Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24

1
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Оглавление

Вступление

В любом компьютере все компоненты играют важную роль. Особняком стоит охлаждение и вентиляция. Если все комплектующие хорошо охлаждаются, то это один из залогов успешной продолжительной работы. Перегрев же может сократить жизнь «железа». Все мы знаем, что он может приводить к микротрещинам или отвалу чипа, поэтому важно следить за температурой компонентов и заботится об охлаждении. Кстати, в брендовых моделях ПК этому уделяется особое внимание, поэтому у некоторых моделей вся передняя панель буквально дырявая, а сзади и в блоке питания стоят вентиляторы на выдув горячего воздуха. В самосборных системах это ложится на плечи сборщика. Есть сборки, где «железо» слабое и холодное, и там можно не мудрить с охлаждением, а есть мощные и производительные, и там уже надо думать, как грамотно отвести тепло от горячих комплектущих, чтобы не было троттлинга, производительность не падала от перегрева и «железо» не деградировало на этом фоне.

Кажется, что задача простая, но на самом деле это не так, и при сборке системы все должно быть сбалансировано, включая блок питания и корпус. Сколько раз я уже наблюдал, как до 100°C разогревается разъем питания на материнских платах под LGA 2066, где у блока питания всего один дополнительный коннектор на 8 pin. Также важно следить за процессорным кулером и снижать обороты его вентилятора только тогда, когда воздух внутри корпуса не застаивается и хорошо проветривается. Иначе замедленный вентилятор просто не успеет прокачать нужный объем воздуха, чтобы отвести тепло от радиатора. Конечно, после снижения оборотов становится тише, но страдает от этого процессор и производительность. Да и СЖО тоже не является панацеей. Это очень дорогое удовольствие, если все делать качественно и устанавливать кастомную систему. Еще она предъявляет определенные требования к корпусу, чтобы можно было легко разместить все компоненты внутри.

реклама

Я же пока решил пойти до конца и после удачного комплекта AeroCool Duo 12 Pro дополнить его еще чем-то, чтобы поставить финальную точку в этой системе. Проблема в моем случае банальна: места хватает, а воздуха мало, и он как-то плохо внутри двигается. Получается дисбаланс: система работает хорошо, но чувствуется, что где-то на пределе. Изначально выход был прост: не использовать мощные компоненты, ограничив их форматом mini-ITX и поместив их в средний по объему корпус с не самой лучшей вентиляцией. Нужно было разнести компоненты и поставить хороший башенный кулер.

Было решено пойти другим путем и исправить ошибку уже после, не меняя принципиально ничего, а лишь добавляя новые компоненты. Так вот, комплект AeroCool Duo 12 Pro реально очень помог. И дело даже не в том, что он красивый и у него есть пульт, с помощью которого удобно все настраивать. Он просто дал новую жизнь системе. Вопреки заблуждению о том, что каждый новый вентилятор добавляет только шум, напротив, стало гораздо тише, а производительность удалось подтянуть до обычных значений, поскольку ранее наблюдался явный перегрев.

Именно на этом этапе мне в руки попал комплект AeroCool Astro 24. Сначала я подумал, что это мне никак не пригодится и это просто какой-то вентилятор, который устанавливается внутри корпуса и обдувает видеокарту. Оказалось, что это устройство универсальное и используется в разных целях, а для меня это оказалось просто находкой благодаря идеальному совмещению с комплектом AeroCool Duo 12 Pro.

450x425 35 KB

Весь скепсис пропал после тестирования в разных его ипостасях, и я изначально напрасно сомневался в возможностях Astro 24 и в смысле его использования. Далее мы разберемся в его особенностях и поймем, почему данный комплект может выручить.

реклама

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. С такими габаритами туда бы поместилось шесть вентиляторов диаметром 120 мм.

450x350 19 KB. Big one: 1000x778 65 KB

Однако нас поджидает всего одно «устройство». В чем фокус? В прошлый раз, когда я рассматривал набор AeroCool Duo 12 Pro, упаковка была простая – это был только тонкий картон. Здесь совсем другое дело.

Тут используется не только толстый картон, но и несколько элементов из вспененного полиэтилена внутри. Темный фон здесь уже с трех сторон, на других плоскостях он белый.

450x370 25 KB. Big one: 1000x822 89 KB

Прямо спереди большую часть занимает изображение устройства, но какой-то неудачный ракурс, поэтому оно похоже на кусок мыла с картинкой внутри и радужной каймой.

450x257 21 KB. Big one: 1000x570 77 KB

В правом верхнем углу размещен логотип производителя. В левом верхнем – наименование устройства и какая-то эмблема RGB Addressable. Зато надпись внизу про необходимость использовать материнскую плату с ARGB или хаб H66F/H106С выглядит логично и закономерно потому, что в комплекте нет ни того, ни другого.

Посмотрим на противоположную сторону.

450x260 26 KB. Big one: 1000x577 94 KB

Здесь мы видим снова наименование модели Astro 24, его описание «24 см ARGB вентилятор» и значок RGB Addressable. В правом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже, практически по центру, присутствуют четыре вставки с ключевыми особенностями устройства.

В самом низу находится схема подключения, изображение коннектора и таблица со спецификацией.

Модель AeroCool Astro 24
Вентилятор Astro 24
Габариты (Д х Ш х В) 240 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 1000 об/мин
Тип коннектора 6 pin
Пусковое напряжение вентилятора 7 В
Номинальное напряжение вентилятора 12 В
Номинальная сила тока вентилятора 1.3 А
Потребляемая мощность 15.6 Вт
Воздушное давление 1.68 мм водяного столба
Воздушный поток 80.3 CFM
Уровень шума 17.8 дБ
Тип подшипника Гидравлический
Время наработки MTBF 60 000 ч

Характеристики впечатляют, но выглядят странно по сравнению с обычным 120 мм вентилятором, например, с Duo 12. Воздушный поток здесь больше чем в два раза, а уровень шума при этом меньше.

реклама



На еще двух боковинах представлено описание комплекта на разных языках. Русский тоже есть:

450x205 22 KB. Big one: 1000x456 80 KB
  • Стильная RGB светодиодная подсветка;
  • Конструкция с двумя RGB вентиляторами;
  • Дополнительная рама позволяет установить в PCI-разъем;
  • Совместимость с материнскими платами Addressable RGB

Еще на одном торце показана схема установки устройства в корпус. Для этого есть три пронумерованных вставки, которые обозначают последовательность действий.

450x195 19 KB. Big one: 1000x433 67 KB

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

реклама

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, который создает защиту сверху (дополнительно к толстому картону).

450x260 26 KB. Big one: 1000x578 134 KB

Сняв верхний лист, видно, что устройство зажато в каркасе из этого же мягкого пористого материала.

450x262 23 KB. Big one: 1000x582 93 KB

Однако, это еще не все.

реклама

Под этим каркасом есть двойное дно, где разместился остальной комплект поставки.

450x259 24 KB. Big one: 1000x576 111 KB

Он неплохо защищен, хотя это вовсе не обязательно. Комплект представлен следующими компонентами.

  • Две металлических рамки, для крепления к устройству;
  • Один кабель переходник 6-pin – 4-pin FAN+3-pin ARGB;
  • Четыре винта крепления рамок к устройству;
  • Два винта крепления рамок между собой.

450x283 16 KB. Big one: 1000x628 55 KB

Никаких инструкций нет. Видимо, пользователь сам знает, что покупает и как будет использовать.

реклама

Устройство и особенности комплекта

Внешне само устройство напоминает сдвоенный вентилятор на 120 мм, только изрядно потолстевший.

450x221 20 KB. Big one: 1000x492 66 KB

Формально все размеры соблюдены и ничего не нарушено, а отверстия по краям точно совпадают, как если бы были установлены два вентилятора по 120 мм. Иллюзия утолщения создается потому, что обычные вентиляторы по углам немного пустотелые, а их рама не такая массивная и без всякой подсветки по периметру.

реклама

На корпусе AeroCool Astro 24 есть антивибрационные подушки из мягкого пористого материала. С одной стороны четыре по углам, а с другой шесть – также по углам и две посередине.

450x258 21 KB. Big one: 1000x574 69 KB

Корпус разбирается, но я не стал этого делать, поскольку кроме светодиодных лент там внутри ничего нет. Интерес может вызвать лишь форма лопастей: она достаточно необычна и такую я вижу впервые.

450x445 36 KB. Big one: 682x675 70 KB

Маркетинг это или нет, пока сказать сложно – это надо тестировать, но производитель уверяет, что система тихая.

Думаю, что с устройством все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

реклама

Тестовый стенд

Тестирование комплекта AeroCool Astro 24 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: AMD Wrath Prism + резистор от Noctua NA-RC7;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B450-I Gaming, версия BIOS 3004;
  • Память: 2 x 8 Гбайт, A-DATA XPG Spectrix D80 DDR4-4133;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
  • Блок питания: AeroCool VX 700 Ватт;
  • Корпус: AeroCool Shard;
  • Комплект вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro.

Сборка системы

Несмотря на то, что производитель вроде бы показал, как надо использовать устройство, у меня на этот счет были свои соображения. Сначала я как положено, собрал комплект, для этого надо было закрутить всего шесть винтов.

450x223 14 KB. Big one: 1000x496 49 KB

Очевидно, что само устройство ни в какой слот PCI не вставляется, а просто крепится к корпусу. Именно для этого и устанавливается эта металлическая конструкция. В данном случае она хорошо фиксируется и держится намертво, никак не болтаясь.

реклама

450x179 12 KB. Big one: 1000x397 44 KB

Однако есть и неприятность, но связана она по большей части с самим корпусом. Дело в том, что здесь используются заглушки, которые надо выламывать и потом их уже никак не закрепить, разве что приклеить скотчем.

Поэтому однажды установив комплект в бюджетный корпус, его будет непросто переставить или вовсе отказаться от него, поскольку останутся отверстия и надо будет искать заглушки.

450x307 27 KB. Big one: 1000x683 86 KB

Еще один важный вопрос: на каком расстоянии от видеокарты лучше ставить? Здесь, на мой взгляд, надо подходить к каждому конкретному случаю индивидуально. И все равно я бы не стал ставить это устройство вплотную к кулеру видеокарты.

В теории должен оставаться зазор хотя бы 1 см, чтобы воздух мог свободно циркулировать и видеокарта не «задыхалась». Ее вентиляторы будут в любом случае более оборотистыми и производительными, поэтому не надо им мешать.

450x267 25 KB. Big one: 1000x593 86 KB

В моем случае использовалась видеокарта с турбиной, и эффект получился хороший: AeroCool Astro 24 сильно не шумит и подкачивает воздух к турбине. Ей становится легче, воздух проходит через радиатор и выходит наружу.

Таким образом шум системы на самом деле снижается, ведь турбина уже не крутится так сильно даже в тяжелых режимах.

450x320 29 KB. Big one: 1000x710 95 KB

Производитель демонстрирует в нескольких местах, что устройство ставится впритык. Возможно, в каких-то случаях это будет очень эффективно.

Пора переходить к тестированию.

Тестирование

Как и в прошлый раз, я решил использовать резистор для штатного процессорного кулера AMD Wrath Prism, чтобы он не заглушал остальные компоненты системы, и можно было адекватно замерять уровень шума. В прошлый раз я взял первое, что попалось под руку – версию Zalman. В этот раз я поставил LNA, Noctua NA-RC7. По сути получилось то же самое, только меньше греется. Подсветка комплекта AeroCool отлично работает.

После того, как я протестировал устройство, которое работало по своему основному назначению, я решил немного поэкспериментировать и использовать его в разных режимах, например, сверху и спереди.

Сверху устройство отлично устанавливается и может работать как на вдув, так и выдув. Обычно горячий воздух поднимается вверх, и поэтому логично было бы его выпускать сверху, но можно, наоборот, организовать приток. А еще в режиме выхлопа кулер смотрится красивее – кольцо подсветки оказывается внутри и его отлично видно.

Конечно же, удобно использовать такой двойной вентилятор, когда уже есть хаб и через него можно осуществлять управление, но и без него тоже можно обойтись, подключив его напрямую к плате. Правда, при этом придется использовать переходник и задействовать два разъема на материнской плате.

Для синхронизации световых эффектов с материнской платой необходимо установить соответствующее программное обеспечение. На пульте нужно нажать кнопку MOBO. После всех установок все отлично синхронизируется.

В данном случае использовалась функция ASUS Aura Sync. Без хаба все сразу же синхронизируется с материнской платой, даже если софт не установлен. Плата воспринимает устройство, как обычную адресную ленту.

Теперь еще раз посмотрим на тестовую систему и перейдем непосредственно к тестированию.

450x316 46 KB. Big one: 1206x848 293 KB

Еще в прошлый раз я объяснял, что оперативную память немного разогнал, чтобы система обрела баланс. Больше ничего не трогал, все в автоматическом режиме. Профили работы кулеров были заменены со Standard на Silent.

Результаты тестов

Было решено использовать для разогрева процессора и видеокарты утилиту AIDA64 System Stability Test. На удивление она неплохо справляется со своей задачей (и еще у нее есть встроенный мониторинг, чтобы следить за поведением системы).

Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Astro 24 спереди + Duo 12 сзади на максимум (MAX 24+12);
  • Astro 24 спереди + Duo 12 сзади на минимум (MIN 24+12);
  • Astro 24 спереди + Duo 12 сзади в режиме PWM Silent (PWM 24+12);
  • Все вентиляторы включены на максимум, Astro 24 внизу (MAX 240D);
  • Все вентиляторы включены на максимум, Astro 24 вверху (MAX 240UP);
  • Все вентиляторы включены на минимум, Astro 24 внизу (MIN 240D);
  • Все вентиляторы включены на минимум, Astro 24 вверху (MIN 240UP);
  • Все вентиляторы в режиме PWM Silent, Astro 24 внизу (PWM 240D);
  • Все вентиляторы в режиме PWM Silent, Astro 24 вверху (PWM 240UP);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура SSD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

На первый взгляд в системе стало слишком много вентиляторов и шум от них должен быть сильный, но на деле все не так. Можно настроить как совсем тихий режим, так и вполне комфортный производительный – на случай работы с ресурсоемкими приложениями или играми.

Система так и осталась скученной, но воздух внутри стал лучше циркулировать и перемешиваться. Это привело к тому, что температурные показатели удалось улучшить, ничего не потеряв в акустическом плане.

Заключение

Перед нами хороший комплект, который подойдет не только пользователям AeroCool. К примеру, я опробовал его с другим корпусом – Zalman ZM-T1. Там на боковой панели как раз есть место для двухвентиляторного модуля. Да, Astro 24 можно использовать не только по прямому назначению – для обдува видеокарты, но и по-другому. Вариантов много: основной вентилятор на вдув, дополнительный на выдув вверх… В любом случае он обеспечивает отличный результат, но наиболее эффективно работает с другими компонентами AeroCool, где есть хаб и управление скоростью вращения и подсветкой.

В моем случае получилось отлично, благо результат зависит от размещения. Если применять AeroCool Astro 24 по прямому назначению, то лучше становится видеокарте, если установить его сверху на выдув, то улучшается температура внутри корпуса в целом, а если он будет спереди, то легко заменит сразу два вентилятора AeroCool Duo 12 и характеристики при этом не ухудшатся.

Конечно, Astro 24 может быть самостоятельным и единственным устройством для дополнительного охлаждения, но весь его потенциал раскрывается только совместно с другими компонентами, такими как хаб или дополнительные вентиляторы. Поэтому сложно рекомендовать его как единственное устройство. Разве что для радиатора СЖО это будет актуально. Цена на этот набор не очень низкая, и если стоит выбор между ним и AeroCool Duo 12 Pro, то я бы предпочел последний, поскольку функциональность у него выше, а переплачивать нужно не так много.

В заключение стоит добавить, что новинка AeroCool пригодилась не только в этой сборке, но и для моей старой видеокарты ASUS ROG Poseidon GTX 780, вентиляторы которой вышли из строя. Ранее я установил две вертушки на 92 мм, и они отлично справлялись, но только в 2D.

450x292 22 KB. Big one: 1000x648 85 KB

В 3D частоты увеличиваются, и даже на 100% мощности этих вентиляторов не хватает. Вот тут и пригодился AeroCool Astro 24. Это очень универсальный комплект, который можно использовать в разных ситуациях, а не только в том варианте, что предлагает производитель.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест комплект вентиляторов AeroCool Astro 24.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор wildchaser aerocool 120 мм тестирование вентиляторов aerocool shard aerocool astro 24

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
1
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
15
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
144
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
37
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 33
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 71
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
106
HUAWEI P30 Lite подешевел на 45% – Google-сервисы, тройная камера и быстрая зарядка по очень привлекательной цене
11
Три смартфона Huawei 2017 года получили прошивку EMUI 10.1
10
CD Projekt RED дарит фанатам тематические фоны The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 для сервиса видеосвязи Zoom
+
Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил NFC и улучшенную камеру
4
Новая информация о GTA VI — четыре основных персонажа, нелинейные миссии, разные временные отрезки и многое другое
10
Intel готовит видеокарту, теоретическая производительность которой в 3 раза выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti
36
Rockstar намеренно ухудшает экономику GTA Online, чтобы пользователи вскоре переходили на GTA 6 — новые сведения от инсайдера
12
Российская версия сервиса NVIDIA GeForce NOW продлила акцию бесплатного доступа до конца мая
12
Huawei P smart 2020 получит сервисы Google и ценник 200 евро
2
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр таких жанров, как хоррор и приключение, а в Origin и Steam начались распродажи
1
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет до 250 Вт
87
Huawei задерживает прошивку EMUI 10 на Android 10 для Европы
2
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
83
Совместный графический чип AMD и Samsung превзошел в тесте GFXBench Adreno 650 компании Qualcomm
12
Intel Core i7-10700K взял верх над AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark Time Spy
89
Тим Кук описал типичного покупателя iPhone SE
34
Инсайдер раскрыл новые продвинутые возможности Sony PlayStation 5 – быстрая ОС и геймерские функции для стримеров
3
ASUS презентовала в России материнские платы на чипсете Z490 для процессоров Comet Lake-S
16
Assassin’s Creed Valhalla: премьера кинематографического трейлера и первые подробности
28

Сейчас обсуждают

niksys
09:38
А я верю хуангу как самому себе, вот амд - да, какие фокусы преподнесут дрова к их ивл никто не знает :D
NVIDIA не осталась в стороне от моды на создание аппаратов ИВЛ
warmuza
09:38
Всем линукс, посоны, венда маздай.
Linux и Chrome OS внедряют поддержку процессоров Intel Alder Lake и Rocket Lake
Kopcheniy
09:37
Как насчет обоих вариантов сразу?
Илон Маск обрушил стоимость Tesla на 15 миллиардов долларов заявлением о слишком высоком курсе акций
Михаил Панкратов
09:35
То чувство когда у тебя комп за 130 с ряженкой 3900x, и 1080ti. И лучи и всякая хрень,ну просто не нужны)
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
warmuza
09:34
Нынешние форм-факторы корпусов и железа давно устарели, они неэффективны, особенно в плане охлаждения.
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
Kopcheniy
09:33
Интересно - так и будет, или возможен вариант, когда влепят 2+2? А то читая тесты, сначала подумал - что-то тут не то, а оно вон оказывается как было.
Обновлённый 12-нм AMD Ryzen 3 1200 AF ощутимо превосходит своего 14-нм предшественника — тестирование SteDi Gaming
Zmey1945
09:33
Тут тонкая материя. В современной реалии, это скорее троллинг.
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
Вадим Калюжний
09:32
Так рокстар и вынуждают получать деньги нечестными способами, потому что самому на все насобирать за гранью невозможного. Средний онлайн в гта в сутки 160к человек, а игра еще с 15 года держит топ по ...
Rockstar намеренно ухудшает экономику GTA Online, чтобы пользователи вскоре переходили на GTA 6 — новые сведения от инсайдера
Zmey1945
09:30
Они через 2 года будут говорить, 1080ти/2080ти безполезные, что Хуанг всех обманул)
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
Максим Матейко
09:29
В Белоруси на P Smart 2019 нет 10 ещё, а в России уже в начале апреля была. В Украине так вообще в декобре прошлого года
10 смартфонов Huawei получат EMUI 10 с ОС Android 10 до конца июня – список и расписание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем