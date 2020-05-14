Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super. Май 2020

Страница 1 из 2 1
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

700x600 62 KB

740x250 62 KB

реклама

Открыть

404x428 62 KB

реклама

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

472x525 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

505x466 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

478x346 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

383x341 62 KB

реклама



1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

реклама

Страницы материала
Вступление, Assassin’s Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Far Cry New Dawn, Hitman 2
Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super. Май 2020
1
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
89
Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
75
Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
4
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
52
Бесплатные игры в Steam — батл рояль Geneshift можно забрать навсегда, а в великолепную стратегию Stellaris бесплатно играть неделю
4
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
26
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
46
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
67
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
14
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
35
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
43
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
2
Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах
9
OnePlus 8 в России можно купить на 9000 рублей дешевле, чем в Европе
10
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
5
Опубликованы характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII: 16 ГБ VRAM, потребление 250 Вт и поддержка PCIe 4.0
10
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
20
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
2

Сейчас обсуждают

KID A
09:40
Согласен - прямо скажем, что при просмотре этого демо явственно понимаешь преимущества некстгена и недостижимость такого уровня графики на текущем железе. Видимо, вопрос "вам шашечки (лучи/4к/8к) или...
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
wwr222
09:40
Им-да.Мне-нет.Сборка-г...
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Dart-s Vader
09:38
А зачем школоте развитие мозга? Есть же ютуб с кухней и прочими!
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Your_Mommy
09:34
Анчартед идут в 1440р30. Где мой режим 1080р60?
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Shock Memes
09:33
Да и вот недавно они раздавали игру плюс одну игру которая не была заявлена, пару раз при чем так. На нг когда 14 дней раздавали игры тоже не показывали что будет.
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
Shock Memes
09:32
Там куча инди игр которые на две головы выше киндом кам и получали кучу наград. Чем шикарный бетмен плох? Ремастеры дарксайдерсовчем плохи? Сабнаутика, сома, обсервер, ассасин синдикейт, алан вейк, ко...
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
Your_Mommy
09:32
Батла мусор, метро мусор, контрол еще более менее) Еще 12 игр осталось
Появились первые скриншоты и дата выхода Mafia: Definitive Edition - судя по всему, игра получит поддержку трассировки лучей
corvus
09:30
Какое позорище - ни трассировки пучей, ни 4к. Эпикам надо сделать себе харакири. И не важно, что графен в ролике и без бесполезных волшебных лучей недостижим для нынешнего поколения игрушек. Мы же в ...
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Shock Memes
09:29
Ты по ходу вообще в игры не играешь тогда, ведь 90% игр это симуляторы шестерки и симуляторы доставки, чаще совмещаются.
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
Jack Reacher
09:29
Вот Топовый Ampere -Tesla A100 Распишитесь , получите, чип огромный -характеристики будут вечером
Глава NVIDIA завёл традицию устраивать вечеринки для студентов у себя дома
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем