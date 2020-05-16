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Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299

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Оглавление

Вступление

Производители материнских плат продолжают увеличивать количество моделей на платформе LGA 2066, даже когда это выглядит неактуально. И несмотря на то, что Intel существенно сбавила цены на процессоры, они продолжают оставаться дорогими. При этом такие версии прожорливые и горячие, а их производительность в системе сложно назвать такой уж высокой по современным меркам. Да и сама Intel выпускает их все по тому же улучшенному до предела 14 нм техпроцессу.

Поэтому не приходится удивляться, что количество ядер не растет, а цены приходится снижать в связи с возросшей конкуренцией. Однако в компании отлично понимают, что HEDT платформа не может быть ориентирована на массового покупателя, а значит ее ожидает ограниченный спрос. Конечным продуктом может стать игровая или рабочая станция с очень высоким бюджетом. С учетом того, что у современных игр нет существенных требований к процессору и четырех-шести ядер все еще достаточно для большинства задач, очевидно, что ставка сделана на профессионалов.

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С другой стороны, конкурирующая платформа тоже стремится занять эту нишу, и производители материнских плат в этом подыгрывают. Например, я уже рассматривал материнскую плату ASRock X570 Creator – модель, ориентированную на профессиональное использование. В целом платформа AMD Socket AM4 размывает грань между HEDT и средним уровнем. Это обусловлено тем, что есть очень дорогие материнские платы для нее, сопоставимые по цене с Intel X299, и есть дорогие и редкие процессоры (AMD Ryzen 9 3950X).

Однако по сравнению с конкурентом нет четырех каналов оперативной памяти и большого количества линий PCI-e для полноценной поддержки большого количества периферийного оборудования, хотя это далеко не всем нужно. Что касается платформы Intel LGA 2066, то она однозначно себя позиционирует и не может предложить такой диапазон цен и характеристик, как Socket AM4. Выходит, она более узкоспециализирована.

Возможно, повторюсь, но наиболее очевидным использованием LGA 2066 остается профессиональная сфера. Дома ее использовать очень «жирно», если только для работы. Именно для этих целей можно создать неплохую рабочую станцию, и производители это прекрасно понимают. В эпоху, когда каждый второй чувствует себя блоггером и генерирует контент, легко представить, что есть потребность в производительной машине для работы с видео, графикой, вычислениями и еще много с чем. Скорость подготовки какого-нибудь проекта напрямую связана с вычислительной мощностью системы и здесь важно, чтобы было удобно, быстро, легко.

Видимо, этим руководствовались инженеры и маркетологи компании MSI перед выпуском модели Creator X299.

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Да, я тоже удивлен, но не шокирован. В конце концов, это всего лишь еще одна материнская плата для платформы LGA 2066. Самое удивительное то, что у компании уже есть модель MEG X299 Creation, и вот теперь MSI Creator X299. Неужели нас пытаются взять в оборот маркетологи, и перед нами просто перестановка слагаемых без существенных изменений? Будем разбираться.

Упаковка и комплектация

Как только я увидел коробку, мне сразу вспомнилась ASUS Prime X299 Edition 30. Это легко объясняется: упаковки с белым фоном и простым дизайном встречаются последнее время не так часто.

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Однако в данном случае модель приурочена не к юбилею, а представляет отдельную линейку, которая называется Creator.

Коробка большая, изготовлена из белого плотного картона. Еще она достаточно тяжелая, и поэтому предусмотрена пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Как и в случае с ASUS Prime X299 Edition 30, поверхность матовая, а не глянцевая. Отсюда следует один существенный недостаток – коробка очень маркая. Передняя сторона очень простая и лаконичная.

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Белый фон. Практически в середине находится эмблема серии MSI Gaming. Под ней черная полоска, где белыми символами указано, что это материнская плата для платформы Intel. Далее указано наименование модели – Creator X299.

В самом низу находится несколько значков. Первые три относятся к Intel: чипсет X299, поддержка процессоров Core-X и Optane Memory. Дальше все просто – nVidia SLI, AMD CrossFire и MSI Mystic Light.

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С обратной стороны тоже все выглядит просто и лаконично. В самом центре находится фотография материнской платы, а влево и вправо расходятся указатели с подписями к компонентам. Обычно они составляют спецификацию, но здесь другой случай. Вместо этого подписи формируют списки основных технических новшеств и перечень ключевых технологий компании, которые применялись в данном устройстве. Ниже представлена рамка с небольшой спецификацией и схематичное изображение задней панели с подписями.

Открыв упаковку со стороны ручки, мы видим, что внутри находятся еще две коробки.

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Обычно наружная оболочка изготавливается из тонкого картона, а внутренние коробки обычные. Здесь, как снаружи, так и изнутри используется толстый картон. Из этого можно сделать вывод, что устройство отлично защищено от внешнего воздействия. Саму плату дополнительно защищает пластина из вспененного полиэтилена.

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Также плата находится в антистатическом пакете.

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В другой коробке находятся аксессуары. Судя по всему, их достаточно много, поэтому под них решили выделить отдельную коробку с несколькими отсеками.

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В каждом из них действительно находятся какие-то вспомогательные компоненты и пока не совсем понятно, что именно.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • User Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек;
  • Брошюра с продукцией компании;
  • Благодарственная карточка;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

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Я все перетряхнул, но диска с драйверами и софтом нет. Неужели сейчас не кладут даже диски?

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Три комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Два кабеля для лент RGB;
  • Один кабель для лент RGB адресный;
  • Один кабель для RGB типа Corsair;
  • Один термистор;
  • Один кабель для карты Thunderbolt 3;
  • Карта Thunderbolt M3;
  • Плата M.2 XPANDER-Aero;
  • Флешка с комплектом драйверов и программного обеспечения.

Наконец-то до производителей начало потихоньку доходить, что можно класть флешки вместо дисков. Я об этом думал еще лет gznm назад, но, видимо, только к этому пришли. Самое главное – сложно отследить генезис этой мысли. То ли поняли, что 100 рублей не сильно влияет на цену платы в 40 000 рублей, то ли осознали, что приводы давно уже не в моде и ими никто не пользуется.

Карта Thunderbolt M3 не представляет cj,jq ничего необычного. Такие устройства уже встречались ранее. По сути это обычное расширение функциональности и добавление нового интерфейса Thunderbolt 3.

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Сердцем этой платы является контроллер Intel JHL6540. Он обеспечивает два порта Thunderbolt 3, которые находятся на устройстве.

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Для трансляции изображения по интерфейсу предусмотрены два входа типа Display Port.

Еще одна дополнительная плата в комплекте очень напоминает видеокарту. У нее действительно есть все атрибуты, кроме видеовыходов.

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Разъем для дополнительного питания 6-pin PCI-e присутствует, кулер есть, причем с таким же вентилятором и кожухом, как на бюджетных моделях. Действительно, можно было подумать, что производитель решил положить в комплект какую-нибудь простенькую видеокарту на первое время, пока пользователь не купит себе что-то солиднее, ведь в процессорах под сокет LGA 2066 нет встроенной графики. На серверных платах обычно распаивают какой-нибудь простенький чип, а здесь мало ли… Однако это только фантазии.

На самом деле это специальный адаптер для установки четырех накопителей M.2.

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Очень интересное устройство, которое увеличивает число устанавливаемых накопителей M.2. Что самое важное – здесь нет никаких ограничений. На четыре устройства выделяется по х4 линии PCI-e. Кроме этого, линии могут быть как Gen3, так и Gen4.

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Что касается создания массивов, то здесь скорее всего все не так просто, но это тут и не нужно. Специального контроллера нет, все устройства работают непосредственно через PCI-e шину.

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Для каждого накопителя есть своя отдельная термопара, которая замеряет показатели температуры устройства, помимо встроенных штатных утилит, которые могут привирать. И конечно же есть отличный охладитель с крупным радиатором, пластиковым кожухом и вентилятором.

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Для каждого накопителя предусмотрен специальный теплосъемник со своей термопрокладкой. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.

