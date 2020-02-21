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Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые модели с такими объемами. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не при сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

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Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce GTX 1070 8 Гбайт, GeForce GTX 1660 6 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

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  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

720x618 62 KB

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

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  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 производительность снижалась на практически одинаковую величину. В разрешении 2560 х 1440 результаты четырех- и шестигигабайтных ускорителей уменьшились в большей степени, правда, все еще незначительно. Зато в разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 снижение производительности моделей с малым объемом видеопамяти было заметным.

Необходимо отметить, что небольшие объемы набортной памяти приводили к заметному падению результатов графических ускорителей в таких играх, как Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider. То есть более чем в половине протестированных проектов.

Однако давайте обратим внимание на очень важную деталь – «чистую» производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 подопытные не смогли обеспечить комфортную производительность во всех играх без исключения. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти графический ускоритель GeForce GTX 1070 не справился с высокими разрешениями. Что уж говорить о младших моделях.

Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160 не имеет никакого смысла. Так как носители четырех и шести гигабайтов набортной памяти физически не «потянут» эти разрешения.

В более распространенных разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 объем видеопамяти минимально влиял на производительность графических ускорителей.

Какой вывод можно сделать? Если у пользователя достаточно денег для приобретения видеокарты с восемью гигабайтами видеопамяти, то ему лучше не задумываясь купить ее. В случае ограниченного бюджета можно смело приобретать ускоритель с шестью гигабайтами видеопамяти. Его производительности достаточно для большинства распространенных разрешений.

Также не стоит игнорировать модели с четырьмя гигабайтами набортной памяти. На сегодняшний день такого объема достаточно для комфортной игры в народном разрешении 1920 х 1080. Правда, пользователю надо быть морально готовым к тому, что в ближайшие годы его видеокарте может не хватить объема видеопамяти для вновь вышедших игр.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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тест phoenix потребление видеопамяти

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