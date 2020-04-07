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Вступление

Платформа Intel LGA 2066 переживает сейчас третий приход. Чипсет Intel X299 снова является народу. Нельзя сказать, что все мы этого добра уже наелись, а все потому, что оно было дорого. Не каждый мог/может себе позволить материнскую плату за 15-20 тысяч рублей, процессор за 50 тысяч и еще четыре планки памяти вместо двух. Даже сейчас эта платформа никак не смотрится бюджетной, несмотря на то, что цены на процессоры должны были снизиться. Самое грустное в этой ситуации, что не понятна целевая аудитория этой платформы. Геймеры? Им она ничем не поможет. Скорее всего обычный Core i9 9900KS для LGA1151-v2 будет быстрее во всех современных играх. Остаются только профессионалы, а этот рынок сейчас активно прессует AMD со своими новыми процессорами Ryzen.

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Пока сторонники компании Intel отмахиваются единственным аргументом – надежность. Да, ни для кого не является секретом, что у платформы Intel LGA2066 серверные корни и можно предположить, что действительно с надежностью, совместимостью и адаптацией проблем не возникнет. Однако конкуренты не дремлют и отполировывают свою платформу до зеркального блеска, а еще могут похоронить все затеи Intel в высокопроизводительном сегменте с массовым внедрением процессоров Threadripper последнего поколения. Можно уже даже ничего не говорить про 14+++ техпроцесс, и про то, что процессоры для LGA 2066 совсем не холодные и любят покушать, особенно в нагрузке. Исходя из всего вышеперечисленного, третий приход может не «зайти» даже профессионалам и фанатам Intel.

Тем не менее производители материнских плат пытаются подогреть интерес к анонсу новых процессоров Cascade Lake-X и представляют новые модели устройств на хорошо знакомом чипсете Intel X299. Здесь хитрого ничего нет потому, что обновление происходит с каждым выпуском новых моделей процессоров и все к этому уже привыкли. Функционал чипсета еще очень даже не плох, а все свежие интерфейсы типа USB 3.2 Gen2 или Thunderbolt 3 можно добавить при помощи дополнительных контроллеров. Также решаются проблемы с сетевыми адаптерами и беспроводными модулями. Что касается линий PCI-e, то их вполне достаточно в процессорах, поэтому хватит, и на видеокарту, и на три накопителя M.2. PCI-e третьего поколения? Да, но я бы не считал это сейчас большой проблемой.

Я уже говорил, что производителям материнских плат придется очень тяжело и они будут как-то выкручиваться. Компания ASUS очень изящно вышла из сложившейся, казалось бы, проигрышной ситуации, и выпустила материнскую плату ASUS Prime X299 Edition 30. Она приурочена к 30-ти летнему юбилею фирмы и представляет собой редкую, эксклюзивную модель, которая будет кардинально отличаться на фоне остальных устройств.

В этом устройстве будет реализован весь опыт компании, накопленный за эти годы, а также все самые последние и передовые разработки. Можно сказать, что эта юбилейная модель – концентрация всего нового и необыкновенного к чему всегда так стремились инженеры фирмы и о чем нам постоянно напоминает слоган компании. Очень любопытно будет посмотреть на эту особенную вещицу.

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Упаковка и комплектация

Обычно устройства серии Prime упаковываются самым обычным образом, а некоторые модели совсем просто потому, что в этом множестве есть совсем бюджетные модификации. Понятно, что цена влияет на упаковку и если устройство дешевое, то на коробку даже никто смотреть не будет. Однако, есть платформы, где дешевых решений не предусмотрено и даже самые простые модели на топовых чипсетах стоят достаточно дорого. Здесь ситуация особенная. Материнская плата изначально базируется на чипсете для дорогой платформы, да еще выпуск модели приурочен к юбилею компании, поэтому и оформление должно быть эксклюзивным. Так и получилось.

Коробка большая, изготовлена из белого плотного картона. Она больше похожа на ящик, у которого есть пластиковая ручка для удобства транспортировки. Внешний вид ничем не напоминает продукцию фирмы ASUS и если убрать логотипы компании, то может показаться, что это какой-то новый бренд премиальной продукции. Очень минималистический дизайн, но благодаря белому фону и золотым элементам, в виде символов и узоров, получается роскошный внешний вид.

Однако, есть один существенный недостаток – коробка очень маркая. Передняя сторона очень простая и лаконичная.

Белый фон. В левом верхнем углу находится логотип производителя, выполненный золотыми буквами. Немного ниже указано наименование модели Prime X299 Edition 30. Дальше на фоне видны какие-то полоски, смысл которых пока неясен.

С обратной стороны тоже все просто и лаконично. Основную часть здесь занимает схематичное изображение материнской платы. По бокам от него есть сноски. Которые составляют подробную спецификацию устройства. Сверху указано наименование модели. А снизу находится большая группа мелких значков.

Верхняя крышка фиксируется магнитной плоскостью со стороны ручки для транспортировки. Фиксация прочная и случайно она не открывается. Отгибаем магнитную плоскость и открываем крышку. Здесь нас ожидает сюрприз.

Мы видим еще одну крышку. В центре ее находится какая-то эмблема, которая является вкладышем. Помните полоски на передней панели? Они являются фрагментом этого логотипа. Внутри этого вкладыша находится текст, а из надписи 30 years понятно появление логотипа, который скрывается за буквой А.

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Внутри написано благодарственное послание пользователям. Которые на протяжении 30 лет поддерживают компанию. Верхняя поверхность внутренней крышки изготовлена из картона, который наклеен на каркас из мягкого пористого материала.

Он помогает фиксировать материнскую плату внутри коробки, но только сверху. У него есть ответная часть, на которой лежит сама материнская плата.

Этот лоток изготовлен из такого же материала. Убрав его вместе с платой, можно увидеть второе дно, где в нескольких отсеках разместился комплект поставки.

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На крышке каждого отсека находится значок с условным обозначением. Которое указывает на содержимое.

В некоторых тоже есть мягкие каркасы для укладки аксессуаров. Их, кстати. очень много. Информационная составляющая представлена следующим набором:

User Guide (руководство пользователя);

Smart Control Console. Quick Start Guide (руководство по аксессуару);

FAN Extension Card II (руководство по аксессуару);

Купон на скидку CableMod;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Один комплект крепления для вертикальной установки накопителя M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Smart Control Console;

FAN Extension Card II;

Два кабеля для лент RGB;

Три термистора;

Q-Connector;

Кабель Display Port;

Два кабеля USB – micro USB;

Один кабель для интер-коннекта NODE;

Один переходник питания.

Очень большой комплект. Которого я не видел уже давно. Много всяких дополнительных устройств, которые стоит рассмотреть еще более детально. Например, FAN Extension Card II.

Это специальная плата для подключения дополнительных вентиляторов, лент RGB и термисторов. К ней подключается дополнительное питание через специальный переходник на разъем PCI-e 6-pin. Также карта подсоединяется специальным кабелем к разъему NODE на материнской плате, чтобы можно было осуществлять мониторинг и управление. Еще есть устройство Smart Control Console.

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Это многофункциональное устройство с камерой и экраном. Оно устанавливается сверху на монитор и выполняет несколько задач. На передней панели находится OLED экран, камера, микрофон и несколько датчиков. Основное предназначение – осуществлять управление жестами и голосом. На экранчике могут отображаться часы, анимация или результаты мониторинга системы. Дна настройки используется специальный софт. Более подробно об устройстве можно почитать в этой статье производителя.

Очень большой комплект поставки и расширенный функционал. Теперь следует посмотреть на саму материнскую плату и оценить, как выполнена она и насколько большие возможности у нее.

Дизайн и особенности платы

Комплект необычный, а как насчет самой платы? Сама плата тоже выглядит незаурядно, во всяком случае не как обычный Prime. Оно и понятно, ведь это эксклюзивная модификация, приуроченная к 30-летнему юбилею компании. Так ли все необычайно? Вот, например, форм-фактор и габариты вполне классические. Это обыкновенный ATX формат с габаритами 305 х 244 мм.

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При этом сама плата достаточно тяжелая. Тут дело не только во внешнем «обвесе». Но и сама печатная плата, судя по всему, с большим количеством слоев металлизации. Сама она черного цвета, поверхность матовая с небольшим количеством принтов. Плата жесткая, не гнется и не очень легкая, внешне выглядит очень хорошо. Однако, на мой взгляд, можно было сделать ее всю белой, чтобы как-то по-особенному выделить ее.

С обратной стороны большой защитной пластины нет, но есть небольшая в области подсистемы питания, которая должна обеспечивать улучшенный отвод тепла от поверхности или элементов под ней.

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В целом на обратной стороне элементов не так уж много, но они есть. Зато здесь больше принтов, чем спереди.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Дополнительные коннекторы питания расположены очень удобно и поэтому их удобно подключать даже в собранной системе. TDP процессоров под LGA2066 заявлен на 165 Вт. Если заниматься еще разгоном, то дополнительное питание не помешает. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного и серого цветов. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать четырехканальный режим нужно установить четыре планки в слоты одного цвета. Получается по два с каждой стороны от сокета.

Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Это осуществляется для каждых двух каналов независимо. Отдельно регулируется пара A, B и отдельно C, D.

Максимальный допустимый объем 256 Гб достигается путем установки восьми модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но стоят все еще дороговато. К тому же их характеристики оставляют желать лучшего.

В подсистеме питания процессора мы видим 16 фаз, а точнее каналов. Все они находятся сверху, как у большинства плат на этом сокете.

Драйверов и удвоителей нет. На каждый канал приходится по одной суперферритовой катушке и одной транзисторной сборке International Rectifier IR3555 60A Integrated PowIRstage. Это одна из лучших микросхем на рынке по своим характеристикам и еще она очень распространенная. Есть встроенные драйвера, диод Шоттки и синхронизация.

Питание обеспечивают два ШИМ контроллера. Знакомый уже - ASP1405I и новый ASP1905. Первый точно может обеспечить восемь фаз, а по второму информации нет.

Плата не позиционируется как оверклокерская, но все предпосылки к этому есть. Подсистема питания к этому очень хорошо подготовлена. Питание памяти, как обычно, обеспечивают два контроллера с маркировкой ASP1103. Конденсаторы используются капсульные твердотельные и танталовые, которые распаяны с обеих сторон. Они находятся неподалеку от сокета.

Тепло от транзисторов отводит комплексная система охлаждения со своим собственным вентилятором. Она очень похожа на ту, которую мы встречали при обзоре материнской платы ASUS ROG STRIX X299-E Gaming II.

Это не полная его копия, но общего очень много. Радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены, а скорее всего просто покрыты защитным лаком. Они соединяются между собой тепловой трубкой. Которая мне показалась меньше чем в ASUS ROG STRIX X299-E Gaming II. В качестве термоинтерфейса используются темно-серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Боковой радиатор крепится жестко при помощи двух винтов, закрученных с обратной стороны, а верхний крепится тремя винтами. Верхнему в креплении помогает пластина, которая находится с обратной стороны.

Она также участвует в теплообмене, поскольку на ней есть три терморезинки серого цвета. Судя по отпечаткам прижим очень хороший. Вентилятор, встроенный в верхний радиатор, закрыт металлическим кожухом с отверстиями. Он подключается к обычному 4-х контактному разъему на плате. За время тестирования я не видел, чтобы он хоть раз включался. В нижней половине платы находятся еще три радиатора. Два из них предназначены для отвода тепла от накопителей M.2.

