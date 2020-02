Оглавление

Вступление

В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

Героями данного обзора стали следующие видеокарты:

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт;

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;



GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт;



Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт;

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

реклама

Прошлые материалы:

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.