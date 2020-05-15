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Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020

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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в разрешении 1920 х 1080 процессор Ryzen 5 3600 настолько ограничивал потенциал графических ускорителей, что старшие модели показали очень близкие результаты. В разрешении 2560 х 1440 видеокарта GeForce RTX 2080 расположилась на втором месте.

Большим плюсом для старшего «зеленого» ускорителя стало то, что он обеспечил комфортную производительность во всех играх без исключения.

1920х1080

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2560х1440

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 рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность герой обзора попал в группу аутсайдеров. Однако в этом нет ничего удивительного, так как однопроцессорные флагманы всегда стоили заметно дороже остальных видеокарт.

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В текущих реалиях графический ускоритель GeForce RTX 2080 довольно сомнителен для покупки. С одной стороны, его старший сородич стоит немного дороже и опережает протагониста на 3-5%. С другой стороны, совсем близко расположился графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super, который на 30-35% выгоднее для покупки. Вдобавок не стоит забывать про доступного конкурента из компании AMD – Radeon RX 5700 XT.

Поэтому в настоящее время нет никакого смысла покупать видеокарту GeForce RTX 2080. Однако владельцам данного ускорителя не стоит переживать по поводу его «устаревания». Модель уверенно тянет большую часть современных игр, а там где у нее возникают проблемы, скорее всего, спасует и ее старший сородич GeForce RTX 2080 Ti.

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