятор с емкостью 90 Вт*ч. Это весьма неплохой показатель для ноутбуков любого класса.

Аккумулятор крепится винтами и для его демонтажа потребуется снять заднюю крышку. В целом, никаких сложностей с его заменой не возникнет.

На результаты автономности новинки может существенно повлиять два фактора – использование одного или двух дисплеев, а также режимы работы графики: Optimum или только дискретная. Проведем тестирование в различных сценариях с учетом данных особенностей и постараемся оценить возможности ASUS Zephyrus Duo 15 существовать вдали от зарядного устройства.

В режиме простоя ноутбук отработал более 60-ти часов. Условия тестирования подразумевали работы в режиме "Тихий" с отключенными дисплеями и без фоновых задач. Активным оставалось только Wi-Fi соединение.

Для начала, ноутбук работает только с дискретной видеокартой.

Проведем тестирование в режиме чтения. Активны оба дисплея, "тихий" режим работы и минимальная яркость подсветки.

Порядка трех с половиной часов – это не самый внушительный результат, но с учетом солидного энергопотребления используемыми компонентами, его можно посчитать приемлемым. Тем более, в таком формате кажется гораздо оптимальнее использовать интегрированную видеокарты.

Повторим тест с использованием только основного дисплея. Итог оказался на час больше. Как видно, подключение дополнительного дисплея заметно сказывается на автономности новинки и это абсолютно логично.

Классический тест подразумевает достаточно серьезную нагрузку на процессор и видеокарту. В данном случае, используется режим "Performance" с максимальной яркостью подсветки дисплея. Активны оба дисплея.

Ноутбук проработал 1 час и 14 минут до полного отключения. С учетом высоко разрешения дисплеев, их количества, а также уровня производительности – результат вполне на уровне.

Переведем ноутбук в режим "Optimum" и повторим тестирование. Теперь в работу включается интегрированная видеокарта и это вполне может позволить снизить потребление энергии, ведь далеко не всегда требуется использовать потенциал дискретной графики. Тестирование проводилось с использованием только основного дисплея.

В случае с режимом чтения, данное решение сразу же принесло результаты – ноутбук смог продержаться 7 часов и почти 43 минуты. Получается, смена режима позволила практически удвоить показатели.

Хорошо видно, что несмотря на ряд вопросов к оптимизации распределения задач между видеокартами, в офисных приложениях этот режим весьма полезен. Можно предположить, что возможность полного отключения дискретной графики позволит добиться еще более высоких значений автономности.

Комплектный адаптер питания обладает выходной мощностью 240 Вт и способен зарядить аккумулятор с 0 до 100 процентов 1 час и 43 минуты. При этом, за 80 минут заряд составит уже 90 процентов.

Нет смысла ожидать от ноутбука поразительных результатов, если он обладает компактным корпусом и флагманскими характеристикам. Разработчики вынуждены искать компромиссы энергопотребления и производительности, а емкость аккумулятора сильно ограничена пространством корпуса. И в компании ASUS это хорошо понимают. Назвать новинку "долгожителем" не получится, но обеспечить ее вполне уверенной автономностью удалось. Кроме того, если в обновлениях будут тщательнее оптимизированы алгоритмы распределения нагрузок между графическими адаптерами – автономность вполне может еще вырасти.

Заключение

Быть новаторами непросто. С одной стороны, приходится решать совершенно новые задачи, а с другой – терпеть непонимание многих пользователей. Тем не менее, мы благодарны компании ASUS за эти труды, ведь теперь ноутбуки становятся универсальнее, интереснее и уникальнее. Это требует терпения, трудов и затрат, но оно того стоит.

Модель ROG Zephyrus Duo 15 создаёт ощущение чего-то знакомого, но в тоже время, совершенно нового. Такое ощущение рождается благодаря собирательному образу технологий, применяемых в различных линейках компании.

Обеспечить высокий уровень вычислительной мощности призваны флагманские компоненты. А для комфортной работы предусмотрены два варианта современных дисплеев. Разместить всё это в компактном корпусе, да еще и с достаточно эффективным охлаждением – непростая задача.

Два дисплея позволяют существенно расширить сферу применения ноутбука и увеличить комфорт работы со многими приложениями, но вот работать с текстом теперь будет удобно только за столом и с подставкой под запястья – такова цена перемещения клавиатуры ближе к пользователю.

Также разработчикам стоит поработать над оптимизацией распределения нагрузок между интегрированной и дискретной видеокартами. Это позволит добиться большей автономности и снизить нагрузку на систему охлаждения.

В итоге, получился весьма интересный аппарат, но большинство пользователей зададутся вопросом его применения. На самом деле, далеко не всем требуется такое количество современных технологий и столь высокий уровень производительности. Но в первую очередь, ROG Zephyrus Duo 15 – это профессиональный рабочий инструмент для тех, кто действительно испытывает потребность в столь высоком уровне оснащения.

Это профессиональные геймеры, создатели мультимедийного контента и так далее. Хотя, уверены, что среди обычных пользователей также найдутся ценители, желающие получить в своё распоряжение столь продвинутую модель.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 получает награду:

Выражаем благодарность: