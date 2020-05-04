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Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super

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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i3-9100F & Radeon RX 580 и Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super.

Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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В игре Assassin's Creed Odyssey уверенно лидировала система Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 16-30%. Основой такого успеха стали сразу два фактора: наличие мощного процессора, поддерживающего двенадцать потоков и хорошая оптимизация игр серии Assassin's Creed под видеокарты GeForce. Примечательно, что игра предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что приемлемую производительность смог обеспечить только разогнанный ускоритель GeForce GTX 1650 Super.

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В боевике Battlefield V в номинальном режиме работы первой была конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 580. После разгона обе связки показали равные результаты.

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В шутере Call of Duty: Modern Warfare уверенно лидировала система Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super, опередившая конкурента на 15-21%.

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В фантастическом боевике Far Cry New Dawn в штатном режиме на первом месте расположилась конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 580. После разгона ее догнала система Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super.

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В стелс-шутере Hitman 2 между соперничающими связками был зафиксирован паритет.

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В автогонке Need for Speed Heat в номинальном режиме работы системы Core i3-9100F & Radeon RX 580 и Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super продемонстрировали одинаковую производительность. После разгона вперед вырвалась конфигурация с процессором AMD.

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В игре Shadow of the Tomb Raider сложилась картина, полностью схожая с раскладом сил в предыдущем проекте.

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В фантастическом слэшере Star Wars Jedi: Fallen Order в штатном режиме лидировала связка с процессором Intel и графическим ускорителем AMD. После разгона обе конфигурации продемонстрировали равную производительность.

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По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы связки Core i3-9100F & Radeon RX 580 и Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super показали равные результаты. После разгона вперед вышла конфигурация с процессором AMD и видеокартой NVIDIA.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 580 была быстрее связки Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super в играх Battlefield V и Far Cry New Dawn.
  • Конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 580 была в паритете со связкой Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super в играх Hitman 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 580 была медленнее связки Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider.

Система с процессором Intel и видеокартой AMD опередила связку AMD & NVIDIA в двух играх из восьми, показала равные результаты с конкурентом в двух проектах и была медленнее в четырех играх.

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Обе связки продемонстрировали высокие результаты в разрешении 1920 х 1080 в большинстве протестированных игр. Разрешение 2560 х 1400 оказалось для них довольно «тяжелым», что неудивительно для бюджетных конфигураций.

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По соотношению цена/производительность системы Core i3-9100F & Radeon RX 580 и Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super были приблизительно одинаково привлекательными для покупки.

Данное тестирование не выявило победителя. Обе конфигурации оказались равными соперниками, продемонстрировавшими близкую производительность и равную привлекательности для покупки. Поэтому предоставляю нашим читателям возможность самостоятельно выбрать фаворита в соответствии с личными предпочтениями.

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