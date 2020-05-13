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Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук

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Оглавление

Вступление

Игровые ноутбуки становятся тоньше и компактнее, да и сфера их применения расширяется. В последнее время такие модели активно задействуются в различных мультимедийных задачах, требующих солидной вычислительной мощности, например для фото- или видеомонтажа.

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Следуя этой тенденции компания ASUS недавно предложила несколько моделей семейства Republic Of Gamers в светлой расцветке корпуса. И это не основное нововведение. Улучшение автономности, снижение массы и внедрение компактных корпусов позволило добиться неплохой мобильности новинок.

Следующим логичным шагом был бы выпуск компактной модели с меньшей диагональю дисплея. Именно таков ROG Zephyrus G14, представленный на CES 2020.

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Он отличается рядом различных интересных решений. Помимо компактного корпуса, применяются процессоры нового поколения, а в некоторых модификациях предусмотрен даже второй дисплей! И речь идет не о привычных ScreenPad'ах. Но обо всем по порядку.

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Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus G14
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 5 4600HS / AMD Ryzen 7 4800HS / AMD Ryzen 9 4900HS
Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / NVIDIA GeForce RTX 2060
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 32 Гбайт
Встроенная память 512 Гбайт / 1 Тбайт
Экран 14" IPS, 1920 x 1080 60 Гц / IPS, 1920 x 1080 120 Гц / IPS, 2560 x 1440 60 Гц
Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0
Блок питания 150 / 180 Вт
Размеры 324 х 222 х 1.79 / 1.99 мм
Масса 1.6 / 1.7 кг
Цена Н/Д*
*На момент тестирования стоимость не объявлена.

**Конфигурация тестируемого образца выделена жирным шрифтом. Точный индекс модели – GA401I.

ROG Zephyrus G14 комплектуется исключительно процессорами AMD Ryzen и дискретной графикой NVIDIA. Отметим неплохие объемы оперативной и основной памяти и солидный выбор дисплеев – предусмотрено три различных варианта. А толщина и масса корпуса зависит от наличия или отсутствия дополнительного дисплея AniMe Matrix.

Внешний вид и конструкция

Назвать дизайн корпуса привычным для ноутбуков серии Zephyrus не получится – в новом поколении его переосмыслили. Предусмотрено две цветовых версии – темно-серая и белая. Нам достался светлый вариант и смотрится он весьма интересно.

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Верхняя крышка украшена перфорацией и небольшой табличкой с логотипом бренда ROG. В основании крышки выполнен трапециевидный вырез. Никаких рисунков или текстурных оформлений – все строго и лаконично.

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Нижняя крышка пластиковая, с крупными резиновыми ножками и достаточно большим количеством решеток для системы охлаждения. Крепление осуществляется небольшими винтами, как по периметру, так и в центре.

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Специальная ячеистая структура позволила добиться высокой жесткости панелей на кручение или изгиб, не создавая ощутимого увеличения массы и толщины конструкции.

Крышка фиксируется в закрытом положении двумя небольшими магнитами. При открывании, не потребуется придерживать нижнюю часть корпуса – тест "на макбук" наш герой проходит вполне успешно.

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Рамка вокруг дисплея исполнена из черного пластика с небольшими резиновыми упорами. Топкейс из магниевого сплава остался некрашеным. Такая поверхность получилась приятной тактильно и хорошо сопротивляющейся механическим повреждениям.

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В сторону дисплея направлены две вентиляционных решетки для вывода нагретого воздуха. В центре расположилась надпись Zephyrus.

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Максимальный угол не слишком широкий и ни о каком раскрывании на 180 градусов говорить не приходится. Зато, сюда из ультрабуков перекочевал петлевой механизм ErgoLift, приподнимающий основание корпуса в рабочем положении. Такое решение позволяет добиться лучшей циркуляции воздуха и максимально комфортное расположение клавиатуры для набора текста.

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На правом торце находится пара классических разъемов USB-A 3.2 Gen 1 и один USB-C 3.2 Gen 2. Здесь же расположен разъем для кенсингтоновского замка и вентиляционная решетка.

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Слева ассортимент еще разнообразнее. Мы видим круглый разъем питания, полноразмерный порт HDMI 2.0b, USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой интерфейса DP1.4 и подзарядка. Ближе всего к пользователю расположен круглый разъем 3,5 мм для гарнитуры. Здесь также расположена вентиляционная решетка.

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Ноутбук получился стильным и аккуратным. Он не создает ощущение игрового, скорее это имиджевая модель с хорошим сочетанием классического оформления и новых разработок.

Посмотрим на конструкцию новинки внутри, ведь именно над организацией внутреннего пространства пришлось немало поработать конструкторам.

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Как видим, все элементы сгруппированы практически без свободного пространства. И здесь становится ясно, почему такие компактные модели появляются только теперь. Например, сколько места удалось сэкономить только лишь при переходе к накопителям M.2 от классических дисков формата 2,5".

При разработке компактного и производительного решения, конструкторы совместили опыт игровых ноутбуков и компактных ультрабуков. Так, здесь применен механизм ErgoLift и ячеистая структура корпусных панелей, а внутренние компоненты размещены максимально плотно для снижения габаритов.

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Клавиатура и тачпад

Рабочая зона полностью выполнена из магниевой заготовки. Клавиатура немного утоплена и не выступает над общей поверхностью.

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Размеры клавиш оптимальны для комфортной работы в различных задачах. В качестве оптимизации для игр, предусмотрено расширение клавиши "пробел" и небольшое отделение клавиш со стрелками. А верхний ряд функциональных клавиш разделен на несколько групп.

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Для управления громкостью, микрофоном и запуска фирменной утилиты Armoury Crate используются отдельные кнопки, расположенные над клавиатурой.

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Предусмотрена белая светодиодная подсветка с возможностью регулировки яркости.

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А вот тачпад больше привычен для ультрабуков и гражданских ноутбуков – он объединен с кнопками. Площадь оптимальная для комфортного управления, а скругленные углы придают аккуратности. Сама панель немного утоплена в корпус и выполнена из шлифованного стекла.

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Применение качественного тачпада и удобной клавиатуры позволило сделать управление нашим героем комфортным и удобным. Он хорошо подойдет как для игр, так и для работы с данными.

В целом, клавиатура позаимствована у других моделей Zephyrus, со всеми ее особенностями и конструктивными решениями. Она отличается независимой обработкой нажатия каждой клавиши, четким и понятным откликом.

Дисплей

Самым интересным в данной модели является дисплей. Ведь игровая модель с диагональю дисплея 14 дюймов была в модельном ряду ROG лишь однажды и достаточно давно, да и компактной ту модель назвать было достаточно сложно.

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В данном случае, производитель не стал мелочиться, предложив целых три варианта на выбор. Так, самым простым окажется дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек и частотой обновления 60 Гц. В моделях дороже предусмотрена панель с аналогичным разрешением, но обладающая частотой обновления 120 Гц. Флагманом линейки выступает матрица с разрешением 2560 х 1440 точек и частотой обновления 60 Гц.

Все дисплеи выполнены на базе IPS матрицы с 100% покрытием RGB диапазона и сертификатами Pantone.

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Боковые рамки дисплея весьма узкие и сравнимы с ультрабуками ZenBook. Ощутимо шире только нижняя рамка. Правда, судя по всему, эту рамку пришлось сделать шире, для соответствия габаритов крышки и основной части корпуса. А плотность компоновки корпуса попросту не позволили сделать его еще меньше.

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Дисплей радует широкими углами обзора и насыщенной цветопередачей.

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Черный и белый цвета отображаются натурально, отсутствуют выраженные засветки на черном фоне.

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Черный цвет также радует точным отображением при взгляде под прямым углом. Ощущения схожи с использованием AMOLED матриц, отличающихся идеальным черным цветом.

С помощью колориметра, мы провели замеры яркости подсветки и протестировали точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 333 0.302 1103
50 134 0.122 1098
0 16 0.015 1067

Запас яркости не рекордный, но с легкостью обеспечит комфортную эксплуатацию даже при ярком освещении. Матовое покрытие матрицы защитит от резких бликов, а низкий уровень яркости черного позволил добиться хороших показателей контрастности.

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Графики точно повторяют референсные значения, отличаясь стабильными показателями. Показатель очень хороший.

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Цветовая температура большинства современных дисплеев завышена в угоду достижения большей контрастности изображения, но это не наш случай. Здесь показатели радуют своей точностью, без уклона в сторону теплых или холодных оттенков.

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Цветовой диапазон практически полностью повторяет общепринятый стандарт RGB. Отличия заметны только в вершинах треугольника, с наиболее явным отклонением в диапазоне зеленых оттенков. Без использования специальных приборов, выявить такое отклонение не получится, изображение будет казаться абсолютно натуральным.

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Точки серого клина сгруппировались в границах дельты, обеспечивая отсутствие паразитных оттенков.

Дисплей показал себя с лучшей стороны. Он обладает оптимальными характеристиками, широкими углами обзора и тщательно откалиброван для точного отображения цветов. Видно, что производитель не стал экономить при выборе компонентов и установил здесь качественную матрицу, да и калибровке ее работы было уделено должное внимание.

Внимательный читатель может задать логичный вопрос – где же второй дисплей? В нашей модификации его не предусмотрено, да и сам дисплей необычный. Это светодиодная матрица, расположенная под перфорацией верхней крышки и служащая для вывода различной информации.

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Например, здесь можно отобразить время, какое-то напоминание или стикер. Технология получила название AniMe Matrix.

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Она представляет из себя 1215 светодиодов, скрывающихся за перфорацией и составляющие изображение. Мы расскажем о данной технологии более подробно, когда будем тестировать модель с данной опцией.

Программное обеспечение и прошивка

Предусмотрены модификации с домашней или профессиональной версиями операционной системы Microsoft Windows 10.

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Среди дополнений производителя, присутствует фирменная утилита Armoury Crate для конфигурации ноутбука и контроля его состояния.

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Также здесь можно создать отдельные профили с уникальными настройками для разных задач или пользователей.

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Здесь может осуществляться переключение режимов питания и производительности, настраивать работу фирменных аксессуаров, конфигурировать индивидуальные профили под различных пользователей.

Аппаратная платформа и производительность

Новинкой этого сезона стали процессоры AMD Ryzen из 4-х тысячной серии. Их солидная производительность, вкупе с весьма конкурентной стоимостью, обеспечила популярность среди производителей и пользователей.

Так, новы ROG Zephyrus G14 комплектуется исключительно процессорами этого семейства. Предусмотрены версии на базе AMD Ryzen 5 4600HS, AMD Ryzen 7 4800HS и AMD Ryzen 9 4900HS. В нашем случае, используется второй вариант.

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Это выполненный по 7 нм техпроцессу восьмиядерный чип с возможностью обработки данных в 16 потоков и максимальной тактовой частотой до 4,2 ГГц. Базовая частота составляет 2,9 ГГц. Индекс HS говорит об использовании специальной версии для компании ASUS. Она отличается меньшим TDP – всего 35 Вт.

Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Такой объем достигается использованием встроенной памяти, вместе с дополнительной планкой. Используемая память соответствует типу DDR4 с частотой 3200 МГц.

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Тестовая версия обладает 8 Гбайт встроенной памяти, а также отдельной планкой на 8 Гбайт производства Micron.

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Работа с графикой поручена дискретной графике. В зависимости от модификации могут применяться видеокарты NVIDIA GeForce 1650, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1660 Ti или GeForce RTX 2060. Все варианты выполнены в дизайне Max-Q. Две младшие версии получили 4 Гбайт собственной памяти, две старшие – по 6. В любом случае, память соответствует типу GDDR6. Все версии обладают заводским разгоном.

Так, наша модификация с RTX 2060 работает на частоте 1285 МГц при 65 Вт.

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Обратимся к результатам нескольких тестовых приложений и оценим уровень производительности нашего героя. Напомним, мы тестируем модификацию на базе AMD Ryzen 7 4800HS и графики NVIDIA GeForce RTX 2060.

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Нам уже приходилось тестировать данную "связку" на примере более крупных моделей и результаты оказались достаточно схожими. Коммерческие образцы с финальными версиями программного обеспечения должны будут еще немного подтянуться по результатам.

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Уместить игровую производительность в компактном корпусе достаточно сложно, ввиду необходимости обеспечить достаточную производительность системы охлаждения в компактном корпусе.

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За отвод тепла от наиболее теплонагруженных элементов пять тепловых трубок. Они распределяют тепло по четырем медным радиаторам. Благодаря использованию ребер толщиной всего 0,15 мм, удалось добиться суммарной площади теплорассеивания 68 868 квадратных миллиметров. При этом, сопротивление потокам воздуха снизилось, позволив вентиляторам работать более эффективно.

Обдув радиаторов поручен двум вентиляторам и они также подверглись модификации для улучшения эффективности. Так, использование специального полимерного материала позволило снизить толщину каждой лопасти и разместить большее количество лопастей на каждом вентиляторе. Их длина чередуется, для снижения уровня шума без ущерба для эффективности.

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Вся система создает впечатление продуманной и весьма точно сконфигурированной. Обратимся к стресс-тестам и постараемся оценить практическую эффективность вышеупомянутых решений.

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Первый цикл тестирования проводился с максимальной нагрузкой на процессор приложением OCCT. Во втором цикле добавим нагрузку на графическую систему в приложении FurMark.

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Шум от вентиляторов становится заметным, но его нельзя назвать навязчивым или дискомфортным.

К нам попал тестовый образец и его настройки еще не отлажены до максимального значения. Это проявляется в завышенной скорости работы вентиляторов. Коммерческие образцы будут поставляться с финальными версиями программного обеспечения и смогут отличиться меньшим шумом при работе.

Фактически шум от вентиляторов будет становиться заметным только при активном использовании, а в режиме офисных задач или веб-серфинга едва ли получится его услышать.

А вот к стабильности работы процессора никаких нареканий не возникает. При длительной работе под максимальной нагрузкой, частота снижается до отметки в 3 Ггц и не опускается ниже. При этом, температура сохраняется в пределах 80 градусов.

Таким образом, в ASUS смогли предложить пользователям ноутбук с внушительным уровнем производительности, способный без проблем справляться с решением сложных игровых или мультимедийных задач. При этом, корпус еще недавно мог бы называться компактным ультрабуком и служить оправданием для многочисленных компромиссов в аппаратном оснащении.

Мультимедиа

Создавая ноутбук для контент криейтеров, было бы неразумно обойти вниманием мультимедийные возможности.

В отличие от большинства ноутбуков, здесь предусмотрено четыре отдельных динамика. Два из них высокочастотные и направлены в сторону пользователя, их решетки можно увидеть на топкейсе.

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Еще два динамика, более крупных размеров, расположены на привычных местах снизу и выводят звук через решетки в основании корпуса.

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Эти динамики низкочастотные. За счет отражения от поверхности стола, звук становится более глубоким.

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Корректная работа всех динамиков обеспечивается с помощью интеллектуального усилителя. Также поддерживается технология Dolby Atmos.

Беспроводные интерфейсы и безопасность

Для подключения к беспроводным сетям используется модуль Intel Wi-Fi 6 (802.11ax). А вот порта RJ-45 для подключения к проводной локальной сети здесь нет – стремление к компактности имеет свою цену. Впрочем, отказ от этого интерфейса в пользу беспроводных сетей повсеместен и нисколько не удивляет.

Работа с беспроводными аксессуарами и передача файлов поручена интерфейсу Bluetooth 5.0.

В целом, никаких нареканий к работе беспроводных интерфейсов не возникало. Передача данных осуществляется на максимально доступном уровне скорости, а сигнал остается стабильным даже на расстоянии нескольких комнат в квартире.

Для быстрой аутентификации пользователя предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Это первый случай использования такого сканера в игровых ноутбуках ROG и первый сканер, совмещенный с кнопкой питания.

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Такая конфигурация позволяет включать и разблокировать ноутбук одним нажатием – компьютер запустится и автоматически выполнит вход после загрузки операционной системы. Схема очень удобная и понятная, избавляет от дополнительных действий.

Скорость разблокировки на уровне современных сканеров в смартфонах – мгновенно и точно. Работа сканера управляется встроенным функционалом Windows Hello.

Файловая система

Для хранения файлов используется один твердотельный накопитель формата M.2 NVMe. Подключение осуществляется по интерфейсу PCI-e. Доступны версии на 512 Гбайт или 1 Тбайт.

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Диск съемный и может быть заменен в случае необходимости, а вот установить второй диск здесь не получится – слот всего один.

Для лучшего охлаждения, накопитель прикрыт термоинтерфейсом, способствующим рассеиванию тепла.

Мы протестировали скорость работы накопителя с помощью утилиты Crystal Disk Mark.

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Как видим, он оперативно и без проблем справляется с файлами самых разных объемов. Причем, скорость практически не снижается.

Время автономной работы

Компактный ноутбук выбирают для работы без постоянной привязки к рабочему месту, а в таких условиях использования становится очень актуальным вопрос автономности. Именно по этой причине, ультрабуки комплектуются специальными низковольтажными процессорами, но и поразительной производительностью они не отличаются.

Кажется, компактный игровой ноутбук должен оказаться оптимальным балансом между мобильностью, автономностью и производительностью. Но удалось ли этого добиться?

Емкость встроенного аккумулятора составляет 76 Вт*ч – весьма неплохой показатель для компактной модели. И в масштабах данного корпуса, такая емкость является максимально возможной – производитель задействовал буквально весь объем внутреннего пространства.

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Демонтаж аккумулятора не вызовет больших затруднений, хотя и придется демонтировать крышку. Впрочем, такое решение абсолютно типично для подавляющего большинства современных ноутбуков.

К сожалению, наш образец относится к тестовым и не может пока похвастать финальными обновлениями ПО. Это означает, что параметры работы системы охлаждения, а также процессора и графического адаптера еще оптимизируют. Например, сейчас вентиляторы стабильно работают на завышенной скорости.

Эти моменты оказывают серьезное влияние на актуальные показатели автономности и не позволяют составить объективное мнение о реальных возможностях новой модели. Однако, мы уже тестировали игровой ноутбук с аналогичным набором основных характеристик и можем сделать некоторые предположения.

Вспомним ноутбук ASUS TUF Gaming A15, совсем недавно побывавший в нашей Лаборатории. Он построен на аналогичной аппаратной платформе, но емкость его аккумулятора чуть выше – 90 Вт*ч. При этом, стоит отметить более крупный дисплей.

В режиме чтения, результаты составили немногим менее 15 часов. При меньшей емкости аккумулятора, Zephyrus G14 вряд ли сможет показать аналогичный результат, но скорее всего можно рассчитывать примерно на 12 часов.

В целом, это делает вполне правдоподобными заявления производителя о 9,5 часах веб браузинга и 10,7 часам воспроизведения видео.

А вот под полной нагрузкой, новинка показала результат в 1 час и 47 минут. Это даже больше, чем у вышеупомянутого TUF Gaming A15.

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Исходя из опыта тестирования ноутбуков с современными процессорами от AMD, серьезных сомнений в автономности не возникает. Конечно, мы рассмотрим этот вопрос более подробно позднее, когда для тестирования станут доступны коммерческие экземпляры с финальными версиями драйвером и настроек.

В зависимости от модификации, комплект поставки будет включать блок питания мощностью 150 или 180 Вт. Полный цикл зарядки занимает около полутора часов.

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Кроме того, Zephyrus G14 обеспечен возможностью подзарядки через порт USB-C. Предусмотрено использование внешних аккумуляторов, например хорошо подойдет фирменный ZenPower Pro PD или блок питания на 65 Вт. Такими блоками питания комплектуются ультрабуки ASUS.

Заключение

Еще несколько лет назад сложно было представить себе компактный ноутбук с игровой производительностью. С тех пор многое изменилось, и на примере модели ASUS мы видим, что это перестало быть фантастикой. ROG Zephyrus G14 получился одновременно компактным, производительным и удобным в использовании.

В первую очередь отметим качественный и стильный корпус. Он не пытается всем своим видом намекать на игровую принадлежность и придется по вкусу как геймерам, так и обычным пользователям. Сам корпус создает ощущение попытки собрать все наработки в одной модели. Здесь и клавиатура от игровых версий, и шарнир типа ErgoLift от ультрабуков, и такие нововведения как дополнительный LED-дисплей и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

К некоторым моделям ранее возникали вопросы из-за наличия свободного пространства внутри корпуса, где можно было бы установить аккумулятор крупнее, но это не тот случай. Инженеры решили непростую задачу по размещению внутри компактного корпуса всех необходимых комплектующих и обеспечения их эффективной работы. Результатом стало практически полное отсутствие свободного пространства, но цель была достигнута.

Массивная система охлаждения позволяет ноутбуку исправно работать под нагрузкой, оставаясь в допустимых температурных рамках. Для этого пришлось применить четыре радиатора с особенно тонкими ребрами и два вентилятора. Делая ставку на востребованность ноутбука для различных задач, производитель предусмотрел широкий выбор комплектаций. Каждый пользователь сможет выбрать наилучший вариант для себя.

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Безусловно, современные ультрабуки развиваются, и их производительность возросла, но с игровыми вариантами такие модели сравнивать нельзя. И если ультрабуков на современном рынке много, то игровых компактных моделей не наблюдается вовсе. Теперь же эту нишу призван заполнить Zephyrus G14.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GA401I.

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