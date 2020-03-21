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Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk

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Оглавление

Вступление

Мы продолжаем изучать ассортимент корпусов компании AeroCool. У обычного производителя достаточно рассмотреть пару моделей, чтобы оценить всю линейку целиком. Тут же ситуация отличается, ведь унификация практически отсутствует.

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Казалось бы, меняешь переднюю панель и сразу же получаешь новый корпус. Здесь, по непонятной причине, инженеры каждый раз все разрабатывают с нуля. Либо компания выделяет на это большие суммы, либо нашелся какой-то дизайнер-конструктор трудоголик. При этом цены на продукцию демократичные, ассортимент широкий. Может быть, компания находится в поиске идеального решения, чтобы потом взять его за основу и продолжать развивать, как делают некоторые фирмы?

Названия корпусов всегда интересные и перекликаются с внешним видом, концепцией и дизайном. Если производитель назвал «Scar», значит это и есть шрам. И это хорошо потому, что можно понять, о чем идет речь. Совсем недавно я изучил AeroCool Aero One Eclipse, и с ним сразу было понятно, что речь идет о воздухе, ведь в названии присутствует слово Aero. Так и оказалось. Корпус был заточен под хорошую вентиляцию.

Видно, в компании руководствуются принципами капитана Врунгеля – «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Сегодня у нас на тестировании модель AeroCool AirHawk. Своей концепцией она напоминает AeroCool Aero One, но только идеей. Реализация совсем иная и мы убедимся в этом при детальном обзоре.

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Интересно, как можно сделать два совершенно разных корпуса и при этом ни разу не повториться. В этом и заключается часть успеха компании AeroCool. Приступим, будем изучать особенности.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 557 х 545 х 300 мм, масса - 7,9 кг (измерено самостоятельно). По бокам есть прорези для переноски. Взяться за одну ручку нельзя потому, что большой вес, и она может оторваться. Упаковка оказалась немного потрепанной.

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Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передает объем, но зато понятна структура передней панели. Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о том, что в передней панели есть сетка.

Нам рассказывают о том, что это высокопроизводительный корпус с сеткой в передней панели для лучшей вентиляции и демонстрации RGB подсветки вентиляторов, дизайн с двумя отсеками и поддержка жидкостных систем охлаждения способствуют лучшему охлаждению компонентов внутри, предусмотрена совместимость с материнскими платами формата E-ATX.

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Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,6 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • Поддержка материнских плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов - 6;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 168 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длинной до 358 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из вспененного полиэтилена.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

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Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
  • Одна заглушка слотов расширения.
  • Адаптер для закручивания втулок.

Есть специальный контроллер для вентиляторов, но он был изначально приклеен за правой боковой стенкой.

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Дизайн и особенности

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 219 х 480 х 485 мм. Вес указан разный. На сайте 6/7,4 кг, на коробке 7,8 кг. На самом деле вес составляет 6,1 кг, а габариты 222 х 480 х 480 мм.

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В описании особо не указано, но одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.6 мм, что похоже на правду. Ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус смотрится дорого и симпатично. Несмотря на то, что передняя панель пластиковая, выглядит она очень даже неплохо, благодаря все той же сетке и фактуре под карбон, которая выполнена очень хорошо. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются RGB элементы вентиляторов, и они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось и красиво, и функционально.

Боковая стеклянная панель здесь крепится не как обычно насквозь четырьмя винтами. Теперь она фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к двум пластиковым планкам.

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Да, меня это тоже очень сильно удивило и смутило, но действительно здесь сочетается стекло с пластиком. Мне это кажется не самым удачным решением. Стекло обклеено пленкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная.

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Пластиковые планки находятся только с двух боковин. Сверху и снизу к стеклу ничего не крепится. Надежно ли приклеены эти планки? Да, очень даже хорошо, но конструкция все равно не вызывает доверия. На одной пластиковой планке есть специальные выступы, которые вставляются в пазы на раме. На другой находятся крепежные втулки-барашки.

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Правая стенка также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на полтора сантиметра.

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Сбоку хорошо видно, что передняя панель большая и массивная, а еще у нее серьезно наклонена передняя плоскость. Смотрится все это очень необычно, но занимает много места, которое используется не самым рациональным образом. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл здесь не выглядит тонким, и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Еще снизу видны винты крепления корзины жестких дисков. Неподалеку есть отверстия и это говорит о том, что ее можно передвинуть ближе к блоку питания, а можно демонтировать совсем. Если у вас нет 3,5” накопителей, то лучше будет ее просто снять, в противном случае лучше ее не перемещать и оставить на своем месте, иначе пользоваться ей будет неудобно.

Корпус стоит на четырех пластиковых ножках с мягкими вставками.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как прикрученный.

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Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

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Идея отличная, но, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

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Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Aero One.

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Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки или Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset, но лучше б она была отдельной и еще бы пару портов USB не были бы лишними.

Передняя панель легко снимается.

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Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи неплохо, благодаря вставке из стальной сетки и элементам, стилизованным под карбон. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

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На самой панели нет никаких модулей RGB подсветки потому, что ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди находятся два огромных устройства диаметром 200 мм. На мой взгляд, именно из-за использования таких вентиляторов корпус получился широкий, но зато сами они низкооборотистые и тихие.

Они оборудованы кольцом RGB подсветки по периметру и внутри корпуса крыльчатки. Поэтому получается такой эффект будто они светятся полностью. Сделаны они очень качественно. Начнем с того, что у них прочные тяжелые рамы. В местах крепления есть мягкие элементы виброзащиты.

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Характеристики двигателей 12В, 0,15А. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов и их девять штук.

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Каждый вентилятор оборудован специфическим шести-контактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

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За вентиляторами внутри находится такая же гибкая стальная сетка, как сверху или снизу корпуса. Ее основная цель – задерживать пыль. Дело в том, что основная сетка на передней панели с очень крупными ячейками, и она этих функций не выполняет. Поэтому производитель решил подстраховаться. Еще один вентилятор установлен сзади на выдув.

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Его положение регулируется вверх и вниз. Модель похожа по стилю, но она существенно меньше. Диаметр составляет 120 мм. Здесь лопастей больше, и они еще сильнее скручены, чтобы было тише. Характеристики двигателей совпадают, а информация о подшипниках и другие характеристики снова отсутствуют.

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Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”.

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Еще два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой.

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Для этого предусмотрены специальные монтажные пластины.

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Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool AirHawk проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9 9900X (3500 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0401;
  • Память: 4 x 8 Гб G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool VX700 700 Вт.

Сборка системы

Сборка системы здесь не доставляет каких-либо хлопот. Все проходит легко и очень комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при смонтированной уже материнской плате вполне комфортно заниматься подключением разъемов.

Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла. С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования. Контроллер вентиляторов приклеен на двухсторонний толстый скотч и поэтому его легко можно переклеить в любое удобное место.

Жесткие диски размера 3,5” устанавливаются очень просто. Для этого нужно вынуть из корзины пластиковые салазки и установить в них накопитель. Он там надежно фиксируется стальными втулками, а резиновые демпферы по бокам гасят колебания.

Это одна из лучших конструкций, что я видел за последнее время потому, что все делается легко, быстро и просто.

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Контроллер вентиляторов приклеен на двухстороннюю липкую ленту и легко монтируется в любое место. Нужно его подобрать таким образом, чтобы удобно было разводить провода. Ситуация осложняется тем, что кабель от вентиляторов плоский, но широкий. Поэтому надо выбрать место, где проблем с разводкой будет меньше.

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Свободного места для проводов немного, но оно есть. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков и туда можно уложить основную их часть. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий.

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Внутри остается достаточно свободного места. Это объясняется тем, что корпус рассчитан на установку больших материнских плат формата E-ATX. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий. После сборки системы можно запустить и посмотреть, как она работает.

Режимов работы подсветки действительно много, но в основном они все однообразные. Я ограничился синхронизацией с материнской платой.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool AirHawk и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура HDD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Основная проблема контроллера такая же, как у корпуса Aero One Eclipse. Это значит, что нет возможности регулировки и мониторинга работы вентиляторов, что не очень удобно, поскольку позволило бы улучшить отношение шум/эффективность. Причем у компании в другой модели Tor Pro применен продвинутый контроллер.

Заключение

Можно смело сказать, что это доступный корпус для топового «железа», включая старые модели серверного сегмента. Производитель сделал ставку на поддержку формата E-ATX, который встречается в серверных моделях чаще, чем в домашних. Учитывая высокий спрос на вторичном рынке на серверные платформы прошлых лет, выпуск данного шасси можно назвать обоснованным, да и охлаждение не подкачало.

AeroCool AirHawk становится очень привлекательным при сборке подобной системы для домашнего использования. Об этом свидетельствует отличный внешний вид и использование вентиляторов с подсветкой. В комплекте есть специальный контроллер, который позволяет переключать разные режимы работы подсветки. Предусмотрена возможность синхронизации эффектов с материнской платой.

Штатные вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому так просто заменить их не получится. Еще нет возможности управлять их оборотами, отсутствует мониторинг. Однако исходящий от них шум невысок, особенно от двух передних. Для накопителей предусмотрена удобная корзина с двумя лотками внизу и еще две пластины для устройств размером 2.5”. В лотки можно устанавливать, как 2.5”, так и 3.5” HDD или SSD. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить. Прочность корпуса нареканий не вызывает.

Если кратко подвести итог, то AeroCool AirHawk – красивый корпус с хорошей вентиляцией, поддержкой больших материнских плат E-ATX и большими тихими вентиляторами спереди. В целом модель получилась более интересная и универсальная, нежели AeroCool Aero One.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест корпус AeroCool AirHawk.

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