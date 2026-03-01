Австрийские исследователи из Технического университета Вены изготовили QR-код размером менее двух микрометров. Технология открывает путь к сверхплотному хранению данных на керамических носителях.

Группа материаловедов под руководством Пауля Майрхофера (Paul Mayrhofer) установила новый рекорд Гиннесса. Площадь созданного ими QR-кода составляет всего 1,98 квадратных микрометра. Для сравнения: человеческий волос примерно в 50 раз толще. Разглядеть такое изображение невозможно даже в оптический микроскоп. Чтобы это сделать потребуется электронный.

Ученые работали в сотрудничестве с компанией Cerbyte, которая занимается технологиями хранения данных. Главная задача была не просто сделать мелкий рисунок, а подобрать материал, способный сохранить информацию надолго. Выбор пал на сверхтонкие керамические пленки. Обычно их используют для защиты режущих инструментов.

Вместо принтера применили установку сфокусированных ионных пучков. Луч выжигал код прямо в керамическом слое. Каждый пиксель получился размером 49 нанометров. Это в десять раз меньше длины волны видимого света. Чтобы проверить результат, изображение вывели на экран компьютера и отсканировали обычным смартфоном. Сканер сработал.

Ученые считают, что такие коды могут стать основой для хранения больших объемов данных. Если заполнить такими QR-кодами площадь обычного листа бумаги, туда поместится больше двух терабайт информации. Это сопоставимо с жестким диском.

Керамика выбрана не случайно. Современные носители, такие как, жёсткие диски, флешки, оптические диски со временем разрушаются. Информация на них хранится десятки лет, но потом может "исчезнуть". Керамика способна простоять тысячелетия. Исследователи проводят аналогию с древними глиняными табличками. Те же принципы, только в наномасштабе.