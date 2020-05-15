реклама

Открыть

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

реклама

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

реклама

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

реклама

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

реклама

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

реклама

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

реклама

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low & average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в разрешении 1920 х 1080 процессор Ryzen 5 3600 настолько ограничивал потенциал графических ускорителей, что старшие модели показали очень близкие результаты. В разрешении 2560 х 1440 видеокарта GeForce RTX 2080 расположилась на втором месте.

Большим плюсом для старшего «зеленого» ускорителя стало то, что он обеспечил комфортную производительность во всех играх без исключения.

1920х1080 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность герой обзора попал в группу аутсайдеров. Однако в этом нет ничего удивительного, так как однопроцессорные флагманы всегда стоили заметно дороже остальных видеокарт.

реклама

В текущих реалиях графический ускоритель GeForce RTX 2080 довольно сомнителен для покупки. С одной стороны, его старший сородич стоит немного дороже и опережает протагониста на 3-5%. С другой стороны, совсем близко расположился графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super, который на 30-35% выгоднее для покупки. Вдобавок не стоит забывать про доступного конкурента из компании AMD – Radeon RX 5700 XT.

Поэтому в настоящее время нет никакого смысла покупать видеокарту GeForce RTX 2080. Однако владельцам данного ускорителя не стоит переживать по поводу его «устаревания». Модель уверенно тянет большую часть современных игр, а там где у нее возникают проблемы, скорее всего, спасует и ее старший сородич GeForce RTX 2080 Ti.

реклама