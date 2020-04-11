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Вступление и позиционирование

GamingPro – одна из самых бюджетных серий в современном модельном ряду Palit. А конкретно две модели Palit GeForce RTX 2080 Super GamingPro просто были самыми дешевыми видеокартами на соответствующем GPU NVIDIA на момент написания обзора, к примеру, в прайсе популярного магазина Regard.ru.

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Мы рассмотрим старшую из них, отличающуюся припиской OC – разогнанный вариант. Отличаются «просто GamingPro» и GamingPro OC, видимо, лишь тем самым заводским разгоном. У второй частота GPU Boost Clock на 30 МГц выше (1845 против 1815). В остальном модели идентичны.

А главное, как минимум, очень похожи на Palit GeForce RTX 2070 Super GamingPro OC, которую я недавно протестировал. Та версия оставила после себя смешанное впечатление. В штатном режиме она продемонстрировала достойное сочетание потребительских качеств, но вот в разгоне явно была ограничена не самой эффективной системой охлаждения.

Здесь же перед нами более горячая GeForce RTX 2080 Super, и если система охлаждения окажется той же (в первую очередь с не самым подходящим для таких целей прямым контактом тепловых трубок к GPU), то ей придется несладко. Что ж, тем больше поводов быстрее переходить к рассмотрению самой видеокарты.

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Упаковка и комплект поставки

Коробка Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC практически полностью соответствует таковой для ее младшей сестры с 2070-м индексом, отличается лишь наименование модели на внешней цветной «суперобложке» упаковки.

Здесь радуют те же сдержанный аккуратный стиль, отличная наглядность основной маркировки и более чем достаточная информативность обратной стороны коробки.

Внутри все упаковано вообще идентично с прошлой видеокартой: черная картонная коробка, вспененный полиэтилен со всех сторон, антистатический пакет.

И больше, кроме тоненькой книжечки краткого руководства пользователя, никакого комплекта поставки. В очередной раз повторюсь, что для современной видеокарты, особенно не из флагманских серий (это касается не видеопроцессора, а именно серии внутри модельного ряда каждого из конечных вендоров), такая ситуация совершенно нормальна.

Впрочем, заглушки для портов и разъемов на GeForce RTX 2080 Super, пусть и одну из самых бюджетных, все же можно было добавить.

Дизайн и конструкция видеокарты

Ощущение дежавю, вызванное упаковкой видеокарты, только усилилось после полного извлечения Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC из нее. Внешне модель полностью повторяет свою младшую сестру из прошлого моего обзора. Так что, чтобы слишком уж не повторяться, повторно приведу лишь основные параметры.

Общая длина (которая всегда измеряется за исключением монтажной планки) – около 295 мм, в высоту наша героиня на несколько миллиметров больше стандартной платы расширения, а в толщину занимает 2.5 слота (ее установка допускается при наличии трех свободных слотов, хотя, конечно, лучше иметь больший запас свободного пространства в корпусе).

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Дизайн – сдержанный: аккуратный черный кожух, черная же задняя защитная пластина. Что спереди, что сзади пластик.

Внушительные три вентилятора системы охлаждения обдувают не менее выдающийся с виду радиатор, основанный на целых шести тепловых трубках. Однако в прошлый раз у данного кулера обнаружилось слабое место в виде основания, выполненного по принципу прямого контакта. Так что не будем раньше времени обольщаться.

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Признаться, меня удивило, что разъемы питания в старшей модели производитель оставил той же конфигурации (6+8 контактов). Тем более что система питания тут все-таки усилена (но не будем забегать вперед).

Минимально рекомендуемая мощность блока питания заявлена стандартная для GeForce RTX 2080 Super – 650 Вт. А максимальное потребление самой видеокарты заявлено на уровне 250 Вт.

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Портов вывода – также максимально стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и HDMI. Надеюсь, постоянные читатели простят меня за то, что приходится из обзора в обзор писать одно и то же. Но это необходимая информация.

Выглядит Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC со своим полностью черным пластиковым кожухом очень сдержанно. Этому же тренду следует и подсветка, представленная лишь небольшим светящимся логотипом.

По умолчанию он горит зеленым, но при помощи штатной утилиты Thunder Master здешней RGB-подсветкой можно управлять (в том числе отключить). В одном из прошлых обзоров видеокарт Palit раз я уже описывал возможности этой утилиты, тут повторяться не буду.

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Тем, кто любит максимально спокойный дизайн, данная видеокарта наверняка понравится.

Конструкция видеокарты и система охлаждения

Как и в случае с предыдущей видеокартой Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC, ее старшую 2080-ю товарку я также имел возможность разобрать. Чем сразу же и воспользовался. Тем более что алгоритм уже известен.

Достаточно открутить семь винтов с обратной стороны платы и можно аккуратно отлеплять от нее систему охлаждения. Она снимается сразу целиком, после чего появляется возможность ее как следует рассмотреть.

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Перед нами продвинутый крупный теплорассеиватель, основанный сразу на шести медных тепловых трубках (все шестимиллиметровые). К трубкам припаяны две секции тонких алюминиевых ребер. Отдельные площадки, контактирующие с радиатором, призваны отводить тепло от микросхем памяти и элементов системы питания платы – при помощи термолипучек.

Я не нашел никаких отличий данного кулера от такового Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC. Вот для сравнения его фото:

Немного отличается маркировка, но на этом отличия заканчиваются (на дополнительную термолипучку у GeForce RTX 2080 обращать внимания не надо – в случае с GeForce RTX 2070 она также присутствует, просто при снятии системы охлаждения осталась на плате).

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Отпечаток термопасты, нанесенной на видеопроцессор, выглядит у Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC даже аккуратнее и равномернее. Но, увы, речь снова идет об основании с прямым контактом. На данном экземпляре СО оно реализовано достаточно аккуратно, лишь с небольшими бороздками между тепловыми трубками.

Однако насколько это поможет при охлаждении более горячего графического процессора GeForce RTX 2080 Super – это еще вопрос. И особенно в разгоне.

Но если кулер точно такой же, то на плате отличия между видеокартами все же можно найти. Производитель добавил еще одну фазу питания DrMos для видеопроцессора, теперь общая схема питания выполнена по схеме 8+2 (GPU+RAM).

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Перед нами старый знакомый NVIDIA TU104 в его максимальной версии: с 48 активными ядрами CUDA и 3072 блоками ALU. Здешние 8 ГБ памяти – также самые быстрые в актуальной линейке GeForce, работают на частоте 7750 МГц.

Вентиляторы двух разных типоразмеров тут такие же, как и у младшей модели видеокарты:

Они крепятся с лицевой стороны каждый тремя малюсенькими винтиками к пластиковой рамке кожуха. Просунув тонкую отвертку между лопастями, вполне можно их открутить (главное прикручивать аккуратно, не перетягивая, ведь миниатюрную резьбу в пластике легко сорвать).

Перед нами два 80- и один 90-миллиметровый вентиляторы марки FirstDO. Быстрый поиск позволяет понять, что вертушки с такой маркировкой (FD8015H12S и FD9015U12S) не составит труда найти и купить в интернете в случае необходимости.

На этом все, видеокарту можно собирать обратно. А все основные тесты, связанные с системой охлаждения, проводились до разборки Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC, со штатной термопастой.

Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Видеокарта испытывалась на открытом стенде в составе системы на основе разогнанного Intel Core i9-9900K, материнской платы ASRock Phantom Gaming 7 и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт.

Эффективность системы охлаждения проверялась при помощи утилиты MSI Kombustor (аналог Furmark). Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарты. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU.

Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2080 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их тут повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Palit GP OC.

При отсутствии нагрузки вентиляторы видеокарты полностью останавливаются, поэтому никакого шума она не создает. Температура графического процессора при этом обычно находится в районе 55 градусов (при комнатных 23–24°C, которые я традиционно поддерживаю во время всех тестов, связанных с измерением температур).

Это уже хуже, чем у Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC с той же системой охлаждения. А работает функция остановки вентиляторов так же не плавно. Нет, останавливаются-то они при достижении 50-градусной отметки незаметно. А вот стартуют при превышении 60-градусной – резковато, на секунду набирая заметные обороты и потом уже их снижая.

А что же происходит под нагрузкой?

В полностью штатном режиме под тяжелой нагрузкой GPU прогревается до 77 градусов. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручиваются более чем до 2000 об/мин, создавая уровень шума в 41 дБ (напомню, измерения проводятся с расстояния в один метр). Энергопотребление всей системы в процессе составляет около 330 Вт.

Результаты, откровенно говоря, далеки от показателей лучших «нереференсов» GeForce RTX 2080 RTX Super. Однако нужно помнить, что в реальных играх нагрузка на видеопроцессор создается заметно меньшая, и его температура в большинстве случаев будет держаться на уровне менее 70°C.

В таких условиях, и помня пример Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC, рассчитывать на выдающийся разгон не стоит. Его таковым и не назовешь: GPU разогнался на 125 МГц (до Boost Clock 1970 МГц). Ну, хотя бы память привычно для современных флагманов позволила поднять свою частоту на 1200 МГц.

При этом энергопотребление системы возрастает всего до 340 Вт, температура GPU в MSI Kombustor и уровень шума сохраняются примерно на том же уровне.

Понятно, в средней игровой системе, где воет абы как выбранный процессорный охладитель и ревут на полных оборотах не настроенные корпусные вентиляторы, Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC не будет выделяться своим уровнем шума.

Но, кроме того, снизить температуры GPU, а вентиляторы заставить крутиться медленнее, как показал пример младшей версии, может позволить замена термоинтерфейса GPU. После разбора видеокарты это и было сделано – на наш штатный Gelid GC-Extreme. Это эффективная термопаста (а главное, очень удобная в использовании), хотя уже и далеко не лучшая на рынке с точки зрения чистой эффективности.

Подключаем видеокарту, включаем систему, выставляем такой же режим разгона и запускаем Kombustor:

Вуаля, температура GPU на три-четыре градуса ниже, обороты вентиляторов меньше сразу на 300 RPM (1900 против около 2200 ранее). При, конечно же, том же энергопотреблении. Разница не столь велика, но и по температурному режиму, и по акустическому комфорту, на самом деле заметна. И ведь можно использовать еще более эффективный термоинтерфейс.

Да та же Arctic MX-4 даст еще минимум пару градусов (и децибел) преимущества. Если в случае с отдельными другими производителями я регулярно их хвалю за использование качественной термопасты в своих видеокартах, то Palit явно стоит подтянуть этот вопрос. По крайней мере, в серии GP – при использовании системы охлаждения с технологией прямого контакта качество термоинтерфейса особенно важно.

В качестве бонуса – тесты после замены термопасты в штатном режиме:

Тут эффект аналогичен: на 3–4 градуса меньшая температура и примерно на 300 об/мин меньшая скорость вращения крыльчатки вентиляторов.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных вендоров у нас нет цели повторно изучать их производительность. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре.

Вариант Palit GP OC в штатном режиме обеспечивает чуть лучшую производительность, а из-за немного меньших реальных частот GPU в разгоне будет минимально медленнее референсной версии.

Заключение

Выводы будут не слишком отличаться от таковых для Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC. Мы протестировали одну из самых доступных GeForce RTX 2080 Super на рынке, при этом уже немного разогнанную на заводе. И в штатном режиме она работает вполне адекватно. А после замены термоинтерфейса еще и позволяет достаточно комфортно ее разогнать.

Это был бы просто отличный продукт, не прими производитель странное решение использовать радиатор с прямым контактом, который откровенно не оптимален для охлаждения микросхем без теплораспределительной крышки. Впрочем, тогда наверняка бы «поехало» позиционирование всей линейки Palit.

Так что все справедливо: самые бюджетные модели предназначены для работы в штатном режиме. А для энтузиастов разгона или просто экстремальных любителей тишины в модельном ряду производителя есть другие варианты видеокарт, само собой, более дорогие.

Евгений Яковлев

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