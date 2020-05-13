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Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020

Страница 1 из 2 +
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня


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The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms, World War Z, заключение
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Лента материалов раздела

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
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Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
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Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
50
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
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Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
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Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
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DWORD
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Jaster
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