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Крепится он сзади при помощи четырех подпружиненных винтов. Вентилятор вмонтирован в пластиковый кожух.

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Здесь используется модель с ШИМ-управлением Power Logic PLD10010S12HH с характеристиками 12 В, 0.4 А.

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Итак, очень большой комплект поставки и расширенная функциональность. Теперь следует посмотреть на саму материнскую плату и оценить, как выполнена она и насколько большие возможности у нее.

Дизайн и особенности платы

Плата очень крупная и тяжелая. Исходя из этого, можно решить, что она изрядно оснащена и соответствует комплекту поставки. Действительно есть ряд интересных технических решений, но чего-то необычного или эксклюзивного пока не видно.

Габариты системной платы MSI Creator X299 составляют 305 х 272 мм, что соответствует стандарту E-ATX.

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Масса – 1685 г, а если прибавить еще вес M.2 XPANDER-AERO (516 г), получается 2201 г – это совсем не мало. И это легко объясняется.

Начнем с того, что на печатной плате очень много элементов из алюминиевого сплава. Также не следует забывать про ее габариты, а еще у платы восемь слоев металлизации.

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С обратной стороны большой защитной пластины нет, но есть крошечная в области подсистемы питания, которая должна обеспечивать улучшенный отвод тепла от поверхности или элементов под ней.

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В целом на обратной стороне элементов не так уж много, но они есть. Еще здесь есть принты с предупреждениями о возможном расположении втулок корпуса.

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Питание на материнскую плату подается через основной и целых три дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8+8.

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Дополнительные коннекторы питания расположены немного странно, и не очень удобно. Они занимают много места по верхнему краю и не в любом корпусе к ним можно будет комфортно подвести кабель. Какой же должен быть блок питания, где три дополнительных коннектора 8-pin для питания процессора? Сам производитель настоятельно рекомендует использовать хотя бы 24+8+4. TDP процессоров под LGA 2066 заявлен на 165 Вт. Если заниматься разгоном, то дополнительное питание не помешает. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Каждый слот обрамлен стальной рамкой. Чтобы активировать четырехканальный режим, нужно установить четыре планки в слоты одного цвета. Получается по два с каждой стороны от сокета. На плате нанесена надпись с рекомендациями о последовательности установки и это очень хорошо потому, что не придется открывать инструкцию.

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Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Это осуществляется для каждых двух каналов независимо. Отдельно регулируется пара A, B и отдельно C, D.

Максимально допустимый объем 256 Гбайт достигается путем установки восьми модулей по 32 Гбайт. Такие модули появились давно, но стоят дороговато. К тому же их характеристики желают лучшего.

В подсистеме питания процессора мы видим 13 фаз, а точнее 12+1 канал. Все они находятся сверху, как у большинства плат на этом сокете.

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Драйверов и удвоителей нет. На каждую из 12 фаз приходится по одной супер ферритовой катушке и одной транзисторной сборке Intersil ISL99390. Это микросхемы типа Smart Power Stage второго поколения, которые способны обеспечить ток до 90 А.

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Питание обеспечивают три ШИМ-контроллера. Это две микросхемы International Rectifier IR35204 и одна неопознанная с маркировкой Nova-1.

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Плата не позиционируется как оверклокерская, но все предпосылки к этому есть. Подсистема питания к этому подготовлена. Конденсаторы используются капсульные твердотельные и танталовые, которые распаяны с обеих сторон. Они расположены неподалеку от сокета.

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Тепло от транзисторов отводит система охлаждения, которая состоит из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой.

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Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи шести винтов и одной пластины. Она не только обеспечивает дополнительную жесткость, но и участвует в теплообмене.

Радиаторы, как и она, изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Верхний непосредственно отводит тепло от транзисторных сборок. Он небольшой и ему в помощь был сделан еще один. Он гораздо крупнее и по сути является кожухом, который закрывает разъемы задней панели. Радиаторы соединяются маленькой тепловой трубкой, которая не внушает доверия. Оба радиатора с небольшим количеством ребер и без активного охлаждения. Скорее всего, при серьезной нагрузке в тесном корпусе все это будет нагреваться. Боковой радиатор также отводит тепло от микросхемы 10-гигабитного сетевого контроллера.

Сверху есть модуль с RGB подсветкой. От него идет кабель, который подключается к специальному разъему на плате. В качестве термоинтерфейса используются разные терморезинки.

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Судя по отпечаткам прижим очень хороший. В нижней половине платы находятся еще четыре радиатора. Все изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Три из них предназначены для отвода тепла от накопителей M.2.

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Для контакта с накопителями используются терморезинки, которые заклеены защитными пленками. Крепятся они винтами прямо сверху.

Еще один радиатор находится на чипсете. Чтобы до него добраться, нужно снять три пластины отвода тепла от SSD накопителей типа M.2.

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Радиатор чипсета также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Крепится он при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется странная термопрокладка, армированная волокнами.

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Сверху радиатора размещен модуль с RGB подсветкой и прозрачной пластиковой деталью.

Теперь, когда вся конструкция демонтирована, можно увидеть чипсет Intel X299.

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Его характеристики мы уже изучили вдоль и поперек. Все восемь портов SATA3, которые обеспечивает чипсет, выведены вбок. Там же виден один порт U.2 и колодка портов USB 3.0.

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Выше этих интерфейсов распаян один разъем портов USB 3.1.

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С интерфейсом USB 3.1 чипсет незнаком, поэтому рядом пришлось распаять отдельный контроллер ASMedia ASM3142.

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В правом нижнем углу находится еще одна колодка портов USB 3.0, четырехконтактный разъем для вентилятора, коннектор для кабеля Thunderbolt 3, переключатель микросхем BIOS, разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, спикерфона, перемычка Slow Mode.

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Здесь же мы видим маленькие кнопки Power и Reset, разъем для адресной RGB подсветки, контакты для термистора и две колодки USB 2.0. Это место получается очень насыщенным и если задействовать всю функциональность, то подключать все это и обслуживать будет неудобно.

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Про кнопки я молчу, но хорошо, что они просто есть. Вызывает удивление такая организация при таких размерах. Вспоминаю ASUS Prime X299 Edition 30 потому, что она компактнее и там все удобнее на порядок.

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Далее по нижнему краю идут четыре разъема для вентиляторов и помпы. Затем мы видим колодку для подключения TPM модуля, контакты для термистора, разъем Molex для дополнительного питания шины PCI-e, неадресный разъем RGB и колодку для подключения передней аудиопанели корпуса.

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По левому краю платы находится область звуковой подсистемы устройства. Она отгорожена полосой без слоев металлизации. Сверху эту часть закрывает декоративная пластина из алюминиевого сплава. Она окрашена в черный цвет, а сверху на ней нанесена надпись Audio Boost.

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Звуковая подсистема представлена знакомым 8-канальным звуковым кодеком Realtek ALC1220P.

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Специальные электролитические звуковые конденсаторы также присутствуют. В качестве операционного усилителя можно заметить микросхему Texas Instruments OPA1652.

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Спереди свободного пространства практически нет. Это при том, что часть микросхем находится с обратной стороны, а у платы 8 слов металлизации. Кстати, этот маркер находится в левом нижнем углу.

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Рядом со звуковой подсистемой распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6797D.

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Выше распаян сетевой контроллер с поддержкой стандарта 10G. Это чип Aquantia AQtion AQC107.

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Еще один обычный гигабитный сетевой контроллер распаян с обратной стороны. Он представлен микросхемой Intel I219-V.

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За разъемами задней панели находятся две микросхемы ASMedia ASM1074 и одна ASM3242. Они обеспечивают семь разъемов USB 3.0 и один USB 3.2 Gen2 20G на задней панели.

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На этой плате мы видим четыре слота расширения PCI-e x16. Первый и третий могут работать в режиме x16, а остальные аппаратно ограничены до х8.

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Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Они получают свои линии непосредственно от процессора, точнее – от встроенного в него контроллера PCI-e. В зависимости от модели они могут отличаться, поэтому производитель так описывает использование слотов:

4 x PCIe 3.0 x16 slots
Support x8/ x8/ x16/ x8 and x16/ x0/ x16/ x8 modes with the 48-lane CPU.
Support x8/ x8/ x16/ x8 and x16/ x0/ x16/ x8 modes with the 44-lane CPU.
Support x8/ x8/ x8/ x0 and x16/ x0/ x8/ x0 modes with the 28-lane CPU.

Между слотами PCI-e x16 находятся три слота M.2 для установки накопителей. Кстати, только самый верхний работает в режиме SATA.

Что еще интересного есть на плате? Например, тут распаяна микросхема внешнего тактового генератора. Скорее всего, она нужна не столько для лучшего разгона шиной, сколько для стабильной работы шины PCI-e. Это ICS 6V41742B.

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В правом верхнем углу находится часть блока управления платой и мониторинга за ее состоянием. Для этого есть специальный переключатель режимов автоматического разгона OC Genie.

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У него есть восемь состояний, и каждое из них соответствует своему уровню разгона, причем для разных моделей процессоров он отличается. Напряжения и другие параметры также подбираются автоматически под конкретную модель.

Здесь же находится сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Тут его называют EZ Debug LED. Еще есть несколько разъемов разных типов для RGB лент и четыре светодиода-индикатора основных компонент системы: память, процессор, видеокарта, загрузка.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъем PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Семь разъемов USB 3.0;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2 20G Type-C;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Один 10G сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода для антенн;
  • Одна кнопка ClrCMOS;
  • Одна кнопка Flash BIOS.

Беспроводной модуль современный – это Intel Wi-Fi 6 AX200, который устанавливают в последнее поколение материнских плат.

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Технические характеристики

Модель MSI Creator X299
Поддерживаемые процессорыIntel Core i5, i7, i9 в исполнении Socket LGA 2066
Шина процессор-чипсетDMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логикаIntel X299
Поддерживаемая оперативная память8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 256 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4266 (разгон)) МГц
Слоты расширения4 - PCI-e x16 Gen3;
(x8+x8+x16+x8) – x48;
(x8+x8+x16+x8) – x44;
(x8+x8+x8+x0) – x28;
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPUSLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID8 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X299; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x U.2 порт;
3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-eДа/Да
Сеть1 х Aquinta AQC107;
1 x Intel I219-V;
1 x Intel Wi-Fi 6 AX200
Аудио Realtek ALC1220P– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.04 + 2 x USB 2.0 (Intel X299)
USB 3.04 x USB 3.0 (Intel X299);
7 x USB 3.0 (ASMedia ASM1074)
USB 3.2 Gen21 x USB 3.2 Gen2 20G (ASMedia ASM3242);
1 x USB 3.2 Gen2 (ASMedia ASM3142)
Thunderbolt 32 x USB Type-C (Intel JHL6540) на отдельной плате, поставляется в комплекте
Системный мониторингNuvoton NCT6797D
Питание материнской платыATX 24-pin, 3 х 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели2 x USB 2.0;
7 x USB 3.0;
1 x USB 3.2 Gen2 20G Type-C;
2 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 х Ant. Out;
1 x Flash BIOS;
1 x Clr CMOS
Размеры, мм305 x 272
Форм-факторE-ATX

Возможности BIOS

Оболочка уже давно знакома по предыдущим моделям и претерпела небольшие косметические изменения. Это все та же Click BIOS пятого поколения. Не знаю, что меняется каждый раз, но она по-прежнему узнаваема и структура осталась неизменной. Все сделано красиво и в то же время интуитивно понятно.

Основные настройки доступны на начальном экране EZ Mode. Есть функции выбора загрузки, активации XMP профиля и заводского разгона. Конечно же, можно установить время и дату и поэкспериментировать с автоматической настройкой режима работы вентиляторов. Плата попала на тестирование с последней актуальной версией BIOS 1.10. Меню очень удобное и понятное.

Что касается разгона, то тут важно понять алгоритм и принципы в целом. Для этого есть предустановки под разными числами и последнее из них – 11. Для каждого процессора настройки будут свои. В моем случае напряжение автоматом устанавливается не менее 1.25 В. Этого оказывается достаточно для достижения процессором 100°C в нагрузке. При автоматическом разгоне автоматически снимаются лимиты, а вот SpeedStep нет. Возможно, поэтому процессор охотнее сбавляет частоту при сильной нагрузке и это отражается на результатах тестов.

В целом плата отлично подготовлена к разгону. Есть несколько предустановок для памяти, основанной на микросхемах Samsung B-Die, но напряжения высокие: 1.85 и 1.9 В. В меню настроек достаточно много пунктов, но заблудиться не получилось. Понравилось, что после выхода из системы отображается окошко со списком внесенных изменений. Не помню, в какой генерации Click BIOS появилась эта функция, но очень удобно.

Очень туго осуществляется ручной разгон. Сложно спрогнозировать поведение процессора. Нет четкой зависимости от увеличения напряжения на ядрах с их разгоном. Поведение платы при разгоне и переразгоне обычное. Приходится нажимать кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI Creator X299 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-10900X (3500 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: MSI Creator X299, версия BIOS 1.10;
  • Память: 4 x 8 Гб DDR4-3200, G.Skill (Samsung B-die);
  • Видеокарта: nVidia GTX 1080 Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание платы и разгон

Сборка и запуск системы не вызывают особых проблем. Однако сразу начинаются замечания. Поскольку производитель решил разместить на плате четыре слота PCI-e x16, то первый он расположил слишком близко к процессорному сокету. Это отразилось на том, что с моим воздушным кулером Noctua NH-D15 не удалось поставить видеокарту в верхний слот. Это проблема небольшая потому, что третий также работает в режиме x16. И еще одна проблема – правый нижний угол, но я туда ничего не подключал, а кнопки нажимать все равно не очень удобно потому, что они маленькие.

После того как система собрана, ее можно запустить и посмотреть на работу подсветки.

На мой взгляд, самый интересный режим работы должен быть базовым, чтобы он нравился как можно большей аудитории. Здесь все как-то банально и просто. Не очень удобно расположен индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Ну и, конечно же, блок питания. Не повторяйте моих ошибок и обязательно используйте блок питания с двумя дополнительными коннекторами 8-pin для процессора. Не рискуйте, а обзаведитесь хорошим блоком питания, о чем производитель постоянно напоминает при разгоне в BIOS.

Запускаем систему и смотрим на тестовые информационные утилиты.

450x325 47 KB. Big one: 1205x871 292 KB

По умолчанию система выставляет режим работы памяти DDR4-2133 при 15-15-15-36.

450x300 43 KB. Big one: 1156x771 241 KB

При интенсивной нагрузке даже в штатном режиме процессор очень горячий. Это открытый стенд, а в корпусе его температура будет еще выше, поэтому даже топовый воздушный кулер будет работать на пределе.

Для подобной системы нужна хорошая кастомная и производительная СЖО. Кстати, производитель также сообщает об этом в BIOS как только вы приступаете к автоматическому разгону.

450x446 58 KB. Big one: 804x797 176 KB

Да, я решил его попробовать. Для этого можно выбрать один из режимов в BIOS или выставить какое-либо значение на переключателе OC Genie. Я выбрал значение с цифрой 6. Напряжение сразу же выставляется на 1,25 В, все ядра бустят до 4,7 ГГц, а одно до 4,9 ГГц. При этом на AVX стоит минус 2, а это значит минус 200 МГц.

Да, XMP тоже включил, но такой разгон почти не повлиял на результаты. Они так и остались на дне.

450x298 42 KB. Big one: 1159x768 242 KB

Теперь надо уже все сделать руками по-человечески. Напряжение снизил до 1.2 В, частоты также сбавил до 4,4 и 4,6 ГГц соответственно, и оно заработало пободрее.

450x448 59 KB. Big one: 804x801 177 KB

С температурами ничего улучшить не получилось потому, что процессор очень горячий.

450x299 43 KB. Big one: 1157x768 242 KB

Производительность и тепловой режим

Тестирование MSI Creator X299 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 21°C в следующих режимах:

  • MSI Creator X299, Intel Core i9-10900X (3500 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 16-16-16-32-1Т, NVIDIA GTX 1080 Ti 11Gb;
  • MSI Creator X299, Intel Core i9 10900X @ 4400 МГц (44 х 100), память 3200 МГц, тайминги 14-14-14-32-2Т, NVIDIA GTX 1080 Ti 11Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 (версия 1903). По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0
М.2

450x322 40 KB

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура бокового радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

450x300 32 KB. Big one: 960x640 84 KB

Температуры внутри плохо вентилируемого корпуса будут только выше.

450x300 36 KB. Big one: 960x640 95 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220P. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Тестирование встроенного звука при помощи программы RMAA привело к следующим результатам.

16 бит, 44.1 кГц

450x178 20 KB. Big one: 517x204 31 KB

24 бит, 192 кГц

450x178 22 KB. Big one: 517x204 31 KB

Заключение

Это отличная материнская плата с великолепной функциональностью прямо «из коробки», но экстаз от знакомства меньше, чем в случае ASUS Prime X299 Edition 30. Лучшая оснащенность MSI Creator X299 легко объясняется наличием дополнительной карты для установки еще трех накопителей типа M.2. Всего их тут может быть шесть, что наверняка кому-то пригодится, ведь мировые (не российские) цены на накопители постоянно снижаются.

А можно, например, организовать 4WAY-SLI или 4WAY CrossFire. Как вам такое, инженеры ASUS? А еще, почему бы и вам не поставить Ethernet-адаптер 10 Гбит/с на вашу плату? Судя по этому, функциональные возможности MSI Creator X299 могут показаться лучше, но на самом деле есть определенный сдвиг в другую сторону – поддержки большого количества современных интерфейсов. А вот каких-то уникальных фишек или особенностей не так много. Возможно, поэтому у меня и не случился «wow»-эффект.

Качество изготовления находится на высоком уровне, но вот подсистема питания показалась мне странной. Три канала по 8-pin дополнительного питания процессора и всего 12 фаз? Был ли в этом смысл и где искать такие БП? Сложный вопрос, но ясно, что инструментарий для экстремального разгона существует, а производитель постоянно уведомляет, что для разгона нужен блок питания на 1000 Вт с двумя линиями на 12В для дополнительного питания процессора.

Так или иначе, можно было разместить больше каналов питания процессора при таких габаритах системной платы. Мне, конечно же, легко тестировать плату на открытом стенде, а кому-то придется собирать на ней систему. Для этого придется обзавестись соответствующим корпусом, который поддерживает E-ATX. Хорошо, что сейчас есть неплохие и относительно недорогие модели, например, AeroCool AirHawk, который я рассматривал не так давно.

Что касается остального, то подсветка стандартная и ничем особенным не выделяется. BIOS проста и понятна, есть множество предустановок для разгона, но их действительно лучше использовать совместно с производительной СЖО. Есть пресеты для разгона оперативной памяти, основанной на микросхемах Samsung B-die. У меня как раз были такие планки, но толком ничего не получилось. А еще в BIOS есть простой режим EZ Mode, где можно осуществлять основную часть настроек и автоматический разгон.

Основные недостатки модели MSI плавно вытекают из ее достоинств. Например, наличие четырех слотов PCI-e x16. Это отличное решение, но за него пришлось заплатить тем, что в самом верху карта будет совместима не с любым кулером; скорее всего, надо будет ставить водоблок. Большая функциональность привела и к тому, что размеры устройства вышли за рамки обычной платы форм-фактора ATX.

Если коротко подвести итог, то MSI Creator X299 это материнская плата с отличной функциональностью, которая заточена не только на работу, но и под разгон процессоров и памяти. Это во всех смыслах большая плата, как по своим возможностям, так и по размеру.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI Creator X299.

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