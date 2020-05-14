Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Обзор магазина
- Microsoft Office за полцены
- Скидки на Windows 10
- Получить Windows 10 бесплатно
Вступление
Мы уже несколько раз писали об акциях, которые проводит магазин ключей для программного обеспечения Keysworlds. Сейчас на площадке действует ещё одно специальное предложение. В рамках очередной промо-акции можно по скидке приобрести OEM-лицензию к операционным системам Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise или же получить ключ к ОС бесплатно – в качестве бонуса к заказу программного обеспечения MS Office.
На Keysworlds доступны лицензии на пакеты Office 2016 и Office 2019, купив которые вы сможете сэкономить 50% от стоимости. При оформлении подписки на Office 365 либо при приобретении некоторых редакций MS Office в подарок, как уже отмечалось, идёт ключ к операционной системе Windows 10 Home/Pro.
рекламаРаз уж речь зашла об OEM-лицензии (Original Equipment Manufacturer), стоит выделить важный нюанс. Копию операционной системы с таким видом лицензии не удастся перенести на другой персональный компьютер. Поэтому важно помнить, что в случае замены ПК вы лишитесь и лицензии к ОС.
Так какими же специальными предложениями может удивить интернет-магазин ключей для ПО Keysworlds?
Обзор магазина
Прежде чем перейти к разбору деталей новой промо-акции в Keysworlds, рассмотрим сначала сайт самого магазина. Чем-то необычным он не выделяется, зато вся ключевая функциональность на месте.
Есть поисковая строка, категории продуктов и блок с «горячими предложениями». Отметим, что с момента написания статьи о прошлой акции тут ничего не поменялось. В списке всё также остаются FIFA 20, Rage 2 и PSE 2020 для персональных компьютеров и подписка Xbox Live на один год.
рекламаНа домашней странице в левой части есть блок с часто задаваемыми вопросами и окно с отзывами клиентов. Также здесь можно посмотреть, ключи к продуктам каких брендов представлены на сайте. Внизу можно найти контакты для связи в случае возникновения вопросов. Увы, живой чат с техподдержкой не предусмотрен.
Главный недостаток заключается в том, что в списке категорий отсутствует раздел с ключами для программного обеспечения вроде MS Office или Windows, о котором мы будем говорить далее. Поэтому если вы захотите найти это ПО, придётся воспользоваться поисковой строкой.
Задать свой вопрос можно по адресу service@keysworlds.com. Отметим, что магазин англоязычный. В завершение заметим, что для оплаты покупок можно воспользоваться банковскими картами или системой PayPal. А теперь перейдём к акционным предложениям.
Microsoft Office за полцены
Начнём с возможности купить пакет Microsoft Office на 50% дешевле. Для этого в магазине действует специальное предложение «50 OFF for Office Software».
Например, MS Office 2016 Home and Business для персональных компьютеров Apple обойдётся почти в 33 доллара. Приблизительно 52 доллара нужно заплатить за пакет 2019 года.
Для персональных компьютеров предусмотрены версии Home and Student 2016 года и 2019 года. Цена составляет примерно 21 доллар и 40 долларов соответственно. Отметим, что речь идёт о лицензии для одного ПК. Чтобы получить 50-процентную скидку, нужно воспользоваться промо-кодом OFSI50.
|Продукт
|Промо-код
|Цена
|Ссылка
|MS Office 2016 Home and Business for Mac
|OFSI50
|~33 доллара
|Перейти на сайт
|MS Office 2019 Home and Business for Mac
|OFSI50
|~52 доллара
|Перейти на сайт
|MS Office 2016 Home and Student
|OFSI50
|~21 доллар
|Перейти на сайт
|MS Office 2019 Home and Student
|OFSI50
|~40 долларов
|Перейти на сайте
Скидки на Windows 10
Второе акционное предложение касается OEM-лицензий к операционной системе Windows 10. С промо-кодом KWLE38 вы сможете сэкономить 38% от стоимости ключа.
Windows 10 Home с промо-кодом обойдётся чуть более чем в 10 долларов, тогда как за OEM-лицензию к профессиональной версии операционной системы для одного компьютера отдать придётся примерно 9.5 доллара.
Ещё больше сэкономить можно на покупке комплектов ключей. Например, два ключа к Windows 10 Pro стоят около 16 долларов, а пять ключей – чуть более 31 доллара.
|Продукт
|Промо-код
|Цена
|Ссылка
|Windows 10 Professional
|KWLE38
|~9.5 доллара
|Перейти на сайт
|Windows 10 Home
|KWLE38
|~10 долларов
|Перейти на сайт
Получить Windows 10 бесплатно
И в завершение расскажем о том, как купить Microsoft Office и в подарок бесплатно обзавестись лицензией Windows 10. Это предложение специально для тех, кто хочет по низкой цене получить всё и сразу.
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В рамках промо-предложения «Buy 1 Get 1 Free» в магазине Keysworlds доступны пакеты Microsoft Office 2016 и 2019 годов в редакции Professional Plus. Пакет MS Office Pro Plus 2016 года с лицензией на Windows 10 Pro оценён в рамках акции в 36 долларов. Примерно на 1 доллар дороже обойдётся комплект с домашним изданием Windows 10.
Если вам хватит возможностей MS Office 2016 Professional Plus, то вы сможете сэкономить ещё больше. Так, комплект с ключом к операционной системе Windows 10 Pro стоит примерно 20 долларов, а с Windows 10 Home – около 21 доллара.
Бесплатно лицензию на операционную систему можно получить и при покупке подписки Office 365 ProPlus. Комплект с Windows 10 Pro оценён примерно в 19 долларов, а с Windows 10 Home – почти в 20 долларов.
Как всегда, все самые выгодные предложения магазина Keysworlds собраны в таблице ниже.
|Продукт
|Цена
|Ссылка
|MS Office 2019 Professional Plus (+ Windows 10 Pro)
|~36 долларов
|Перейти на сайт
|MS Office 2019 Professional Plus (+ Windows 10 Home)
|~37 долларов
|Перейти на сайт
|MS Office 2016 Professional Plus (+ Windows 10 Pro)
|~20 долларов
|Перейти на сайт
|MS Office 2016 Professional Plus (+ Windows 10 Home)
|~21 доллара
|Перейти на сайт
|MS Office 365 ProPlus (+ Windows 10 Pro)
|~19 долларов
|Перейти на сайт
|MS Office 365 ProPlus (+ Windows 10 Home)
|~20 долларов
|Перейти на сайт
И завершение добавим, что перед оформлением заказа вам нужно создать учётную запись на сайте магазина Keysworlds. Процесс регистрации нового аккаунта ничем не отличается от подобных процедур на других сайтах.
рекламаСамое важное здесь – правильно указать адрес электронной почты. Именно на добавленный при регистрации e-mail будут отправлены приобретённые ключи.
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