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Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока

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Оглавление

Вступление

Анонс десятого поколения процессоров Intel семейства Comet Lake состоялся, и каждый производитель-партнер компании Intel представил собственную серию материнских плат, поддерживающих новые решения. Пальму первенства завоевала компания ASUS, презентовавшая сразу 15 моделей на старшем чипсете Intel Z490: всех мастей, расцветок и отличающихся функционально.

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Компания ASUS является одним из лидеров компьютерного мира по оснащению и охвату аудитории благодаря высококачественному исполнению своих комплектующих. И выход новой линейки для платформы LGA 1200 обязан продемонстрировать, что производитель не собирается сдавать позиции и планирует укреплять имидж.

На сей раз мы познакомимся с материнской платой, предшественники которой зарекомендовали себя с наилучшей стороны в деле создания топовой конфигурации с системой жидкостного охлаждения. Тут данным моделям практически нет равных. Итак, встречаем – ASUS ROG Maximus XII Formula, повелительница потока!

Технические характеристики

МодельASUS ROG Maximus XII Formula
СокетIntel LGA 1200
Поддерживаемые процессорыSupports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4800 MHz (OC)
Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16; 1 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Marvell AQtion AQC107 10G LAN; Intel I225-V 2.5G LAN
АудиокодекROG SupremeFX 8-канальный HD Audio CODEC S1220
Питание материнской платыATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели1 x Clear CMOS Button; 1 x BIOS FlashBack Button; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 6 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A); 1 x 2.5G LAN; 1 x 10G Super LAN; 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A); 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C); 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors; 5 x audio jacks; 1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-факторATX

Распаковка и комплект поставки

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Топовые решения компании ASUS поставляется в огромных упаковках с черно-красной полиграфией, фирменном боевом раскрасе производителя.

Минимализм информирования передней части ASUS ROG Maximus XII Formula позволяет оценить решение разработчиков о сосредоточении не на коробке, а самом продукте и детальных характеристиках.

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Однако мы можем выделить ряд стикеров, информирующих о ключевых аспектах новинки: поддержкb 10Gen процессоров Intel, мультиконфигурации видеокарт, технологии ASUS GameFirst и логотип EKWB, предупреждающий о скрытом потенциале материнской платы.

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С обратной стороны упаковки нас поджидает знакомый прием – детальное описание материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula с указанием технических характеристик продукта и фирменных «примочек».

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Коробка приподнимается подобно ларцу и открывает свои секреты. Нас встречает надпись «Добро пожаловать в нашу Республику», республику геймеров если быть точным. Это сообщество очень многочисленно, дружелюбно и всегда примет новых членов общества.

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Среди широкого набора комплектации наибольший интерес вызывают фирменные аксессуары – значок на корпус ASUS ROG и ремешок для ключей с узнаваемой символикой.

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Бумажная комплектация преподносит свои сюрпризы. Помимо руководства пользователя и благодарственного письма внутри обнаруживаем набор различных наклеек и стикеров, которыми можно пометить поверхность любого предмета.

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Отдельно размещены полезные аксессуары, которые пригодятся при создании своего игрового компьютера: удлинители для RGB и A-RGB-лент, два SATA-кабеля в тканевой оплетке и три обычные версии, три винтика со стойками для фиксации твердотельных накопителей M.2, пара термопрокладок, Q-коннектор для подключения передней панели…

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…и, конечно же, фирменная выносная Wi-Fi антенна с характерным акульим профилем.

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Анализ материнской платы

Пора бы и приоткрыть завесу тайны. Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula является продолжателем дела семейства Maximus Formula, унаследовав лучшие черты своих предшественников и заняв законную предтоповую позицию перед своим королем – ASUS ROG Maximus XII Extreme, о котором мы поговорим в следующий раз.

Новинка получила множественную подсвечиваемую поверхность с характерным зеркальным отблеском, для маскирования которого пришлось прибегнуть к черной материи. Что в итоге создает потрясающий эффект темного рыцаря, который выполнен на черном текстолите с черными радиаторами. Форм-фактор материнской платы – ATX, габариты – 305 x 244 мм.

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Тыльную сторону новинки прикрывает массивная броня единым листом, являющимся и элементом декора, и частью системы охлаждения. Отдельно производитель предусмотрел посадочное место для твердотельного накопителя M.2 2280.

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Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula основана на старшем чипсете Intel Z490 и поддерживает процессоры Intel Core 10-го поколения с разъемом LGA1200.

Отличительная черта новинки семейства Formula заключена в фирменном радиаторе подсистемы питания материнской платы. Перед нами ватерблок CrossChill с двумя патрубками для подключения контура жидкостной системы охлаждения производства словенской компании EKWB. Создатели предусмотрели возможный сценарий без участия СЖО, наделив тем самым силовую часть массивными радиаторами с тепловой трубкой, способной выдержать любой оверклокинг.

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ASUS ROG Maximus XII Formula поддерживает установку четырех модулей памяти стандарта DDR4 максимальным объемом 128 Гбайт и выдерживает разгон до 4800 МГц с характерной пометкой «++», что говорит о непредельном показателе для материнской платы.

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Индикаторы прохождения POST также ювелирно расположены с коннектором питания материнской платы 24-Pin, не отвлекая своего владельца яркими огоньками при включении, но удобно расположенные в случае неудачного старта.

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Для подключения накопителей на плате предусмотрены шесть портов SATA-III, расположенные под углом 90 градусов.

Материнские платы серии Maximus Formula именуются повелительницами потока благодаря отдельной группе коннекторов, поддерживающие датчики входного и выходного потоков, разъемами для подключения дополнительного оборудования по управлению и мониторингу компонентами контура жидкостной системы охлаждения.

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Процессорный сокет окружают пять разъемов для вентиляторов, еще два располагаются внизу платы, как и дополнительные коннекторы датчиков.

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Монолитная панель с подсветкой занимает львиную часть материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula, скрывающей свои тайны.

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Одной из них является оригинальная задумка по комбинированному расположению двух посадочных мест для твердотельных накопителей M.2 под единым радиатором, имеющим легкий доступ. Это особенно полезно, когда верхний слот PCI-Express x16 занят графическим ускорителем с установленным контуром СЖО и перекрывающим доступ к половине материнской платы и данное решение выглядит очень полезным.

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Финальным штрихом является предустановленная заглушка на заднюю панель портов ввода-вывода. Среди важных аспектов можно выделить два высокоскоростных порта LAN, поддержка Wi-Fi 6 AX201, разъем USB Type-C и полезные кнопки обновления BIOS и сброса настроек.

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Заключение

В иерархии производителя материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula занимает законное второе место после короля ROG Maximus XII Extreme, выступающего в сверхтяжелом весе и нацеленного на верхний сегмент. Но наша новинка не настолько проста.

Многие энтузиасты и оверклокеры при построении топовой конфигурации выбирают жидкостную систему охлаждения, более эффективно справляющуюся с нагревом комплектующих, и добиваются с ней лучших результатов разгона. И в данном вопросе «королем» Intel Z490 будет являться ASUS ROG Maximus XII Formula, оснащенная по последнему слову техники. Среди ее фишек топовый водоблок цепей питания, различная поддержка датчиков и вентиляторов, усиленный коннектор помп мощностью до 3 А, простой доступ к компонентам, накопителям, индикации и кнопкам управления. Так что же такое серия материнских плат ASUS Maximus Formula?

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Это поколение продуктов, ориентированных на энтузиастов и тех, кто для достижения цели готов на многое. А материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula – это очередной виток эволюции, предназначенный для полного господства над водяной стихией. Над водяной стихией ПК, стоит это подчеркнуть.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula.

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Теги

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