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Вступление

Анонс десятого поколения процессоров Intel семейства Comet Lake состоялся, и каждый производитель-партнер компании Intel представил собственную серию материнских плат, поддерживающих новые решения. Пальму первенства завоевала компания ASUS, презентовавшая сразу 15 моделей на старшем чипсете Intel Z490: всех мастей, расцветок и отличающихся функционально.

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Компания ASUS является одним из лидеров компьютерного мира по оснащению и охвату аудитории благодаря высококачественному исполнению своих комплектующих. И выход новой линейки для платформы LGA 1200 обязан продемонстрировать, что производитель не собирается сдавать позиции и планирует укреплять имидж.

На сей раз мы познакомимся с материнской платой, предшественники которой зарекомендовали себя с наилучшей стороны в деле создания топовой конфигурации с системой жидкостного охлаждения. Тут данным моделям практически нет равных. Итак, встречаем – ASUS ROG Maximus XII Formula, повелительница потока!

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Maximus XII Formula Сокет Intel LGA 1200 Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4800 MHz (OC) Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16; 1 х PCIe 3.0 x1 Сетевые контроллеры Marvell AQtion AQC107 10G LAN; Intel I225-V 2.5G LAN Аудиокодек ROG SupremeFX 8-канальный HD Audio CODEC S1220 Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x Clear CMOS Button; 1 x BIOS FlashBack Button; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 6 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A); 1 x 2.5G LAN; 1 x 10G Super LAN; 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A); 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C); 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors; 5 x audio jacks; 1 x Optical S/PDIF-Out Форм-фактор ATX

Распаковка и комплект поставки

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Топовые решения компании ASUS поставляется в огромных упаковках с черно-красной полиграфией, фирменном боевом раскрасе производителя.

Минимализм информирования передней части ASUS ROG Maximus XII Formula позволяет оценить решение разработчиков о сосредоточении не на коробке, а самом продукте и детальных характеристиках.

Однако мы можем выделить ряд стикеров, информирующих о ключевых аспектах новинки: поддержкb 10Gen процессоров Intel, мультиконфигурации видеокарт, технологии ASUS GameFirst и логотип EKWB, предупреждающий о скрытом потенциале материнской платы.

С обратной стороны упаковки нас поджидает знакомый прием – детальное описание материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula с указанием технических характеристик продукта и фирменных «примочек».

Коробка приподнимается подобно ларцу и открывает свои секреты. Нас встречает надпись «Добро пожаловать в нашу Республику», республику геймеров если быть точным. Это сообщество очень многочисленно, дружелюбно и всегда примет новых членов общества.

Среди широкого набора комплектации наибольший интерес вызывают фирменные аксессуары – значок на корпус ASUS ROG и ремешок для ключей с узнаваемой символикой.

Бумажная комплектация преподносит свои сюрпризы. Помимо руководства пользователя и благодарственного письма внутри обнаруживаем набор различных наклеек и стикеров, которыми можно пометить поверхность любого предмета.

Отдельно размещены полезные аксессуары, которые пригодятся при создании своего игрового компьютера: удлинители для RGB и A-RGB-лент, два SATA-кабеля в тканевой оплетке и три обычные версии, три винтика со стойками для фиксации твердотельных накопителей M.2, пара термопрокладок, Q-коннектор для подключения передней панели…

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…и, конечно же, фирменная выносная Wi-Fi антенна с характерным акульим профилем.

Анализ материнской платы

Пора бы и приоткрыть завесу тайны. Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula является продолжателем дела семейства Maximus Formula, унаследовав лучшие черты своих предшественников и заняв законную предтоповую позицию перед своим королем – ASUS ROG Maximus XII Extreme, о котором мы поговорим в следующий раз.

Новинка получила множественную подсвечиваемую поверхность с характерным зеркальным отблеском, для маскирования которого пришлось прибегнуть к черной материи. Что в итоге создает потрясающий эффект темного рыцаря, который выполнен на черном текстолите с черными радиаторами. Форм-фактор материнской платы – ATX, габариты – 305 x 244 мм.

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Тыльную сторону новинки прикрывает массивная броня единым листом, являющимся и элементом декора, и частью системы охлаждения. Отдельно производитель предусмотрел посадочное место для твердотельного накопителя M.2 2280.

Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula основана на старшем чипсете Intel Z490 и поддерживает процессоры Intel Core 10-го поколения с разъемом LGA1200.

Отличительная черта новинки семейства Formula заключена в фирменном радиаторе подсистемы питания материнской платы. Перед нами ватерблок CrossChill с двумя патрубками для подключения контура жидкостной системы охлаждения производства словенской компании EKWB. Создатели предусмотрели возможный сценарий без участия СЖО, наделив тем самым силовую часть массивными радиаторами с тепловой трубкой, способной выдержать любой оверклокинг.

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ASUS ROG Maximus XII Formula поддерживает установку четырех модулей памяти стандарта DDR4 максимальным объемом 128 Гбайт и выдерживает разгон до 4800 МГц с характерной пометкой «++», что говорит о непредельном показателе для материнской платы.

Индикаторы прохождения POST также ювелирно расположены с коннектором питания материнской платы 24-Pin, не отвлекая своего владельца яркими огоньками при включении, но удобно расположенные в случае неудачного старта.

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Для подключения накопителей на плате предусмотрены шесть портов SATA-III, расположенные под углом 90 градусов.

Материнские платы серии Maximus Formula именуются повелительницами потока благодаря отдельной группе коннекторов, поддерживающие датчики входного и выходного потоков, разъемами для подключения дополнительного оборудования по управлению и мониторингу компонентами контура жидкостной системы охлаждения.

Процессорный сокет окружают пять разъемов для вентиляторов, еще два располагаются внизу платы, как и дополнительные коннекторы датчиков.

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Монолитная панель с подсветкой занимает львиную часть материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula, скрывающей свои тайны.

Одной из них является оригинальная задумка по комбинированному расположению двух посадочных мест для твердотельных накопителей M.2 под единым радиатором, имеющим легкий доступ. Это особенно полезно, когда верхний слот PCI-Express x16 занят графическим ускорителем с установленным контуром СЖО и перекрывающим доступ к половине материнской платы и данное решение выглядит очень полезным.

Финальным штрихом является предустановленная заглушка на заднюю панель портов ввода-вывода. Среди важных аспектов можно выделить два высокоскоростных порта LAN, поддержка Wi-Fi 6 AX201, разъем USB Type-C и полезные кнопки обновления BIOS и сброса настроек.

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Заключение

В иерархии производителя материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula занимает законное второе место после короля ROG Maximus XII Extreme, выступающего в сверхтяжелом весе и нацеленного на верхний сегмент. Но наша новинка не настолько проста.

Многие энтузиасты и оверклокеры при построении топовой конфигурации выбирают жидкостную систему охлаждения, более эффективно справляющуюся с нагревом комплектующих, и добиваются с ней лучших результатов разгона. И в данном вопросе «королем» Intel Z490 будет являться ASUS ROG Maximus XII Formula, оснащенная по последнему слову техники. Среди ее фишек топовый водоблок цепей питания, различная поддержка датчиков и вентиляторов, усиленный коннектор помп мощностью до 3 А, простой доступ к компонентам, накопителям, индикации и кнопкам управления. Так что же такое серия материнских плат ASUS Maximus Formula?

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Это поколение продуктов, ориентированных на энтузиастов и тех, кто для достижения цели готов на многое. А материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula – это очередной виток эволюции, предназначенный для полного господства над водяной стихией. Над водяной стихией ПК, стоит это подчеркнуть.

Александр Андерсон

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