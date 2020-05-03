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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020

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В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью до 40 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены варианты, наиболее привлекательные для покупки.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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В приключенческо-историческом проекте Assassin's Creed Origins в номинальном режиме работы на первом месте расположилась видеокарта Radeon RX 5700 ХТ. Второе место разделили ускорители GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 Super. После разгона лидерство осталось за картой Radeon RX 5700 ХТ, однако ее догнал графический ускоритель GeForce RTX 2070.

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В шутере Borderlands 3 уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 5700 ХТ. Следом за ней расположился ускоритель GeForce RTX 2070. Проект оказался настолько требователен к графической подсистеме, что высокие результаты показали лишь Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070.

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В фантастическом боевике Gears 5 первое место вновь заняла старшая «красная» видеокарта. На втором месте расположился ускоритель GeForce RTX 2070, а третью строчку оккупировала карта Radeon RX 5700. Примечательно, что младший ускоритель AMD составил серьезную конкуренцию видеокарте GeForce RTX 2060 Super и даже сумел немного опередить ее.

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В игре Grand Theft Auto V лидерство разделили видеокарты Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070. Следом за ними расположился ускоритель GeForce RTX 2060 Super. Третья позиция осталась за картой Radeon RX 5700.

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В безумном боевике Rage 2 пальму первенства уверенно подхватил графический ускоритель GeForce RTX 2070. Второе место разделили видеокарты Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2060 Super.

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В игре, повествующей о приключениях знаменитого ведьмака, в штатном режиме лидировала видеокарта Radeon RX 5700 ХТ. Второе место занял графический ускоритель GeForce RTX 2070, а на третьем расположилась карта GeForce RTX 2060 Super. После разгона первую позицию разделили ускорители Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070.

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В проекте Total War: Three Kingdoms первое место в очередной раз разделили старшие видеокарты компаний NVIDIA и AMD.

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В шутере World War Z во всей красе развернулись графические ускорители «красного» гиганта. Видеокарта Radeon RX 5700 ХТ была вне конкуренции, а ее младший сородич Radeon RX 5700 уверенно соперничал с GeForce RTX 2070. Примечательно, что старший ускоритель компании AMD опередил своего визави из «зеленого» лагеря на 16-20%.

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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме первое место разделили видеокарты GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Второе место занял графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super, а на третьей строчке расположилась модель Radeon RX 5700.

Все участники тестирования обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Исключением стали проекты Borderlands 3 и Total War: Three Kingdoms.

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По соотношению цена/производительность лидировали две видеокарты AMD. Однако после разгона графические ускорители из «зеленого» лагеря приблизились настолько, что все участники тестов стали привлекательными для покупки.

Если покупатель желает сэкономить, ему стоит обратить внимание на видеокарту Radeon RX 5700. Она показала высокие результаты в большинстве протестированных игр и была весьма привлекательной для покупки.

В случае желания приобрести более дорогой графический ускоритель, пользователю подойдут видеокарты GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Они уверенно лидировали в общем зачете и демонстрировали близкие показатели в такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность.

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