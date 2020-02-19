Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- HITMAN 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.
рекламаГероями данного обзора стали следующие видеокарты:
- GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт;
- Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт;
- Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super. На втором месте расположились карты GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1070 Ti и Radeon RX Vega 64. На третьей строчке расположился ускоритель Radeon RX Vega 56.
Несомненным плюсом для "подопытных" стало то, что они обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировали ускорители GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060. Однако после разгона на первом месте расположилась видеокарта GeForce RTX 2060.
Итак, экономному покупателю стоит присмотреться к видеокартам GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56. Они показали высокие результаты во всех играх, вдобавок были одними из самых привлекательных для покупки.
При планировании большего бюджета для приобретения более мощного графического ускорителя стоит обратить внимание на карту GeForce RTX 2060 Super. Она лидировала в обоих режимах работы и в дисциплине цена/производительность на равных конкурировала с Radeon RX Vega 56.
Помимо выше перечисленных аргументов необходимо упомянуть о потребительских свойствах видеокарт.
У ускорителей GeForce RTX 2060 Super (550 Вт) и RTX 2060 (500 Вт), значительно ниже требования к блоку питания, чем у Radeon RX Vega 56 (700 Вт). В результате при апгрейде видеокарты, в случае покупки продукции NVIDIA пользователю не придется заменять блок питания. Чего нельзя сказать о "красном" конкуренте.
Видеокарты GeForce RTX 2060 Super и RTX 2060 потребляют заметно меньше энергии, чем Radeon RX Vega 56. В результате игровой ПК с "зелеными" ускорителями тише, не требует серьезных доработок системы охлаждения корпуса и обходится более дешевым блоком питания.
Благодаря меньшему уровню энергопотребления и тепловыделения на многие видеокарты NVIDIA Turing устанавливаются компактные системы охлаждения. Эти модели можно устанавливать в компактные корпуса, которые набирают популярность. Из-за громоздкой и шумной системы охлаждения такую же операцию довольно проблематично провести с ускорителем Radeon.
Основным преимуществом видеокарт GeForce RTX 2060 Super и RTX 2060 перед сородичами прошлого поколения и продукцией компании AMD является ее технологический задел на будущее. Выражается он в аппаратной трассировке лучей в реальном времени. На сегодняшний день она уже реализована в играх Control, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V, Metro Exodus , Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood. Вдобавок компания NVIDIA активно сотрудничает со многими студиями-разработчиками игр, поэтому уже в этом году выйдут еще несколько проектов, поддерживающих NVIDIA RTX.
Еще одним козырем видеокарт GeForce RTX 2060 Super и RTX 2060 является заложенный в них технологический потенциал на будущее. Они поддерживают новые технологии:
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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HITMAN 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.
Заключение
Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super. На втором месте расположились карты GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1070 Ti и Radeon RX Vega 64. На третьей строчке расположился ускоритель Radeon RX Vega 56.
Несомненным плюсом для "подопытных" стало то, что они обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировали ускорители GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060. Однако после разгона на первом месте расположилась видеокарта GeForce RTX 2060.
Итак, экономному покупателю стоит присмотреться к видеокартам GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56. Они показали высокие результаты во всех играх, вдобавок были одними из самых привлекательных для покупки.
При планировании большего бюджета для приобретения более мощного графического ускорителя стоит обратить внимание на карту GeForce RTX 2060 Super. Она лидировала в обоих режимах работы и в дисциплине цена/производительность на равных конкурировала с Radeon RX Vega 56.
Помимо выше перечисленных аргументов необходимо упомянуть о потребительских свойствах видеокарт.
У ускорителей GeForce RTX 2060 Super (550 Вт) и RTX 2060 (500 Вт), значительно ниже требования к блоку питания, чем у Radeon RX Vega 56 (700 Вт). В результате при апгрейде видеокарты, в случае покупки продукции NVIDIA пользователю не придется заменять блок питания. Чего нельзя сказать о "красном" конкуренте.
Видеокарты GeForce RTX 2060 Super и RTX 2060 потребляют заметно меньше энергии, чем Radeon RX Vega 56. В результате игровой ПК с "зелеными" ускорителями тише, не требует серьезных доработок системы охлаждения корпуса и обходится более дешевым блоком питания.
Благодаря меньшему уровню энергопотребления и тепловыделения на многие видеокарты NVIDIA Turing устанавливаются компактные системы охлаждения. Эти модели можно устанавливать в компактные корпуса, которые набирают популярность. Из-за громоздкой и шумной системы охлаждения такую же операцию довольно проблематично провести с ускорителем Radeon.
Основным преимуществом видеокарт GeForce RTX 2060 Super и RTX 2060 перед сородичами прошлого поколения и продукцией компании AMD является ее технологический задел на будущее. Выражается он в аппаратной трассировке лучей в реальном времени. На сегодняшний день она уже реализована в играх Control, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V, Metro Exodus , Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood. Вдобавок компания NVIDIA активно сотрудничает со многими студиями-разработчиками игр, поэтому уже в этом году выйдут еще несколько проектов, поддерживающих NVIDIA RTX.
Еще одним козырем видеокарт GeForce RTX 2060 Super и RTX 2060 является заложенный в них технологический потенциал на будущее. Они поддерживают новые технологии:
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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