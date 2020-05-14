Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super. Май 2020
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