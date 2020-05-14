Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office

+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Оглавление

Вступление

Мы уже несколько раз писали об акциях, которые проводит магазин ключей для программного обеспечения Keysworlds. Сейчас на площадке действует ещё одно специальное предложение. В рамках очередной промо-акции можно по скидке приобрести OEM-лицензию к операционным системам Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise или же получить ключ к ОС бесплатно – в качестве бонуса к заказу программного обеспечения MS Office.

600x337 101 KB. Big one: 1280x720 247 KB

На Keysworlds доступны лицензии на пакеты Office 2016 и Office 2019, купив которые вы сможете сэкономить 50% от стоимости. При оформлении подписки на Office 365 либо при приобретении некоторых редакций MS Office в подарок, как уже отмечалось, идёт ключ к операционной системе Windows 10 Home/Pro.

реклама

Раз уж речь зашла об OEM-лицензии (Original Equipment Manufacturer), стоит выделить важный нюанс. Копию операционной системы с таким видом лицензии не удастся перенести на другой персональный компьютер. Поэтому важно помнить, что в случае замены ПК вы лишитесь и лицензии к ОС.

Так какими же специальными предложениями может удивить интернет-магазин ключей для ПО Keysworlds?

Обзор магазина

Прежде чем перейти к разбору деталей новой промо-акции в Keysworlds, рассмотрим сначала сайт самого магазина. Чем-то необычным он не выделяется, зато вся ключевая функциональность на месте.

600x515 401 KB. Big one: 999x859 926 KB

Есть поисковая строка, категории продуктов и блок с «горячими предложениями». Отметим, что с момента написания статьи о прошлой акции тут ничего не поменялось. В списке всё также остаются FIFA 20, Rage 2 и PSE 2020 для персональных компьютеров и подписка Xbox Live на один год.

реклама

На домашней странице в левой части есть блок с часто задаваемыми вопросами и окно с отзывами клиентов. Также здесь можно посмотреть, ключи к продуктам каких брендов представлены на сайте. Внизу можно найти контакты для связи в случае возникновения вопросов. Увы, живой чат с техподдержкой не предусмотрен.

Главный недостаток заключается в том, что в списке категорий отсутствует раздел с ключами для программного обеспечения вроде MS Office или Windows, о котором мы будем говорить далее. Поэтому если вы захотите найти это ПО, придётся воспользоваться поисковой строкой.

Задать свой вопрос можно по адресу service@keysworlds.com. Отметим, что магазин англоязычный. В завершение заметим, что для оплаты покупок можно воспользоваться банковскими картами или системой PayPal. А теперь перейдём к акционным предложениям.

Microsoft Office за полцены

Начнём с возможности купить пакет Microsoft Office на 50% дешевле. Для этого в магазине действует специальное предложение «50 OFF for Office Software».

600x307 96 KB. Big one: 1139x584 197 KB

Например, MS Office 2016 Home and Business для персональных компьютеров Apple обойдётся почти в 33 доллара. Приблизительно 52 доллара нужно заплатить за пакет 2019 года.

Для персональных компьютеров предусмотрены версии Home and Student 2016 года и 2019 года. Цена составляет примерно 21 доллар и 40 долларов соответственно. Отметим, что речь идёт о лицензии для одного ПК. Чтобы получить 50-процентную скидку, нужно воспользоваться промо-кодом OFSI50.

Продукт Промо-код Цена Ссылка
MS Office 2016 Home and Business for Mac OFSI50 ~33 доллара Перейти на сайт
MS Office 2019 Home and Business for Mac OFSI50 ~52 доллара Перейти на сайт
MS Office 2016 Home and Student OFSI50 ~21 доллар Перейти на сайт
MS Office 2019 Home and Student OFSI50 ~40 долларов Перейти на сайте

Скидки на Windows 10

Второе акционное предложение касается OEM-лицензий к операционной системе Windows 10. С промо-кодом KWLE38 вы сможете сэкономить 38% от стоимости ключа.

Windows 10 Home с промо-кодом обойдётся чуть более чем в 10 долларов, тогда как за OEM-лицензию к профессиональной версии операционной системы для одного компьютера отдать придётся примерно 9.5 доллара.

Ещё больше сэкономить можно на покупке комплектов ключей. Например, два ключа к Windows 10 Pro стоят около 16 долларов, а пять ключей – чуть более 31 доллара.

Продукт Промо-код Цена Ссылка
Windows 10 Professional KWLE38 ~9.5 доллара Перейти на сайт
Windows 10 Home KWLE38 ~10 долларов Перейти на сайт

Получить Windows 10 бесплатно

И в завершение расскажем о том, как купить Microsoft Office и в подарок бесплатно обзавестись лицензией Windows 10. Это предложение специально для тех, кто хочет по низкой цене получить всё и сразу.

600x309 93 KB. Big one: 1149x593 185 KB

реклама



В рамках промо-предложения «Buy 1 Get 1 Free» в магазине Keysworlds доступны пакеты Microsoft Office 2016 и 2019 годов в редакции Professional Plus. Пакет MS Office Pro Plus 2016 года с лицензией на Windows 10 Pro оценён в рамках акции в 36 долларов. Примерно на 1 доллар дороже обойдётся комплект с домашним изданием Windows 10.

Если вам хватит возможностей MS Office 2016 Professional Plus, то вы сможете сэкономить ещё больше. Так, комплект с ключом к операционной системе Windows 10 Pro стоит примерно 20 долларов, а с Windows 10 Home – около 21 доллара.

Бесплатно лицензию на операционную систему можно получить и при покупке подписки Office 365 ProPlus. Комплект с Windows 10 Pro оценён примерно в 19 долларов, а с Windows 10 Home – почти в 20 долларов.

Как всегда, все самые выгодные предложения магазина Keysworlds собраны в таблице ниже.

Продукт Цена Ссылка
MS Office 2019 Professional Plus (+ Windows 10 Pro) ~36 долларов Перейти на сайт
MS Office 2019 Professional Plus (+ Windows 10 Home) ~37 долларов Перейти на сайт
MS Office 2016 Professional Plus (+ Windows 10 Pro) ~20 долларов Перейти на сайт
MS Office 2016 Professional Plus (+ Windows 10 Home) ~21 доллара Перейти на сайт
MS Office 365 ProPlus (+ Windows 10 Pro) ~19 долларов Перейти на сайт
MS Office 365 ProPlus (+ Windows 10 Home) ~20 долларов Перейти на сайт

И завершение добавим, что перед оформлением заказа вам нужно создать учётную запись на сайте магазина Keysworlds. Процесс регистрации нового аккаунта ничем не отличается от подобных процедур на других сайтах.

реклама

Самое важное здесь – правильно указать адрес электронной почты. Именно на добавленный при регистрации e-mail будут отправлены приобретённые ключи.

mpanasovsky

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор гид покупателя торговая площадка mpanasovsky keysworlds

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
+
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
7
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
76
Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
4
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
55
Бесплатные игры в Steam — батл рояль Geneshift можно забрать навсегда, а в великолепную стратегию Stellaris бесплатно играть неделю
5
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
26
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
15
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
72
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
46
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
35
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
43
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
7
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
69
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
2
Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах
10
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
7
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
40
Опубликованы характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII: 16 ГБ VRAM, потребление 250 Вт и поддержка PCIe 4.0
10
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
21

Сейчас обсуждают

Inttz
11:59
Старые шлюхи- больная тема,мы уже поняли.Достаточно
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
ExtenZ
11:58
Дэн, продам тебе пару запятых, за пиво
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Шамиль Джанболатов
11:56
Да вроде проще купить новый шуруповёрт чем возиться с аккумуляторами - по цене так же. Механическую клаву взял на Озоне, с гарантией. Мелочовка на Али сильно дешевле, более дорогие вещи на Али могут с...
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 18650 3000 мАч, смартфон ELEPHONE E10, солнцезащитные очки BARCUR, игровая клавиатура и мышь
Christinachadzynski Christinachadzynski
11:56
Хоотя.. Вы правы, некоторым нравятся старые шлюхи под сантиметровым слоям косметики, они тупо не видят разницы с нормальными девушками.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Всеволод Шапошников
11:56
Меньше в энергопотреблении он только на минимальной частоте и без нагрузки, а так тдп у него может уходить за 160 ватт. Интелобой.
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
Arkady Eremeev
11:54
Согласен
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
t3chmob
11:53
Я бы разделял ваш энтузиазм, если перед нами предстала завершенная игра, состоящая хотя бы из ста локаций объема демо. Но здесь как раз и кроется камень - за все поколение выходит примерно 3-4 игры, р...
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Christinachadzynski Christinachadzynski
11:52
[quote]Теперь об огромных разрешениях. Полагаю, что всем читателям понятно, что с ростом мощностей трехмерных ускорителей все труднее и труднее будет их сравнивать в привычных низких разрешениях. Даже...
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Наблюдательный
11:52
"РТ - это лишь способ освещения, с дешёвыми моделями и текстурами он лишь подчеркнёт их убогость" Квак такой убогий с лучами стал, прям нимагу. Лучше оригинал еще раз пройти.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
xenta_83
11:52
Проц - i5 6600K, Мать - MSI Z170 Память - DDR4 2x8 GB 2666 Видеокарта - Palit 1070 Накопители - SSD Samsung 960 evo 500 Gb (система) + SSD Patriot 240 Gb + ЖД Seagate 1 Tb + ЖД Hitachi 320 Gb (все...
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем