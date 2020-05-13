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1920х1080 Разгон



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2560х1440 Разгон



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1% low и average FPS

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

1920х1080 Разгон



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Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440 Разгон



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Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

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