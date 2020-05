Оглавление

Вступление

Мы уже несколько раз писали об акциях, которые проводит магазин ключей для программного обеспечения Keysworlds. Сейчас на площадке действует ещё одно специальное предложение. В рамках очередной промо-акции можно по скидке приобрести OEM-лицензию к операционным системам Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise или же получить ключ к ОС бесплатно – в качестве бонуса к заказу программного обеспечения MS Office.

На Keysworlds доступны лицензии на пакеты Office 2016 и Office 2019, купив которые вы сможете сэкономить 50% от стоимости. При оформлении подписки на Office 365 либо при приобретении некоторых редакций MS Office в подарок, как уже отмечалось, идёт ключ к операционной системе Windows 10 Home/Pro.

Раз уж речь зашла об OEM-лицензии (Original Equipment Manufacturer), стоит выделить важный нюанс. Копию операционной системы с таким видом лицензии не удастся перенести на другой персональный компьютер. Поэтому важно помнить, что в случае замены ПК вы лишитесь и лицензии к ОС.

Обзор магазина

Прежде чем перейти к разбору деталей новой промо-акции в Keysworlds, рассмотрим сначала сайт самого магазина. Чем-то необычным он не выделяется, зато вся ключевая функциональность на месте.

Есть поисковая строка, категории продуктов и блок с «горячими предложениями». Отметим, что с момента написания статьи о прошлой акции тут ничего не поменялось. В списке всё также остаются FIFA 20, Rage 2 и PSE 2020 для персональных компьютеров и подписка Xbox Live на один год.

На домашней странице в левой части есть блок с часто задаваемыми вопросами и окно с отзывами клиентов. Также здесь можно посмотреть, ключи к продуктам каких брендов представлены на сайте. Внизу можно найти контакты для связи в случае возникновения вопросов. Увы, живой чат с техподдержкой не предусмотрен.Главный недостаток заключается в том, что в списке категорий отсутствует раздел с ключами для программного обеспечения вроде MS Office или Windows, о котором мы будем говорить далее. Поэтому если вы захотите найти это ПО, придётся воспользоваться поисковой строкой.Задать свой вопрос можно по адресу. Отметим, что магазин англоязычный. В завершение заметим, что для оплаты покупок можно воспользоваться банковскими картами или системой PayPal. А теперь перейдём к акционным предложениям.

Microsoft Office за полцены

Начнём с возможности купить пакет Microsoft Office на 50% дешевле. Для этого в магазине действует специальное предложение «50 OFF for Office Software».

Например, MS Office 2016 Home and Business для персональных компьютеров Apple обойдётся почти в 33 доллара. Приблизительно 52 доллара нужно заплатить за пакет 2019 года.

Для персональных компьютеров предусмотрены версии Home and Student 2016 года и 2019 года. Цена составляет примерно 21 доллар и 40 долларов соответственно. Отметим, что речь идёт о лицензии для одного ПК. Чтобы получить 50-процентную скидку, нужно воспользоваться промо-кодом OFSI50.

Продукт Промо-код Цена Ссылка MS Office 2016 Home and Business for Mac OFSI50 ~33 доллара Перейти на сайт MS Office 2019 Home and Business for Mac OFSI50 ~52 доллара Перейти на сайт MS Office 2016 Home and Student OFSI50 ~21 доллар Перейти на сайт MS Office 2019 Home and Student OFSI50 ~40 долларов Перейти на сайте

Скидки на Windows 10

Второе акционное предложение касается OEM-лицензий к операционной системе Windows 10. С промо-кодом KWLE38 вы сможете сэкономить 38% от стоимости ключа.



Windows 10 Home с промо-кодом обойдётся чуть более чем в 10 долларов, тогда как за OEM-лицензию к профессиональной версии операционной системы для одного компьютера отдать придётся примерно 9.5 доллара.

Ещё больше сэкономить можно на покупке комплектов ключей. Например, два ключа к Windows 10 Pro стоят около 16 долларов, а пять ключей – чуть более 31 доллара.

Продукт Промо-код Цена Ссылка Windows 10 Professional KWLE38 ~9.5 доллара Перейти на сайт Windows 10 Home KWLE38 ~10 долларов Перейти на сайт

Получить Windows 10 бесплатно

И в завершение расскажем о том, как купить Microsoft Office и в подарок бесплатно обзавестись лицензией Windows 10. Это предложение специально для тех, кто хочет по низкой цене получить всё и сразу.





В рамках промо-предложения «Buy 1 Get 1 Free» в магазине Keysworlds доступны пакеты Microsoft Office 2016 и 2019 годов в редакции Professional Plus. Пакет MS Office Pro Plus 2016 года с лицензией на Windows 10 Pro оценён в рамках акции в 36 долларов. Примерно на 1 доллар дороже обойдётся комплект с домашним изданием Windows 10.Если вам хватит возможностей MS Office 2016 Professional Plus, то вы сможете сэкономить ещё больше. Так, комплект с ключом к операционной системе Windows 10 Pro стоит примерно 20 долларов, а с Windows 10 Home – около 21 доллара.Бесплатно лицензию на операционную систему можно получить и при покупке подписки Office 365 ProPlus. Комплект с Windows 10 Pro оценён примерно в 19 долларов, а с Windows 10 Home – почти в 20 долларов.

Как всегда, все самые выгодные предложения магазина Keysworlds собраны в таблице ниже.

И завершение добавим, что перед оформлением заказа вам нужно создать учётную запись на сайте магазина Keysworlds. Процесс регистрации нового аккаунта ничем не отличается от подобных процедур на других сайтах.

Самое важное здесь – правильно указать адрес электронной почты. Именно на добавленный при регистрации e-mail будут отправлены приобретённые ключи.

mpanasovsky