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Вступление

В любом компьютере все компоненты играют важную роль. Особняком стоит охлаждение и вентиляция. Если все комплектующие хорошо охлаждаются, то это один из залогов успешной продолжительной работы. Перегрев же может сократить жизнь «железа». Все мы знаем, что он может приводить к микротрещинам или отвалу чипа, поэтому важно следить за температурой компонентов и заботится об охлаждении. Кстати, в брендовых моделях ПК этому уделяется особое внимание, поэтому у некоторых моделей вся передняя панель буквально дырявая, а сзади и в блоке питания стоят вентиляторы на выдув горячего воздуха. В самосборных системах это ложится на плечи сборщика. Есть сборки, где «железо» слабое и холодное, и там можно не мудрить с охлаждением, а есть мощные и производительные, и там уже надо думать, как грамотно отвести тепло от горячих комплектущих, чтобы не было троттлинга, производительность не падала от перегрева и «железо» не деградировало на этом фоне.

Кажется, что задача простая, но на самом деле это не так, и при сборке системы все должно быть сбалансировано, включая блок питания и корпус. Сколько раз я уже наблюдал, как до 100°C разогревается разъем питания на материнских платах под LGA 2066, где у блока питания всего один дополнительный коннектор на 8 pin. Также важно следить за процессорным кулером и снижать обороты его вентилятора только тогда, когда воздух внутри корпуса не застаивается и хорошо проветривается. Иначе замедленный вентилятор просто не успеет прокачать нужный объем воздуха, чтобы отвести тепло от радиатора. Конечно, после снижения оборотов становится тише, но страдает от этого процессор и производительность. Да и СЖО тоже не является панацеей. Это очень дорогое удовольствие, если все делать качественно и устанавливать кастомную систему. Еще она предъявляет определенные требования к корпусу, чтобы можно было легко разместить все компоненты внутри.

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Я же пока решил пойти до конца и после удачного комплекта AeroCool Duo 12 Pro дополнить его еще чем-то, чтобы поставить финальную точку в этой системе. Проблема в моем случае банальна: места хватает, а воздуха мало, и он как-то плохо внутри двигается. Получается дисбаланс: система работает хорошо, но чувствуется, что где-то на пределе. Изначально выход был прост: не использовать мощные компоненты, ограничив их форматом mini-ITX и поместив их в средний по объему корпус с не самой лучшей вентиляцией. Нужно было разнести компоненты и поставить хороший башенный кулер.

Было решено пойти другим путем и исправить ошибку уже после, не меняя принципиально ничего, а лишь добавляя новые компоненты. Так вот, комплект AeroCool Duo 12 Pro реально очень помог. И дело даже не в том, что он красивый и у него есть пульт, с помощью которого удобно все настраивать. Он просто дал новую жизнь системе. Вопреки заблуждению о том, что каждый новый вентилятор добавляет только шум, напротив, стало гораздо тише, а производительность удалось подтянуть до обычных значений, поскольку ранее наблюдался явный перегрев.

Именно на этом этапе мне в руки попал комплект AeroCool Astro 24. Сначала я подумал, что это мне никак не пригодится и это просто какой-то вентилятор, который устанавливается внутри корпуса и обдувает видеокарту. Оказалось, что это устройство универсальное и используется в разных целях, а для меня это оказалось просто находкой благодаря идеальному совмещению с комплектом AeroCool Duo 12 Pro.

Весь скепсис пропал после тестирования в разных его ипостасях, и я изначально напрасно сомневался в возможностях Astro 24 и в смысле его использования. Далее мы разберемся в его особенностях и поймем, почему данный комплект может выручить.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. С такими габаритами туда бы поместилось шесть вентиляторов диаметром 120 мм.

Однако нас поджидает всего одно «устройство». В чем фокус? В прошлый раз, когда я рассматривал набор AeroCool Duo 12 Pro, упаковка была простая – это был только тонкий картон. Здесь совсем другое дело.

Тут используется не только толстый картон, но и несколько элементов из вспененного полиэтилена внутри. Темный фон здесь уже с трех сторон, на других плоскостях он белый.

Прямо спереди большую часть занимает изображение устройства, но какой-то неудачный ракурс, поэтому оно похоже на кусок мыла с картинкой внутри и радужной каймой.

В правом верхнем углу размещен логотип производителя. В левом верхнем – наименование устройства и какая-то эмблема RGB Addressable. Зато надпись внизу про необходимость использовать материнскую плату с ARGB или хаб H66F/H106С выглядит логично и закономерно потому, что в комплекте нет ни того, ни другого.

Посмотрим на противоположную сторону.

Здесь мы видим снова наименование модели Astro 24, его описание «24 см ARGB вентилятор» и значок RGB Addressable. В правом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже, практически по центру, присутствуют четыре вставки с ключевыми особенностями устройства.

В самом низу находится схема подключения, изображение коннектора и таблица со спецификацией.



Модель AeroCool Astro 24 Вентилятор Astro 24 Габариты (Д х Ш х В) 240 х 120 х 25 мм Скорость вращения 1000 об/мин Тип коннектора 6 pin Пусковое напряжение вентилятора 7 В Номинальное напряжение вентилятора 12 В Номинальная сила тока вентилятора 1.3 А Потребляемая мощность 15.6 Вт Воздушное давление 1.68 мм водяного столба Воздушный поток 80.3 CFM Уровень шума 17.8 дБ Тип подшипника Гидравлический Время наработки MTBF 60 000 ч

Характеристики впечатляют, но выглядят странно по сравнению с обычным 120 мм вентилятором, например, с Duo 12. Воздушный поток здесь больше чем в два раза, а уровень шума при этом меньше.

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На еще двух боковинах представлено описание комплекта на разных языках. Русский тоже есть:

Стильная RGB светодиодная подсветка;

Конструкция с двумя RGB вентиляторами;

Дополнительная рама позволяет установить в PCI-разъем;

Совместимость с материнскими платами Addressable RGB

Еще на одном торце показана схема установки устройства в корпус. Для этого есть три пронумерованных вставки, которые обозначают последовательность действий.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

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Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, который создает защиту сверху (дополнительно к толстому картону).

Сняв верхний лист, видно, что устройство зажато в каркасе из этого же мягкого пористого материала.

Однако, это еще не все.

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Под этим каркасом есть двойное дно, где разместился остальной комплект поставки.

Он неплохо защищен, хотя это вовсе не обязательно. Комплект представлен следующими компонентами.

Две металлических рамки, для крепления к устройству;

Один кабель переходник 6-pin – 4-pin FAN+3-pin ARGB;

Четыре винта крепления рамок к устройству;

Два винта крепления рамок между собой.

Никаких инструкций нет. Видимо, пользователь сам знает, что покупает и как будет использовать.

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Устройство и особенности комплекта

Внешне само устройство напоминает сдвоенный вентилятор на 120 мм, только изрядно потолстевший.

Формально все размеры соблюдены и ничего не нарушено, а отверстия по краям точно совпадают, как если бы были установлены два вентилятора по 120 мм. Иллюзия утолщения создается потому, что обычные вентиляторы по углам немного пустотелые, а их рама не такая массивная и без всякой подсветки по периметру.

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На корпусе AeroCool Astro 24 есть антивибрационные подушки из мягкого пористого материала. С одной стороны четыре по углам, а с другой шесть – также по углам и две посередине.

Корпус разбирается, но я не стал этого делать, поскольку кроме светодиодных лент там внутри ничего нет. Интерес может вызвать лишь форма лопастей: она достаточно необычна и такую я вижу впервые.

Маркетинг это или нет, пока сказать сложно – это надо тестировать, но производитель уверяет, что система тихая.

Думаю, что с устройством все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта AeroCool Astro 24 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: AMD Wrath Prism + резистор от Noctua NA-RC7;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B450-I Gaming, версия BIOS 3004;

Память: 2 x 8 Гбайт, A-DATA XPG Spectrix D80 DDR4-4133;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;

Блок питания: AeroCool VX 700 Ватт;

Корпус: AeroCool Shard;

Комплект вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro.

Сборка системы

Несмотря на то, что производитель вроде бы показал, как надо использовать устройство, у меня на этот счет были свои соображения. Сначала я как положено, собрал комплект, для этого надо было закрутить всего шесть винтов.

Очевидно, что само устройство ни в какой слот PCI не вставляется, а просто крепится к корпусу. Именно для этого и устанавливается эта металлическая конструкция. В данном случае она хорошо фиксируется и держится намертво, никак не болтаясь.

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Однако есть и неприятность, но связана она по большей части с самим корпусом. Дело в том, что здесь используются заглушки, которые надо выламывать и потом их уже никак не закрепить, разве что приклеить скотчем.

Поэтому однажды установив комплект в бюджетный корпус, его будет непросто переставить или вовсе отказаться от него, поскольку останутся отверстия и надо будет искать заглушки.

Еще один важный вопрос: на каком расстоянии от видеокарты лучше ставить? Здесь, на мой взгляд, надо подходить к каждому конкретному случаю индивидуально. И все равно я бы не стал ставить это устройство вплотную к кулеру видеокарты.

В теории должен оставаться зазор хотя бы 1 см, чтобы воздух мог свободно циркулировать и видеокарта не «задыхалась». Ее вентиляторы будут в любом случае более оборотистыми и производительными, поэтому не надо им мешать.

В моем случае использовалась видеокарта с турбиной, и эффект получился хороший: AeroCool Astro 24 сильно не шумит и подкачивает воздух к турбине. Ей становится легче, воздух проходит через радиатор и выходит наружу.

Таким образом шум системы на самом деле снижается, ведь турбина уже не крутится так сильно даже в тяжелых режимах.

Производитель демонстрирует в нескольких местах, что устройство ставится впритык. Возможно, в каких-то случаях это будет очень эффективно.

Пора переходить к тестированию.

Тестирование

Как и в прошлый раз, я решил использовать резистор для штатного процессорного кулера AMD Wrath Prism, чтобы он не заглушал остальные компоненты системы, и можно было адекватно замерять уровень шума. В прошлый раз я взял первое, что попалось под руку – версию Zalman. В этот раз я поставил LNA, Noctua NA-RC7. По сути получилось то же самое, только меньше греется. Подсветка комплекта AeroCool отлично работает.

После того, как я протестировал устройство, которое работало по своему основному назначению, я решил немного поэкспериментировать и использовать его в разных режимах, например, сверху и спереди.

Сверху устройство отлично устанавливается и может работать как на вдув, так и выдув. Обычно горячий воздух поднимается вверх, и поэтому логично было бы его выпускать сверху, но можно, наоборот, организовать приток. А еще в режиме выхлопа кулер смотрится красивее – кольцо подсветки оказывается внутри и его отлично видно.

Конечно же, удобно использовать такой двойной вентилятор, когда уже есть хаб и через него можно осуществлять управление, но и без него тоже можно обойтись, подключив его напрямую к плате. Правда, при этом придется использовать переходник и задействовать два разъема на материнской плате.

Для синхронизации световых эффектов с материнской платой необходимо установить соответствующее программное обеспечение. На пульте нужно нажать кнопку MOBO. После всех установок все отлично синхронизируется.

В данном случае использовалась функция ASUS Aura Sync. Без хаба все сразу же синхронизируется с материнской платой, даже если софт не установлен. Плата воспринимает устройство, как обычную адресную ленту.

Теперь еще раз посмотрим на тестовую систему и перейдем непосредственно к тестированию.

Еще в прошлый раз я объяснял, что оперативную память немного разогнал, чтобы система обрела баланс. Больше ничего не трогал, все в автоматическом режиме. Профили работы кулеров были заменены со Standard на Silent.

Результаты тестов

Было решено использовать для разогрева процессора и видеокарты утилиту AIDA64 System Stability Test. На удивление она неплохо справляется со своей задачей (и еще у нее есть встроенный мониторинг, чтобы следить за поведением системы).

Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Astro 24 спереди + Duo 12 сзади на максимум (MAX 24+12);

Astro 24 спереди + Duo 12 сзади на минимум (MIN 24+12);

Astro 24 спереди + Duo 12 сзади в режиме PWM Silent (PWM 24+12);

Все вентиляторы включены на максимум, Astro 24 внизу (MAX 240D);

Все вентиляторы включены на максимум, Astro 24 вверху (MAX 240UP);

Все вентиляторы включены на минимум, Astro 24 внизу (MIN 240D);

Все вентиляторы включены на минимум, Astro 24 вверху (MIN 240UP);

Все вентиляторы в режиме PWM Silent, Astro 24 внизу (PWM 240D);

Все вентиляторы в режиме PWM Silent, Astro 24 вверху (PWM 240UP);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура SSD



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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На первый взгляд в системе стало слишком много вентиляторов и шум от них должен быть сильный, но на деле все не так. Можно настроить как совсем тихий режим, так и вполне комфортный производительный – на случай работы с ресурсоемкими приложениями или играми.

Система так и осталась скученной, но воздух внутри стал лучше циркулировать и перемешиваться. Это привело к тому, что температурные показатели удалось улучшить, ничего не потеряв в акустическом плане.

Заключение

Перед нами хороший комплект, который подойдет не только пользователям AeroCool. К примеру, я опробовал его с другим корпусом – Zalman ZM-T1. Там на боковой панели как раз есть место для двухвентиляторного модуля. Да, Astro 24 можно использовать не только по прямому назначению – для обдува видеокарты, но и по-другому. Вариантов много: основной вентилятор на вдув, дополнительный на выдув вверх… В любом случае он обеспечивает отличный результат, но наиболее эффективно работает с другими компонентами AeroCool, где есть хаб и управление скоростью вращения и подсветкой.

В моем случае получилось отлично, благо результат зависит от размещения. Если применять AeroCool Astro 24 по прямому назначению, то лучше становится видеокарте, если установить его сверху на выдув, то улучшается температура внутри корпуса в целом, а если он будет спереди, то легко заменит сразу два вентилятора AeroCool Duo 12 и характеристики при этом не ухудшатся.

Конечно, Astro 24 может быть самостоятельным и единственным устройством для дополнительного охлаждения, но весь его потенциал раскрывается только совместно с другими компонентами, такими как хаб или дополнительные вентиляторы. Поэтому сложно рекомендовать его как единственное устройство. Разве что для радиатора СЖО это будет актуально. Цена на этот набор не очень низкая, и если стоит выбор между ним и AeroCool Duo 12 Pro, то я бы предпочел последний, поскольку функциональность у него выше, а переплачивать нужно не так много.

В заключение стоит добавить, что новинка AeroCool пригодилась не только в этой сборке, но и для моей старой видеокарты ASUS ROG Poseidon GTX 780, вентиляторы которой вышли из строя. Ранее я установил две вертушки на 92 мм, и они отлично справлялись, но только в 2D.

В 3D частоты увеличиваются, и даже на 100% мощности этих вентиляторов не хватает. Вот тут и пригодился AeroCool Astro 24. Это очень универсальный комплект, который можно использовать в разных ситуациях, а не только в том варианте, что предлагает производитель.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: