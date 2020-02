В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые модели с такими объемами. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не при сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce GTX 1070 8 Гбайт, GeForce GTX 1660 6 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce GTX 1070 8192 Mбайт - 1683/8008 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 МГц (Gigabyte). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 442.19 WHQL4.

NVIDIA GeForce 442.19 WHQL4. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен. Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

реклама

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.

Battlefield V

реклама

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

реклама

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трассировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.

реклама

Far Cry New Dawn

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.

реклама

Hitman 2

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.

реклама

Need for Speed Heat

реклама

Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.

Shadow of the Tomb Raider

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 производительность снижалась на практически одинаковую величину. В разрешении 2560 х 1440 результаты четырех- и шестигигабайтных ускорителей уменьшились в большей степени, правда, все еще незначительно. Зато в разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 снижение производительности моделей с малым объемом видеопамяти было заметным.

Необходимо отметить, что небольшие объемы набортной памяти приводили к заметному падению результатов графических ускорителей в таких играх, как Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider. То есть более чем в половине протестированных проектов.

Однако давайте обратим внимание на очень важную деталь – «чистую» производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 подопытные не смогли обеспечить комфортную производительность во всех играх без исключения. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти графический ускоритель GeForce GTX 1070 не справился с высокими разрешениями. Что уж говорить о младших моделях.

Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160 не имеет никакого смысла. Так как носители четырех и шести гигабайтов набортной памяти физически не «потянут» эти разрешения.

В более распространенных разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 объем видеопамяти минимально влиял на производительность графических ускорителей.

Какой вывод можно сделать? Если у пользователя достаточно денег для приобретения видеокарты с восемью гигабайтами видеопамяти, то ему лучше не задумываясь купить ее. В случае ограниченного бюджета можно смело приобретать ускоритель с шестью гигабайтами видеопамяти. Его производительности достаточно для большинства распространенных разрешений.

Также не стоит игнорировать модели с четырьмя гигабайтами набортной памяти. На сегодняшний день такого объема достаточно для комфортной игры в народном разрешении 1920 х 1080. Правда, пользователю надо быть морально готовым к тому, что в ближайшие годы его видеокарте может не хватить объема видеопамяти для вновь вышедших игр.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.