Каждый крепится двумя винтами к стальным втулкам на плате. Радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава.

Для контакта с накопителями используются терморезинки, которые заклеены защитными пленками. Еще один радиатор находится на чипсете, но чтобы до него добраться нужно снять две пластиковые панели.

Одна находится в левой части снизу, а другая в правой части от середины. Во второй встроен модуль с RGB светодиодами и OLED экран. Все это подключается через специальные разъемы на плате. Еще один пластиковый кожух находится выше по левому краю и закрывает разъемы задней панели. В нем также встроен модуль с RGB светодиодами, которые подключаются специальным кабелем к разъему на плате.

Все пластиковые элементы крепятся небольшими саморезами с обратной стороны. Вместе они образуют единую конструкцию. Которая гармонично вписывается и создает весь облик платы. Без этого «обвеса» она смотрится простовато.

Еще один небольшой радиатор находится на чипсет. Он похож просто на небольшую пластину из алюминия.

Этот радиатор небольшой и посредственный. Ребер на нем почти нет. Он изготовлен из алюминиевого сплава и не окрашен. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется сзади при помощи двух винтов. Вместе радиаторы и пластиковые элементы образуют единый законченный дизайн. Чипсетный практически полностью находится под пластиковой панелью. Теперь, когда вся конструкция демонтирована, можно увидеть чипсет Intel X299.

Все восемь портов SATA3, которые обеспечивает чипсет, выведены вбок.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.0 и одна USB 3.1.

С интерфейсом USB 3.1 чипсет незнаком, поэтому рядом пришлось распаять отдельный контроллер ASMedia ASM3142.

Выше разъема USB 3.1 с правого края платы находится специальный слот для вертикальной установки накопителя SSD M.2. С одной стороны это удобно, но с другой может оказаться плохо совместимо с корпусом. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, спикерфона, подключения вентилятора для M.2 накопителя (M.2_FAN), водяной помпы (W_PUMP), контакты для термистора, джампер CPU_OV для увеличения границ изменения напряжений и разъем для установки аппаратного ключа VROC (Intel Virtual RAID on CPU). Последняя функция еще очень сырая и есть проблемы с совместимостью, поэтому рекомендую внимательно изучить все материалы перед покупкой и использованием соответствующего ключа VROC.

Левее находятся две колодки USB 2.0 и разъем NODE – это двунаправленный интерфейс для подключения оборудования от ASUS. В данном случае по нему у нас подключается дополнительная карта FAN Extension Card II. Далее одна колодка USB 3.0.

Затем идут: разъем RGB LED адресный, разъем RGB LED обычный, кнопка Power, кнопка Reset, кнопка Clr CMOS, кнопка BIOS Flasback, сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации и разъем для передней аудиопанели.

Звуковая подсистема представлена давно знакомым 8-канальным звуковым кодеком Realtek S1220A.

Специальные электролитические звуковые конденсаторы также присутствуют.

Спереди свободного пространства практически нет.

Рядом со звуковой подсистемой распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Выше распаяна еще одна микросхема ASMedia ASM1074 для обеспечения портов USB 3.0.

За разъемами задней панели можно найти чип Texas Instruments TPS65988. Он обеспечивает питание для двух портов USB Type-C. Данный контроллер обеспечивает питание для интерфейса Thunderbolt потому, что обеспечивает напряжение в диапазоне 5 - 20 В.

Сам интерфейс Thunderbolt 3 обеспечивает микросхема Intel JHL7540, которая также распаяна за разъемами задней панели.

На плате распаян сетевой контроллер с поддержкой стандарта 5G. Это чип Aquantia AQtion AQC111C.

Есть еще один сетевой контроллер, который распаян рядом. Это микросхема Intel I219-V.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Они получают свои линии непосредственно от процессора, а точнее от встроенного в него контроллера PCI-e. В зависимости от модели они могут отличаться, поэтому производитель так описывает использование слотов:

48-Lane CPU-

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8)

2 x PCIe 3.0/2.0 x1



44-Lane CPU-

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8)

2 x PCIe 3.0/2.0 x1



28-Lane CPU-

2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x8)

2 x PCIe 3.0/2.0 x1

Между слотами PCI-e x16 находятся два слота M.2 для установки накопителей. Всего их на плате три, но один для вертикальной установки. Кстати, только он работает в режиме SATA.

Что еще интересного есть на плате? Например, тут распаяна микросхема управления напряжением и частотами TPU. Это отдельный контроллер для автоматического разгона. Поэтому на плате присутствует функция интеллектуального разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения ориентируясь на возможности системы охлаждения. Система самообучаема и корректирует режимы исходя из мониторинга событий.

Может быть это не совсем искусственный интеллект, но какой-то алгоритм определенно есть, и он работает. Самое интересное, что в BIOS отображаются прогнозы и предсказания по частотам/напряжениям в разных режимах: с AVX и без. Еще на плате есть микросхема внешнего тактового генератора. Скорее всего она нужна не столько для лучшего разгона шиной, сколько для стабильной работы шины PCI-e.

На материнской плате распаяно восемь коннекторов для вентиляторов и помп. Один из разъемов изначально занят вентилятором системы охлаждения транзисторных сборок.

Несмотря на то, что на плате уже есть индикатор POST кодов, а также OLED экран, который его дублирует, производитель зачем-то распаял еще светодиоды – индикаторы этапов инициализации компонент.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.0

Два разъема USB Type-C Thunderbolt 3;

Два разъема Display Port IN для Thunderbolt;

Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;

Один 5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода для антенн;

Беспроводной модуль здесь современный – это Intel Wi-Fi 6 AX200, который устанавливают в последнее поколение материнских плат.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime X299 Edition 30 Поддерживаемые процессоры Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 2066 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel X299 Поддерживаемая оперативная память 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4266 (разгон)) МГц Слоты расширения 3 - PCI-e x16 Gen3;

(x16+x16+x8) – x48;

(x16+x16+x4) – x44;

(x16+x8+x4) – x28;

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 8 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X299; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 х Aquinta AQC111C;

1 x Intel I219-V;

1 x Intel Wi-Fi 6 AX200 Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 2 x USB 2.0 (Intel X299) USB 3.0 4 + 4 x USB 3.0 (Intel X299) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (ASMedia ASM3142) Thunderbolt 3 2 x USB Type-C (Intel JHL7540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

4 x USB 3.0;

2 x USB Type-C Thunderbolt 3;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 х Ant. Out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Графическая оболочка уже длительное время не претерпевает каких-либо изменений. И это хорошо. Один раз сделав красиво и удобно, больше нет необходимости что-то переделывать и улучшать.

Визуальный стиль полностью соответствует линейке Prime, но меню переполнено обилием различных настроек. Есть даже пункт Tweaker’s Paradise, который обычно встречается только на материнских платах, заточенных на разгон. Как на любой обычной модели, здесь сначала попадаешь на страницу EZ Mode. Можно настроить стартовую страницу, а также есть вкладка избранных настроек, которые используются чаще всего.

Как я уже отмечал, есть функция интеллектуального разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения, ориентируясь на возможности системы охлаждения. Система самообучаема и корректирует режимы исходя из мониторинга событий. Конечно же никуда не делась очень удобная функция, сообщающая о внесенных изменениях прямо перед выходом из BIOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-10900X (3500 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0505;

Память: 4 x 8 Гбайт DDR4-3200, G.Skill (Samsung B-die);

Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 Evo 250 Гбайт;

Блок питания: AeroCool VX Plus 700 Ватт.

Испытание платы и разгон

Работать с материнской платой ASUS Prime X299 Edition 30 одно удовольствие. Сборка и запуск системы не вызывают никаких проблем. Все собирается легко и запускается с первого раза.

Отмечу интересную подсветку, которая мне очень понравилась. Когда модель выключена, наблюдается эффект стробоскопа.

Экран LiveDash в это время крутит анимацию с наименованием модели системной платы. Однако стоит только запустить систему, как все меняется. Подсветка переходит в режим радуги, а на экране LiveDash появляется дублирующая информация по прохождению POST-кодов при инициализации.

Сами коды отображаются на соответствующем индикаторе внизу платы.

После прохождения самотестирования на экране LiveDash отображается информация о текущей температуре процессора. Конечно же, работа экрана настраивается через специальное приложение.

Приблизительно также обстоят дела со Smart Control Console, для которой предусмотрен специальный софт. Он позволяет выводить на экран разную информацию. По умолчанию включена анимация с названием и часы с датой.

Ко мне на тест материнская плата попала с ранней версией BIOS. Я не стал тестировать с ней, поскольку на момент обзора уже вышла версия BIOS 0505.

По умолчанию система выставляет режим работы памяти DDR4-2133 при 15-15-15-36.

При интенсивной нагрузке в штатном режиме процессор очень горячий. Это открытый стенд, а в корпусе температура ЦП будет еще выше, поэтому топовый воздушный кулер будет работать на пределе. Для подобной системы нужна хорошая кастомная и производительная СЖО.

Далее я перешел к разгону. Память сразу устанавливаю в XMP, а разгон пусть осуществляет сама система. Лишь установил множитель 43 и убрал лимиты. Остальное все автоматически.

Кстати, искусственный интеллект в BIOS четко показывает результаты, которые я получил при ручном разгоне – 4 ГГц при работе с AVX. Без него можно хоть 4700 МГц.

Такой подход с разгоном обеспечивает разумные температуры и отличный результат по производительности.

Производительность и тепловой режим

Тестирование ASUS Prime X299 Edition 30 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:

ASUS Prime X299 Edition 30, Intel Core Intel Core i9-10900X (3700 / 4500 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-1Т, GeForce GTX 1080 Ti 11Gb;

ASUS Prime X299 Edition 30, Intel Core i9-10900X @ 4300 МГц (43 х 100), память 3800 МГц, тайминги 16-16-16-36-2Т, GeForce GTX 1080 Ti 11Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1903. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 6.0.2

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Температуры внутри плоховентилируемого корпуса будут только выше.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает, звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Дополнительно встроенный звук был протестирован при помощи программы RMAA, результаты ниже:

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS Prime X299 Edition 30 – интересная и необычная материнская плата высокого уровня. Отличная упаковка, отличный комплект поставки, интересные технические решения, отличный внешний вид, отличная функциональность – все на высоте. Идеальная модель, где абсолютно не к чему придраться, и даже ценник новинки выглядит вменяемым, ведь это практически коллекционная версия, выпущенная на юбилей компании ASUS.

Вопросы могут возникнуть лишь к платформе. Почему бы все то же самое не сделать на AMD X570? Можно лишь предполагать. На мой взгляд, в ASUS целенаправленно выбрали такую «олдскульную» платформу Intel, чтобы максимально отобразить нововведения и внедрение новых технологий. К этому стоит добавить, что платформа сама по себе не массовая, что накладывает определенные ограничения на тираж. Поэтому количество таких плат будет ограничено, и они будут редкими.

Помимо комплекта поставки и наличия необычных функций, системная плата хороша сама по себе. Она оборудована самыми современными интерфейсами, поддерживает все процессоры в конструктиве LGA 2066 и оснащена отличным инструментарием для разгона. Кроме того, у нее одна из лучших подсистем питания, множество портов и интерфейсов.

Если кратко подвести итог, то перед нами плата ASUS X299 Ultra Deluxe. Это модификация, выпущенная ограниченным тиражом специально на юбилей компании, обладающая необычными техническими решениями и отлично функционирующая. Решение для энтузиастов и не только.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS Prime X299 Edition 30 получает награду:

Выражаем благодарность: