Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые модели с такими объемами. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не при сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.
рекламаДля начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce GTX 1070 8 Гбайт, GeForce GTX 1660 6 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:
Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
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- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
Battlefield V
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- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трассировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
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Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
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Hitman 2
- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
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Need for Speed Heat
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- Версия 1.04.
- DirectX 11.
- Размытие в движении - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Глобальное освещение - HBAO.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
Shadow of the Tomb Raider
- Версия 1.0 build 296.0_64.
- DirectX 12.
- NVIDIA RTX DLSS - выключена.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество трассировки лучей - выключены.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Тесселяция - включена.
- Засветка - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Пространственные отражения - выключены.
- Качество пространственных контактных теней - выключены.
- Качество симуляции волос - низкое.
- Объемное освещение - включено.
- Блики - включены.
- Эффекты экрана - включены.
Star Wars Jedi: Fallen Order
- Версия 1.02.
- DirectX 11.
- Максимальный FPS - 144.
- Качество графики - эпическое.
- Дистанция обзора - эпическая.
- Качество теней - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество визуальных эффектов - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 производительность снижалась на практически одинаковую величину. В разрешении 2560 х 1440 результаты четырех- и шестигигабайтных ускорителей уменьшились в большей степени, правда, все еще незначительно. Зато в разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 снижение производительности моделей с малым объемом видеопамяти было заметным.
Необходимо отметить, что небольшие объемы набортной памяти приводили к заметному падению результатов графических ускорителей в таких играх, как Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider. То есть более чем в половине протестированных проектов.
Однако давайте обратим внимание на очень важную деталь – «чистую» производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 подопытные не смогли обеспечить комфортную производительность во всех играх без исключения. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти графический ускоритель GeForce GTX 1070 не справился с высокими разрешениями. Что уж говорить о младших моделях.
Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160 не имеет никакого смысла. Так как носители четырех и шести гигабайтов набортной памяти физически не «потянут» эти разрешения.
В более распространенных разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 объем видеопамяти минимально влиял на производительность графических ускорителей.
Какой вывод можно сделать? Если у пользователя достаточно денег для приобретения видеокарты с восемью гигабайтами видеопамяти, то ему лучше не задумываясь купить ее. В случае ограниченного бюджета можно смело приобретать ускоритель с шестью гигабайтами видеопамяти. Его производительности достаточно для большинства распространенных разрешений.
Также не стоит игнорировать модели с четырьмя гигабайтами набортной памяти. На сегодняшний день такого объема достаточно для комфортной игры в народном разрешении 1920 х 1080. Правда, пользователю надо быть морально готовым к тому, что в ближайшие годы его видеокарте может не хватить объема видеопамяти для вновь вышедших игр.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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