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Вступление

В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые модели с такими объемами. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не при сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

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Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce GTX 1070 8 Гбайт, GeForce GTX 1660 6 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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