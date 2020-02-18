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Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super

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Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает сводное тестирование нереференсных систем охлаждения для графических ускорителей на примере видеокарты GeForce RTX 2070 Super с тепловыделением 185 Вт.

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Ранее мы обратили внимание на относительно бюджетные модели в иерархии систем охлаждения для видеокарт: Arctic Cooling Accelero Mono Plus и ID-Cooling Frostflow 240VGA. Несмотря на свое позиционирование, они продемонстрировали заметную разницу при сравнении с оригинальным кулером и превзошли его в эффективности и уровне шума.

Не меньших успехов можно ожидать от старших версий тех же производителей, которые отличаются улучшенными конструкциями и более оборотистыми вентиляторами.

Arctic Accelero Twin Turbo III

Упаковка и комплектация

Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III поставляется в картонной упаковке с бело-синей полиграфией, олицетворяющей основные цвета производителя и подчеркивающие контуры системы охлаждения.

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На боковом торце коробки располагается таблица с техническими характеристиками, перечень комплектации и список поддерживаемых графических ускорителей. Отметим, что в нем отсутствуют актуальные модели видеокарт, что связано непосредственно с поставкой данного экземпляра: на официальном сайте продукты GTX 1650, RTX 20 и Radeon RX 5000 series уже приведены.

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Отличительная особенность третьей версии кулера Arctic Accelero Twin Turbo является массивный бэкплейт, преимущества которого приводят два термоснимка.

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Для полноценного охвата большинства графических ускорителей, комплектация системы охлаждения максимально разнообразна. В него входят термопрокладки, переходник для вентиляторов, мягкие подставки, различные винты крепления опорной пластины, усиливающая рама для фиксирования кулера от провисания.

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В отдельном лотке расположен именитый бэкплейт с широким профилем, занимающий более одного слота расширения.

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Внешний вид и дизайн

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Система охлаждения Arctic Accelero Twin Turbo III в сравнении с моделью Mono Plus имеет классическую двухвентиляторную конструкцию с крупным радиатором, накрытым глухим кожухом для перераспределения воздушного потока.

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Размеры кулера составляют 217 х 122 х 53 мм, масса равна 810 г. Производитель указывает 250 Вт теплового пакета, с которым справится система охлаждения.

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В основании теплосъемника располагается крепежный кронштейн, рассчитанный на многие виды монтажных отверстий. Сам же подошва радиатора снабжена заводской термопастой MX-4.

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Кронштейн имеет три степени свободы для возможно регулирования ширины кулера при установке на видеокарту. Сам теплосъемник медный и в каналах соединений с тепловыми трубками качественно пропаян. Полировка хорошая, но тактильно ощущаются следы фрезы.

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Тело радиатора насчитывает 35 алюминиевых пластины, которые пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, они набраны с шагом в два миллиметра друг от друга, что способствует хорошей продуваемости радиатора даже при очень низких оборотах вентилятора.

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Разработчики использовали аналогичную технологию производства, что и для модели Arctic Cooling Accelero Mono Plus, поэтому многие элементы дизайна и конструкции они унаследовали от единого прототипа.

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В качестве активной зоны выступает пара вентиляторов типоразмера 92 мм, диаметр крыльчатки – 87 мм. В конструкции вентиляторов используется гидродинамический подшипник, а скорость вращения крыльчатки составляет от 900 до 2000 об/мин. Максимальный ток при напряжении 12 В не превышает 0,15 А.

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Подключение происходит к видеокарте посредством штатного мини-коннектора 4-pin.

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Особенности установки

Установка системы охлаждения Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III на видеокарту происходит в несколько этапов и сложнее процесса Mono Plus.

Первоначально на печатной плате располагаются горячие участки зоны VRM и микросхем памяти, на которых размещаются термопрокладки. Далее фиксируется опорная пластина и крепится боковыми зацепами. К сожалению, данный шаг не попал в объектив фотокамеры.

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Устанавливаем основные винты в кронштейне в соответствии с крепежным расстоянием вашего графического процессора.

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Этап монтажа радиаторов для мосфетов и микросхем памяти мы пропускаем по естественным причинам: в модели Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III они попросту отсутствуют и охлаждаются потоком нагнетаемого воздуха, включая подсистему питания VRM. Последняя испытывает высокие температуры, но в данном случае мы работаем согласно инструкции Arctic.

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В собранном виде кулер Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III занимает четыре слота расширения.

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Опорная пластина выступает в качестве элемента жесткости и отдельного пассивного радиатора с обратной стороны PCB видеокарты.

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Дополнительно производитель предусмотрел отдельную пластину для фиксации получившегося тандема из графического ускорителя и кулера, однако конструктивные особенности не позволили установить ее в корпусе Phanteks.

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Но и без нее видеокарта Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC чувствует себя прекрасно.

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После череды тестов на основании радиатора отпечатались контур TU104 и заметны следы фрезы.

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Снимок бэкплейта с отпечатками на термопрокладках.

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Чтобы наше тестирование было максимально полным и всеохватывающим, разыграем ситуацию использования Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III с радиаторами на мосфетах и чипах памяти, которые мы позаимствовали у модели Mono Plus, или же можно приобрести отдельно, но без которых использование графического ускорителя опасно.

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ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB

Упаковка и комплектация

Топовая жидкостная система охлаждения ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB поставляется в черной упаковке с оранжевой окантовкой и полосой индикации RGB подсветки.

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На обороте нас встречают таблица технических характеристик, схематичное изображение основного блока и радиатора с указанием размеров и монтажные крепления.

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Специфика данного типа охлаждения подразумевает богатый набор аксессуаров, который включает основной тип креплений для видеокарт Radeon и GeForce GTX, отдельный комплект для RTX моделей, внешний пульт управления подсветкой и Y-разветвитель для элементов подсветки.

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Кроме того в комплектацию входят 16 низкопрофильных радиаторов, тюбик с термопастой, крепежные винты и другие необходимые элементы.

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Внешний вид и дизайн

ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB является младшей моделью жидкостной системы охлаждения видеокарты в иерархии компании ID-Cooling, и в сравнении с ранее рассмотренной версией ID-Cooling Frostflow 240VGA отличается дизайном кожуха, вентиляторами основного блока 92 мм и радиатора типоразмера 120 мм, оснащенные RGB-подсветкой.

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Размеры двухсекционного радиатора достигают внушительные 276 х 120 x 27 мм, толщина рабочего тела составляет классические 17 мм. Плотность расположения ребер составляет 19-20 FPI.

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Основной блок ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB представляет совмещенную помпу-водоблок и вентилятор типоразмера 92 мм, накрытые и соединенные металлическим кожухом с декоративным вставками. Скорость вращения карлсона заявлена на отметке 1500 об/мин, но в процессе тестирования удалось регулировать в диапазоне 1100 – 2200 об/мин, что благоприятно отразится на эффективности охлаждения. Сбоку располагается подсветка логотипа ID-Cooling.

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Помпа питается стандартным коннектором SATA, вентилятор 92 мм поддерживаем ШИМ-управление благодаря 4-pin коннектору, третий разъем относится подсветки с типом подключения 4-pin 12V RGB.

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Система охлаждения ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB оснащена лучшими своими вентиляторами DF-12025-RGB с полупрозрачными рамками. Скорость вращения составляет 900 – 2000 об/мин, сила тока – до 0,25 А, потребление – до 3 Вт.

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От каждого вентилятора отходит пара 4-pin проводов, позволяющая управлять скоростью вращения с помощью ШИМ-регулировки и настраивать RGB-подсветку.

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Особенности установки

Перед установкой системы охлаждения ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB размещаем на горячие элементы видеокарты низкопрофильные радиаторы, включая мосфеты зоны VRM, если последняя не имеет своего охладителя.

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Определяемся с типом графического ускорителя, в нашем случае это модели серии GeForce RTX, и на помпе-водоблоке фиксируем необходимый комплект.

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Следующий шаг заключается в непосредственной установке основного блока на видеокарте.

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Подсистема питания графического ускорителя Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC располагается под вентилятором типоразмера 92 мм, что позволяет зоне VRM активно охлаждаться комплектным карлсоном. Именно поэтому данные системы охлаждения рекомендуются для использования с правым расположением силовой части, в то время как решения с левым размещением данной функции лишены. Это касается видеокарт GeForce GTX 1660 серии, некоторых моделей Radeon RX 470/480/570/580 и частично Radeon RX Vega с продольным расположением силовых элементов.

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Финальный этап – вентиляторы типоразмера 120 мм на выносном радиаторе.

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Общая фотография установленной системы ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB на видеокарте GeForce RTX 2070 Super.

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Тестовый стенд

Конфигурация:

  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black.
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Тестирование видеокарты Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC производилось в тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme в режиме 25 прогонов до тех пор, пока температурные показатели не зафиксируются.

На скриншоте ниже отмечены результаты воздушного кулера Arctic Cooling Accelero Mono Plus.

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Тактовая частота графического процессора на видеокартах NVIDIA GeForce последних поколений частично зависит от температуры GPU, поэтому забегая вперед отметим, что с нештатными системами охлаждения модель Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC бустит немного сильнее.

Частота графического процессора, МГц

3DMark Fire Strike Extreme
Больше – лучше


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Более агрессивная тактовая частота ядра отражается на производительности видеокарты в тесте 3DMark Time Spy.

3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Благодаря в первую очередь более агрессивными и оборотистыми вентиляторам типоразмера 92 мм кулер Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III обходит модель Mono Plus, но разрыв составляет скромные 1-2°C.

Та же история с жидкостной системой охлаждения ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB: при аналогичной конструкции и помпы, небольшой выигрыш достигается повышенной скоростью вращения вертушками на выносном радиаторе 240 мм.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Ахиллесовой пятой Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III является отсутствие штатных радиаторов для подсистемы питания, которая в отсутствие дополнительного источника увеличения площади рассеивания тепла, значительно прогревается. Несмотря на то, что в нашем случае при должном корпусном вентилировании, использовании видеокарты с большим числом фаз и умным контроллером, распределяющим нагрузку, в вашем случае такой комбинации обстоятельств может и не быть, и в сети встречаются случаи выхода из строя графических ускорителей.

В версии ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB устранен недостаток мало оборотистого вентилятора 92 мм модели Frostflow 240VGA зоны VRM, демонстрируя разницу эффективности до 13°C.

Температура зоны VRM, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Уровень шума в нагрузке

дБА
Меньше – лучше


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Заключение

Рассмотренные системы охлаждения занимают более высокую позицию в иерархии производителей и относятся к дорогим продуктам. Но достигается это простейшим использованием «злых» оборотистых вентиляторов, которые вносят основный вклад в эффективность. Такой подход в процентном соотношении значительно уступает возросшей стоимости, однако обо всем по порядку.

Воздушный кулер Arctic Accelero Twin Turbo III получил классическую конструкцию с двумя вентиляторами и соответствует общепринятой концепции. По сравнению с другими разработками компании третья версия «двойного турбо» обзавелась массивным «бэкплейтом»-радиатором, отводящим тепло от печатной платы. Эффективность охлаждения модели не вызывает нареканий: она обходит другую разновидность воздушных систем охлаждения С-типа.

Занимательный промах связан с отсутствием комплектных радиаторов для не менее горячих элементов видеокарты – микросхем памяти и мосфетов подсистемы питания. Последние пусть и обладают определенным запасом прочности и теплостойкости (до 125°C), но, как показывает практика, по-прежнему требуют охлаждения. По неизвестным мне причинам, производитель не исправляет просчет при выпуске новых ревизий кулера. И сложно сказать, с чем это связано.

В свою очередь система жидкостного охлаждения ID-Cooling Icekimo 240VGA-RGB переняла все лучшее от модели FrostFlow и исправила ее слабое место. Разработчики заменили вентилятор 92 мм на более производительный, который лучше обдувает силовую часть видеокарты. Вместе с измененным дизайном старшая версия получила фирменные вертушки DF-12025-RGB с оригинальной полупрозрачной рамкой и настраиваемой RGB подсветкой. Это благотворно отразилось на охлаждении компонентов графического ускорителя.

Для энтузиастов неплохим решением может стать альтернативный вариант, при котором необходимо довести до ума модель ID-Cooling Frostflow 240VGA. Необходима лишь замена вентилятора 92 мм основного блока на что-то более оборотистое и тихое.

Александр Андерсон


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